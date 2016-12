AUREL ONIŢĂ VA ARBITRA ÎN UEFA EUROPA LEAGUE

Arbitrii români Cristian Balaj şi Alexandru Tudor au fost desemnaţi să conducă meciuri din 16-imile de final ale UEFA Europa League, primul urmând să oficieze într-o partidă tur, iar al doilea într-un meci contând pentru manşa retur. Cristian Balaj va avea o brigadă formată din asistenţii Zoltan Szekely şi Adrian Vidan, rezerva Teodor Crăciunescu şi arbitrii adiţionali Augustus Constantin şi Istvan Kovacs. Alexandru Tudor va conduce partida alături de asistenţii Cristian Nica şi Aurel Oniţă (Constanţa), rezerva Radu Petrescu şi arbitrii adiţionali Marius Avram şi Ovidiu Haţegan. Asistentul constănţean a fost delegat şi pentru meciurile din Crown Prince’s Cup, competiţie organizată de Federaţia de Fotbal din Arabia Saudită. Aurel Oniţă face parte din brigada desemnată să conducă un meci programat pe 14 februarie, alături de Alexandru Tudor şi Cristian Nica.

ÎNCĂ UN GOL PENTRU DENIS ALIBEC

Fostul atacant al FC Farul, Denis Alibec, a marcat un gol pentru echipa de juniori a celor de la Internazionale Milano, în partida câştigată, luni seară, cu 4-0, în faţa formaţiei FK Jedinţovo, în prima etapă a Grupei a II-a de la turneul de juniori de la Viareggio. Alibec, care a intrat pe teren în min. 60, a înscris ultimul gol al milanezilor, în min. 75. În aceeaşi competiţie, Nicolau Dumitru a reuşit două goluri pentru echipa sa, Empoli, în meciul câştigat, cu 4-2, în faţa formaţiei Kaposvari Rakoczi FC, în Grupa a V-a. Atacantul român, care a jucat titular şi a fost schimbat în min. 75, a înscris în min. 68 şi 70, prima dată din lovitură de la 11m. Dumitru este un jucător de culoare născut în Suedia, din tată român naturalizat italian şi mamă braziliană. Totodată, mijlocaşul Sergiu Suciu a fost titular în partida pe care echipa sa, AC Torino, a câştigat-o, cu 3-1, în faţa formaţiei Maccabi Haifa, în Grupa a III-a de la turneul de la Viareggio, fiind înlocuit în min. 66.

ULTIMA ZI DE ÎNSCRIERI PENTRU CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FUTSAL

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa (AJF) organizează, în perioada 1 februarie - 1 martie 2010, Campionatul Judeţean de futsal. Echipele care doresc să participe se pot înscrie până pe 3 februarie 2010, la sediul AJF din strada Ion Bănescu nr. 2. Persoana de contact: Stere Guteanu (telefon: 0721.028.663).

CHIVU, INCLUS PE LISTA INTERULUI PENTRU LIGA CAMPIONILOR

Internaţionalul român Cristian Chivu, fundaş la Internazionale Milano, a fost trecut pe lista pentru meciurile din Liga Campionilor, deşi se află în recuperare după accidentarea suferită la cap. Conform cotidianului Corriere dello Sport, antrenorul Jose Mourinho a nominalizat următorii jucători: Toldo, Julio Cesar, Orlandoni - portari; I. Cordoba, J. Zanetti, Lucio, Maicon, Materazzi, Samuel, Chivu, Santon - fundaşi; D. Stankovici, Quaresma, Thiago Motta, Sneijder, Muntari, Mariga, Cambiasso, Obi, Esposito - mijlocaşi; Eto’o, D. Milito, Pandev, Balotelli, Arnautovici - atacanţi. Pe lista B se află portarul Beleci, fundaşul Caldirola, mijlocaşii Krhin şi Tremolada şi atacantul Destro.

GIGEL BUCUR, 95% LA KUBAN KRASNODAR

Atacantul formaţiei FC Timişoara, Gigel Bucur, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că în proporţie de 95 la sută, transferul la echipa rusă Kuban Krasnodar, grupare pregătită de antrenorul român Dan Petrescu, este realizat, informează site-ul oficial al formaţiei bănăţene. Atacantul a precizat că este normal să se gândească şi la partea financiară, având în vedere că în luna aprilie va împlini 30 de ani. Finanţatorul clubului FC Timişoara, Marian Iancu, a afirmat că nu se va opune transferului, deoarece respectă decizia lui Gigel Bucur de a merge la Kuban Krasnodar. Oficialul grupării bănăţene speră ca plecarea lui Gigel Bucur să fie acoperită de atacantul Gueye Mansour, care şi-a revenit după o accidentare şi de jucătorul transferat din Argentina, Pablo Vazquez. Gigel Bucur a fost transferat la FC Timişoara în anul 2005 de la Sportul Studenţesc, la echipă bănăţeană evoluînd în 124 de partide, marcând 52 de goluri.

