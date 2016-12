TRICOLORII, ÎNTRE CLUJ, TIMIŞOARA ŞI CRAIOVA

Prima partidă din acest an susţinută de naţionala de fotbal a României, amicalul cu reprezentativa Israelului, programat pe 3 martie, va avea loc la Timişoara, Cluj sau Craiova, tricolorii refuzând să joace în Bucureşti. „Vom lua o decizie la finalul lunii ianuarie şi vom alege dintre Timişoara, Cluj şi Craiova. Echipa naţională trebuie să joace în provincie, este echipa tuturor”, a declarat Răzvan Lucescu. Tot ieri, directorul general al FRF, Ionuţ Lupescu, a anunţat că s-a trimis o invitaţie Federaţiei Argentiniene de fotbal pentru a se disputa o partidă amicală între România şi Argentina, în august 2011, când va fi inaugurat noul Stadion “Naţional”.

CÂJU, LA DELTA TULCEA

După ce nu a reuşit să convingă la Pandurii Tg. Jiu, acolo unde fusese împrumutat în prima parte a sezonului de către CSM Rm. Vîlcea, mijlocaşul Enache Câju revine sub formă de împrumut la Delta Tulcea, formaţie unde a cunoscut unele dintre cele mai frumoase momente din carieră. „La Pandurii am avut ghinion cu o accidentare şi când mi-am revenit a plecat Sorin Cîrţu şi nu mi s-a mai dat nicio şansă. Acum, am ales Tulcea, pentru că Delta are în proiect promovarea. În plus, mă ştie bine şi domnul Gache, cu care am mai lucrat acum câţiva ani, când am promovat, dar ne-a luat Ceahlăul locul în A. Au mai fost ceva discuţii cu Alba Iulia şi Ceahlăul, dar erau prea departe de casă, dar şi cu Gaz Metan, unde mi-ar fi plăcut să merg, însă medieşenii nu s-au înţeles la bani cu Vîlcea. Sper să promovez, din nou, cu Tulcea“ a spus Câju.

NICI MĂCAR CAMERUN

Surprizele continuă la Cupa Africii pe Naţiuni 2010, ultima victimă de lux fiind principala favorită la titlu: Camerun - Gabon 0-1 (Cousin 16)!!! Atacantul lui Hull City (unul dintre cei doar patru jucători de primă ligă din naţionala Gabonului!) - Cousin - a deschis rapid scorul, apoi Gabon s-a apărat excelent, reuşind o altă mare surpriză la actuala ediţie a CAN. Aseară s-a disputat şi partida Zambia - Tunisia, scor 1-1 (J. Mulenga 18 / Dhaouadhi 40). În al doilea meci de marţi seară: Mozambic - Benin 2-2 (Miro 29, Fumo 55 / Omotoyossi 15-pen., Khan 20-autogol). Programul partidelor de azi din Grupa A: Mali - Algeria şi Angola - Malawi.

EUSEBIO ŞI PELE, ŞOCAŢI DE REMIZA DINTRE ANGOLA ŞI MALI

Eusebio, legendarul jucător portughez de origine mozambicană, s-a declarat şocat de remiza dintre Angola şi Mali, scor 4-4, în meciul de deschidere la Cupa Africii pe Naţiuni, după ce angolezii au condus cu 4-0 până în minutul 79. „La câteva momente după golul de 4-0 al Angolei, am ieşit din stadion. Când am ajuns la maşină, l-am întrebat pe şofer cât s-a terminat. 4-4?! Glumeşti. Nu mi-a venit să cred şi am sunat pe altcineva care mi-a confirmat. Patru goluri în zece minute, este teribil!”, a afirmat Eusebio. Şi brazilianul Pele s-a declarat şocat de această remiză. „De aceea este fotbalul minunat: este atât de imprevizibil. Echipe mari joacă bine şi pierd, o echipă conduce 4-0 cu zece minute înainte de final şi apoi se termină remiză: aşa ceva nu se întâmplă decât în fotbal şi nu există nicio explicaţie. Însă angolezii nu trebuie să se lase marcaţi de acest lucru: totuşi au marcat patru goluri”, a afirmat Pele.

XAVI, CEL MAI BUN CONDUCĂTOR DE JOC ÎN 2009

Mijlocaşul spaniol al formaţiei FC Barcelona, Xavi Hernandez, a fost desemnat, pentru al doilea an consecutiv, cel mai bun conducător de joc al anului 2009, conform unui sondaj al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Xavi a acumulat 164 de puncte şi a fost urmat de coechipierul său, argentinianul Lionel Messi, cu 143p. Locul 3 a revenit brazilianului Kaka, de la Real Madrid, cu 99p, în timp ce spaniolul Andres Iniesta (FC Barcelona) a fost al patrulea, cu 98p. Pe locul 5 s-a situat englezul Steven Gerrard (Liverpool), cu 54p, iar Cesc Fabregas, căpitanul spaniol al echipei Arsenal Londra, a fost al şaselea, cu 45p. Cel mai scump transfer din istoria fotbalului, portughezul Cristiano Ronaldo (Real Madrid), s-a clasat pe locul 7, cu 41p, urmat de Frank Lampard (Chelsea), cu 35p. Italianul Andrea Pirlo (AC Milan) s-a clasat pe locul 9, cu 26p, în timp ce poziţia a zecea a revenit argentinianului Juan Sebastian Veron (Estudiantes de La Plata), cu 13p.

