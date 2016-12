ARBITRI DIN SERBIA LA MECIUL ROMÂNIA - ISRAEL

Meciul amical de fotbal dintre echipa naţională a României şi reprezentativa Israelului va fi condus de o brigadă de arbitri din Serbia, avându-l la centru pe Milorad Mazic. Acesta va fi ajutat de asistenţii Igor Radojcic şi Srdan Milutinovic, în timp ce arbitru de rezervă a fost desemnat Ovidiu Haţegan. Partida se va disputa pe 3 martie, de la ora 20.45, pe Stadionul “Dan Păltinişanu” din Timişoara.

BALAJ L-A ELIMINAT PE RĂDOI!

Arbitrul Cristian Balaj i-a arătat lui Mirel Rădoi, de la Al Hilal, al doilea cartonaş galben şi l-a eliminat în min. 120+3 al meciului cu Al Nasr, scor 2-1 (Neves 61, Wilmhelsson 112 / Pascal 55), din sferturile de finală ale Cupei Coroanei Prinţului la fotbal. „Primul galben a fost pentru faulturi repetate. Cred că era cam al cincilea şi deja era prea mult. Iar în finalul partidei, chiar la ultima fază, a şutat mingea în tribune şi am fost obligat să îi arăt cel de-al doilea galben şi automat pe cel roşu pentru tragere de timp. Mai ales că puţin mai devreme arătasem un galben şi unui jucător din echipa adversă, tot pentru tragere de timp. Trebuia să aplic aceeaşi măsură, era o situaţie delicată şi pentru mine, şi pentru el. În rest, Rădoi a avut un comportament fără reproş, dar a făcut aceste greşeli”, a explicat Balaj. Balaj a fost ajutat de asistenţii Zoltan Szekely şi Ionel Popa şi de arbitrul de rezervă Marius Avram.

VICTORII ROMÂNEŞTI ÎN ANTALYA

Echipele româneşti au susţinut, ieri, ultimele jocuri de verificare din cadrul stagiului de pregătire din Antalya (Turcia). Steaua Bucureşti a învins echipa belarusă BATE Borisov, scor 2-0 (Kapetanos 38, R. Surdu 88), iar FC Braşov a câştigat, cu 1-0 (Dorel Zaharia 70), partida cu formaţia Cernomoreţ Odessa (Ucraina). Gloria Bistriţa a terminat neînvinsă seria meciurilor amicale din această iarnă, după ce a câştigat, cu 2-0 (C. Petre 58, 82), duelul cu FK Sibir Novosibirsk (nou-promovată în prima divizie din Rusia). În schimb, FC Timişoara a fost învinsă, cu 3-1 (Tadic 21, Bilbija 71, 74 / Magera 45), de echipa sârbă Vojvodina Novi Sad, iar Rapid a pierdut, cu 1-2 (1-0) întâlnirea cu Vorskla Poltava (Ucraina). Golul formaţiei giuleştene a fost marcat de fundaşul Adrian Iordache, în min. 30.

RAUL, DORIT DE NEW YORK RED BULLS

Căpitanul echipei Real Madrid, Raul Gonzalez, ar putea semna un contract cu gruparea americană New York Red Bulls, pentru sezonul viitor. Potrivit cotidianului Marca, clubul din SUA încearcă de mai mult timp să îl convingă pe fotbalistul în vârstă de 32 de ani să semneze un acord. New York Red Bulls i-a oferit lui Raul un salariu cuprins între 6 şi 7 milioane de euro pe an, după ce fostul internaţional spaniol a declarat că i-ar plăcea să joace un an în SUA. Raul Gonzalez este la ora actuală simbolul lui Real Madrid, club la care este legitimat din 1992, de când avea 15 ani.

ANCHETĂ LA JUVENTUS

Preşedintele clubului Juventus Torino, Jean-Claude Blanc, şi predecesorul săi, Giovanni Cobolli Gigli, au devenit subiecţii unei anchete deschise de autorităţile vamale italiene, referitoare la presupuse nereguli financiare, a anunţat, ieri, cotidianul La Stampa. Autorităţile vamale analizează eventuale plăţi ilegale efectuate către agenţii de jucători, practică obişnuită în fotbalul actual. La finalul lunii noiembrie, foştii conducători ai clubului torinez, Luciano Moggi şi Antonio Giraudo, plus actualul director general adjunct Roberto Bettega au fost achitaţi în dosarul transferurilor presupus ilegale ale unor jucători în anul 2006. Această afacere, în care au fost implicate mai multe persoane, a izbucnit în urma scandalului “Calciopoli”, legat de meciuri trucate în tot fotbalul profesionist italian. Actuala anchetă se naşte într-un moment dificil prin care trece echipa, Juventus având trei victorii şi nouă înfrângeri în ultimele 14 jocuri. Torinezii au fost eliminaţi din Liga Campionilor şi din Cupa Italiei, iar în clasamentul din Serie A au coborât de pe poziţia secundă pe locul 7.

GERRARD, LA “MADAME TUSSAUDS”

Căpitanul echipei Liverpool, Steven Gerrard, va avea o statuie de ceară la Muzeul “Madame Tussauds” din Londra, jucătorul fiind prezentat îmbrăcat în echipamentul de joc, informează cotidianul As. Gerrard nu a putut participa la prezentarea statuii din ceară, astfel că responsabilii muzeului s-au deplasat la Liverpool pentru ca Gerrard să-şi examineze “dublura”. „Pare o minune să am o statuie la Madame Tussauds”, a afirmat Gerrard, care examinat statuia aproximativ cinci minute. Purtătoarea de cuvânt a muzeului, Liz Edwards, a explicat că a fost neobişnuit ca prezentarea să aibă loc altundeva decât la Londra, însă menţionat că este un lucru special că a avut loc la Liverpool şi pe Arena “Anfield”. „Prezenţa lui Steven la muzeul nostru răspunde cererii publicului”, a menţionat Edwards. Pentru realizarea statuii lui Gerrard au fost nevoie de patru luni, aceasta costând 170.000 euro. “Dublura” de ceară a lui Gerrard se va afla alături de cele ale conaţionalilor săi, David Beckham şi Wayne Rooney.

FC SEVILLA, CALIFICATĂ ÎN FINALA CUPEI SPANIEI

Echipa FC Sevilla s-a calificat în finala Cupei Spaniei la fotbal, deşi a pierdut miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 0-1 (Soldado 52), returul cu Getafe din semifinalele competiţiei. FC Sevilla a obţinut calificarea datorită victoriei din tur, scor 2-0. Cealaltă semifinală, dintre Racing Santander şi Atletico Madrid (în tur: 0-4), s-a jucat aseară.