RĂZBOI TOTAL ÎNTRE RĂZVAN LUCESCU ŞI MUTU

Decizia selecţionerului naţionalei României, Răzvan Lucescu, de a renunţa la Adrian Mutu, pe care nu l-a mai convocat la ultimele acţiuni ale tricolorilor, a deschis un adevărat război mediatic. Impresarul jucătorului, Ioan Becali, l-a atacat dur pe selecţioner, făcând dezvăluiri din viaţa privată a acestuia. Deranjat de lucrurile apărute în presă, Răzvan Lucescu a cerut ieri mai mult respect: „Nu am făcut niciodată niciun comentariu asupra vieţii private a unui jucător de fotbal. Nu am comentat, nu am judecat şi nu am emis niciodată păreri despre viaţa privată a niciunei persoane. Consider că este o dovadă de educaţie şi de minimă decenţă. Atunci când am acceptat funcţia de antrenor al echipei naţionale de fotbal, mi-am asumat toate riscurile, atât profesionale, cât şi cele care ţin de imaginea mea. Mi-am asumat chiar atacuri şi denigrări care, la acea dată, mi se păreau imposibile. Realitatea acestor zile îmi demonstrează că orice poate fi posibil. Nu pot accepta însă, niciodată, neadevăruri care privesc viaţa mea privată şi familia mea. Nu vă cer, aşa cum nu am făcut-o niciodată, decât minimul respect, la care, omul Răzvan Lucescu, cred că are dreptul”, a spus Răzvan Lucescu.

REUNIREA ECHIPEI CFR CLUJ

Fotbalistul englez de origine nigeriană, Kasali Yinka Casal, şi congolezul Pat Kanyuka, care au activat în ligile inferioare din campionatul Angliei, au fost prezenţi, ieri, la reunirea lotului formaţiei CFR Cluj, după care au participat la primul antrenament din acest an. Conform unor surse din cadrul clubului, fundaşul stânga Casal, în vârstă de 22 de ani, care a evoluat ultima oară la Swindon Town (Liga a III-a), va semna contractul cu gruparea clujeană în următoarele zile, în timp ce Kanyuka, ultima dată la Northampton Town, din Liga a IV-a, va susţine probe, urmând ca staff-ul tehnic să se decidă dacă îl va păstra în lot. La reunirea lotului au fost prezenţi 26 de jucători. De la primul antrenament al anului au lipsit atacanţii Yssouf Kone, care participă la Cupa Africii, Nei şi Nuno Claro, care au invocat probleme personale, urmând să sosească azi, la Cluj-Napoca. Jucătorii au efectuat primul antrenament cu secundul Alin Minteuan, pentru că tehnicianul Andrea Mandorlini nu a fost prezent.

VICTORIE CLARĂ PENTRU EGIPT

Încă o favorită a capotat lamentabil la debutul la Cupa Africii pe Naţiuni 2010, aceasta fiind Nigeria, învinsă, însă, de campioana en titre: Egipt - Nigeria 3-1 (Meteb 34, Hassan 54, Gado 87 / Edu 12). Deşi Egipt este campioana Africii en titre, specialiştii au neglijat-o total, mergând pe ideea că este o echipă îmbătrânită, fără vreo motivaţie după ce a ratat barajul pentru World Cup. Urmaşii faraonilor au fost de altă părere şi au dat o lecţie de fotbal Nigeriei, care s-a crezut învingătoare după ce a deschis rapid scorul! Egiptenii s-au impus meritat şi au reintrat printre favoriţii la titlu.

MESSI, ÎN FAŢA GOLULUI 100 PENTRU FC BARCELONA

Internaţionalul argentinian Lionel Messi ar putea înscrie, astăzi, al 100-lea gol pentru formaţia FC Barcelona, în meciul cu FC Sevilla, contând pentru manşa secundă a optimilor de finală din Cupa Regelui Spaniei. Dacă va marca al 100-lea gol la 22 de ani, Messi va deveni cel mai tânăr jucător care izbuteşte această performanţă în istoria clubului catalan, menţionează cotidianul Mundo Deportivo, estimând că sud-americanul, deja o legendă vie pentru FC Barcelona, poate deveni cel mai bun fotbalist din istorie. După ce a reuşit al treilea său hattrick la FC Barcelona, duminică, în deplasarea de la Tenerife, din campionat, câştigătorul “Balonului de Aur” în 2009 a atins 99 de goluri marcate în 186 de jocuri. FC Barcelona a pierdut, pe teren propriu, manşa tur cu FC Sevilla, scor 1-2.

