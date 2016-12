DOI CANDIDAŢI LA ŞEFIA FRF

Comisia Juridică a FRF a respins, ieri, candidatura fostului jucător al Sportului Studenţesc, Sorin Răducanu, pentru postul de preşedinte al forului, iar singurii candidaţi validaţi pentru alegerile din 25 ianuarie sunt Mircea Sandu şi Constantin Iacov. Membrii Comisiei au anunţat că documentaţia depusă de Răducanu este incompletă, în timp ce clubul care l-a propus pentru preşedinţie, CS Petrolul 95 Ploieşti, nu este afiliat la FRF, aşa cum prevede regulamentul. CS Petrolul 95 este un club privat de fotbal patronat de Daniel Chiriţă, fostul jucător al Rapidului. Răducanu nu a depus la dosar nici programul stratagic pentru cei patru ani de mandat în cazul în care va reuşi să câştige alegerile. O altă persoană care îşi anunţase candidatura, Octavian Popescu, nu şi-a mai depus dosarul.

NICOLAE DICĂ, LA CFR CLUJ

Finanţatorul clubului CFR Cluj, Arpad Paszkany, a declarat că atacantul Nicolae Dică va evolua în retur la formaţia ardeleană, el fiind împrumutat până la finalul sezonului de la gruparea italiană Catania. „Dică e un jucător pe care mi l-am dorit foarte mult. Am vrut să-l aducem şi în vară, dar nu ne-am înţeles cu Catania şi jucătorul a preferat să meargă în Grecia. Am reluat negocierile cu cei de la Catania în această iarnă şi am obţinut împrumutul jucătorului pentru următoarele şase luni. În vară vom discuta un transfer definitiv. Dică e un jucător care ne va ajuta să ne îndeplinim obiectivele, câştigarea Cupei şi a campionatului”, a spus Paszkany.

DEL BOSQUE, SELECŢIONERUL ANULUI 2009

Antrenorul reprezentativei Spaniei, Vicente del Bosque, a fost desemnat selecţionerul anului 2009, conform unui sondaj al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Del Bosque a acumulat 185 de puncte şi a fost urmat de selecţionerul Angliei, italianul Fabio Capello, cu 151p. Carlos Dunga (Brazilia, 49p) a fost al treilea, în timp ce locul 4 i-a revenit lui Marcelo Alberto Bielsa (Chile, 82p). Americanul Robert Bradley, cu 32p, s-a clasat pe locul 5, în timp ce olandezul Bert van Marwick a strâns 28p şi a ocupat locul 6. Selecţionerul Elveţiei, Ottmar Hitzfeld, a primit 23p şi ocupă locul 7, urmat de Otto Rehhagel (Grecia, 18p). Locul 9 le-a revenit la egalitate, cu 17p, lui Radomir Antic (Serbia) şi Guus Hiddink (Rusia).

PROFIT DE 48,2 MILIOANE LIRE STERLINE PENTRU “DIAVOLII ROŞII“

Campioana Angliei, Manchester United a anunţat, ieri, că în anul financiar care s-a încheiat la 30 iunie 2009 a avut un profit de 48,2 milioane de lire sterline, sezon în care a jucat finala Ligii Campionilor şi a câştigat titlul în Anglia. Compania care deţine clubul, Red Football Ltd, a avut în acel an venituri de 278,5 milioane de lire sterline, după ce în 2008 a înregistrat 256,2 milioane. Profitul de 48,2 milioane de lire sterline este cel calculat înainte de achitarea taxelor. Stadionul “Old Trafford” a găzduit 34 de evenimente, printre care 19 meciuri în Premier League, şase în Liga Campionilor, cinci meciuri în Cupă sau partida de retragere a lui Ole Gunnar Solskjaer. Clubul a obţinut 90 de milioane de euro din vânzarea lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid, iar în sezonul trecut a semnat un contract cu un nou sponsor oficial, valabil din sezonul 2010-2011. Gruparea britanică a mai anunţat că încearcă să găsească o modalitate prin care să achite datoria de 500 de milioane de lire sterline.

VAN DER VAART S-A ACCIDENTAT

Mijlocaşul olandez al formaţiei Real Madrid, Rafael Van der Vaart, accidentat duminică la piciorul stâng, la meciul cu Mallorca, va fi indisponibil între două şi trei săptămâni. „Van der Vaart a suferit o ruptură musculară de nivel 1-2 la piciorul stâng şi perioada probabilă de indisponibilitate este de 2-3 săptămâni”, anunţă un buletin medical difuzat pe site-ul oficial al Realului. Titular duminică, internaţionalul olandez a fost înlocuit de spaniolul Esteban Granero, în minutul 21.

LINO MUTTI, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI ATALANTA BERGAMO

Antrenorul Lino Mutti a fost numit pe banca tehnică a echipei Atalanta Bergamo, succedându-i în funcţie lui Antonio Conte, care a demisionat săptămâna trecută, informează site-ul oficial al clubului italian. Atalanta ocupă în prezent penultimul loc în Serie A, cu doar 13 puncte, înregistrând trei victorii, patru rezultate de egalitate şi 11 înfrângeri.