OLTCHIM, PE PRIMUL LOC ÎN GRUPA C A LC

Campioana României la handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea, a pierdut, duminică, în deplasare, scor 22-26 (8-16), întâlnirea cu ETO Audi Gyor, ultima din Grupa C a Ligii Campionilor. Elevele lui Radu Voina s-au calificate în grupele principale ale competiţiei de pe primul loc şi vor fi cap de serie la tragerea la sorţi, programată marţi, la Linz. Tot în Grupa C, sâmbătă s-a disputat întâlnirea dintre SD Itxako (Spania) şi Zvezda Zvenigorod (Rusia), ibericele producând surpriza după ce au câştigat, cu 31-23, partida cu formaţia pregătită de celebrul antrenor Evgheni Trefilov. Echipele calificate în grupele principale sunt: Viborg HK şi HC Leipzig (din Grupa A), Krim Ljubljana şi Hypo Viena (Grupa B), Oltchim şi Gyor ETO (Grupa C) şi Larvik HK şi Dinamo Volgograd (Grupa D). Viborg, Krim, Oltchim şi Larvik HK vor avea statut de cap de serie. Formaţiile care s-au întâlnit în grupele preliminare nu vor putea face parte din aceeaşi grupă principală. Fiecare din cele două grupe principale va avea câte patru echipe, primele două clasate urmând să se califice în semifinale.

VOLEIBALISTELE DINAMOVISTE AU UN NOU ANTRENOR

După victoria cu 3:1 obţinută de Dinamo Romprest Bucureşti în confruntarea cu SCM U. Craiova, din etapa a 13-a a Diviziei A1 la volei feminin, Marian Constantin, antrenorul principal al formaţiei bucureştene, şi-a prezentat demisia. Cel mai probabil, Dinamo va fi pregătită de un antrenor sârb, Zoran Kovacic, tehnician care câştigat, anul trecut, în Turcia, Liga Europeană cu reprezentativă de volei feminin a Serbiei, 3:2 în finala cu Turcia. Până atunci, de pregătirea echipei se ocupă Adrian Radu.

DOREL SIMION, NOUL ANTRENOR-COORDONATOR AL LOTULUI NAŢIONAL DE BOX

Fost campion mondial şi european de box, Dorel Simion a fost numit, sâmbătă, antrenor-coordonator al lotului României, se precizează într-un comunicat al Federaţiei Române de Box. Simion, în vârstă de 33 de ani, şi-a început cariera de antrenor la Dinamo, dar preşedintele Clubului Sportiv Dinamo, Elisabeta Lipă, a decis trimiterea acestuia în profesional, astfel că fostul medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Sydney a ajuns subofiţer la secţia 19 Poliţie din Capitală. Fost sportiv la Dinamo Bucureşti, Simion a devenit campion mondial, în 1997, la Budapesta, şi campion european, în 1998, la Minsk.

NICULESCU A PIERDUT FINALA DE DUBLU LA HOBART

Perechea Monica Niculescu / Yung-Jan Chan (Taiwan) a pierdut finala probei de dublu a turneului de la Hobart (Australia) în faţa dublului Chia-Jung (Taiwan) / Kveta Peschke (Cehia). Niculescu şi Chan au cedat, cu 6-3, 3-6, 7-10, într-un meci care a durat o oră şi 25 de minute. Pentru performanţa lor, Niculescu şi Chan vor încasa un cec în valoare de 5.750 de dolari şi 200 de puncte WTA, în timp ce câştigătoarele au primit 11.000 de dolari şi 280 de puncte WTA. În vârstă de 22 de ani, Monica Niculescu este cea mai bine cotată jucătoare din România în ierarhia de dublu, ocupând în prezent poziţia a 30-a.

IOAN ANDONE VA ANTRENA PE ŢSKA SOFIA

Tehnicianul Ioan Andone a fost prezentat oficial la ŢSKA Sofia şi a declarat că îşi doreşte să ajungă cu formaţia bulgară în Liga Campionilor, informează site-ul sportal.bg. „Sunt onorat să fie un antrenor la ŢSKA. Scopul meu este să câştig campionatul şi să ajung în Liga Campionilor. ŢSKA este o echipă foarte bună cu şanse mari în atingerea obiectivelor\", a afirmat Andone, care a semnat un contract pe un an şi jumătate şi va avea un salariu lunar de 50.000 de leva (n.r. - aproximativ 25.000 de euro), conform site-ului oficial al grupării din Sofia.

BORCEA, CONTESTAT DE FANI LA PETRECEREA DE ZIUA SA

Preşedintele dinamovist Cristi Borcea a fost contestat, sâmbătă, de fani, chiar la petrecerea organizată la un hotel din Poiana Braşov cu ocazia împlinirii a 40 de ani. „Aniversare fără valoare, invitaţi fără onoare, în timp ce clubul nostru moare”, „Gloriile clubului le îndepărtaţi, în timp ce pe impresar îl idolatrizaţi!”, au fost mesajele scrise de şase-şapte persoane, pe gardul hotelului din Poiana Braşov. Un echipaj al poliţiei a sosit la faţa locului, iar fanii au fost îndepărtaţi. La petrecerea de la Poiana Braşov au fost prezenţi, printre alţii, Gigi Neţoiu, Vasile Turcu, Victor Becali, Cătălin Botezatu, Dumitru Dragomir şi Nicolae Badea.