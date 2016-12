ETAPA A 20-A ÎN LIGA A IV-A LA FOTBAL

Programul meciurilor de sâmbătă, din etapa a 20-a a Ligii a IV-a la fotbal - Seria EST: Portul Constanţa - CSO Ovidiu (ora 10.00 juniorii; ora 12.00 seniorii); GSIB Mangalia - Aurora 23 August (10.00; 12.00); Sparta Techirghiol - Înfrăţirea Cogealac (11.00; 13.00); Gloria Albeşti - Viitorul Pecineaga (12.00; 14.00); Victoria Cumpăna - Elpis Constanţa (12.00; 14.00). Partidele Cariocas Constanţa - Farul Tuzla se dispută duminică, de la orele 10.00 (juniorii) şi 12.00 (seniorii). Clasament: 1. GSIB 50p; 2. Ovidiu 45p; 3. Portul 44p. Seria VEST: Dunărea Ostrov-Rasova - Viitorul Nisipari (meciul de seniori se joacă de la ora 13.00, la Cochirleni; meciul de juniori a fost amânat); Dacia Mircea Vodă - Gloria Băneasa (11.00; 13.00); Ştiinţa Poarta Albă - Axiopolis Sport Cernavodă (15.00; 13.00); Carsium Hîrşova - CS Peştera (11.00; 13.00); Dunărea Ciobanu - Sport Prim Oltina (11.00; 13.00); CS Mihail Kogălniceanu - Perla Murfatlar (11.00; 13.00). Clasament: 1. Ostrov-Rasova 50p; 2. Peştera 50p; 3. Murfatlar 27p; 4. Poarta Albă 27p. Echipa Dunărea Ostrov se va numi din retur Dunărea Ostrov-Rasova şi va juca la Cochirleni.

PRIMUL JOC AL ETAPEI A 20-A ÎN LIGA I LA FOTBAL

În această seară, de la ora 20.30, la Bucureşti, pe Stadionul “Giuleşti - Valentin Stănescu”, se va disputa prima partidă din runda a 20-a a Ligii I la fotbal, întâlnirea Rapid Bucureşti - FC Timişoara putând fi urmărită în direct la Antena 1. Celelalte meciuri ale etapei vor avea loc după următorul program - sâmbătă: Gloria Bistriţa - Astra Ploieşti (ora 15.00, GSP TV), Dinamo Bucureşti - Ceahlăul Piatra Neamţ (ora 18.30, Digi TV); duminică: Gaz Metan Mediaş - Internaţional Curtea de Argeş (ora 15.00, netelevizat), Oţelul Galaţi - CFR Cluj (ora 15.00, Digi TV), Poli Iaşi - Unirea Alba Iulia (ora 17.00, GSP TV), Unirea Urziceni - Steaua Bucureşti (ora 20.30, Digi TV); luni: FC Braşov - FC Vaslui (ora 17.00, GSP TV), Pandurii Tg. Jiu - U. Craiova (ora 20.00, Digi TV). Clasament: 1. CFR Cluj 38p, 2. FC Timişoara 35p (golaveraj: 31-13), 3. Unirea Urziceni 35p (26-15), 4. Steaua 35p (27-18), 5. FC Vaslui 34p, 6. Dinamo 33p, 7. Rapid 32p, 8. FC Braşov 30p, 9. Oţelul Galaţi 28p, 10. Gaz Metan 25p, 11. Astra Ploieşti 24p, 12. Poli Iaşi 21p, 13. Pandurii 20p, 14. Gloria Bistriţa 18p, 15. U. Craiova 17p, 16. Internaţional 16p, 17. Alba Iulia 14p, 18. Ceahlăul 13p.

