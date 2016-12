ASJ CONSTANŢA, ÎMPOTRIVA DESFIINŢĂRII CSS 1

Membrii Asociaţiei Jurnaliştilor de Sport (ASJ) din Constanţa îşi manifestă dezaprobarea faţă de ideea nefericită de a desfiinţa Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 din Constanţa, o unitate cu tradiţie de peste jumătate de veac şi cu un palmares de invidiat pe plan intern şi internaţional. AJS Constanţa se adresează doamnei inspector şcolar general, Elena Buhaiev, solicitându-i să analizeze cu mare discernământ această decizie “pentru că este simplu să desfiinţăm, dar foarte greu să construim”. „Trebuie să le oferim copiilor noştri posibilitatea de a face sport în condiţiile în care tentaţiile nocive ale societăţii sunt atât de numeroase”, se arată în nota de protest înaintată, ieri, de AJS Constanţa către Inspectoratul Şcolar Judeţean.

IONUŢ GHEORGHE, ÎN FINALA CUPEI ROMÂNIEI

Ieri, la Iaşi, au avut loc semifinalele Cupei României la box pentru seniori, fază a competiţiei în care au urcat treptele ringului şi patru pugilişti constănţeni. În prima gală a boxat doar Cristian Creţu (Farul, categoria 54 kg), care a cedat la puncte, după un meci echilibrat, în faţa lui Răzvan Andreiana (Dinamo Bucureşti), fost campion european la cadeţi şi vicecampion mondial la juniori. Chiar în debutul galei secunde, Ionuţ Gheorghe (Farul, 69 kg) s-a calificat în finală după ce l-a învins detaşat, la puncte, pe Elvis Suliman (BC Simion Bucureşti), fost component al clubului Callatis Mangalia. În ultimul act, pugilistul de la Farul va boxa cu Georgian Popescu (Petrolul Ploieşti). Iată rezultatele înregistrate de ceilalţi constănţeni: Ionuţ Neacşu (Callatis, 75 kg) p.ab.R3 Ronald Gavril (SCM Bacău); Ionuţ Bodilcu (Farul, 81 kg) b.p. Alexandru Cristofor (UVVG Arad). În finală, Bodilcu îl va înfrunta pe Tiberiu Porcoi (Petrolul Ploieşti). Antrenorii sportivilor constănţeni sunt Ilie Dascălu, Marcelică Tudoriu şi Mihai Constantin (la CS Farul Constanţa) şi Nicu Chioveanu (Callatis Mangalia). Gala finală este programată astăzi, de la ora 18.00, meciurile putând fi urmărite în transmisiune directă şi pe TVR 3, de la ora 18.30.

VOLEI ŞI HANDBAL PENTRU VETERANE LA CUPA “PRIMĂVERII”

Ca în fiecare an, în luna martie, Primăria Municipiului Constanţa şi Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa organizează Cupa “Primăverii”. În acest an, întâlnirile veteranelor vor avea loc la sfârşitul acestei săptămâni. Astăzi, de la ora 16.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, este programat un meci de “old girls” la volei, iar de la ora 17.00 va urma o partidă de “old girls” la handbal. Cupa “Primăverii 2010” se va încheia duminică, când, între orele 12.00-14.00, concurentele se vor întâlni pentru o sesiune de aquagym la Bazinul “Spectrum” din cartierul Faleză Nord.

ANCA HELTNE, SINGURA ATLETĂ DE LA CS FARUL LA CM DE LA DOHA

Astăzi, la Doha (Qatar), debutează Campionatele Mondiale de atletism în sală, competiţie care se va încheia duminică. Doar trei sportive vor reprezenta României la această întrecere, printre ele numârându-se şi Anca Heltne, sportivă legitimată la CSM Bucureşti şi CS Farul Constanţa care va concura în proba de aruncare a greutăţii. Heltne este creditată cu cele mai mare şanse la o medalie pentru delegaţia tricoloră, după ce anul acesta a înregistrat o aruncare de 19,90 m. Calificările pentru această probă sunt programate sâmbătă, finalele urmând să se desfăşoare duminică. Celelalte două sportive care vor reprezenta România sunt Adelina Gavrilă, care va concura la triplusalt, şi Ancuţa Bobocel, care va participa în probele de 1.500 m şi 3.000 m.

CAMPIONAT DE KUNG-FU, LA CONSTANŢA

Sâmbătă, la Sala “Tomis“, va avea loc Campionatul de Kung-Fu în proba de “Sanda“ pentru mini-cadeţi (14-15 ani), cadeţi (16-17 ani), juniori şi seniori (18-34 ani), masculin şi feminin. La această competiţie şi-au anunţat prezenţa aproximativ 50 de sportivi de la 12 cluburi de Kung-Fu din Iaşi, Vaslui, Bîrlad, Tîrgovişte, Galaţi, Constanţa şi Mangalia. Din judeţul Constanţa vor participa sportivi de la CS “Marea Neagră“ Constanţa, CSU “Neptun“ Constanta, CS “Shaolin Callatis“ Mangalia şi CS “W-Maxx“ Mangalia. Sâmbătă, la ora 12.00, va avea loc festivitatea de deschidere, urmată de meciurile preliminarii. De la ora 14.00 vor avea loc semifinalele, iar finalele vor începe la ora 15.00. De la ora 16.00 este programată festivitatea de premiere. Concursul este organizat de către Asociaţia Română de Kung-Fu şi CS “Marea Neagră” Constanţa, cu sprijinul DSJ Constanţa, Universitatea Maritimă Constanţa şi SC Star Comtrading.

