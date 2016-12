LOTUL NAŢIONALEI ROMÂNIEI UNDER-23 PENTRU MECIUL CU ITALIA

Selecţionerul echipei naţionale a României, Răzvan Lucescu, a anunţat, duminică, lotul under-23 pentru meciul cu reprezentativa similară a Italiei, care va avea loc miercuri, 10 martie, de la ora 14.00, pe Stadionul “Giuleşti-Valentin Stănesc” din Bucureşti, informează site-ul oficial al FRF. Partida contează pentru Grupa A a “International Challenge Trophy” (întrecere organizată de Federaţia de Fotbal a Angliei), ediţia 2009-2011, competiţie deschisă jucătorilor născuţi după 1 ianuarie 1986. Întâlnirea va fi arbitrată de Radu Petrescu (central), Adrian Vidan (asistent 1), Adrian Ghinguleac (asistent 2) şi Dragoş Istrate (rezervă). Cei 22 de jucători convocaţi, care se vor reuni, luni, 8 martie, la ora 12.00, la Centrul de Fotbal Mogoşoaia, sunt următorii - portari: Tătăruşanu (Steaua), A. Pena (AS Roma “Primavera”); fundaşi: Străuţ (Poli Iaşi), Homei (Gloria Bistriţa), D. Grigore (Dinamo), Sârghi (Oţelul Galaţi), Patriche (Sportul Studenţesc), Al.Tudose (Steaua), Latovlevici (Gloria Bistriţa), Sepsi (FC Timişoara); mijlocaşi: Antal (Oţelul Galaţi), Chiacu (FC Timişoara), Olariu (Victoria Brăneşti), Răduţ (Internaţional Curtea de Argeş), Onicaş (Poli Iaşi), A. Ionescu (Poli Iaşi), Curtean (FC Timişoara), Pârvulescu (Gaz Metan Mediaş); atacanţi: Al. Ioniţă (Rapid), B. Stancu (Steaua), Liţu (Gaz Metan Mediaş), M. Alexe (Dinamo). În grupa A s-a mai disputat un singur meci: Malta - Italia 1-3. România va mai juca două partide: pe 21 aprilie, de la 20.00, cu Malta, pe Stadionul “Hibernians” din Paola, şi pe 11 mai - contra Belgiei, tot în deplasare, fără a se cunoaşte locul şi ora de start. Câştigătoarele celor trei grupe şi cea mai bună formaţie de pe locul secund se vor califica în semifinale.

CEARTĂ ÎNTRE FAMILIA LUCESCU ŞI MARICA

După Adrian Mutu, selecţionerul naţionalei României, Răzvan Lucescu, intenţionează să mai renunţe la serviciile unui jucător important după eşecul suferit săptămâna trecută, la Timişoara, 0-2 cu Israel. Lucescu jr. l-a criticat dur pe Ciprian Marica, fiind imitat şi de tatăl său, Mircea Lucescu, care l-a avut elev pe atacantul în vârstă de 24 de ani la Şahtior Doneţk. „Nu-mi convine că nu marcăm. Ocaziile lui Roman, Marica şi Bucur trebuiau concretizate. În meciurile internaţionale rar vezi ocazii multe”, a spus Răzvan. „Problema lui Marica e că n-a fost exigent cu sine şi este afectat pe teren de ceea ce i se întâmplă în afara lui. Preocuparea lui excesivă pentru monden, maşini şi fete se traduce pe gazon în superficialitate”, a declarat “Il Luce”. „Ar fi culmea să fiu scos singurul vinovat. Eu am făcut recuperări, am pasat, am centrat, am strâns când faza o cerea. Am pierdut doar o minge cu Israel. Oare din cauza aia ne-au bătut cu 2-0? Eu am jucat ce mi-a cerut antrenorul! Am luat mingea, am dus-o în atac, am scos la margine pentru centrări! Dar câte centrări am primit? Câte mingi în adâncime sau pe calităţile mele am avut la dispoziţie?”, a replicat Marica.

FC ARGEŞ, PE PRIMUL LOC ÎN SERIA A II-A

În urma rezultatelor înregistrate sâmbătă şi duminică în Seria a 2-a din Liga a II-a la fotbal, FC Argeş a revenit pe primul loc în clasament. Rezultate: Fortuna Covaci - CSM Rm. Vîlcea 2-1, FC Silvania - Dacia Mioveni 0-3, FC Argeş - Drobeta Tr. Severin 3-0, Gaz Metan CFR Craiova - Arieşul Turda 2-1, Minerul Lupeni - Mureşul Deva 2-0, FC Bihor - UT Arad 0-0, CS Otopeni - FCM Tg. Mureş 0-0, FC Baia Mare - U. Cluj 0-3. Clasament: 1. FC Argeş 34p (golaveraj: 28-16); 2. Tg. Mureş 34p (25-14); 3. Cluj 33p; 4. UTA 32p (22-10); 5. Mioveni 32p (21-11); 6. Otopeni 25p*; 7. CFR Craiova 24p; 8. Jiul 23p (18-17); 9. Silvania 23p (18-24); 10. Rm. Vîlcea 20p; 11. FC Bihor 19p (24-25); 12. Turda 19p (22-28); 13. Lupeni 19p (15-21); 14. Baia Mare 17p (14-22); 15. Tr. Severin 17p (12-31); 16. Deva 16p; 17. Covaci 13p (* - CS Otopeni este penalizată cu 3 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut).