HAGI CONSIDERĂ CĂ TREBUIE SCHIMBATE MULTE LA NAŢIONALĂ

Gheorghe Hagi a declarat, ieri, la Bucureşti, că la nivelul echipei naţionale ar trebui schimbate foarte multe lucruri, pentru că altfel vor apărea probleme, dar acesta a precizat că nu doreşte să spună mai multe, pentru a nu crea polemici. Hagi a afirmat că selecţionerului Răzvan Lucescu nu îi este uşor să găsească un număr 10 pentru echipa naţională. Fostul internaţional nu a dorit să comenteze schimbarea culorii echipamentului României din galben în roşu. Referitor la afirmaţiile fostului impresar Ioan Becali, care a declarat că el va fi următorul selecţioner, Hagi a răspuns: „Să justifice el ce a spus, eu nu sunt implicat. Nu vreau să creez polemici, este problema lor dacă numele meu este băgat la mijloc”. România a fost învinsă, miercuri seară, cu 2-0, de Israel, într-un meci amical disputat la Timişoara. Hagi a participat, ieri, la Bucureşti, la conferinţa de lansare a Cupei “Hagi Danone”, competiţie destinată copiilor cu vârste cuprinse între 10 şi 12 ani, legitimaţi atât la cluburi, cât şi jucătorilor amatori.

JUNIORII ACADEMIEI “GHEORGHE HAGI“, LA TURNEUL “MUNDIALITO”

Echipa de juniori E a Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“ (jucători născuţi în 1998, antrenor Marius Codescu) va participa în perioada 27 martie - 4 aprilie la turneul internaţional “Mundialito” din Portugalia, care se va desfăşura în localitatea Vila Real de Santo Antonio, lângă oraşul Faro. Turneul se va disputa la trei categorii de vârstă: PreEscolas (jucători născuţi 2002 şi 2003), Escolas (născuţi 2000 şi 2001) şi Infantis (născuţi 1998 şi 1999). Academia “Hagi” va participa cu o singură echipă, doar la categoria Infantis, fiind repartizată în Grupa a 24-a, alături de Juventus Torino (Italia), Nacional Madeira (Portugalia), Bondi United FC Sydney (Australia), FC Sao Luiz Faro (Portugalia), GDRC os Sandinenses Guimaraes (Portugalia) şi E. de Futbol de Conil Cadiz (Spania). Din celelalte şapte grupe ale Categoriei Infantis fac parte echipe celebre: Sporting Lisabona (Grupa 17), Benfica Lisabona (Grupa 18), AC Milan (Grupa 19), CF America Mexico (Grupa 20), FC Porto (Grupa 21), Spartak Moscova (Grupa 22) sau Vasco da Gama Rio de Janeiro (Grupa 23). Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în Championship Round (unde mai departe se joacă în sistem eliminatoriu), ocupantele locurilor 3-6 din fiecare grupă vor juca în “Consolation Round”, iar ultima clasată din fiecare grupă va evolua în “Friendship Tournament”.

SELECŢIE PENTRU NAŢIONALA DE JUNIORI UNDER 15

Ieri, pe terenul sintetic al bazei sportive “Farul”, a avut loc o selecţie pentru formarea lotului naţional de juniori născuţi după 1995, la care au participat fotbalişti de la cluburi din cinci judeţe, Constanţa, Galaţi, Brăila, Tulcea şi Călăraşi. Micii fotbalişti au fost împărţiţi în două echipe, care s-a confruntat pe parcursul a două reprize de 40 de minute. Prima echipă a fost formată din junioriI de la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”, pregătiţi de antrenorul Lucian Marinof: Logofătu (Rotariu) - Babu, Hodorogea, Bălaşa (Ivan), Ciurea - Ghenciu, Sbârcea, Dănăricu - Vieru (Ichim), Tuzeş (Taciuc), Vână. În cealaltă formaţie s-au regăsit şi jucători de la FC Farul, B. Nicolae, Ianuşi, Burcea, Braşoveanu, toţi de la grupa pregătită de Mihai Turcu, Sicrieru, Andone (Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”) şi Bârbora (Callatis Mangalia, antrenor Cristi Petcu). „Este o primă etapă din Cupa Regiunilor, competiţie prin care selecţionăm jucători la echipa naţională. Vom face şi un meci retur, la Galaţi, în urma căruia se vor alege cei 20 de jucători care vor alcătui Selecţionata Dobrogei, care va întâlni Selecţionata Munteniei. După această dispută vom tria din nou lotul, iar cei rămaşi vor merge la un turneu găzduit de Mogoşoaia, alături de Selecţionatele Moldovei, Banatului şi Bucureştiului. În final, vor rămâne doar 40 de copii, care vor începe pregătirea pentru participarea la calificările pentru turneele finale ale competiţiilor majore. S-a văzut ca jucătorii proveniţi de la Academia de Fotbal a lui Gheorghe Hagi au progresat mult şi cred că acesta este viitorul. Dacă vom avea mai multe centre de acest fel, vom găsi mai mulţi jucători de valoare”, a explicat antrenorul federal zonal Aurel Drăgan.

