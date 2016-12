VIITORUL CONTINUĂ SERIA JOCURILOR DE VERIFICARE

Echipa de seniori a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“ va disputa duminică, în Antalya, o nouă partidă de verificare, urmând să întâlnească formaţia Chavdar Etropole (Bulgaria, Liga a II-a). Marţi, Viitorul Constanţa va juca împortiva Politehnicii Iaşi, iar pe 11 februarie echipa pregătită de Cătălin Anghel se va deplasa la Istanbul, pentru o partidă cu formaţia turcă Eyupspor, din Liga a III-a.

DOI JUCĂTORI NOI LA CSM MEDGIDIA

Fostul jucător al echipei CSO Ovidiu, Marian Măciucă, şi fostul fundaş al divizionarei secunde Săgeata Stejaru, Marian Posteucă, vor evolua până la finalul sezonului la formaţia CSM Medgidia. „Sunt doi jucători cu experienţă, de care aveam nevoie şi sper să se integreze rapid în programul de pregătire al echipei. Avem un obiectiv clar, salvarea de la retrogradare, pe care prin muncă şi seriozitate îl putem îndeplini“, a declarat antrenorul Cristian Cămui. Echipa din Medgidia se află în aceste zile în cantonament la Bran, unde se doreşte şi disputarea a două-trei partide amicale.

AMENDĂ RECORD PENTRU MOURINHO

Antrenorul portughez al echipei Inter Milano, Jose Mourinho, care a recunoscut că a insultat un jurnalist în decembrie 2009, după meciul de Serie A cu Atalanta, a primit o amendă de 13.000 de euro din partea Comisiei de Disciplină a Federaţiei Italiene de Fotbal. Mourinho a fost acuzat de încălcarea articolului 1 din codul justiţie sportive, deoarece “a folosit un limbaj jignitor faţă de jurnalistul Andrea Ramazzotti şi pentru că l-a prins de braţ”. Mourinho, care are o relaţie tensionată cu presa italiană, l-a insultat pe Ramazzotti, jurnalist sportiv la cotidianul “Corriere dello Sport”, furios că ziaristul a pătruns în zona în care doar televiziunea clubului, Inter Channel, putea să-şi desfăşoare activitatea. „Este adevărat că am insultat pe unul dintre colegii voştrii şi am folosit un cuvânt pe care nu pot să-l repet aici. Cu toate acestea, nu a existat nicio agresiune fizică”, a recunoscut Mourinho în faţa presei.

AMICALE TARI PENTRU ITALIA

Reprezentativa Italiei, campioană mondială, va întâlni naţionalele Camerunului, pe 3 martie, la Monte Carlo, şi Elveţiei, pe 5 iunie, la Geneva, în meciuri amicale în vederea Campionatului Mondial din 2010, a anunţat, vineri, Federaţia Italiană de Fotbal. Italienii vor disputa încă un meci amical pe 3 iunie, împotriva unui adversar ce urmează să fie stabilit. Acest adversar ar putea fi Mexicul, negocierile fiind în curs de desfăşurare. Camerun, Elveţia dar şi Mexic vor participa la turneul final, programat în Africa de Sud, în perioada 11 iunie - 11 iulie. Italia va juca în Grupa F, alături de Paraguay, Noua Zeelandă şi Slovacia.

FIFA DONEAZĂ ÎNCĂ TREI MILIOANE DE DOLARI PENTRU HAITI

FIFA a anunţat un ajutor suplimentar de trei milioane de dolari pentru reconstruirea infrastucturilor sportive din Haiti după seismul devastator de pe 12 ianuarie. Această sumă se adaugă celor 250.000 de dolari acordaţi deja de forul fotbalistic internaţional. „Vom continua să evaluăm situaţia alături de federaţia haitiană şi vom face tot ce putem pentru a ajuta”, a declarat preşedintele FIFA, Joseph Blatter.

UN MILIARD DE LIRE STERLINE DIN EXPORTUL DREPTURILOR TV

Cele 20 de cluburi din prima ligă engleză, Premier League, ar putea primi în curând, în urma negocierilor pentru cedarea drepturilor de televizare în străinătate, peste un miliard de lire sterline (1,14 miliarde de euro) pe sezon. Actualul acord pentru transmiterea internaţională a meciurilor din campionatul Angliei este de 645 de milioane de lire sterline (735 de milioane de euro). Preşedintele executiv al Premier League, Richard Scudamore, negociază în prezent cu mai multe ţări, printre care Rusia şi China, şi s-a arătat încrezător că suma va depăşi 1,14 miliarde de euro. Drepturile de televizare din Marea Britanie au fost cedate către Sky, ESPN şi BBC, iar valoarea contractelor depăşeşte 2 miliarde de euro!

WEST HAM UNITED CAUTĂ INVESTITORI

Clubul englez West Ham United, care se confruntă cu greutăţi financiare, a anunţat că este în căutare de investitori capabili să contribuie cu 20 până la 40 de milioane de lire sterline, respectiv între 23 şi 46 milioane de euro. „Chiar dacă o astfel de sumă poate fi adusă la club doar de investitori profesionişti, mi-ar plăcea ca, la un moment dat, suporterii noştri loiali şi fantastici să poată investi la club, pentru a lua parte la viitorul extraordinar al acestei echipe”, a declarat Karren Brady, director general al clubului care ocupă locul 15 în campionatul Angliei. Luna trecută, oamenii de afaceri englezi David Sullivan şi David Gold au achiziţionat gruparea West Ham în schimbul sumei de 105 milioane de lire sterline. Datoriile clubului West Ham sunt estimate la 100 de milioane de lire sterline de către presa britanică.

UN GHANEZ VA SCHIA LA VANCOUVER!

Dacă încercarea jamaicanilor de a se întoarce în Canada, la peste 20 de ani după ce bobul de 4 a concurat în cadrul Jocurilor Olimpice de la Calgary, în 1988, a eşuat, exotismul nu va lipsi din întrecerile olimpice de la Vancouver. Africanul Kwame Nkrumah Acheampong, în vârstă de 35 de ani, va apăra culorile statului Ghana în probele de slalom special şi slalom uriaş. Acheampong este ghid de safari şi a început să schieze acum şase ani. El îşi doreşte să devină primul sportiv ghanez care participă la JO de iarnă şi primul schior african după 26 de ani. În 1984, senegalezul Lamine Gueye devenea primul schior din Africa neagră care se alinia la startul JO.

STADIONUL “TWICKENHAM” ÎŞI SĂRBĂTOREŞTE CENTENARUL

Stadionul “Twickenham”, templul rugby-ului englez, sărbătoreşte sâmbătă 100 de ani de găzduire a meciurilor internaţionale, cu ocazia partidei dintre Anglia şi Ţara Galilor, din prima etapă a ediţiei 2010 a Turneului celor Şase Naţiuni la rugby. Jucătorii vor purta tricouri special create pentru această ocazie, iar înainte de începerea partidei va avea loc un spectacol ce va include şi un cor de 300 de persoane. Primul meci al Angliei pe “Twickenham” a avut loc pe 15 ianuarie 1910, tot în compania naţionalei Ţării Galilor. Anglia s-a impus cu 11-6, înregistrând prima victorie din 1898 până la acea dată. Prima naţională străină care s-a impus pe Stadionul “Twickenham” a fost Africa de Sud, în 1913. În perioada 1872-1909, înainte de inaugurarea arenei din Londra, Anglia a jucat meciurile de pe teren propriu pe diverse stadioane din ţară. Capacitatea stadionului a fost mărită la 82.000 de locuri, după o renovare recentă.