CHELSEA LONDRA, ÎN SEMIFINALELE CUPEI ANGLIEI

Chelsea Londra s-a calificat în semifinalele Cupei Angliei, după ce a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (Lampard 36, Terry 68), formaţia Stoke City, în sferturile de finală ale competiţiei. În semifinale s-au mai calificat echipele Portsmouth, 4-2 cu Reading, şi Aston Villa, 2-0 cu Birmingham. Întâlnirea Fulham - Tottenham Hotspur, încheiată la egalitate, scor 0-0, se va rejuca.

RUBIN KAZAN A CÂŞTIGAT SUPERCUPA RUSIEI

Rubin Kazan, campioana en titre, a câştigat Supercupa Rusiei, după ce a învins, duminică, la Moscova, cu scorul de 1-0 (Bukharov 35), formaţia ŢSKA Moscova. Rubin Kazan a câştigat campionatul Rusiei, în 2009, iar ŢSKA Moscova s-a impus, în mai 2009, în Cupa Rusiei. Echipa din Moscova a învins în finala Cupei Rusiei chiar formaţia Rubin Kazan.

ÎNCĂ O TRAGEDIE PE TERENUL DE FOTBAL

Atacantul nigerian al echipei Al-Merreikh, Endurance Idahor, în vârstă de 25 de ani, a decedat, sâmbătă, în timpul unui meci din campionatul Sudanului. Idahor s-a prăbuşit pe gazon după ce a fost lovit cu cotul în piept de un jucător al echipei Al-Amal, în min. 15 al partidei de sâmbătă. Potrivit imaginilor surprinse de televiziuni, Edahor a căzut în cap, iar corpul îi tremura. Jucătorul nu a mai putut fi salvat. El a fost transportat la spital, unde s-a confirmat decesul său. Potrivit presei sudaneze, Idahor ar fi suferit un atac de cord. Arbitrul întâlnirii dintre echipele Al-Merreikh şi Al-Amal a suspendat partida după decesul lui Endurance Idahor.

CLUBUL GLASGOW RANGERS AR PUTEA FI VÂNDUT

Clubul Glasgow Rangers a anunţat, sâmbătă, într-un comunicat, că proprietarul său analizează mai multe opţiuni ce ar putea duce chiar la vânzarea grupării. „Consiliul de Administraţie a fost informat de acţionarul principal, Murray International Holdings Limited, că acesta are în vedere mai multe opţiuni privind acţionariatul la club, care ar putea sau nu să ducă la cedarea unor acţiuni sau a tuturor acţiunilor sale”, se arată în comunicatul clubului scoţian. Proprietarul grupării este David Murray, care deţine 90% din totalul acţiunilor. Glasgow Rangers are în prezent datorii de aproximativ 34,5 milioane de euro, potrivit ultimelor cifre date publicităţii de club. Clubul scoţian nu a mai achiziţionat niciun jucător din august 2008.

FIFA NU VREA AJUTOR TEHNOLOGIC PENTRU ARBITRI

Organismul FIFA International Board (IFAB), care a prezentat sâmbătă, la sediul forului din Zurich, două tehnologii de asistenţă video pe linia porţii pentru arbitraj, a decis să nu le includă în normele sale şi în legile jocului. Aceste tehnologii (camere video digitale plasate pe porţi şi microcipuri electronice integrate în minge) vizau să stabilească cu certitudine dacă balonul a trecut sau nu de linia porţii. În urma prezentării rezultatelor studiului la cea de a 124-a Adunare Generală anuală, IFAB, care până atunci refuzase să abordeze problema asistenţei video, a lăsat impresia unei schimbări a poziţiei sale. Membrii IFAB nu au luat această decizie în unanimitate, potrivit unor surse apropiate acestui proiect, dar o majoritate a votat împotriva principiului integrării tehnologiei.

