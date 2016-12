LEGEA DIMINUĂRII CONTRACTELOR, BLOCATĂ DE FRF

Consilierul juridic al FRF, Adrian Stângaciu, a precizat, ieri, pe site-ul federaţiei, că hotărârea Comitetului Executiv de a permite cluburilor reducerea unilaterală a drepturilor financiare ale jucătorilor “nu poate produce efecte până la obţinerea unui aviz emis de Departamentul Juridic al FRF”. Comitetul Executiv al FRF a decis, în şedinţa de luni şi în absenţa preşedintelui Mircea Sandu, că grupările pot reduce unilateral, cu cel mult 50 la sută, pe o perioadă de maxim un an, drepturile financiare ale jucătorilor, din cauza crizei economice la nivel naţional şi mondial, considerată a fi o situaţie de forţă majoră. Şedinţa a fost condusă de preşedintele LPF, Dumitru Dragomir, care îndeplineşte şi funcţia de vicepreşedinte al FRF. Mircea Sandu, a declarat, luni, că decizia de a permite cluburilor să reducă unilateral drepturile financiare ale jucătorilor a fost “luată în pripă”, membrii Comitetului Executiv neavând o astfel de atribuţie.

PROBLEME MARI PENTRU SĂPUNARU

Internaţionalul român al lui FC Porto, Cristian Săpunaru, ar putea fi suspendat trei ani de Liga Portugheză de Fotbal după ce la finalul meciului cu Benfica, de duminică, împreună cu coechipierul său Hulk a bătut un om de ordine. Presa a dezvăluit că imediat după finalul partidei cu Benfica, pierdută de Porto, 0-1, Săpunaru şi Hulk au avut un conflict cu un om de ordine de la Stadionul “Da Luz” şi l-au lovit pe acesta. Se pare că incidentul a fost surprins de camerele video ale arenei din Lisabona şi ar constitui o probă concretă pentru suspendarea celor doi. Conform regulamentului, în cazul în care un oficial sau un jucător loveşte o persoană participantă la competiţia respectivă, acesta riscă o suspendare de la 6 luni la 3 ani, dar şi amendă cuprinsă între 2.500 şi 7.500 de euro. Dacă persoana agresată prezintă răni grave, atunci, suspendare poate ajunge până la 6 ani şi 25.000 de euro amendă. Totuşi, în cazul în care se va dovedi că cei doi nu au făcut decât să răspundă la o agresiune, atunci sancţiunea este mult mai mică, de la două la şase meciuri şi o amendă cuprinsă între 1.250 şi 12.500 de euro.

LOVIN VA REVENI PE GAZON ÎN MARTIE

Mijlocaşul român al lui TSV 1860 Munchen, Florin Lovin, a revenit la antrenamente după trei luni de pauză, în urma accidentării grave la genunchi, însă numai din februarie se va putea pregăti normal alături de coechipierii săi, iar din martie va putea fi folosit în meciuri. Fotbalistul în vârstă de 27 de ani, care la mijlocul lunii septembrie a suferit o ruptură de ligamente la genunchi şi a avut nevoie de operaţie, a început alergările şi chiar s-a antrenat pentru jumătate de oră cu mingea într-una dintre zile, însă afirmă că nu se poate pregăti normal mai devreme de luna februarie. „M-am simţit bine, dar mai am nevoie de timp”, a afirmat Lovin.

ÎNCĂ UN BRAZILIAN LA ŞAHTIOR

Echipa ucraineană Şahtior Doneţk, pregătită de tehnicianul român Mircea Lucescu, l-a achiziţionat, în schimbul sumei de 6 milioane de euro, de la formaţia braziliană Vasco da Gama, pe mijlocaşul Alex Teixeira, a anunţat site-ul oficial al grupării pentru care activează şi Răzvan Raţ. Teixeira, în vârstă de 19 ani, a semnat un contract valabil pe cinci ani cu Şahtior. Mijlocaşul a evoluat în 52 de meciuri pentru Vasco da Gama, pentru care a şi înscris 10 goluri. El a făcut parte din Naţionalele sub 15 ani, sub 17 ani şi sub 20 de ani ale ţării sale.

FOTBALIŞTI BULGARI, ANCHETAŢI DE FISC

Fiscul bulgar a deschis o anchetă ce vizează 261 de fotbalişti profesionişti, respectiv jumătate din numărul total al jucătorilor ce evoluează în prima ligă din Bulgaria! Administraţia fiscală nu a dezvăluit numele jucătorilor vizaţi, dar a precizat că 97 dintre ei evoluează la patru cluburi de elită din capitala Bulgariei. Fiscul a anunţat că verifică dacă averile jucătorilor - proprietăţi imobiliare, maşini, conturi bancare - sunt conforme cu veniturile declarate. O altă anchetă efectuată în acest an a dezvăluit că grupările de fotbal nu au achitat impozite şi cotizaţii sociale ce se ridică la cifra de 4 milioane de euro. Potrivit fiscului, jucătorii care au salarii lunare de până la 7.700 de euro au declarat că primesc venitul minim de 110 euro (220 de leva).

