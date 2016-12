CSU METAL GALAŢI VS. ASYSTEL NOVARA

Astăzi, de la ora 17.00, la Buzău, CSU Metal Galaţi va înfrunta în etapa a 5-a a Ligii Campionilor la volei feminin, în Grupa D, pe italiencele de la Asystel Novara. Tot azi, dar de la ora 20.00, în optimile Cupei CEV la volei feminin, Dinamo Bucureşti va întâlni, în deplasare, echipa germană Schweriner SC. În tur, Dinamo s-a impus cu 3:1. În 16-imile de finală ale GM Capital Challenge Cup, joi, de la ora 18.00, Unic Piatra Neamţ va juca pe teren propriu, împotriva formaţiei elveţiene Kanti Schaffhausen. În tur, Unic a pierdut cu 1:3.

REMAT ZALĂU, FAVORITĂ

Remat Zalău şi Dinamo Bucureşti vor susţine astăzi jocurile din manşa retur a 16-imilor de finală ale GM Capital Challenge Cup la volei masculin. De la ora 17.00, la Zalău, Remat va înfrunta echipa belgiană PNV Waasland Krzuibeke. Formaţia noastră are prima şansă la calificarea în optimi, după ce a câştigat în tur, în deplasare, cu 3:1. De la ora 20.00, în Slovacia, Dinamo va întâlni pe Chemes Humenne, misiunea dinamoviştilor fiind una dificilă după ce au cedat în tur, pe teren propriu, cu 2:3.

VOINA RĂMÂNE ANTRENORUL TRICOLORELOR

Tehnicianul Radu Voina va rămâne în funcţia de selecţioner al naţionalei feminine de handbal a României, decizia fiind luată în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al FRH. Acesta s-a reunit ieri pentru a analiza situaţia echipei după participarea la CM din China, unde tricolorele au obţinut locul 8, deşi erau printre favoritele la titlul mondial. Comisia Tehnică a stabilit să propună Consiliului de Administraţie al FRH ca Radu Voina să rămână în funcţia de selecţioner al naţionalei feminine de handbal a României, în timp ce un membru l-a propus pe Gheorghe Tadici pentru banca tehnică a primei reprezentative.

OLTCHIM - ZALĂU, DERBY-UL ETAPEI A 10-A

Ultima partidă din Grupa C a Ligii Campionilor la handbal feminin a determinat-o pe Oltchim Rm. Vîlcea să-şi devanseze întâlnirile din Liga Naţională. Elevele lui Radu Voina se vor încălzi astăzi, de la ora 18.00, cu HC Zalău, înainte de a pleca în Ungaria pentru ultima partidă a grupei, cea cu Gyor. Prima întâlnire din etapa a 10-a a LN poate fi considerată un adevărat derby, mai ales după ce echipa antrenată de Gheorghe Tadici a ajuns până pe poziţia a doua a clasamentului după evoluţiile din ultimele etape.

PERECHEA NICULESCU / CHAN, ÎN SFERTURI LA HOBART

Perechea Monica Niculescu (România) / Yung-Jan Chan (Taipei) s-a impus, ieri, în faţa dublului australian Jelena Dokic / Alicia Molik, scor 7-6, 6-7, 10-2, într-un meci din manşa inaugurală a turneului de la Hobart (Australia). În sferturi, Niculescu şi Chan vor întâlni cuplul Gisela Dulko (Argentina) / Jie Zheng (China), cap de serie nr. 3. Pentru victoria din primul tur, perechea Niculescu / Chan va primi un cec în valoare de 1.650 de dolari şi 70 de puncte WTA. În schimb, perechea Edina Gallovits (România) / Marie-Eve Pelletier (Canada) a fost învinsă, tot ieri, de cuplul Sania Mirza (India) / Virginia Ruano Pascual (Spania), scor 6-2, 6-1. Pentru prezenţa în primul tur, Gallovits şi Pelletier vor primi un cec în valoare de 860 de dolari şi un punct WTA. Pe tabloul principal de dublu de la Hobart mai este prezentă Monica Niculescu, care face pereche cu Yung-Jan Chan (Taipei).

CLUJUL VREA SĂ ORGANIZEZE TURNEUL FINAL FOUR AL CEBL

Conducerea grupării de baschet masculin U. Mobitelco Cluj a anunţat, ieri, că intenţionează să organizeze Turneul Final Four al Ligii Europei Centrale, la Cluj, în funcţie de condiţiile cerute de echipele participante. „Încă nu ştim amănunte despre Final Four CEBL. Se aşteaptă a patra echipă calificată, după noi, ungurii de la Paks şi cehii de la Novy Jicin, după care se va găsi o perioadă convenabilă tuturor echipelor calificate, cel mai probabil în a doua parte a lunii februarie. Sunt şanse mari să organizăm turneul, dar trebuie văzut ce condiţii putem asigura şi ce pretenţii au echipele. Ar fi frumos pentru fanii noştri să avem Final Four la Cluj, vom vedea care e cea mai bună soluţie”, a declarat preşedintele executiv al echipei clujene, Mircea Cristescu. Divizia A la baschet masculin se va relua la finalul acestei săptămâni, primul joc din prima etapă a returului fiind programat vineri, între Dinamo Bucureşti şi liderul U. Mobitelco Cluj. Celelalte meciuri ale rundei - sâmbătă: CSU Sibiu - Steaua Bucureşti, BC Gladiator Cluj - CSM Bucureşti, CSU Braşov - Gaz Metan Mediaş, SCM U. Craiova - CSM Oradea, Energia Rovinari - BCM Piteşti; duminică: Elba Timişoara - CSU Ploieşti.