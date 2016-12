POLONIA, PERFORMERA PRIMEI ETAPE LA CE DE HANDBAL

A IX-a ediţie a Campionatului European de handbal masculin din Austria, a debutat, ieri, primele rezultate fiind următoarele: Rusia - Ucraina 37-33 (Grupa A), Danemarca - Austria 33-29 (Grupa B), Germania - Polonia 25-27 (Grupa C) şi Spania - Cehia 37-25 (Grupa D). Paridele Croaţia - Norvegia (Grupa A), Islanda - Serbia (Grupa B), Suedia - Slovenia (Grupa C) şi Franţa - Ungaria (Grupa D) s-au disutat după închiderea ediţiei. Astăzi vor avea loc doar partidele din Grupele C şi D, după următorul program - Grupa C: Slovenia - Germania (ora 19.30) şi Polonia - Suedia (ora 21.30); Grupa D: Cehia - Franţa (ora 19.15) şi Ungaria - Spania (ora 21.15).

GHANA PRINDE SFETURILE CAN 2010

În singurul meci din Grupa B programat aseară la Cupa Africii pe Naţiuni: Burkina Faso - Ghana 0-1 (Ayew 30). A fost un meci slab, în care una dintre marile favorite la titlu - Ghana - s-a chinut să învingă o formaţie modestă, care a dominat repriza secundă, deşi a jucat cu un om mai puţin!!! Clasamentul final al Grupei B: 1. Cote d’Ivoire 4p, 2. Ghana 3p, 3. Burkina Faso 1p. Togo s-a retras din competiţie. Se cunosc, deja, două sferturi de finală, ambele programate duminică, 24 ianuarie: Angola - Ghana şi Cote d’Ivoire - Algeria. Să mai notăm că Mali a depus un protest oficial la CAF, apropo de non-combatul din meciul Angola - Algeria. Dar este greu de crezut că forul suprem african va lua vreo decizie care ar afecta echipa gazdă!

BUFFON, CEL MAI BUN PORTAR DIN LUME

Portarul italian Gianluigi Buffon a fost desemnat cel mai bun portar din perioada 1987-2009, potrivit unui clasament anunţat ieri de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Buffon este urmat în clasament de un alt portar care este încă în activitate, spaniolul Iker Casillas, iar pe locul 3 este danezul Peter Schmeichel. Italianul Walter Zenga este pe poziţia a şaptea. Clasamentul celor mai buni portari: 1. Gianluigi Buffon (Italia) 87 puncte; 2. Iker Casillas (Spania) 73p; 3. Peter Schmeichel (Danemarca) 69p; 4. Olivier Kahn (Germania) 62p; 5. Edwin van der Sar (Olanda) 60p; 6. Jose Luis Chilavert (Paraguay) 58p; 7. Walter Zenga (Italia) 55p; 8. Petr Cech (Cehia) 50p; 9. Michel Preud’homme (Belgia) 43p; 10. Claudio Andre Taffarel (Brazilia) 40p.

IBRAHIMOVICI, CEL MAI BUN JUCĂTOR LA “OSCARURILE FOTBALULUI”

Atacantul lui Internazionale Milano, Zlatan Ibrahimovici, a fost desemnat luni seară, în cadrul galei Oscarurile Fotbalului Italian, cel mai bun fotbalist din Serie A, informează Gazzetta dello Sport. Ibrahimovici a câştigat titlul de cel mai bun fotbalist şi cel mai bun jucător străin în 2009. Antrenorul lui Internazionale, Jose Mourinho, a fost desemnat cel mai bun antrenor din Italia, iar Julio Cesar cel mai valoros portar. Un alt jucător de la Inter, Diego Milito, a fost ales preferatul fanilor. Mijlocaşul lui AS Roma, Daniele De Rossi, a câştigat premiul pentru cel mai bun fotbalist italian, iar jucătorul lui AC Milan, Alexandre Pato, a fost ales cel mai bun tânăr jucător din Serie A. Giorgio Chiellini, de la Juventus, a fost ales cel mai bun fundaş în 2009, iar un gol al lui Fabio Quagliarella a fost desemnat drept cel mai frumos al anului trecut.

FC BARCELONA, PARTENERIAT CU TURKISH AIRLINES

Gruparea FC Barcelona a semnat un parteneritat cu Turkish Airlines, compania turcă devenind sponsor oficial şi compania aeriană oficială a clubului catalan. Potrivit presei spaniole, Turkish Airlines va plăti trei milioane de dolari pe an, timp de trei ani, clubului iberic şi va putea folosi imaginea campionilor Spaniei şi Europei. Clubul “blaugrana” va utiliza, cât mai des posibil, liniile Turkish Airlines, la călătoriile sale internaţionale. „Cu Turkish Airlines, imaginea FC Barcelona va fi mai globală”, a declarat preşedintele clubului Joan Laporta, la semnarea acordului cu compania turcă, care nu se numără printre transportatorii globali majori. FC Barcelona are un buget anual de peste 400 de milioane de euro, iar printre sponsorii săi principali se numără furnizorul de echipament sportiv din SUA, Nike (30 de milioane de euro pe an).