DEBUTANT ÎN BUNDESLIGA, LA 17 ANI

Marea speranţă a fotbalului austriac şi a echipei Bayern Munchen, David Alaba, a devenit sâmbătă, la Koln, la vârsta de 17 ani şi 255 de zile, cel mai tânăr debutant în Bundesliga din istoria clubului bavarez. Alaba, mijlocaş care evoluează de obicei la echipa a doua, a intrat pe teren în minutul 73 al partidei cu FC Koln, scor 1-1. Anterior, cel mai tânăr debutant în prima ligă germană de la Bayern Munchen era Toni Kroos. Acesta a jucat pentru prima dată în Bundesliga în sezonul 2007-2008, la vârsta de 17 ani şi 265 de zile. Kroos evoluează în prezent la Bayer Leverkusen, sub formă de împrumut de la Bayern. Alaba, fiul unei filipineze şi al unui nigerian, născut la Viena, deţine şi recordul de cel mai tânăr debutant în prima reprezentativă a Austriei, stabilit în octombrie 2008, la meciul cu Franţa, din preliminariile CM.

ARBITRU RĂNIT ÎN TURCIA

Meciul dintre formaţiile Diyarbakirspor şi Bursaspor, din campionatul Turciei, a fost întrerupt după doar 17 minute de joc, din cauza violenţelor provocate de spectatori, care au aruncat cu diverse obiecte în teren, rănind un arbitru asistent. Potrivit presei din Turcia, partida începuse cu 6 minute întârziere, din cauza obiectelor aruncate de public în direcţia porţii formaţiei Bursaspor. Un ziarist a fost rănit la cap de unul din obiectele aruncate în teren, dar jocul a fost oprit de centralul Mustafa Kemal Abitoglu abia după ce un obiect l-a rănit pe unul din arbitrii asistenţi. Echipa Bursaspor, din care face parte şi românul Giani Kiriţă, a părăsit terenul escortată de poliţişti. În momentul întreruperii jocului, scorul era de 0-0. Violenţele au continuat în afara stadionului din Diyarbakir, de data aceasta fiind provocate de fanii echipei oaspete, care au aruncat cu pietre în forţele de ordine. Cinci persoane au fost rănite. Pentru a-i calma pe fani, forţele de ordine au folosit gaze lacrimogene şi tunuri de apă. Potrivit ajansspor.com, delegaţia echipei Bursaspor, care a părăsit stadionul cu două autocare, a fost atacată pe drum, iar geamurile vehiculelor au fost sparte. Fotbaliştii au fost nevoiţi să se adăpostească, pentru scurt timp, într-un imobil ce aparţine Poliţiei. Bursaspor a părăsit oraşul Diyarbakir cu un avion privat.

MAI MULŢI SCHIORI AU PROTESTAT DUPĂ JO

Mai mulţi schiori, în frunte cu austriacul Felix Gottwald, au adresat federaţiei internaţionale de profil o scrisoare de protest în care s-au plâns de condiţiile în care s-a desfăşurat concursul de sărituri cu schiurile din 25 februarie, din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă. Condiţiile meteo au fost schimbătoare, motiv pentru care au avut de pierdut în special schiorii aflaţi pe primele cinci locuri în clasamentul general al Cupei Mondiale la combinată nordică. „Faptul că s-a permis desfăşurarea unei probe în astfel de condiţii, care nu garantează egalitatea de şanse la Jocurile Olimpice, relevă fie incompetenţă, fie ignoranţă, fie ambele”, se arată în scrisoarea sportivilor. O delegaţie din care au făcut parte Gottwald şi norvegianul Magnus Moan i-a cerut lui Walter Hofer, responsabil al federaţiei internaţionale (FIS), să dea explicaţii înainte de ultima etapă a Cupei Mondiale de combinată nordică, ce va avea loc săptămâna viitoare, la Oslo, în caz contrar ei urmând să intre în grevă.

TONY PARKER, FRACTURĂ LA MÂNA STÂNGĂ

Baschetbalistul francez al echipei nord-americane San Antonio Spurs, Tony Parker, a suferit o fractură la mâna dreaptă, sâmbătă seara, în timpul meciului câştigat în deplasare, la Memphis Grizzlies, scor 102-92, în NBA, şi va fi indisponibil mai multe săptămâni. În vârstă de 27 de ani, Parker s-a accidentat la finalul celui de-al doilea sfert, suferind o fractură a celui de-al patrulea metacarpian de la mâna dreaptă. Francezul a lipsit, deja, de la nouă partide ale sezonului actual: în luna noiembrie din cauza unei aponevroze plantare la piciorul stâng, iar în luna februarie, din cauza unei entorse uşoare la glezna stângă şi, apoi, din cauza unei dureri persistente la şold.

SEBASTIEN LOEB A CÂŞTIGAT RALIUL MEXICULUI

Pilotul francez Sebastien Loeb (Citroen C4) a câştigat Raliul Mexicului, a doua etapă a Campionatului Mondial de Raliuri (WRC), obţinând a 55-a victorie în acest campionat. Loeb a fost urmat de norvegianul Petter Solberg (Citroen C4) şi francezul Sebastien Ogier (Citroen C4). Loeb conduce şi în clasamentul general, cu 43 de puncte.