CVM BRAŞOV, EXCLUSĂ DIN DA1

Echipa de volei masculin CVM Braşov a fost exclusă din Divizia A1, din cauza neprezentării la meciul de campionat cu Dacia Buzău, de la finalul săptămânii trecute, a declarat secretarul general al Federaţiei Române de Volei, Viorel Manole. „Regulamentul pentru Divizia A şi Cupa României prevede ca la prima neprezentare a unei echipe aceasta să fie exclusă din competiţie. În plus, acea echipă nu are drept de joc în competiţie în următorii trei ani. În cazul Braşovului s-a aplicat excluderea, dar nu şi penalitatea pe trei ani, deoarece jucătorii au fost cei care au refuzat să intre pe teren, nu a fost vina clubului. Probabil că există restanţe financiare, divergenţe între ei şi club, iar jucătorii au refuzat să intre pe teren. Aşa rezultă din ancheta noastră. Astfel, în sezonul viitor, CVM Braşov va putea evolua, dar în eşalonul secund”, a spus Manole. În urma excluderii din Divizia A1, toate rezultatele din meciurile cu CVM Braşov vor fi anulate, iar ultimele trei partide din campionat, pe care CVM le mai avea de jucat, cu Steaua, Remat Zalău şi Unirea Dej, nu se vor mai disputa. În 19 jocuri disputate în acest sezon, CVM Braşov nu a acumulat nicio victorie.

RCJ FARUL ÎNTÂLNEŞTE VICECAMPIOANA RUSIEI

Rugby Club Judeţean Farul va participa, de astăzi şi până duminică, la Memorialul “Eroii Revoluţiei“, care se desfăşoară la Bucureşti, în organizarea clubului Steaua. Alături de formaţia noastră şi de echipa gazdă vor mai participa STM Enysei Krasnoyarsk (vicecampioana Rusiei) şi Politehnica Iaşi (locul 8 în ediţia trecută a Diviziei Naţionale). „Echipa va fi condusă la acest turneu de antrenorul Adrian Tinca, deoarece Bruce Hodder nu a primit încă carnetul de muncă pentru România. Lotul deplasat este unul format în marea majoritate din rugbyşti tineri, dorind să îmbinăm tinereţea cu experienţa unora pentru a încerca din mers un schimb de generaţii. Trebuie să avem grijă de jucătorii tineri, de cei de reală perspectivă şi trebuie să le acordăm şansa de a dovedi că îşi merită locul în echipă. Nu suntem interesaţi la acest turneu de exprimarea tehnico-tactică, ci de modul în care se exprimă echipa în urma perioadei de pregătire. Mizăm însă şi pe seriozitatea întregului lot“, a declarat directorul sportiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. Din lotul deplasat la Bucureşti nu vor face parte Turashvili şi Jantjies, care nu au ajuns încă în România, Natriashvili şi Aoina, care au oferte din străinătate, în timp ce la Koshitashvili şi Uchava s-a renunţat. Programul competiţiei - vineri: Steaua - Iaşi (ora 11.00), RCJ Farul - Enysei Krasnoyarsk (ora 13.00); duminică - ora 11.00: finala mare; ora 13.00: finala mică.

O NOUĂ EDIŢIE A CUPEI CONSILIULUI JUDEŢEAN

Cupa Consiliului Judeţean, prin programul “Să vorbim despre Constanţa prin sport“, se apropie cu paşi repezi de a V-a ediţie. Marţi, la ora 11.00, la Restaurantul “Sport”, va avea loc şedinţa tehnică a competiţiei, care va începe la începutul lunii viitoare. Pe lângă baschet (fete şi băieţi), handbal (fete şi băieţi), fotbal (băieţi), volei (fete şi băieşi), rugby în 7, oină şi şah, din acest an se va mai concura la alte două discipline sportive: nataţie (feminin şi masculin) şi fotbal feminin.

NOI ETAPE ÎN CUPA “LICEELOR“

Sâmbătă, la Sala Sporturilor, sunt programate finalele la fotbal în sală feminin (ora 15.00) şi masculin (ora 17.00), urmate de festivitatea de premiere. Duminică, la Sala LPS “Nicolae Rotaru“, va avea loc etapa finală şi festivitatea de premiere la tenis de masă. Pe 13 martie va fi organizată etapa de cros, iar pe 13-14 martie, 20-21 martie şi 27-28 martie se vor desfăşura etapele la handbal. Etapa finală va avea loc în luna mai.

ÎNCEPE CUPA “PRIMĂVERII”

În perioada 6-18 martie, se vor desfăşura noi întreceri în cadrul Cupei “Primăverii”, după următorul program - 6 martie - nataţie, ora 12.00, la bazin “Palm Beach”, în organizarea CS Swimmers Club; Cupa “Mărţişorului” la nataţie, ora 12.00, bazin Palatul Copiilor; 7 martie - Cupa “Mărţişorului” la handbal, ora 9.00, la Sala de Sport din Nisipari, competiţie organizată de AS “Simadi” Poarta Albă; 8 martie - Cupa “Micul Atlet“ la atletism, ora 9.00, la Şcoala nr 17 “Ion Minulescu“; 11 martie - Cupa “Primăverii”, ora 9.00, la Şcoala Specială nr. 2 (copii cu dizabilităţi); 12 martie - “Mereu tinere prin mişcare“, ora 12.00, la Şcoala nr. 29 “Mihai Viteazu“; 12 martie - Cupa “8 Martie”, ora 18.00, joc old-girls la volei, la Sala Sporturilor şi de la ora 19.00, joc old-girls la handbal; 14 martie - AquaGym, orele 12.00-14.00, la bazin “Spectrum”; 18 martie - “Şi noi putem face sport“, la Complexul Sportiv “Tomis“ şi Şcoala Specială nr. 1. Competiţiile desfăşurate în cadrul Cupei “Primăverii” sunt sprijinite, pentru al 20-lea an, de către Primăria Constanţa, iar fondurile alocate în acest an sunt de 64.000 lei. În altă ordine de idei, în perioada 6-8 martie, de la ora 10.00, în Sala de sport din Costineşti, se va disputa competiţia Cupa “Femeii“ la fotbal.

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP INVITĂ LA SPORT

Preşedintele Asociaţiei Judeţene a Persoanelor cu Handicap, Ionel Gembăşan, invită toate persoanele cu dizabilităţi să se alăture programelor iniţiate de asociaţia judeţeană pentru a practica sportul. „Suntem afiliaţi la Federaţia Română de Sport pentru persoane cu handicap şi dorim să ştergem impresia greşită că cei cu handicap nu pot face sport. Cei care doresc pot participa la întreceri de tenis de masă, şah, baschet în fotolii rulante şi powerlifting. Trebuie să menţionez că Primăria Constanţa ne-a ajutat enorm în desfăşurarea acestor activităţi, alocând fondurile necesare pentru cumpărarea a zece fotolii rulante. Vrem să formăm o echipă de baschet care să participe şi la competiţii naţionale. Sunt de 38 de ani într-un scaun cu rotile în urma unui accident rutier“, a declarat Gembăşan.