CLUBUL WEST HAM, PRELUAT DE UN NOU INVESTITOR

Foştii proprietari ai lui Birmingham City, David Sullivan şi David Gold, au achiziţionat 50 de procente din clubul West Ham United şi au opţiunea de a cumpăra şi restul de acţiuni, informează Sky Sports. „Lipsa echilibrului la echipă şi salariile nebuneşti oferite de patronii islandezi au adus clubul în genunchi”, a spus Sullivan, care a precizat că directorul Karren Brady va fi noul vicepreşedinte al grupării de pe “Upton Park”. Noul co-proprietar s-a referit şi la situaţia antrenorului Gianfranco Zola: „El cu siguranţă rămâne în funcţie. Vom discuta cu el în legătură cu ţintele pe care le avem pe piaţa de transferuri. Ştim că avem nevoie de jucători noi dacă ne dorim să mai rămânem în Premier League”. Sullivan a adăugat că în cei 16 ani când a stat la Birmingham a demis numai doi antrenori, pentru că stabilitatea este un lucru foarte important pentru o echipă. „Nu am fi cumpărat clubul West Ham dacă nu eram fani. Nu cred că din punct de vedere economic ar fi cumpărat altcineva clubul, deoarece este dezordine. Primul obiectiv este salvarea de la retrogradare, dar sigur că ne dorim ca în viitor să evoluăm în Liga Campionilor. De 20 de ani îmi doresc să ajung la acest club”, a mai spus omul de afaceri.

FLAMINI AR PUTEA FI ÎMPRUMUTAT LA MANCHESTER CITY

Mijlocaşul francez Mathieu Flamini ar putea fi împrumutat de AC Milan la Manchester City, până la finalul sezonului. Flamini nu a mai jucat în echipa Franţei din septembrie 2008 şi vrea să plece de la AC Milan pentru a juca mai des şi a fi convocat la naţionala franceză în vederea CM din Africa de Sud. În 2008, Flamini a plecat de la Arsenal Londra la AC Milan.

ZICO, DEMIS DE OLYMPIAKOS PIREU

Clubul grec Olympiakos Pireu l-a demis ieri, din cauza rezultatelor slabe, pe brazilianul Zico, sosit în septembrie 2009 la conducerea tehnică a echipei. Arthur Antunes Coimbra “Zico”, în vârstă de 56 de ani, sosise la Olympiakos după demiterea gruzinului Temuri Ketsbaia. După remiza înregistrată la Kavala, scor 0-0, Olympiakos este a doua în clasament, la şapte puncte în spatele rivalei Panathinaikos Atena. Bosniacul Bozidar Bandovici a fost numit antrenor interimar al echipei care va întâlni formaţia franceză Girondins Bordeaux în optimile de finală ale Ligii Campionilor (23 februarie şi 17 martie).

SUSPENDAT PENTRU O “FURCULIŢĂ“

Comisia de Disciplină a ERC, organizatorul Cupei Europei la rugby, l-a suspendat pentru o perioadă de 70 de săptămâni pe pilierul echipei Stade Francais, David Attoub. Acesta a fost găsit vinovat de o “furculiţă“ (contact în regiunea oculară) asupra jucătorului Stephen Ferris, de la formaţia nord-irlandeză Ulster, la meciul din 12 decembrie 2009, din Cupa Europei. Sancţiunea a intrat în vigoare din 18 decembrie 2009, se aplică în toate competiţiile, şi expiră la 22 aprilie 2011. Jucătorul va face apel la această sancţiune, a declarat preşedintele clubului Stade Francais, Max Guazzini. Formaţia Stade Francais este privată deja de serviciile lui Julien Dupuy, suspendat 23 de săptămâni pentru acelaşi gest tot împotriva lui Stephen Ferris, la acelaşi meci.

PEDRO DE LA ROSA VA PILOTA PENTRU SAUBER

Spaniolul Pedro de la Rosa (38 de ani), fost pilot de rezervă la McLaren-Mercedes timp de şapte ani, va evolua în sezonul 2010 al Campionatului Mondial de Formula 1 la echipa Sauber, unde va fi coechipier cu japonezul Kamui Kobayashi. „Pedro a petrecut mulţi ani lucrând la cel mai înalt nivel în cadrul unei echipe de top. Noi, ca echipă, vom încerca să beneficiem de experienţa lui, ceea ce este valabil şi pentru tânărul Kamui”, a declarat Peter Sauber, finanţatorul team-ului de la Hinwil. Pilotul catalan nu a mai concurat în Formula 1 de la Marele Premiu al Braziliei, din 2006, când l-a înlocuit pe columbianul Juan Pablo Montoya. Pedro de la Rosa a concurat de-a lungul carierei sale pentru echipele Jordan, Arrows, Jaguar şi McLaren, luând startul în 72 de Grand Prix-uri şi acumulând 29 de puncte. Cea mai bună performanţă a sa o reprezintă locul doi ocupat în Marele Premiu al Ungariei, din 2006, când pilota pentru McLaren-Mercedes.