SORANA CÎRSTEA, ÎN TURUL SECUND LA INDIAN WELLS

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în turul secund al turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 4,5 milioane de dolari. Cîrstea a învins-o, în runda inaugurală, cu 6-7 (1/7), 6-3, 6-4, pe Kaia Kanepi (Estonia) şi va juca, în faza următoare a competiţiei, cu Jie Zheng (China), cap de serie nr. 18. Pentru calificarea în turul secund, Cîrstea va primi 50 de puncte WTA şi un cec în valoare de 11.500 de dolari. Raluca-Ioana Olaru a fost întrecută, în primul tur, cu 7-5, 6-4, de Polona Hercog (Slovenia). Edina Gallovits, jucătoare venită din calificări, a fost învinsă, în runda inaugurală, cu 6-2, 6-3, de Tamarine Tanasugarn (Thailanda). Pentru participarea la turneul de la Indian Wells, Olaru şi Gallovits vor primi câte 5 puncte WTA şi un cec în valoare 7.050 de dolari. În proba de dublu de la Indian Wells, perechea Monica Niculescu / Michaella Krajicek (România / Olanda) a fost întrecută, în primul tur, cu 7-6 (7/2), 6-2, de cuplul Bethanie Mattek-Sands / Zi Yan (SUA / China), cap de serie nr. 6.

ELENA BOGDAN, ÎN SEMIFINALE LA DIJON

Perechea Elena Bogdan / Ganna Piven (România / Ucraina) s-a calificat în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Dijon (Franţa), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Bogdan şi Piven au învins, în sferturile de finală, cu 6-1, 6-3, cuplul brazilian Fernanda Faria / Paula Cristina Goncalves, cap de serie nr. 4, şi vor juca, în faza următoare a competiţiei, cu perechea franceză Estelle Guisard / Anais Laurendon.

LIANA-GABRIELA UNGUR, ÎN TURUL 2 ÎN ANTALYA

Jucătoarea de tenis Liana-Gabriela Ungur s-a calificat în turul al doilea al turneului challenger din Antalya (Turcia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Ungur a învins-o, în runda inaugurală, cu 6-0, 6-1, pe Elora Dabija şi va juca, în faza următoare a competiţiei, cu Dia Evtimova (Bulgaria), cap de serie nr. 2. Simona-Iulia Matei a fost învinsă, în primul tur, cu 7-5, 6-0, de Pemra Ozgen (Turcia), a şasea favorită a competiţiei. Alexandra Damaschin, jucătoare venită din calificări, a fost întrecută, în runda inaugurală, cu 6-2, 6-0, de Julia Mayr (Italia), cap de serie nr. 5. Şi Cristina-Andreea Mitu, venită tot din calificări, a fost învinsă, în primul tur, cu 7-6 (11/9), 5-7, 6-2, de Evelyn Mayr (Italia), a şaptea favorită a competiţiei. În proba de dublu din Antalya, perechea Elora Dabija / Bianca Hâncu a învins, în runda inaugurală, cu 6-1, 6-2, cuplul australian Alenka Hubacek / Marija Mirkovici, cap de serie nr. 1, şi va juca, în sferturile de finală, cu perechea rusă Galina Fokina / Elina Gasanova. Perechea Diana Enache / Cristina-Andreea Mitu a învins, în primul tur, cu 6-3, 6-2, cuplul Fernanda Hermenegildo / Andrea Koch-Benvenuto (Brazilia / Chile), cap de serie nr. 3, şi va juca, în sferturi, cu perechea turcă Dilara Yurtukuran / Milena Zubkov. Perechea Diana Marcu / Simona-Iulia Matei a fost învinsă, în runda inaugurală, cu 6-3, 6-1, de cuplul argentinian Tatiana Bua / Vanesa Furlanetto.

CRIVOI ŞI UNGUR, ELIMINAŢI LA RABAT

Perechea Victor Crivoi / Adrian Ungur a ratat calificarea în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Rabat (Maroc), dotat cu premii în valoare totală de 42.500 de euro. Crivoi şi Ungur au fost învinşi, în runda inaugurală, cu 6-3, 6-4, de cuplul Oleksandr Dolgopolov jr. / Dmitri Sitak (Ucraina / Rusia).

CSU ARAD, EXCLUSĂ DIN CUPA EUROPEI CENTRALE

Managerul şi antrenorul echipei de rugby CSU Aurel Vlaicu Arad, Ovidiu Şerban, a declarat, ieri, că echipa sa a pierdut la masa verde partida cu formaţia ungară Batai Buldogok şi, în plus, a fost exclusă din Cupa Europei Centrale. „Pe 10 martie trebuia să trimitem lotul cu toţi jucătorii, conform unei adrese în care nu era trecută şi ora limită. Noi am trimis faxul la ora 17.00, dar astăzi (n.r. - ieri) am primit o adresă în care se specifică faptul că ora limită era 15.00. În aceste condiţii, am fost anunţaţi că am pierdut meciul cu Batai Buldogok la masa verde, 15-0, şi, în plus, am fost excluşi din competiţie”, a spus Şerban. El consideră că gruparea arădeană nu mai are şanse să continue competiţia, deşi a trimis o contestaţie la organizatori. Alte două echipe din România sunt angrenate în sferturile de finală ale Cupei Europei Centrale şi vor juca în acest week-end. Dunărea Viena - CSM Ştiinta Baia Mare (sâmbătă 13 martie), Dragon Brno (Cehia) - RCM Timişoara (duminică 14 martie). Sferturile de finală se vor disputa în manşă unică, pe terenul formaţiei mai slab clasată în grupe. Deţinătoarea trofeului este RCM Timişoara.