DUMINICĂ, TRAGEREA LA SORŢI A PRELIMINARIILOR EURO 2012

Selecţionerul Răzvan Lucescu, directorul general al Federaţiei Române de Fotbal, Ionuţ Lupescu, secretarul general Adalbert Kassai şi directorul sportiv Daniel Prodan vor face parte din delegaţia tricoloră care va participa la tragerea la sorţi a preliminariilor Campionatului European din 2012. Tragerea la sorţi va avea loc duminică, de la ora 13.00, în Palatul Ştiinţei şi Culturii din Varşovia. EURO 2012 se va disputa în Polonia şi Ucraina. România se află în urna a doua a tragerii la sorţi a preliminariilor Campionatului European din 2012.

ROMÂNIA A AJUNS PE LOCUL 38 ÎN CLASAMENTUL FIFA

Echipa naţională de fotbal a României a coborât două poziţii şi se află pe locul 38, cu 745 de puncte, în clasamentul FIFA-Coca Cola pe luna ianuarie, dat publicităţii, ieri, pe site-ul oficial al forului fotbalistic mondial. Lider în ierarhia forului mondial este Spania, care devansează Brazilia şi Olanda. Primele 20 de poziţii ale clasamentului FIFA sunt ocupate de următoarele formaţii: 1. Spania 1.627p; 2. Brazilia 1.568p; 3. Olanda 1.288p; 4. Italia 1.209p; 5. Portugalia 1.176p; 6. Germania 1.173p; 7. Franţa 1.117p; 8. Argentina 1.082p; 9. Anglia 1.076p; 10. Egipt 1.069p; 11. Croaţia 1.053p; 12. Grecia 1.030p; 13. Rusia 1.026p; 14. SUA 963p; 15. Nigeria 956p; 16. Chile 955p; 17. Mexic 947p; 18. Elveţia 924p; 19. Serbia 916p; 20. Camerun 914p. Următorul clasament va fi dat publicităţii pe 3 martie.

STEAUA, LOCUL 40 ÎN TOPUL MONDIAL

Formaţia Steaua Bucureşti a coborât trei poziţii şi ocupă locul 40, cu 166 de puncte, în clasamentul pe luna ianuarie al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului, dar rămâne echipa română cel mai bine clasată în această ierarhie. Şi CFR Cluj a coborât o poziţie, ocupând locul 69, cu 139p, în timp ce FC Timişoara s-a menţinut pe locul 85, cu 128,5p, ca şi Dinamo Bucureşti, care a rămas pe locul 94, cu 121,5p. FC Vaslui a urcat două poziţii, pe locul 103, cu 118,5p, ca şi Unirea Urziceni, care s-a situat pe locul 105, cu 117p. În schimb, FC Braşov a coborât 11 poziţii şi a ajuns pe locul 248, cu 77,5p.

FC BARCELONA, PRIMA ÎN CLASAMENTUL MONDIAL AL CLUBURILOR

FC Barcelona ocupă primul loc în clasamentul pe luna ianuarie stabilit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului, cu 319 de puncte, fiind urmată de Chelsea Londra, cu 296p. Manchester United se află pe locul 3, cu 289p, urmată de Şahtior Doneţk, formaţia antrenată de Mircea Lucescu şi la care evoluează fundaşul român Răzvan Raţ acumulând 275p. Locul 5 este ocupat de Arsenal Londra, cu 262p, în urcare două poziţii, în timp ce Werder Bremen se află pe locul 6, cu 260p, urmată de Hamburger SV, cu 258p. Pe locul 8 se menţine Estudiantes La Plata, cu 247p, iar pe nouă se situează brazilienii de la Cruzeiro Belo Horizonte, cu 242p. Poziţia a zecea a ierarhiei IFFHS este ocupată de formaţia la care evoluează internaţionalul român Bogdan Lobonţ, AS Roma, cu 236p. De asemenea, gruparea romană a fost desemnată echipa lunii ianuarie.

MILAN JOVANOVICI, LA FC LIVERPOOL

Jucătorul sârb al lui Standard Liege, Milan Jovanovici, a ajuns la un acord cu FC Liverpool pentru semnarea unei înţelegeri valabilă din vară. Jovanovici şi FC Liverpool au semnat un precontract, Standard Liege, echipa antrenată de Ladislau Boloni, urmând să nu primească niciun ban din transfer, deoarece jucătorul în vârstă de 28 de ani se află în ultimele şase luni de contract. Internaţionalul sârb evoluează la Standard Liege din anul 2006, când s-a transferat de la Lokomotiv Moscova.

