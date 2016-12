BC ATHLETIC, VICTORIE CU STEAUA II

Formaţia Baschet Club Athletic Constanţa a debutat cu victorie în cadrul celui de-al doilea turneu semifinal al Diviziei B la baschet masculin, turneu care se desfăşoară până duminică la Galaţi. Echipa pregătită de Vasile Paşca a învins, vineri, cu 92-55 (29-11, 20-14, 23-16, 20-14), pe Steaua II Turabo Bucureşti. „A fost o partidă pe care am dominat-o în totalitate. A fost mult mai uşor decât ne aşteptam. O victorie şi de moral pentru următoarele două partide ale acestui turneu“, a declarat căpitanul echipei, Alexandru Olteanu. În urma acestei victorii, BC Athletic continuă să conducă în clasamentul general al Seriei Est din Divizia B la baschet masculin. În ultimele două zile ale turneului, BC Athletic va întâlni pe CSU Galaţi (sâmbătă ,ora 17.00) şi pe Phoenix Galaţi (duminică, ora 15.00).

SEMIFINALE ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL ÎN SALĂ

La sfârşitul acestei săptămâni, la Techirghiol, vor fi desemnate finalistele Campionatului Judeţean de fotbal în sală, competiţie organizată de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa. Iată programul partidelor de sâmbătă - turneul locurilor 9-14: Unirea Topraisar - Viitorul Mereni (ora 10.00); Voinţa Valu lui Traian - Viitorul Cerchezu (ora 11.00); Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Sparta II Techirghiol (ora 12.00); semifinale - turneul locurilor 5-8: Gloria Băneasa - Farul Tuzla (ora 13.00); GSIB Mangalia - CS Mihail Kogălniceanu (ora 14.00); semifinale - turneul locurilor 1-4: Melody - AS Carvăn Lipniţa (ora 15.00); CS Agigea - Sparta I Techirghiol (ora 16.00). Duminică, începând cu ora 10.00, tot în sala din Techirghiol, sunt programate trei meciuri de clasament, pentru locurile 7-8, 5-6 şi 3-4. Finala mare va avea loc în Sala Sporturilor din Constanţa, sâmbăta viitoare.

CONSTANŢA, GAZDA ETAPEI A 2-A A CN DE RUGBY ÎN 7

În perioada 20-21 martie, la Constanţa, va avea loc etapa a 2-a a Campionatului Naţional de rugby în 7, competiţie la care participă toate cluburile care sunt înscrise în Divizia Naţională. Etapa a 3-a va avea loc la Baia Mare (26-27 iunie), iar ultima etapă se va desfăşura la Bucureşti (20-21 noiembrie). Prima etapă s-a desfăşurat în toamna anului trecut la Cluj şi a fost câştigată de Steaua. După prima etapă, RCJ Farul ocupă locul 5.

DOUĂ PARTIDE ÎN LN DE HANDBAL MASCULIN

La sfârşitul acestei săptămâni se dispută ale două partide din etapa a 17-a a Ligii Naţionale de handbal masculin: Minaur Baia Mare - Pandurii Tg. Jiu (sâmbătă, ora 13.00) şi Rom Cri Braşov - Poli Timişoara (duminică, ora 11.00). Celelalte meciuri vor avea loc după următorul program - miercuri, 24 februarie: CSM Satu Mare - HC Odorhei (ora 17.00), Steaua - U. Cluj (ora 18.00); joi, 25 februarie: Dinamo - Ştiinţa Bacău (ora 11.00). Meciul HCM Constanţa - Bucovina Suceava, scor 36-31, s-a disputat miercuri. Clasament: 1. HCM 30p; 2. Reşiţa 26p; 3. Steaua 21p; 3. Bacău 20p; 4. Tg. Jiu 19p; 6. Suceava 16p; 7. Odorhei 12p; 8. Minaur 11p (golaveraj: 386-396); 9. Satu Mare 11p (435-465); 10. Cluj 11p (361-391); 11. Timişoara 9p; 12. Dinamo 7p; 13. Braşov 1p (* - Echipa CSM Medgidia s-a retras din campionat).

