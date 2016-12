SĂGEATA STEJARU, REMIZĂ ÎN ANTALYA

Echipa pregătită de Aurel Şunda, Săgeata Stejaru, a terminat, ieri, la egalitate, scor 0-0, partida disputată împotriva formaţiei Chavdar Etropole (Liga a II-a din Bulgaria). Partida s-a disputat în Antalya, tehnicianul Aurel Şunda folosind la acest joc şi noile achiziţii: Lucian Turcu (fost la Gloria Bistriţa) şi Sergiu Costea (fost la Unirea Alba Iulia). Conducerea echipei tulcene a renunţat la achiziţionarea mijlocaşului Mircea Voicu, sosit la Stejaru de la Unirea Alba Iulia. Săgeata Stejaru va disputa următorul meci de pregătire sâmbătă, împotriva formaţiei Saransk Mordovia, care evoluează în Liga a II-a din Rusia.

CFR CLUJ, AMENDĂ DE 20.000 DE EURO

Clubul CFR Cluj a fost amendat cu suma de 20.000 de euro de către UEFA, pentru că la partida cu Sparta Praga, de pe teren propriu, suporterii au aruncat cu două brichete în suprafaţa de joc, una lovindu-l pe arbitru. Sancţiunea mai puţin severă a fost motivată prin faptul că aceasta a fost prima abatere. În cazul care astfel de incidente se vor repeta, Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” riscă să fie suspendat din competiţiile europene intercluburi.

PRIME DE PESTE UN MILION DE EURO LA REAL MADRID

Fiecare jucător al echipei Real Madrid va fi recompensat cu peste un milion de euro în cazul în care clubul spaniol va câştiga Liga Campionilor şi campionatul Spaniei! Preşedintele grupării madrilene, Florentino Perez, i-a primit pe cei patru căpitani ai echipei, Raul, Guti, Iker Casillas şi Sergio Ramos, şi a ajuns la un acord cu aceştia în privinţa primelor. Astfel, jucătorii echipei Real Madrid vor fi recompensaţi cu câte 600.000 de euro dacă vor câştiga Liga Campionilor şi câte 350.000 de euro pentru obţinerea titlului în Spania. În cazul în care echipa madrilenă va reuşi să câştige ambele trofee, primele s-ar putea ridica la câte 1,1 milioane de euro. Potrivit cotidianului Marca, dacă va câştiga Liga Campionilor şi campionatul Spaniei, Real Madrid ar putea obţine aproape 100 de milioane de euro din drepturile de televizare, vânzarea de bilete şi primele de la UEFA.

TERRY NU SE DEZMINTE

Publicaţia Daily Mirror a scris, ieri, că fundaşul formaţiei Chelsea Londra, John Terry, aflat în centrul unui scandal amoros, a avut o relaţie şi cu soţia unui alt fotbalist din Premiership, al cărui nume nu a fost dezvăluit. Conform sursei citate, Terry a avut o relaţie cu o femeie care a fost căsătorită mai mulţi ani cu un fotbalist de top din Anglia, cu care are trei copii. Terry a recunoscut că şi-a înşelat în repetate rânduri soţia, pe Toni, care se află în Dubai şi care este dispusă să-i mai acorde o şansă jucătorului. Daily Mirror reaminteşte că fostul jucător de la Sheffield Wednesday, americanul John Harkes, a fost exclus din echipa SUA la Cupa Mondială din 1998, după ce s-a aflat că avea o relaţie cu soţia coechipierului său Eric Wynalda. Presa engleză a dezvăluit, la sfârşitul săptămânii trecute, că Terry a lăsat-o însărcinată pe iubita coechipierului său de la naţionala Angliei, Wayne Bridge, şi a făcut aranjamentele necesare pentru ca tânăra să facă o întrerupere de sarcină, în toamna anului trecut. Esta vorba de Vanessa Perroncel (28 de ani), un model din Franţa, care era cea mai bună prietenă a soţiei lui Terry, Toni. Dezvăluirile privind relaţia extraconjugală a lui Terry ar putea duce la pierderea de către fotbalist a banderolei de căpitan al naţionalei Angliei. The Sun menţionează că jucătorul se va întâlni până la sfârşitul săptămânii cu selecţionerul Angliei, Fabio Capello, pentru a discuta acest aspect. De asemenea, conform The Sun, românul Adrian Mutu şi islandezul Eidur Gudjohnsen sunt alţi doi jucători care au avut relaţii cu Vanessa, lucru dezminţit de modelul francez: „Sunt doar minciuni. Ideea că aş fi o femeie fatală care se culcă cu toţi bărbaţii este falsă”.

