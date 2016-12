ÎNFRÂNGERE PENTRU FC LIVERPOOL

Formaţia FC Liverpool, adversara Unirii Urziceni în 16-imile de finală ale UEFA Europa League, a pierdut, cu 0-2 (Belhadj 33, Piquionne 82), partida susţinută, sâmbătă, în deplasare, cu Portsmouth, în etapa a 18-a a Premier League. Tehnicianul echipei din Liverpool, Rafa Benitez, a folosit următorii jucători: Reina - Johnson, Agger, Carragher, Insua (68 Fabio Aurelio) - Dossena (53 Benayoun), Gerrard, Mascherano, Lucas (88 Spearing) - F. Torres, Kuyt. În repriza secundă, oaspeţii au evoluat în doar zece jucători, după ce Mascherano a fost eliminat, în min. 45.

LACINA TRAORE, DORIT DE UDINESE ŞI ŢSKA MOSCOVA

Atacantul echipei CFR Cluj, Lacina Traore, se află în atenţia cluburilor Udinese şi ŢSKA Moscova, informează agenţia Calciomarcato, care notează că ivorianul este una dintre “atracţiile perioadei de transferuri din această iarnă”. Sursa citată anunţă că, după ce Napoli a făcut o ofertă de 1,8 milioane de euro pentru Traore, Udinese pregăteşte şi ea o sumă considerabilă pentru a-şi asigura serviciile internaţionalului ivorian. Calciomercato a precizat că până în acest moment cea mai bună ofertă a venit din partea ruşilor de la ŢSKA Moscova, care au oferit cinci milioane de euro pentru Traore. El se mai află şi pe lista cluburilor Hamburger SV şi Lazio Roma. Traore, în vârstă de 19 ani, a fost achiziţionat de CFR Cluj în ianuarie 2008, de la formaţia ivoriană Stade Abidjan.

MECIURI DE FOTBAL AMÂNATE

Meciurile care erau programate ieri, în etapa a 19-a a campionatului Belgiei şi în runda a 18-a din Olanda, au fost amânate din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. În Belgia au fost amânate partidele Anderlecht - FC Bruges şi Charleroi - Standard Liege. Tot din cauza vremii, a fost amânat jocul de vineri dintre FC Malines şi GB Anvers. Sâmbătă, formaţia Mouscron a decis să nu se prezinte la meciul din deplasare cu Cercle Bruges, pentru a nu pune în pericol integritatea fizică a jucătorilor care ar putea fi vânduţi în această iarnă, în scopul redresării situaţiei financiare a clubului. În Olanda, au fost amânate meciurile NEC Nijmegen - Vitesse Arnhem, FC Groningen - SC Heerenveen, NAC Breda - Ajax Amsterdam, FC Utrecht - Twente Enschede şi Roda Kerkrade - PSV Eindhoven.

JUCĂTORII ÎL APĂRĂ PE ANTRENORUL MARK HUGHES

Jucătorii echipei Manchester City şi-au arătat nemulţumirea după demiterea antrenorului Mark Hughes, sâmbătă seară, formând o delegaţie de şase fotbalişti care s-a dus să-i ceară socoteală preşedintelui clubului, Gary Cook. Potrivit News of the World, delegaţia a fost condusă de Craig Bellamy şi Shay Given. Cei şase şi-au manifestat nemulţumirea după ce au ascultat, în vestiar, un discurs al lui Hughes, în care acesta le spunea că este înlocuit de Roberto Mancini. „Există o loialitate imensă faţă de Mark, jucătorii îl respectă ca antrenor şi ca om şi nu le vine să creadă că a fost tratat astfel. Ei ştiu cine este în spatele schimbării antrenorului - Gary Cook şi Brian Marwood. Şase dintre ei au decis că trebuie să spună ceva, astfel că s-au dus după meci să-i caute pe cei doi. Poate a fost un gest inutil, dar erau furioşi şi simţeau nevoia să facă ceva”, a declarat o sursă din cadrul clubului englez. În ciuda victoriei de sâmbătă, 4-3 cu Sunderland, Hughes a plătit preţul unei prime jumătăţi de sezon departe de aşteptările şi ambiţiile proprietarilor clubului Manchester City (7 victorii, 8 remize, 2 înfrângeri - locul 6 în campionat). Mancini a semnat un contract pe trei ani şi jumătate, urmând să aibă un salariu anual de 3 milioane de lire sterline.