LECŢII DE JUDO PENTRU JUNIORII ACADEMIEI “GHEORGHE HAGI“

Urmând modelul Academiei de fotbal a clubului olandez Ajax Amsterdam, una dintre grupele de copii cu vârste cuprinse între 10 şi 12 ani de la Academia de fotbal “Gheorghe Hagi“ participă, de pe 15 ianaurie, la lecţii de judo sub îndrumarea profesorilor de la Clubul Sportiv de judo “Hunter“. „Şcoala căderilor“, aşa cum este denumit acest curs, are rolul de a învăţa sportivii cum să cadă, pentru a evita accidentările în timpul partidelor de fotbal. „Unul din modelele Academiei noastre este gruparea olandeză Ajax Amsterdam, cu care sperăm să extindem colaborarea pe care o avem. Dacă lucrurile vor decurge aşa cum ne dorim, atunci şi alte echipe ale Academiei vor urma aceste cursuri de judo“, a declarat Lucian Burchel, director tehnic în cadrul Academiei “Gheorghe Hagi“. „Cam într-un an vor avea abilităţile unor mici cascadori. Vor şti să cadă şi din somn. Ar fi extraordinar dacă şi alţi copii, de la alte discipline, vor veni să înveţe această artă a căderilor. În ţări precum Franţa sau Suedia, această şcoală a căderilor este inclusă în programa şcolară“, a declarat Gina Costescu, preşedintele CS “Hunter“. Cei trei profesori care se vor ocupa de preăgtirea copiilor la CS “Hunder“, sunt Gulumser Ismail, Ştefania Hucec şi Cosmin Medrega. Cursurile au loc la Sala “Tomis“.

FORMULA 1 VA ÎNCEPE CU 12 ECHIPE

FIA a anunţat, miercuri seară, lista participanţilor în Campionatul Mondial de Formula 1, pe care nu figurează team-ul Stefan GP, care spera să ia locul americanilor de la USF1, astfel că la startul primei etape, Marele Premiu al statului Bahrain, vor fi prezente 12 echipe. În 2009, FIA a extins numărul de echipe care pot participa la CM de Formula 1, acceptând înscrierea în competiţie a patru noi team-uri: USF1, Manor (redenumită ulterior Virgin), Campos Meta (acum Hispania Racing) şi Lotus. Dintre acestea, USF1 nu a putut obţine finanţarea necesară şi a anunţat, miercuri, că abandonează dezvoltarea monopostului pentru acest an, cerând FIA să permită amânarea intrării echipei în Formula 1 până în 2011. Renunţarea USF1 a lăsat un loc liber în grupul de 13 echipe pe care FIA l-a stabilit pentru acest sezon, iar team-ul sârb Stefan GP, care a preluat o parte din infrastructura Toyota F1, după ce constructorul nipon s-a retras din Marele Circ, a sperat că va a fi admis în competiţie pe ultima sută de metri. Însă FIA a decis că este prea târziu să mai accepte intrarea în F1 a Stefan GP, astfel că principala competiţie automobilistică va începe, pe 14 martie, cu 12 echipe la start: Mercedes GP, McLaren-Mercedes, Ferrari, Red Bull, Toro Rosso, BMW-Sauber, Renault, Force India, Williams, Lotus, Virgin şi Hispania Racing.