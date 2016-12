PETRESCU A PLECAT DE LA URZICENI DIN MOTIVE PERSONALE

Antrenorul Dan Petrescu a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că a plecat de la Unirea Urziceni din motive personale. “Într-o zi poate mă voi întoarce, dacă voi fi dorit. Am considerat, din motive personale, că este mai bine să ne despărţim. Nu am ce să reproşez nimic, nimănui. Am avut şi şansa de a avea linişte, iar acest lucru m-a ajutat să creez un grup fantastic, cu care am avut rezultate. Nu s-a pierdut ceva important, jucătorii nu au plecat, iar dacă jucătorii rămân, Unirea se va bate la câştigarea campionatului. Sper să primesc şi eu o medalie la finalul sezonului” a spus Petrescu, tehnicianul anunţînd că nu a decis care va fi următoarea sa destinaţie: “Sunt mai multe cluburi interesate, dar trebuie să iau decizia care este mai bună pentru mine, chit că vor fi foarte multe speculaţii. Sper să iau decizia cea mai bună pentru mine şi familia mea. Este şi un club din Anglia care mă doreşte, dar nu din prima ligă”.

DOREL STOICA S-A DESPĂRŢIT DE “U” CRAIOVA

Fundaşul Dorel Stoica a ajuns la un acord cu oficialii formaţiei Universitatea Craiova pentru rezilierea contractului şi este liber să îşi caute echipă fără a putea însă semna cu vreo grupare din România. “Plec împăcat doar pe jumătate, pentru că au fost 4 ani şi jumătate frumoşi, am promovat cu Universitatea şi am fost căpitan, am trăit momente deosebite, dar nu am reuşit să câştig vreun trofeu sau să evoluez în cupele europene. Mă simt capabil să mai joc cel puţin 6 ani la un nivel ridicat, am această dorinţă, mai ales că am debutat în prima ligă la 28 de ani. Voi alege dintre ofertele pe care le am din străinătate”, a spus Dorel Stoica. Din câte se pare, motivul despărţirii este salariul mare pe care jucătorul îl avea la Craiova, aproximativ 480.000 de dolari pe sezon, el neacceptând micşorarea contractului.

MAX NICU, ÎN ECHIPA “PETARDELOR” DIN BUNDESLIGA

Cotidian sportiv italian “Gazzetta dello Sport” a realizat o retrospectivă a stagiunii 2009-2010 a campionatului german şi au alcătuit două echipe, Il Top şi Il Flop, adică superlativele şi dezamăgirile. Din păcate pentru selecţionerul Răzvan Lucescu, din cea de-a doua categorie face parte şi un român, mijlocaşul Herthei Berlin, Maximilian Nicu. Echipa “petardelor”: Lehmann (Stuttgart) - Pejcinovici (Hertha), Rozenhal (Hamburg), Wolf (Nurnberg), Pfertzel (Bochum) - Max Nicu (Hertha), Caio (Eintracht), Maniche (Koln), Hleb (Stuttgart) - Freis (Koln), Wichniarek (Hertha). Echipa ideală: Butt (Bayern) - Beck (Hoffenheim), Bordon (Schalke 04), Van Buyten (Bayern), Castro (Leverkusen) - Jarolim (Hamburg), Frings (Werder Bremen), Muller (Bayern), Kroos (Leverkusen) - Ozil (Werder Bremen), Kiessling (Bayer Leverkusen).

ARGENTINIANUL BUONANOTTE A SUFERIT UN GRAV ACCIDENT RUTIER

Atacantul argentinian Diego Buonanotte a fost victima unui grav accident rutier, el suferind multiple leziuni la plămâni şi fracturi la umărul drept, dar se află în stare stabilă, a anunţat clubul River Plate. Buonanotte, în vârstă de 21 de ani, se afla la volanul automobilului său, în care se mai aflau trei persoane ce au decedat după ce maşina s-a izbit de un copac, în regiunea Santa Fe, fotbalistul fiind singurul care purta centura de siguranţă. „Diego este în stare stabilă, dar rămânem prudenţi, ştiind că următoarele 72 de ore sunt critice”, a anunţat Horacio Cavallieri, medicul clinicii Los Racos din River Plate unde este spitalizat jucătorul. Buonanotte a făcut parte din naţionala Argentinei, campioană olimpică la Beijing în 2008. El a câştigat cu River Plate în 2008 turneul Clausura.

FABREGAS S-A ACCIDENTAT DIN NOU

Căpitanul formaţiei Arsenal Londra, Cesc Fabregas, s-a accidentat din nou la coapsa stângă, duminică, în meciul cu Aston Villa, scor 3-0, urmând să fie supus luni unor teste suplimentare. Fabregas, accidentat la ischio-jambieri în meciul cu Burnley din 16 decembrie, a fost rezervă duminică şi a intrat în joc în min. 57, în locul lui Denilson. Spaniolul a marcat de două ori şi s-a accidentat după ce a marcat al doilea gol, ieşind de pe teren la 28 de minute după ce intrase în joc, când scorul era 0-0. Managerul Arsene Wenger a afirmat că Fabregas ar putea lipsi de pe teren trei săptămâni.