FILIPPO INZAGHI VA PLECA DE LA AC MILAN

După nouă ani la AC Milan, Filippo Inzaghi va părăsi clubul “rossonero” în luna iunie, când contractul său va expira. În vârstă de 36 de ani, “Super Pippo” nu s-a hotărât încotro s-o apuce, variantele fiind FC Parma sau o experienţă inedită în SUA, în Major League Soccer. Tot în iunie se va încheia şi contractul portarului Nelson Dida, care se va întoarce în America de Sud.

ISTERIE LA DEBUTUL LUI ALONSO PENTRU FERRARI

Debutul lui Fernando Alonso la volanul unui monopost Ferrari a provocat blocaje rutiere de 11 km pe drumurile din apropierea circuitului Ricardo Tormo de lângă Valencia, unde pilotul spaniol a participat la o şedinţă de teste. Potrivit cifrelor oficiale, aproximativ 36.400 de spectatori au dorit să asiste la cea de-a treia şi ultima zi de teste de la Valencia, singura în care Alonso a urcat la volanul monopostului Ferrari. Cotidianul As scrie că Alonso, care a trecut în această iarnă de la Renault la Ferrari, a avut nevoie de doar cinci tururi de pistă pentru a obţine cel mai bun timp în şedinţa de ieri dimineaţă. Timpul înregistrat de dublul campion mondial (1:11.599) a fost şi cel mai bun din toate cele trei zile de teste, Alonso fiind mai rapid decât coechipierul său de la Ferrari, Felipe Massa, care a înregistrat marţi un timp de 1:11.722. Tot ieri, germanul Michael Schumacher a obţinut al treilea timp, 1:12.438, cu 509 miimi de secundă mai bun decât cel înregistrat luni (1:12.947).

RALF SCHUMACHER AR PUTEA REVENI ÎN FORMULA 1

Ralf Schumacher ar putea urma exemplul fratelui său mai mare, Michael, şi şi-ar putea relua cariera în Formula 1 cu Stefan GP, care a semnat un acord cu Toyota în vederea preluării infrastructurii echipei de F1 după retragerea constructorului japonez, informează AFP, care citează presa germană. Potrivit publicaţiilor Motorsport Aktuell şi Sport Bild, patronul Formulei 1, Bernie Ecclestone, are dubii privind participarea noilor echipe de F1, USF1 şi Campos, în sezonul 2010 al Campionatului Mondial şi are mai multă încredere în Stefan GP, proiectul omului de afaceri sârb Zoran Stefanovic. „Am contacte bune cu Stefan GP şi voi încerca să le furnizez un loc pe grila de start, iar Ralf Schumacher ar fi pentru ei pilotul ideal”, a declarat Ecclestone,citat de Sport Bild. După ce contractul său cu Toyota a expirat la sfârşitul sezonului 2007, Ralf Schumacher, în vârstă de 34 de ani, nu a mai găsit o echipă de F1 care să-l angajeze şi s-a reorientat spre Campionatul german de turisme (DTM), unde a concurat în 2008. Fost pilot al echipelor Jordan (1997-1998), Williams (1999-2004) şi Toyota (2005-2007), Ralf Schumacher a câştigat şase Grand Prix-uri în carieră. „Pasiunea mea pentru F1 nu s-a stins niciodată”, a declarat fostul pilot german la sfârşitul anului trecut.

SHAKIRA, ALICIA KEYS ŞI USHER VOR CÂNTA LA GALA NBA ALL-STAR GAME

Shakira, Alicia Keys şi Usher vor susţine recitaluri cu ocazia spectaculosului meci de baschet NBA All-Star Game, ce va avea loc duminică, 14 februarie, în oraşul Airlington din statul american Texas, informează hollywoodreporter.com. Usher va cânta la debutul finalei NBA All-Star Game 2010, iar Shakira şi Alicia Keys îşi vor împărţi timpul alocat în pauza de la mijlocul meciului, între sfertul al doilea şi al treilea. Shakira va interpreta piesele “Give It Up To Me” şi “She Wolf”, care dă titlul celui mai recent album al ei. Alicia Keys va cânta o piesă mai veche, “No One”, dar şi două piese de pe cel mai recent album ai ei, “The Element of Freedom”, intitulate “Empire State of Mind” şi “Try Sleeping with a Broken Heart”. Meciul de baschet va avea loc la Cowboys Stadium din oraşul Airlington (Texas), terenul echipei locale, Dallas Cowboys. Usher va cânta single-ul “More”, iar un videoclip al acestei piese va rula în 600 de săli ale reţelei Regal Cinemas, sub forma unui spot de promovare a acestui eveniment. Usher va interpreta şi piesa “Yeah”, extrasă de pe albumul “Confessions”, care a avut un mare succes în 2004. NBA All-Star Game este un eveniment sportiv anual extrem de popular, ce constă într-un meci de baschet între selecţionatele Conferinţei de Vest şi Conferinţei de Est din campionantul nord-american de baschet. Meciul din 2010 va fi cea de-a 59-a ediţie a NBA All-Star Game.