BUTTON VA FI DECORAT

Campionul mondial la Formula 1, Jenson Button, se află pe lista personalităţilor care vor fi decorate, la sfârşitul acestui an, de regina Elisabeta a II-a cu Ordinul Imperiului Britanic (MBE), informează Sunday Mirror. Alături de Button, va fi decorată de regina Marii Britanii şi gimnasta Beth Tweddle, medaliată cu aur la sol, la Campionatele Mondiale din acest an. Anul trecut, printre personalităţile decorate s-a numărat Lewis Hamilton, câştigătorul Campionatului Mondial de Formula 1, în 2008.

AMENDĂ ÎN NBA PENTRU... TWITTER

Fundaşul echipei Milwaukee Bucks, Brandon Jennings, care este în primul său sezon în NBA, a primit o amendă de 7.500 de dolari, pentru că a folosit prea devreme site-ul Twitter, după victoria echipei sale, de săptămâna trecută, cu Portland (108-101. Jennings a dorit să împărtăşească cu fanii bucuria după succesul din prelungiri în această dispută. „Am revenit la peste 50 la sută (n.r. - de victorii). Daaa! Bravo băieţi”, a scris baschetbalistul în vârstă de 20 de ani în mesajul către suporteri. Acest mesaj a fost trimis prea devreme în opinia oficialilor NBA, care au interzis de la începutul sezonului jucătorilor, arbitrilor şi conducătorilor să trimită mesaje pe Twitter cu 45 de minute înainte de un meci, în timpul jocului şi înainte de terminarea perioadei oficiale de interviuri în faţa presei de după meci. Jennings a reacţionat la amenda primită printr-un mesaj tot pe Twitter: „7.500 de dolari pentru că m-am bucurat după un succes? Am putea crede că am spus ceva rău. De ce să mai folosim Twitter-ul dacă trebuie să aşteptăm două ore? Atunci nu mai e Twitter. Îmi voi şterge contul, dacă mă va costa 7.500 de euro. S-a zis cu Gucci de Crăciun”. Jennings este revelaţia acestui început de sezon printre debutanţii din NBA, având o medie de 20,7 puncte şi şase pase decisive pe meci.

GARETH THOMAS ŞI-A DEZVĂLUIT HOMOSEXUALITATEA

Gareth Thomas, jucătorul de rugby cu cele mai multe selecţii din istoria echipei Ţării Galilor, a decis, la 35 de ani, să-şi dezvăluie homosexualitatea, într-un interviu publicat, sâmbătă, de cotidianul britanic Daily Mail. Thomas are în palmares 100 de selecţii în naţionala de rugby a Ţării Galilor, dintre care 14 în calitate de căpitan. El devine astfel primul jucător de nivel internaţional care îşi recunoaşte homosexualitatea. Gareth Thomas este unul dintre primii jucători de nivel înalt într-un sport colectiv care îşi dezvăluie homosexualitatea. Englezul Justin Fashanu a fost primul fotbalist de prim plan, şi până în prezent singurul, care în 1990 a făcut un astfel de gest. Atacat din toate părţile, dat afară de antrenorul său de la echipa Nottingham Forest, Brian Clough, apoi acuzat de agresiune sexuală în SUA, în 1998 (acuzaţiile au fost abandonate din lipsă de probe), Justin Fashanu s-a sinucis la scurt timp. Printre marii sportivi în activitate care şi-au anunţat public homosexualitatea figurează jucătoarele de tenis Martina Navratilova şi Amelie Mauresmo şi înotătorul american Greg Louganis.

TIGER WOODS, JUCĂTORUL DE GOLF AL ANULUI

Sportivul Tiger Woods a fost ales cel mai bun jucător al anului 2009 de către colegii săi din circuitul profesionist nord-american de golf (PGA Tour). Woods a câştigat această distincţie pentru a zecea oară în ultimii 13 ani. Scrutinul a avut loc în ultimele patru săptămâni, dar PGA Tour nu a comunicat rezultatele detaliate ale votului jucătorilor. Jucătorul de golf nr. 1 în lume şi-a pus capăt carierei remarcabile, săptămâna trecută, pentru o perioadă nedeterminată, în scopul de a se dedica familiei sale, după ce a recunoscut că i-a fost infidel soţiei. Woods e implicat într-un scandalul mediatic, în urma dezvăluirilor făcute de presa americană, după accidentul ciudat din Orlando, în care a fost implicat jucătorul de golf pe 27 noiembrie. Potrivit mass-media, cel puţin zece femei susţin că au avut relaţii cu Tiger Woods. Printre acestea se numără două staruri porno, mai multe chelneriţe, manageri de club de noapte şi vedeta unui reality-show. După o perioadă de indisponibilitate de opt luni, ca urmare a unei intervenţii chirurgicale la genunchi suferite în 2008, Woods a câştigat de la sfârşitul lunii februarie şase turnee PGA, dar niciunul de Grand Şlem.