MOUSCRON S-A RETRAS DIN CAMPIONATUL BELGIEI

Clubul Excelsior Mouscron, care se confruntă cu mari probleme financiare, nu va participa la meciurile care mai sunt de jucat în acest sezon în campionatul Belgiei, astfel că sezonul va continua cu 15 echipe, iar formaţia din Mouscron va termina pe ultimul loc, cu 0 puncte. Această retragere înseamnă că jucătorii vor deveni liberi de contract şi vor putea semna gratis cu alte grupări. Salariaţii clubului, aproximativ 100 de persoane, vor primi înainte de 31 decembrie notificările privind rezilierea contractelor. Retragerea clubului Mouscron va afecta clasamentul campionatului belgian, deoarece toate rezultatele acestei echipe vor fi anulate, iar punctele obţinute de alte formaţii în faţa echipei Mouscron vor fi retrase. Potrivit presei belgiene, clubul are datorii de 800.000 de euro şi întârzieri în plata salariilor. Gruparea se afla în căutarea unor investitori care însă nu au apărut. Mouscron speră să găsească o soluţie pentru a-şi salva centrul de formare, Futorosport, care se ocupă de 600 de copii. Pentru a salva acest centru, clubul ar trebui să achite cel puţin datoriile faţă de federaţia belgiană. Excelsior Mouscron juca în prima ligă belgiană din 1996.

OVREBO CĂLUGĂR - FARSĂ DE ZIUA PĂCĂLELILOR!

Ştirea publicată de cotidianul AS, potrivit căreia arbitrul Tom Henning Ovrebo s-a retras din activitate pentru a se călugări, a fost doar o farsă de Ziua Păcălelilor, care în Spania se sărbătoreşte pe 28 decembrie. Tom Henning Ovrebo a arbitrat meciul dintre Chelsea şi FC Barcelona, din semifinalele Ligii Campionilor, când i-a dezavantajat pe cei dintâi, iar jurnaliştii de la AS au susţinut că arbitrul nu mai poate trăi cu vina erorilor pe care le-a făcut şi se va retrage din activitate. „Doar retragerea din arbitraj şi căutarea liniştii spirituale mă vor ajuta să depăşesc starea de nelinişte pe care o trăiesc după meciul dintre Chelsea şi Barcelona. Le cer scuze public englezilor, celor din Madrid şi întregii lumi pentru ce am făcut. De acum nu voi mai fi Ovrebo ci părintele Knut”, ar fi spus norvegianul, conform AS! Aceasta nu a fost singura farsă pe care ziarele spaniole au făcut-o luni, ele mai anunţând că Real Madrid şi AC Milan vor face un schimb de jucători (Kaka va reveni în Italia, iar Ronaldinho şi Beckham vor merge la Real), că Oleguer de la Ajax va ajunge la Real Madrid, dar şi că Samuel Eto\'o s-a săturat de Internazionale Milano şi vrea să revină la FC Barcelona. Data de 28 decembrie este pentru spanioli echivalentul zilei de 1 aprilie sau Ziua Păcălelilor, aşa cum este ea cunoscută în România.

PUGILIST EXCLUS DIN COMPETIŢII DIN CAUZA BĂRBII

Boxerul britanic Mohammed Patel, în vârstă de 25 de ani, nu a fost lăsat să participe la o competiţie de federaţia engleză, după ce a refuzat să îşi radă barba, oficialii susţinând că un pugilist trebuie să fie complet bărbierit pentru a putea concura. “Un boxer trebuie să fie complet ras, nu are voie să poarte nici barbă, nici mustaţă, pentru că în spatele părului se pot ascunde în timpul meciului răni grave de exemplu”, a declarat un reprezentant al Asociaţiei Internaţionale de Box Amator. Patel este însă musulmam şi nu îşi poate rade barba, iar comunitatea islamică din Bolton, localitatea din care boxerul provine, consideră că acţiunile forurilor de speciliatatea reprezintă o discriminare de ordin religios şi cer schimbarea regulilor. Cazul tânărului de 25 de ani din Marea Britanie nu este nici pe departe singurul de acest fel din istoria boxului amator. În 1998, toţi boxerii din Afganistan au fost excluşi din cadrul unui turneu pentru că purtau barbă. De asemenea, în urmă cu 5 ani, britanicul Danny Williams, de religie musulmană, a avut probleme din cauza bărbii atunci când trebuia să boxeze cu ucraineanul Vitali Kliciko pentru titlul mondial.

BASCHETBALIST MAGHIAR, DECEDAT ÎNTR-UN ACCIDENT

Baschetbalistul maghiar Zoltan Horvath, care evolua la echipa de baschet Szova Falco KC Szombathely, dar şi pentru prima reprezentativă a ţării sale, a decedat, ieri, la vârsta de 30 de ani, în urma unui accident rutier. Potrivit presei maghiare, Horvath conducea maşina personală pe o şosea între Sopron şi Szombathely, din vestul Ungariei, atunci când vehiculul a derapat pe gheaţă şi a trecut pe banda opusă, ciocnindu-se frontal cu un camion. Când au sosit ambulanţele la locul accidentului sportivul încă era în viaţă, dar a decedat mai apoi la spital din cauza leziunilor suferite. “Este o mare pierdere pentru baschetul maghiar. Nu îmi mai găsesc cuvintele“, a declarat Lajos Meszaros, un oficial al selecţionatei ungare.