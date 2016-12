MUTU, DIN NOU PE LISTA MARCATORILOR

Adrian Mutu a înscris un gol în meciul de duminică, dintre Fiorentina şi Bologna, câştigat de oaspeţi, cu 2-1, Mutu este la a cincea reuşită din acest an, după ce a mai marcat două goluri în campionat şi două în Cupă. Mutu a fost integralist la Fiorentina, el punctând în min. 51, la scorul de 2-0 pentru Bologna. Celelalte rezultate din etapa a 20-a din Serie A: Atalanta - Lazio 3-0 (Ştefan Radu a fost integralist la oaspeţi şi a luat un cartonaş galben, în min. 90+2), Chievo - Juventus 1-0, AC Milan - Siena 4-0 (Paul Codrea a fost integralist la Siena), Parma - Udinese 0-0, AS Roma - Genoa 3-0 (Bogdan Lobonţ a fost rezervă la gazde), Sampdoria - Catania 1-1, Cagliari - Livorno 3-0 şi Bari - Inter Milano 2-2. Aseară s-a disputatc meciul Napoli - Palermo. Clasament: 1. Inter 46p, 2. AC Milan 40p, 3. AS Roma 35p.

EGIPT ŞI COTE D’IVOIRE, ÎN SFERTURI

Se cunosc, deja, primele echipe calificate în sferturile de finală la actuala ediţie a CAN. Mai întâi, vineri seară, Cote d’Ivoire s-a calificat din Grupa B, după ce a zdrobit o echipă a Ghanei dezamăgitoare. Sîmbătă a obţinut calificarea în sferturi şi campioana en titre, Egipt fiind singura echipă cu maximum de puncte. Rezultate din etapa a doua a fazei grupelor de la CAN 2010 - Grupa B: Cote d’Ivoire -Ghana 3-1 (Gervinho 23, Tiene 66, Drogba 89 / Gyan 90-pen.); Grupa C: Nigeria - Benin 1-0 (Yakubu 42-pen.); Egipt - Mozambic 2-0 (Khan 47-autogol, Gado 81); Grupa D: Gabon - Tunisia 0-0.

MESSI, LA 101 GOLURI MARCATE PENTRU BARCELONA

Internaţionalul argentinian Lionel Messi a înscris, sâmbătă, golurile 100 şi 101 pentru formaţia FC Barcelona, în meciul cu FC Sevilla, scor 4-0, din etapa a 18-a a campionatului Spaniei. La 22 de ani, Messi a devenit cel mai tânăr jucător care izbuteşte această performanţă în istoria clubului catalan. Messi, câştigător al “Balonului de Aur” şi al titlului de jucătorul anului 2009 decernat de FIFA, ocupă primul loc în clasamentul golgeterilor din campionatul Spaniei, cu 14 goluri.

PUNCT FINAL ÎN RALIUL DAKAR 2010

Sâmbătă s-a încheiat Raliul Dakar 2010, care s-a desfăşurat pentru al doilea an consecutiv în America de Sud, mai exact în Argentina şi Chile, din cauza problemelor de securitate din Africa. La clasa auto s-a impus pilotul spaniol Carlos Sainz (Volkswagen), chiar dacă principalul său adversar, coechipierul Nasser Al-Attiyah (Qatar), a câştigat ultima etapă, a 14-a, între Santa Rosa şi Buenos Aires. Sainz a câştigat raliul cu un avans de două minute şi 12 secunde faţă de Al-Attiyah, cea mai mică diferenţă din istoria competiţiei. Americanul Mark Miller, al cincilea sâmbătă, a terminat pe locul 3 în clasamentul general, astfel că Volkswagen a “confiscat” podiumul. La clasa moto, francezul Cyril Despres (KTM) a câştigat pentru a treia oară Raliul Dakar, deşi nu s-a clasat nici măcar pe podium în ultima etapă, desfăşurată între Santa Rosa şi Buenos Aires. Etapa s-a încheiat cu succesul portughezului Ruben Faria (KTM), urmat de norvegianul Pal Ullevalseter (KTM) şi de portughezul Helder Rodrigues (Yamaha). În clasamentul general, pe poziţia a doua a terminat Ullevalseter, iar chilianul Francisco Lopez s-a clasat pe locul 3.

GILLES SIMON S-A RETRAS DE LA AUSTRALIAN OPEN

Tenismenul francez Gilles Simon a anunţat că nu va participa la primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, din cauza faptului că nu a reuşit să se recupereze complet după accidentarea suferită la genunchi, la Roland Garros. Nr. 15 mondial s-a aflat în Australia în ultimele zile, însă medicii i-au recomandat să nu forţeze. „Nu sunt atât de dezamăgit pentru că ştiam că voi avea dificultăţi mari. Nu sunt încă pregătit”, a spus francezul. Simon este al doilea jucător de top care nu va participa la Australian Open din cauza problemelor medicale, după ce argentinianul David Nalbandian şi-a anunţat retragerea la începutul săptămânii trecute.

BAGHDATIS A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA SYDNEY

Tenismanul cipriot Marcos Baghdatis a câştigat, sâmbătă, turneul ATP de la Sydney, dotat cu premii în valoare totală de 372.500 de dolari. Baghdatis l-a învins în finală, cu 6-4, 7-6, pe francezul Richard Gasquet. În finala turneului ATP de la Auckland, dotat cu premii în valoare totală de 355.500 de dolari, jucătorul american John Isner l-a învins pe fracenzul Arnaud Clement, cu 6-3, 5-7, 7-6.

HINGIS NU EXCLUDE O REVENIRE ÎN CIRCUITUL WTA

Fosta sportivă elveţiană Martina Hingis, în vârstă de 29 de ani, nu a exclus o revenire în circuitul WTA şi a criticat, în presa germană, nivelul jucătoarelor de tenis actuale. „Nu pot să îmi imaginez o viaţă fără tenis”, a declarat Hingis pentru cotidianul Berliner Kurier. Fosta ocupantă a locului 1 în clasamentul mondial va jucat, duminică, un meci demonstrativ cu sportiva americană Lindsay Davenport, în apropiere de Berlin. „Îmi face plăcere să fac asta, intenţionez să joc şi alte meciuri demonstrative. Încă nu ştiu dacă voi merge şi mai departe”, a spus Hingis. Fosta jucătoare nu este surprinsă de revenirile reuşite ale sportivelor belgiene Justine Henin şi Kim Clijsters în circuitul WTA, după 18 luni de pauză. „Cred că tenisul feminin a devenit monoton. Jucătoarele tinere joacă toate la fel. Justine şi Kim câştigă din nou pentru că au mai multe variaţii în joc”, a afirmat Hingis, care a câştigat de-a lungul carierei 43 de turnee în curcuitul WTA, dintre care cinci de Grand Slam. Martina Hingis s-a mai retras din activitate în 2003, din cauza unor accidentări. Trei ani mai târziu, ea a revenit pe terenul de tenis. Hingis a jucat timp de două sezoane, câştigând trei turnee la simplu şi competiţia de dublu mixt de la Australian Open, în 2006, cu Mahesh Bhupathi. În 2007, Hingis s-a retras definitiv, după ce a fost depistată pozitiv cu cocaină în timpul turneului de la Wimbledon.