ROGER LEMERRE A SEMNAT CU ANKARAGUCU

Antrenorul francez Roger Lemerre a semnat un contract valabil şase luni, având opţiune de prelungire un an, cu formaţia turcă Ankaragucu. Lemerre a fost asistentul selecţionerului Aime Jacquet la echipa naţională a Franţei care a devenit campioană mondială în 1998. După demisia lui Jacquet, Lemerre a preluat postul de selecţioner şi a triumfat la Campionatul European din 2000 şi la Cupa Confederaţiilor din 2001. El a părăsit funcţia respectivă după eliminarea din grupele CM 2002, iar în 2004 a cucerit Cupa Africii pe Naţiuni cu Tunisia. La finalul turului, Ankaragucu se află pe locul al 15-lea în clasament, din 17 echipe, după ce concitadina sa, Ankaraspor, a fost exclusă din campionat.

GHANEZII APPIAH ŞI MUNTARI RATEAZĂ CAN 2010

Lotul Ghanei pentru Cupa Africii pe Naţiuni (CAN) 2010 îl cuprinde pe mijlocaşul formaţiei Chelsea Londra, Mickael Essien, deşi încă nerecuperat, însă nu şi pe căpitanul echipei, Stephen Appiah, accidentat, şi nici pe Sulley Ali Muntari, neselecţionat. Accidentat pe 8 decembrie, în meciul de Liga Campionilor dintre Chelsea şi APOEL Nicosia, scor 2-2, Essien (27 de ani) va putea participa la turneul final găzduit de Angola (10-31 ianuarie), chiar dacă nu va fi în cea mai bună formă. Muntari, de la Inter, care a refuzat să joace pe 18 noiembrie un meci amical împotriva Angolei, nu a fost selecţionat din motive disciplinare. În schimb, selecţionerul Milovan Rajevac a convocat şase dintre jucătorii care au obţinut recent titlul de campion mondial Under 20, printre care atacantul echipei norvegiene Fredrikstad, Dominic Adiyiah, golgeterul turneului final respectiv şi cel mai bun jucător al competiţiei.

ZENGA AR PUTEA REVENI ÎN MLS

Antrenorul italian Walter Zenga ar putea prelua formaţia americană Red Bull New York, care este dispusă să îi ofere un salariu impresionant, informează Gazetta dello Sport. Demis recent de la Palermo, Zenga nu ar spune nu ofertei americanilor, mai ales că până în prezent nu a mai primit nicio propunere. El ar putea reveni în Statele Unite ale Americii, acolo unde a evoluat în ultimii ani ai carierei, 1997-1999, la New England Revolution, formaţie la care şi-a început şi cariera de antrenor.

NADAL, FĂRĂ VACANŢĂ DE IARNĂ

Spaniolul Rafael Nadal, nr. 2 mondial în ierarhia ATP, a declarat că nu a avut parte de vacanţă, ci s-a antrenat pentru noul sezon, deoarece problemele din 2009 nu i-au permis să facă o pauză. „De ceva timp mă antrenez. Nu m-am oprit din muncă deoarece nu am avut această posibilitate. Sunt mulţumit de munca pe care o fac în vederea noului sezon”, a explicat Nadal. Referitor la planurile pentru noul sezon, ibericul a spus: “Am făcut un efort imens după revenirea mea, pentru ca să pot juca la Australian Open şi la Rotterdam. Apoi voi avea trei săptămâni libere”. Nadal a vorbit şi despre cât de încărcat este programul anual: „Între jucători şi ATP, care are o nouă conducere de anul trecut, se munceşte la flexibilitatea calendarului, pentru ca jucătorii să aibă parte şi de odihnă. Cel mai greu e pe final de an, pentru cei care joacă finala Cupa Davis, ca în cazul nostru, şi nu au timp de vacanţă”.

ROGER FEDERER ŞI SERENA WILLIAMS, CEI MAI BUNI JUCĂTORI DE TENIS AI ANULUI

Elveţianul Roger Federer şi americanca Serena Williams, liderii clasamentelor mondiale ATP, respectiv WTA, au fost desemnaţi, ieri, jucătorii anului 2009 de către Federaţia Internaţională de Tenis (ITF). Federer a primit această distincţie a cincea oară în carieră, iar Serena Williams, a doua oară. Americanca a fost desemnată cea mai bună jucătoare din lume şi la dublu, în compania surorii sale Venus, fiind prima în această ipostază, după elveţianca Martina Hingis, în 1999. La dublu masculin, cea mai bună pereche este aleasă tot din SUA: fraţii gemeni Bob şi Mike Bryan, încoronaţi cu acest titlu a şasea oară. Laureaţii îşi vor primi trofeele în data de 1 iunie 2010, cu ocazia unei ceremonii organizate în cadrul turneului de la Roland-Garros.