ÎN IL CALCIO S-AR PUTEA JUCA VINERI ŞI LUNI

Liga Italiană de Fotbal a anunţat, IERI, că nu exclude ideea programării unor meciuri din campionat în zilele de vineri şi luni, pentru a ajuta echipele care evoluează în competiţiile europene. O astfel de modificare a calendarului ar putea fi concretizată în următoarele luni. Astfel, echipa AC Milan ar putea întâlni pe Udinese vineri, 12 februarie, având în plus o zi de repaus în vederea meciului cu Manchester United, programat marţi, 16 februarie, în Liga Campionilor. „Atunci când calendarul o va permite, vom încerca să răspundem dorinţelor cluburilor. Într-un număr limitat de cazuri, vom încerca să decalăm meciul de sâmbătă pentru luni seară, ceea ce va fi posibil de cinci sau şase ori într-un sezon”, a declarat directorul Ligii italiene, Marco Brunelli.

MAXI RODRIGUEZ, LA LIVERPOOL

Mijlocaşul argentinian Maxi Rodriguez a sosit, ieri, la Liverpool, pentru a finaliza contractul cu gruparea engleză, adversara Unirii Urziceni, în 16-imile de finală ale UEFA Europa League (turul - pe 18 februarie, în Anglia, iar returul - pe 25 februarie, la Bucureşti), a anunţat presa britanică. În vârstă de 29 de ani, Maxi Rodriguez evoluează la Atletico Madrid. El va trebui să efectueze vizita medcială înaintea semnării contractului care ar urma să expire în iunie 2011. Maxi Rodriguez este primul jucător achiziţionat de Liverpool, care s-a despărţit de atacantul Andrei Voronin (Dinamo Moscova) şi de fundaşul Andrea Dossena (Napoli).

NALBANDIAN NU VA PARTICIPA LA OPENUL AUSTRALIEI

Tenismanul argentinian David Nalbandian, care urma să revină după mai mult de opt luni de absenţă ca urmare a unei operaţii la şold, nu va juca la Openul Australiei, primul turneu de Grand Slam al anului, din cauza unei întinderi la muşchii abdominali, au anunţat organizatorii. Nalbandian, care a împlinit 28 de ani pe 1 ianuarie, nu a participat nici la turneul de la Auckland. Argentinianul s-a accidentat la muşchii abdominali în timpul unei încălziri. El nu a mai jucat de pe 4 mai 2009, când a fost învins în primul tur al turneului de la Estoril de chilianul Paul Capdeville.

BARCELONA CANDIDEAZĂ LA ORGANIZAREA JO DE IARNĂ DIN 2022

Oraşul spaniol Barcelona va candida pentru organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2022, a anunţat, ieri, primarul Jordi Hereu. Barcelona a mai găzduit o ediţie a JO, dar de vară, în 1992. Capitala catalană îşi va prezenta candidatura sub numele de “Barcelona-Pirinei”, a declarat Hereu, care a explicat că jocurile vor fi organizate la Barcelona şi în staţiunile de schi din Pirinei. La 30 de ani după JO din 1992, Barcelona vrea să retrăiască visul olimpic, este pregătită şi are experienţa necesară, a declarat primarul Hereu, în contextul în care capitala Madrid a eşuat de două ori în încercarea de a organiza JO de vară din 2012 şi 2016. “Barcelona-Pirinei” se va adăuga unei alte candidaturi din nord-estul Spaniei, Zaragoza-Jaca. Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) va alege oraşul gazdă a JO din 2022 în vara anului 2015.

BIATLONISTUL VINCENT DEFRASNE, PORTDRAPELUL FRANŢEI LA JO DE LA VANCOUVER

Biatlonistul Vincent Defrasne, campion olimpic în 2006, a fost desemnat portdrapelul delegaţiei franceze la Jocurile Olimpice 2010 de la Vancouver (12-28 februarie). Defrasne, în vârstă de 32 de ani, primul medaliat cu aur din istoria biatlonului francez, s-a declarat extrem de onorat de această desemnare. Vincent Defrasne, medaliat cu aur la urmărire şi cu bronz la ştafetă la JO din 2006 de la Torino, a devenit liderul echipei Franţei de biatlon după retragerea octuplului campion mondial, Raphael Poiree. Defrasne va participa pentru a treia oară la Jocurile Olimpice.

ETAPA A 11-A LA RALIUL DAKAR

Francezul Guerlain Chicherit (BMW) a câştigat etapa a 11-a la Dakar-2010, clasa auto, disputată ieri, între Santiago de Chile şi San Juan (Argentina). Chicherit a fost urmat de argentinianul Orlando Terranova (Stradale). Sud-africanul Giniel de Villiers (Volkswagen) a ocupat locul 3, în timp ce spaniolul Carlos Sainz (Volkswagen), liderul clasamentului general, s-a clasat pe locul 8. La clasa moto s-a impus olandezul Frans Verhoeven (BMW), urmat de americanul Jonah Street (KTM) şi de francezul Alain Duclos (KTM). Cyril Despres (KTM), liderul din clasamentul general, a ocupat locul 7.