CASILLAS, PORTARUL ANULUI 2009 ÎN CLASAMENTUL IFFHS

Spaniolul Iker Casillas de la Real Madrid a fost desemnat cel mai bun portar al anului 2009, conform unui sondaj al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Casillas a acumulat 230 de puncte, fiind urmat de italianul Gianluigi Buffon, de la Juventus Torino, cu 150p. Brazilianul Julio Cesar (Internazionale Milano), cu 124 puncte, a fost al treilea, în timp ce olandezul Edwin van der Sar (Manchester United) a fost al patrulea. Locul 5 a revenit cehului Petr Cech (Chelsea), cu 75p, urmat de spaniolul Víctor Valdes (FC Barcelona), cu 53p. Spaniolul Jose Manuel Reina (Liverpool) a acumulat 19p şi s-a clasat pe locul 7, în timp ce poziţia a opta a revenit rusului Igor Akinfeev (ŢSKA Moscova), cu 17p. Americanul Tim Howard (Everton) a ocupat locul 9, cu 7p, iar germanul René Adler (Bayer Leverkusen) a fost al zecelea, cu 6p.

RONALDINHO A PETRECUT ÎNTR-UN CLUB DIN TORINO

Fotbalistul brazilian al formaţiei AC Milan, Ronaldinho, a petrecut într-un club din Torino duminică noapte, după victoria din meciul cu Juventus, scor 3-0 (Nesta 29, Ronaldinho 71, 88), din etapa a 19-a a campionatului Italiei, informează Gazzetta dello Sport. După meci, Ronaldinho s-a dus la petrecerea organizată pentru fratele său Roberto de Assis, care a împlinit 39 de ani. Ronaldinho a dansat samba într-un club şi a cântat la tobe. Jucătorul echipei C Milan a părăsit clubul la ora 3.30 dimineaţa.

ŞARAPOVA VA PRIMI 70 DE MILIOANE DE LA NIKE

Fostul lider al tenisului feminin, rusoaica Maria Şarapova, şi-a prelungit contractul cu firma Nike şi va primi în următorii opt ani 70 de milioane de dolari. Contractul prevede o linie de rochii creată de Maria Şarapova, ea fiind cunoscută pentru ţinutele sale de pe teren. Rusoaica în vârstă 22 de ani, care lucrează cu Nike de 11 ani, iar începând din 2004, când a câştigat Wimbledonul, a devenit cea mai bine plătită sportivă. Agentul sportivei, Max Eisenbud, a explicat că Şarapova vrea mai multe contracte ca acesta semnat cu Nike, din care să primească şi procentaj din vânzări. Maria Şarapova ocupă locul 14 în clasamentul WTA şi se pregăteşte pentru participarea la Australian Open.

MARTIN SCHMITT MĂNÂNCĂ PREA PUŢIN

Germanul Martin Schmitt, fost lider mondial la sărituri cu schiuri, recunoaşte că, pentru a rămâne performant în disciplina pe care o practică, mănâncă prea puţin faţă de cât ar trebui, iar din această cauză este obosit şi nu poate participa, momentan, la competiţii. Schmitt cântăreşte doar 63 de kg la o înălţime de 1,82 m, cu indice al masei corporale 19, care îl situează în categoria subnutriţi, din această cauză el fiind epuizat după fiecare antrenament sau competiţie. Regimurile alimentare drastice ale săritorilor cu schiurile reprezintă un subiect larg dezbătut, dar nediscutat public niciodată până acum de unul dintre protagonişti. Federaţia germană a anunţat că Schmitt îşi va prelungi pauza pe care a luat-o după ce a ocupat un dezamăgitor loc 21 în Turneul Celor 4 Trambuline din cauza unei “oboseli cronice”. Schmitt speră, totuşi, să fie pregătit pentru Jocurile Olimpice programate la Vancouver (Canada) în luna februarie.În vârstă de 31 de ani, Schmitt a dominat săriturile cu schiurile la începutul anilor 2000, cucerind două “Globuri de cristal” în 1999 şi în 2000, patru titluri de campion mondial şi unul de campion olimpic (pe echipe, în 2002). În această iarnă, cel mai bun rezultat al său a fost locul 10 la Engleberg (Elveţia), la mijlocul lunii decembrie.