PORTSMOUTH ŞI-A SCHIMBAT IARĂŞI PROPRIETARUL

Clubul englez FC Portsmouth, clasat pe ultimul loc în Premier League, şi-a schimbat pentru a treia oară în ultimul an proprietarul, după ce Ali Al-Faraj nu a putut achita datoriile către omul de afaceri din Hong Kong, Balram Chainrai. Acesta a preluat peste 90 de procente din acţiunile clubului, după ce omul de afaceri saudit nu a putut să returneze împrumuturile acordate de omul de afaceri din Hong Kong. Împrumuturile, în valoare de 17 milioane de lire sterline (aproximativ 19,5 milioane de euro), au fost contractate pentru a menţine gruparea engleză pe linia de plutire, din cauza gravelor probleme financiare cu care s-a confruntat. Împrumuturile au fost garantate cu stadionul, viitoarele venituri provenite din drepturile de televizare, dar şi cu cele 90 de procente deţinute de Faraj. Deranjat de incapacitatea de plată a sauditului, în ciuda termenelor de plată amânate, Chainrai şi-a pierdut răbdarea miercuri şi a preluat controlul clubului. Chainrai speră să reuşească stabilizarea financiară a clubului, iar apoi să vândă gruparea pentru a-şi recupera banii. Al-Faraj preluase clubul la finalul lunii mai, de la omul de afaceri francez de origine rusă, Alexandre Gaydamak.

SUSPENDAREA LUI ALESSANDRO MOGGI A FOST REDUSĂ

Comisia Tribunalului Naţional Italian a decis să reducă la jumătate suspendarea agentului de jucători Alessandro Moggi, implicat în scandalul de corupţie din fotbalul italian, împreună cu firma sa de impresariat Gea. Astfel, Moggi va fi suspendat doi ani şi nu patru cum decisese, în primă fază, Curtea Federală de Justiţie. De asemenea, el va trebui să plătească o amendă de 125.000 de euro şi nu 250.000 de euro cum era iniţial. Suspendarea a intrat în vigoare la începutul anului 2009, astfel că Alessandro Moggi, fiul fostului director general al clubului Juventus Torino, Luciano Moggi, va putea reveni în activitate pe 1 ianuarie 2011.

HARGREAVES NU ESTE PE LISTA UEFA

Antrenorul echipei Manchester United, Alex Ferguson, a renunţat, ieri, să-l mai înscrie pe mijlocaşul Owen Hargreaves pe lista UEFA pentru meciurile din Liga Campionilor. Ferguson declarase, în urmă cu câteva zile, că Hargreaves, care a suferit o dublă operaţie la genunchi în octombrie 2008, va reveni în curând pe teren şi va fi utilizat în meciurile din cupele europene. În urma acestei decizii, Hargreaves are şanse minime să mai prindă lotul echipei naţionale a Angliei pentru turneul final al Cupei Mondiale din Africa de Sud.

ST. MIRREN ŞI GLASGOW RANGERS, ÎN FINALA CUPEI LIGII SCOŢIEI

Echipele St. Mirren şi Glasgow Rangers s-au calificat în finala Cupei Ligii Scoţiei, după ce au învins, în semifinalele competiţiei, formaţiile Hearts of Midlothian, respectiv St. Johnstone. St. Mirren a dispus, în deplasare, cu 1-0 (Mehmet 51), echipa Hearts of Midlothian. În a doua semifinală, Glasgow Rangers a trecut, pe teren propriu, cu 2-0 (Davis 26, McCulloch 37), de formaţia St. Johnstone.

PAPA BENEDICT AL XVI-LEA A URAT SUCCES SPORTIVILOR LA JO DE IARNĂ

Papa Benedict al XVI-a a urat succes sportivilor, organizatorilor şi voluntarilor ce vor participa la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Vancouver, reamintind că sportul poate contribui la convieţuirea paşnică între popoare. „Cele mai bune urări merg către sportivii participanţi, organizatori şi numeroşii voluntari care au cooperat la realizarea acestui eveniment important”, se arată în mesajul trimis de Suveranul Pontif arhiepiscopului de Vancouver, Michael Miller, şi publicat ieri de serviciul de presă de la Vatican. „Un eveniment atât de important atât pentru sportivi cât şi pentru spectatori îmi permite să reamintesc că sportul poate aduce o contribuţie efectivă la înţelegerea paşnică între popoare şi stabilirea unei noi civilizaţii bazată pe iubire. Sper că în acest context sportul va putea fi considerat un element eşenţial al păcii şi prieteniei între popoare şi ţări”, se menţionează în mesajul trimis de Benedict al XVI-lea. Jocurile Olimpice de la Vancouver vor avea loc în perioada 12-28 februarie.

NICK HEIDFELD, PILOT DE REZERVĂ LA MERCEDES

Germanul Nick Heidfeld, fost component al echipei BMW-Sauber, va fi pilot de rezervă la echipa Mercedes, în sezonul 2010 al Campionatului Mondial de Formula 1, informează AFP. Heidfeld, în vârstă de 32 de ani, a terminat pe locul 13 în clasamentul piloţilor din sezonul trecut. El a disputat 169 de Grand Prix-uri de la debutul său în Formula 1 la echipa Prost în 2000. Germanii Michael Schumacher şi Nico Rosberg vor fi piloţii Mercedes în 2010.