HÎRÎCI, PRIMA ÎN CLASAMENTUL SENIOARELOR LA TENIS DE MASĂ

Jucătoarea de tenis de masă Cristina Hîrîci a urcat pe prima poziţia în clasamentul senioarelor, CLASAMENT întocmit de Federaţia Română de Tenis de Masă la începutul acestui an. Constănţeanca a acumulat 562 de puncte, cu două mai multe decât jucătoarea de pe poziţia a doua, Bernadette Szocs (Bistriţa), componenta echipei naţionale de junioare având 560p. Pe poziţia a treia se află Camelia Postoacă (Bistriţa), cu 552p, în timp ce Elizabeta Samara a ajuns pe poziţia a patra, cu 480p. Celelalte jucătoare de la LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul prezente în clasament sunt Ioana Ghemeş (locul 5, 440p), Andreea Filip (locul 12, 237p) şi Anamaria Sebe (locul 13, 234p).

UNGARIA, APROAPE DE O MARE SURPRIZĂ LA CE DE HANDBAL MASCULIN

Cu pivotul HCM-ului Timuzsin Schuch pe teren, naţionala de handbal masculin a Ungariei a reuşit să ţină în şah campioana mondială Franţa, partida din Grupa D terminându-se la egalitate, scor 29-29. Tot în prima zi, marţi seară s-au mai înregistrat rezultatele: Croaţia - Norvegia 25-23 (Grupa A), Islanda - Serbia 29-29 (Grupa B), Suedia - Slovenia 25-27 (Grupa C). Ieri, în primele meciuri ale zilei a doua s-au consemnat rezultatele: Slovenia - Germania 34-34 (Grupa C) şi Cehia - Franţa 20-21 (Grupa D). Meciurile Polonia - Suedia (Grupa C) şi Ungaria - Spania (Grupa D) s-au terminat după închiderea ediţiei. Partidele de astăzi - Grupa A: Ucraina - Croaţia şi Norvegia - Rusia; Grupa B: Austria - Islanda şi Serbia - Danemarca.

AIHAN OMER RĂMÂNE SUSPENDAT

Curtea de Arbitraj din cadrul Federaţiei Europene de Handbal a respins apelul înaintat de Federaţia Română de Handbal care solicita retragerea suspendării fostului selecţioner Aihan Omer din toate competiţiile internaţionale, pe motiv că declaraţiile arbitrilor au fost făcute foarte tîrziu, la opt luni de la disputarea partidei, care s-a jucat pe 14 iunie 2008. Astfel, Aihan Omer va putea conduce o echipă de club în cupele europene sau o selecţionată naţională abia după expirarea suspendării de cinci ani, care a intrat în vigoare pe 6 august anul trecut. Pedeapsa acordată românului a fost decisă ca urmare a implicării acestuia în cazul “Mită pentru arbitrii danezi“, de la meciul retur cu Muntenegru, din play-off-ul CM 2009. Din aceleaşi motive a fost suspendat şi Petru Paleu.

STÎNGĂ, ÎNCĂ UN SEZON LA TG. JIU

Antrenorul echipei de handbal masculin Energia Pandurii, dar şi al echipei naţionale, Vasile Stîngă, a declarat ieri, că şi-a dat acceptul pentru a continua încă un sezon la clubul din Tg. Jiu. Tehnicianului îi expira actualul contract în vara acestui an. Vasile Stîngă a fost numit în decembrie 2009 la echipa naţională, înlocuindu-l în funcţie pe Petru Ghervan, care a renunţat din cauza problemelor de sănătate. Ghervan a condus reprezentativa pentru scurt timp, ca interimar, după ce antrenorul Aihan Omer s-a retras, din cauza suspendării pe cinci ani din competiţiile internaţionale. Ieri, conducerea clubului de handbal masculin UCM Reşiţa, la care activează antrenorul Aihan Omer, a anunţat, într-un comunicat, că va continua colaborarea cu tehnicianul căruia i se menţine suspendarea pe cinci ani din competiţiile internaţionale de către EHF.

ZOLTAN KELEMEN, LA CE DE PATINAJ ARTISTIC

Patinatorul Zoltan Kelemen, din România, s-a calificat, ieri, pentru programul liber din cadrul Campionatelor Europene de la Tallin, el terminând programul scurt pe locul 18. Kelemen a obţinut 59,40 puncte. Pe primul loc la programul scurt s-a clasat rusul Evgheni Pluşenko (91,30p), urmat de francezul Brian Joubert (88,5p) şi francezul Yannick Ponsero (82,40p). Pentru programul liber, care se va desfăşura astăzi, s-au calificat sportivii de pe primele 20 de locuri la programul scurt.