ECHIPE ROMÂNEŞTI ÎN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL MASCULIN

Echipele româneşti prezente în optimile de finală ale Cupei Cupelor şi Cupei Challenge la handbal masculin dispută la finele acestei săptămâni manşa retur, după următorul program - sâmbătă, Cupa Challenge, ora 14.00: Time Burevestnik (Ucraina) - CSU Suceava (în tur: 20-31); ora 18.00: HC Odorhei - MMTS Kwidzyn (Polonia) - în tur: 20-32; Cupa Cupelor, ora 18.00: Portovik Yozhny (Ucraina) - Steaua (în tur: 0-10, la “masa verde“); duminică, Cupa Challenge, ora 16.00: Motor Zaporoje (Ucraina) - Ştiinţa Bacău (în tur: 20-33).

OLTCHIM - VIBORG, DERBY-UL GRUPEI PRINCIPALE II DIN LC

Cea mai dificilă partidă pentru Oltchim Rm. Vîlcea în Grupa Principală II din Liga Campionilor la handbal feminin va avea loc duminică, de la ora 19.00, când campioana României va întâlni, pe teren propriu, pe Viborg HK (Danemarca). Etapa a 3-a a acestei faze a competiţiei aduce faţă în faţă cele mai bune echipe de până din această grupă, Oltchim şi Viborg acumulând până acum câte patru puncte, după ce ambele s-au impus în primele două etape. Echipa la care joacă şi Cristina Vărzaru a eliminat-o în sezonul trecut pe Oltchim din semifinalele Ligii Campionilor, după ce româncele au cedat pe teren propriu, cu 28-34, şi au remizat în Danemarca, scor 21-21. Viborg HK a câştigat în cele din urmă ediţia trecută a Ligii Campionilor.

NAŢIONALA MASCULINĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI, LOCUL 21 ÎN EUROPA

Naţionala de handbal masculin a României ocupă locul 21, cu 100 de puncte, în topul continental, dat publicităţii vineri, de Federaţia Europeană de Handbal (EHF). Topul publicat de EHF este condus de campioana olimpică, mondială şi europeană Franţa, cu 448 de puncte, urmată la mică distanţă de Croaţia (432p) şi de Danemarca (392p). În topul european sunt clasate 41 de naţiuni, fiind luate în considerare rezultatele obţinute la turneele finale ale Campionatelor Europene din 2008 şi 2010, respectiv Campionatului Mondial din 2009. Pe locul 41 se află opt naţiuni, care nu au acumulat niciun punct (Albania, Armenia, Azerbaidjan, Marea Britanie, Irlanda, Liechtenstein, Malta.. şi Monaco). Echipa României a obţinut 24 de puncte, în preliminariile CE din 2010, 44 de puncte prin participarea la turneul final al CM din 2009 şi 32 de puncte în preliminariile CE din 2008. Clasarea europeană va conta la tragerea la sorţi pentru Canmpionatul European din 2012.

IZBAŞA, INVITATĂ LA TURNEUL “NADIA COMANECI INTERNATIONAL INVITATIONAL“

Gimnasta Sandra Izbaşa, campioană olimpică la sol, va asista, în acest week-end, în calitate de invitată, la turneul “Nadia Comaneci International Invitational” din Oklahoma City, la care vor participa sportivi din mai multe ţări, între care şi România, informează The Oklahoma Daily. Izbaşa a fost prezentă, joi, la o întâlnire cu studenţii de la Universitatea Oklahoma. Ea a dat declaraţii fiind ajutată la traducere de Nadia Comăneci. „Am venit aici anul trecut şi am câştigat premiul Nadia Comăneci. După Jocurile Olimpice de la Beijing, am venit aici şi am concurat, în februarie, la Nadia Invitational”, a spus Izbaşa, care a precizat că nu ştie dacă va putea participa la Jocurile Olimpice de la Londra. Sportiva română nu va concura în acest week-end, deoarece a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile în septembrie 2009. Nadia Comăneci organizează turneul ce îi poartă numele împreună cu soţul ei, Bart Conner. „Avem 740 de concurente din opt ţări. Cele mai multe sportive sunt din SUA, dar au venit şi gimnaste din Ucraina, România, Israel, Venezuela, Mexic şi Canada”, a declarat Conner.

PERECHEA GALLOVITS / DULKO, ÎN SEMIFINALE LA BOGOTA

Perechea Edina Gallovits / Gisela Dulko (România / Argentina), cap de serie nr. 2, s-a calificat în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Bogota (Columbia), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Gallovits şi Dulko au învins în sferturi perechea Polona Hercog / Pauline Parmentier (Slovenia / Franţa), cu 7-6 (7/5), 6-4. În semifinale, Gallovits şi Dulko vor întâlni cuplul spaniol Lourdes Lino Dominguez / Arantxa Santonja Parra.