TURNEU ÎN SPANIA PENTRU NAŢIONALA ROMÂNIEI

Naţionala de handbal masculin a României a plecat, ieri, în Spania, acolo unde, în perioada 8-10 ianuarie, va paticipa la ultimul turneu de pregătire înaintea partidelor de calificare pentru play-off-ul Campionatului Mondial din 2011. Alături de Spania şi România, la acest turneu mai participă selecţionatele Braziliei şi Elveţiei, partidele urmând să se dispute în localitatea Badajos. Programul României la acest turneu este următorul - azi: România - Elveţia (ora 18.00); sâmbătă: România - Brazilia (ora 18.00); duminică: România - Spania (ora 14.00). Lotul tricolor cuprinde următorii handbalişti: Stănescu şi Popescu (ambii HCM) - portari; Sabou (HCM), Ciubotariu (UCM Reşiţa) şi Onyejekwe (Ştiinţa Bacău) - extreme stânga; A. Stamate (Minaur) şi Csepreghi (HCM) - interi stânga; Rohozneanu şi Fenici (ambii UCM Reşiţa) - centri; Sadoveac (HCM) şi Jurcă (Goppingen) - inter dreapta; Toma (HCM), Georgescu (Steaua) şi Ghionea (Pick Szeged) - extreme dreapta; Irimescu (UCM Reşiţa), Novanc (Steaua) şi I. Stamate (Steaua) - pivoţi.

ELIZA SAMARA ÎN SEMIFINALE LA MACAO

Prima competiţie internaţională de tenis de masă programată în acest an a început ieri, la Macao, unde se desfăşoară turneul final Pro Tour. Competiţia a reunit cei mai buni jucători ai lumii, printre ei numărându-se şi constănţeanca Elizabeta Samara, care a ajuns în semifinalele probei de simplu de la Under 21, după ce a obţinut trei victorii în cadrul grupei de calificare: 4-2 cu Natalia Partyka (Polonia), 4-0 cu Eun Yang Ha (Coreea de Sud) şi 4-0 cu Mi Soon Kang (Coreea de Sud). Pentru un loc în finală, Sala se va duela chiar cu partenera sa de la dublu, Daniela Dodean. Sportiva antrenată de Viorel Filimon şi Liliana Sebe va concura astăzi şi în proba de perechi, alături de arădeanca Dodean, urmând să întâlnească perechea Ning Ding / Shiwen Liu (China) pentru un loc între primele patru perechi ale lumii.

ÎNCEPE CURSUL DE NATAŢIE LA DSJ

Sâmbătă, începând cu ora 9.00, va începe cursul de formare şi atestare instructori sportivi la disciplina nataţie. Cursul se va desfăşura în perioada 9-30 ianuarie şi va avea loc la sediul DSJ Constanţa (str. Ion Bănescu, nr. 2). Pentru înscrieri şi mai multe detalii puteţi vizita site-ul www.dsjconstanta.ro.

CSU METAL GALAŢI A CEDAT ÎN RUSIA

Aflată în faţa unui meci care îi putea asigura prezenţa în următoarea fază a Ligii Campionilor la volei feminin, CSU Metal Galaţi nu a putut obţine victoria în Rusia, în faţa formaţiei Zarechie Odintsovo. Cea de-a patra partidă susţinută de gălăţence în cadrul Grupei D s-a încheiat cu un eşec de 3:0 (25:21, 25:20, 25:21), rusoaicele demonstrând că nu se mulţumesc cu ultimul loc ocupat în grupă. Preluarea a fost cel mai deficitar punct pentru campioanele României, care au fost conduse de pe margine de antrenorul secund, Branko Kovacevic, Zoran Terzic fiind reţinut în ţară de o răceală. Clasamentul grupei se prezintă astfel: 1.Asystel Novara 7p; 2. Fakro Muszynianka 6p (setaveraj: 8:6); 3. CSU Metal Galaţi 6p (6:9); 4. Zarechie Odintsovo 5p. Ultimele două partide sunt programate în compania italiencelor de la Asystel Novara (acasă, pe 13 ianuarie) şi cu polonezele de la Fakro Muszynianka (în deplasare, pe 19 ianuarie).

NICULESCU / OLARU, ÎN SEMIFINALE LA AUCKLAND

Perechea Monica Niculescu / Raluca Olaru a fost învinsă, ieri, de cuplul Cara Black (Zimnbabwe) / Liezel Huber (SUA), scor 6-3, 6-2, într-un meci din sferturile de finală ale turneului de la Auckland. Pentru prezenţa în sferturi, Niculescu şi Olaru şi-au asigurat un cec în valoare de 1.650 de dolari şi 70 de puncte WTA.

AL DOILEA EŞEC PENTRU ROMÂNIA LA CUPA “HOPMAN”

Echipa de tenis a României, formată din Victor Hănescu şi Sorana Cârstea a fost învinsă, ieri, de reprezentativa SUA (John Isner şi Melanie Oudin), cu 3-0, în ultimul meci al tricolorilor la Cupa “Hopman”. Singurul meci care s-a disputat a fost cel al Soranei Cârstea cu Melanie Oudin, scor 2-6, 3-6. Partida lui Hănescu cu Isner, dar şi cea de dublu au fost anulate, după accidentarea românului în întâlnirea cu Tommy Robredo, din duelul cu Spania. România a învins în prima zi a competiţiei Australia, scor 2-1, în timp ce cu Spania a pierdut, scor 0-3. Pentru prima dată după 12 ani, România a fost reprezentată din nou în Cupa “Hopman”, o competiţie rezervată perechilor de dublu mixt. La ultima participare, România a fost reprezentată de Irina Spârlea şi Dinu Pescariu.