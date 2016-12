RETURUL LIGII I VA ÎNCEPE PE 20 FEBRUARIE

Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a declarat, ieri, că instituţia pe care o conduce a decis să nu amâne începerea returului Ligii I din cauza condiţiilor meteo, etapa a 18-a urmând să se dispute pe 20 februarie, conform programării iniţiale. „Conducerea LPF a decis să nu amâne începerea returului. Pentru ce să amânăm? Pentru că ninge acum? Am aici în faţă prognoza meteo pentru perioada respectivă şi e mai mult decât favorabilă. Pe 20 februarie vor fi +4 grade Celsius, iar apoi temperaturile cresc. Nu se justifică amânarea. Se va juca aşa cum e programat”, a spus oficialul LPF. Dragomir susţine că la LPF au sosit câteva solicitări din partea cluburilor pentru amânarea începerii returului. „Au venit câteva solicitări scrise, dar ce să facem acum, amânăm returul pentru că e zăpadă pe un stadion? Dacă ninge şi e zăpadă pe teren să o dea la o parte, ce, e prima oară? Şi în Germania ninge destul de mult şi totuşi se joacă. Dar o să fie cald când începe returul, nu o să avem probleme, o să vedeţi”, a adăugat Dragomir, care duminică anunţase c prima etapă din retur va fi amânată cu o săptămână din cauza vremii nefavorabile.

ROMÂNIA, ANALIZATĂ DE SELECŢIONERII ADVERSARELOR

Selecţionerul Bosniei-Herţegovina, Safet Susici, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că reprezentativa României nu este mai bună decât formaţia sa şi a adăugat că şi-ar dori să joace în acest an, în deplasare, împotriva tricolorilor, informează cotidianul bosniac Dnevni Avaz. Susici a mai afirmat că Franţa şi România vor fi adversari puternici, cărora le cunoaşte forţa şi a anunţat că Bosnia va juca amicale cu Arabia Saudită, pe 3 martie, şi cu Germania, pe 3 iunie. Tot ieri, selecţionerul echipei Albaniei, Josip Kuzhe, a declarat, într-o conferinţă de presă, că naţionala sa trebuie să înveţe din greşelile precedentelor confruntări cu România şi este încrezător că jucătorii săi vor specula punctele slabe ale tricolorilor, informează cotidianul Gazeta Shqiptare. Selecţionerul Luxemburgului, Guy Hellers, a declarat ieri că reprezentativa României are jucători talentaţi, dar potenţialul acestora nu a fost valorificat la maximum, adăugând că au avut loc multe schimbări în lotul tricolorilor despre care trebuie să se informeze, informează publicaţia Tageblatt. În preliminariile EURO 2008, România a învins Luxemburgul, formaţie antrenată şi atunci Guy Hellers, de două ori, cu 3-0, la Piatra Neamţ, şi cu 2-0, în deplasare. România face parte din Grupa D de calificare la EURO 2012, alături de selecţionatele Franţei, Bosniei-Herţegovina, Belarusului, Albaniei şi Luxemburgului, conform tragerii la sorţi de duminică, de la Varşovia.

DE ZERBI, ÎMPRUMUTAT LA CFR CLUJ

Mijlocaşul ofensiv al echipei Napoli, Roberto de Zerbi, va fi împrumutat până la finalul acestui sezon la CFR Cluj. „Clubul din Cluj se angajează să plătească 150 de mii de euro din salariul de 700 de mii de euro pe care De Zerbi îl primeşte de la Napoli”, notează site-ul itasportpress.it. Fotbalistul italian urma să ajungă aseară în România, să efectueze vizita medicală şi să definitiveze transferul. Roberto De Zerbi (30 de ani) este legitimat la clubul SSC Napoli, care l-a mai împrumutat la Brescia (2008) şi Avellino (2008-2009). De-a lungul carierei sale, el a mai evoluat la Padova, Monza, Como, Foggia, Lecco, Arezzo şi Catania.

VAN DER SAR MAI APĂRĂ UN SEZON

Deşi anunţase că se va retrage din activitate la finalul acestui sezon, portarul olandez Edwin van der Sar este pe punctul de a se răzgândi şi de a continua să apere poarta lui Manchester United şi în campionatul următor. În vârstă de 39 de ani, olandezul este foarte aproape de a-şi prelungi contractul cu „Diavolii Roşii” pentru încă un sezon. Gestul lui van der Sar reprezintă şi o formă de mulţumire adresată clubului englez, care l-a susţinut necondiţionat atunci când soţia sa a luptat cu o hemoragie cerebrală, timp de câteva săptămâni, femeia aflându-se acum se află în curs de însănătoşire. „Ce a făcut clubul pentru mine în timp ce soţia mea era bolnavă a fost incredibil. Managerul, jucătorii, suporterii şi toată lumea din apropierea lui Manchester United mi-a ajutat familia în timpul acestei grele încercări”, a declarat Edwin van der Sar pentru Sunday Express.

GASCOIGNE, REŢINUT DE POLIŢIE

Fostul internaţional englez Paul Gascoigne se află în arest, după ce poliţia britanică l-a reţinut pentru că ar fi condus un autovehicul în stare de ebrietate. Fostul fotbalist a fost reţinut duminică noapte, după ce poliţia a fost sesizată cu privire la deranjarea liniştii publice. Gascoigne, care a evoluat pentru Newcastle United, Tottenham Hotspur, Lazio Roma, Glasgow Rangers, Middlesbrough şi în China, a recunoscut public anul trecut că se luptă pentru a scăpa de dependenţa de alcool şi cocaină.

PRIMA ETAPĂ ÎN TURNEUL CELOR ŞASE NAŢIUNI LA RUGBY

În prima etapă a Turneului celor Şase Naţiuni la rugby s-au înregistrat următoarele rezultate: Scoţia - Franţa 9-18 (6-15), Irlanda - Italia 29-11 (23-8) şi Anglia - Ţara Galilor 30-17 (13-3). Partida de la Edinburgh a fost a 83-a confruntare dintre Scoţia şi Franţa. “Cocoşii galici” s-au impus în duelul de pe Stadionul “Murrayfield”, obţinând al 46-lea succes, în timp ce scoţienii au rămas cu 34 de victorii. Alte trei jocuri s-au încheiat la egalitate.

NEW ORLEANS SAINTS A CÂŞTIGAT SUPERBOWL

New Orleans Saints a câştigat pentru prima oară Superbowl, finala Ligii Profesioniste de Fotbal American (NFL), după ce a învins pe Indianapolis Colts, scor 31-17, duminică noapte, la Miami. New Orleans Saints, echipă înfiinţată în urmă cu 43 de ani, nu a mai jucat niciodată finala Superbowl, în timp ce Indianapolis Colts a obţinut ultima victorie în 2007. Drew Brees, de la formaţia învingătoare, a fost desemnat jucătorul meciului. Queen Latifah, Carrie Underwood şi The Who au cântat cu ocazia acestui eveniment sportiv.