PRUNEA, FĂRĂ PERMIS DE CONDUCERE

Fostul internaţional Florin Prunea a rămas, ieri, fără permisul de conducere, după ce poliţiştii rutieri din judeţul Argeş l-au înregistrat cu aparatul radar, la volanul autoturismului proprietate personală, circulând pe DN 65 Piteşti - Slatina cu viteza de 115 km pe oră în localitate, cu 65 km peste limita de viteză admisă în localitate. Poliţiştii l-au oprit şi legitimat pe Florin Prunea, iar ulterior i-au reţinut permisul de conducere în vederea suspendării pentru 90 de zile şi l-au amendat cu 540 de lei. Conform legii, poliţiştii rutieri i-au eliberat conducătorului auto o dovadă valabilă pentru o perioadă de 15 zile, iar fostul fotbalist şi-a continuat deplasarea spre Craiova.

BIBIŞKOV A SEMNAT CU ACADEMICA COIMBRA

Atacantul bulgar Krum Bibişkov, care şi-a reziliat contractul cu Steaua Bucureşti la finalul turului, a semnat o înţelegere până la finalul sezonului cu gruparea portugheză Academica Coimbra. Bibişkov a mai jucat în Portugalia în perioada 2004-2006, la Maritimo şi Penafiel. „Mă simt bine, am ajuns la o echipă bună şi sunt foarte fericit că am revenit în Portugalia. Voi da totul la Academica!”, a declarat atacantul bulgar pentru site-ul oficial al clubului lusitan. La Academica, Bibişkov va evolua cu numărul 32 pe tricou.

TERRY, ÎNVOIT LA UN MECI DIN CUPA ANGLIEI

Căpitanul echipei Chelsea Londra, John Terry, a primit permisiunea clubului de a lipsi de la antrenamente şi de a nu juca în partida cu Cardiff City, din optimile Cupa Angliei, programată pe 13 februarie, pentru a fi alături de soţie, în încercarea de a-şi reface căsnicia, după ce a avut o relaţie extraconjugală, informează The Sun. Presa engleză a dezvăluit, la sfârşitul săptămânii trecute, că Terry a lăsat-o însărcinată pe iubita coechipierului său de la naţionala Angliei, Wayne Bridge, şi a făcut aranjamentele necesare pentru ca tânăra să facă o întrerupere de sarcină, în toamna anului trecut. Esta vorba de Vanessa Perroncel (28 de ani), un model din Franţa, care era cea mai bună prietenă a soţiei lui Terry, Toni. Potrivit The Sun, Terry va călători în Dubai, unde soţia sa a plecat deja, împreună cu cei doi copii, după ce a aflat că a fost înşelată. Potrivit publicaţiei engleze, un divorţ l-ar costa pe Terry 10 milioane de lire sterline. Presa britanică notează că dezvăluirile privind relaţia extraconjugală a lui Terry ar putea duce la pierderea de către fotbalist a banderolei de căpitan al naţionalei Angliei. The Sun menţionează că jucătorul se va întâlni până la sfârşitul săptămânii cu selecţionerul Angliei, Fabio Capello, pentru a discuta acest aspect.

ROBBIE KEANE, ÎMPRUMUTAT LA CELTIC GLASGOW

Internaţionalul irlandez Robbie Keane a fost împrumutat până în vară, de către Tottenham Hotspur, la echipa scoţiană Celtic Glasgow. Keane, în vârstă de 29 de ani, este fan declarat al grupării scoţiene, informează Daily Mail. „Am venit până la finalul sezonului şi mă voi bucura de aceste câteva luni în care voi juca fotbal şi sper să câştig titlul, chiar dacă suntem la 10 puncte în spatele celor de la Rangers. Abia aştept să evoluez în Old Firm (n.r. - aşa este numit în Scoţia meciul dintre Celtic şi Rangers), este ceva imens. Am fost destul de norocos să pot asista la un asemenea meci acum câţiva ani, iar atmosfera a fost incredibilă”, a spus atacantul irlandez. Robbie Keane a mai evoluat de-a lungul carierei la Wolverhampton Wanderers, Conventry City, Internazionale Milano, Leeds United, Tottenham Hotspur şi FC Liverpool, iar totalul sumelor sale de transfer se ridică la aproape 80 de milioane de euro. El va evolua la Celtic, deoarece nu a reuşit să se impună ca titular la Tottenham.

100.000 DE EURO AMENDĂ PENTRU SPORTIVII ITALIENI

Comitetul Olimpic Italian (CONI) a anunţat, ieri, că sportivii din cadrul delegaţiei Italiei la Jocurile Olimpice de iarnă de la Vancouver, competiţie programată în perioada 12-28 februarie, care vor fi depistaţi pozitiv în timpul acestei competiţii vor fi amendaţi cu 100.000 de euro. Cei 109 sportivi selectaţi pentru JO, precum şi toţi antrenorii, medicii şi conducătorii delegaţiei, vor trebui să semneze înainte de plecarea în Canada un contract în care se angajează că nu vor apela la dopaj. În acest contract se stipulează şi faptul că sportivul depistat pozitiv trebuie să achite o amendă de 100.000 de euro. „Prin adăugarea acestei amenzi descurajatoare, sportul italian îşi arată încă o dată seriozitatea în lupta împotriva dopajului. Şi cine nu semnează acordul, nu merge la Vancouver”, a comentat preşedintele CONI, Gianni Petrucci.