ROMÂNIA, LOCUL 36 ÎN CLASAMENTUL FIFA

Naţionala de fotbal a României a terminat anul 2009 pe locul 36, cu 745 de puncte, după ce a coborât patru poziţii în clasamentul FIFA-Coca Cola pe luna decembrie, dat publicităţii, ieri, pe site-ul oficial al forului fotbalistic mondial. România a început anul pe locul 21 în clasamentul FIFA, iar în februarie a înregistrat cea mai bună clasare, locul 17. În martie a urmat o cădere de patru locuri, iar în următoarele patru luni România a staţionat pe locul 28. Iulie, august şi septembrie au înregistrat uşoare fluctuaţii pentru tricolori, iar în octombrie naţionala a ajuns pe cel mai slab loc din istoria clasamentului FIFA, 36. Lider în ierarhia forului mondial este Spania (1.627p), care devansează Brazilia (1.568p) şi Olanda (1.288p). Ca şi în 2008, Spania primit titlul de cea mai bună formaţie a anului, după ce a înregistrat 15 victorii în 16 meciuri.

TRIALUL LUI RĂZVAN LUCESCU, ANULAT

Meciul de fotbal dintre reprezentativele României Under 21 şi României Under 23, care ar fi trebuit să se dispute ieri, la Mogoşoaia, a fost anulat din cauza vremii nefavorabile. În aceste condiţii, componenţilor celor două loturi li s-a permis să plece acasă, iar acţiunea de constituire a lotului “B” s-a încheiat. Din lotul Under 21, pregătit de Emil Săndoi, făceau parte şi trei jucători de la FC Farul: Alexandru Măţel, Cosmin Matei şi Paul Papp.

FC BARCELONA AJUNGE ÎN FINALĂ

A doua semifinală a Campionatului Mondial de fotbal al cluburilor a adus - de asemenea - un rezultat scontat, victorie pentru campioana Europei: FC Atlante (Mexic) - FC Barcelona (Spania) 1-2 (Rumilla 5 / Busquets 35, Messi 55, Pedro 67). Chiar dacă mexicanii au deschis scorul în debutul partidei, soarta meciului a fost decisă în favoarea europenilor după pauză, odată cu intrarea lui Messi. Golul înscris de Pedro a consfinţit un veritabil record mondial pentru spaniol - a înscris în toate competiţiile în care a participat FC Barcelona!!! Sâmbătă sunt programate cele două finale - ora 15.00: Pohang Steelers (Coreea de Sud) - FC Atlante (Mexic); ora 18.00: Estudiantes La Plata (Argentina) - FC Barcelona (Spania). Ieri a fost programată finala pentru locurile 5-6: Tout Puissant Mazembe (Congo) - Auckland City (Noua Zeelandă) 2-3 (Kasongo 60, Kasusula 67 / Hayne 29, 72, Van Steedem 90+4).

PARREIRA SE RETRAGE DUPĂ CM DIN 2010

Selecţionerul Africii de Sud, Carlos Alberto Parreira, a declarat că, după turneul final al CM de fotbal din 2010, se va retrage din activitate. Parreira a confirmat că nu va mai fi în activitate la CM din 2014, organizat de Brazilia, ceea ce îi va permite să vadă liniştit, pentru prima oară după mulţi ani, o ediţie a Cupei Mondiale. „Am 66 de ani, în 2014 voi avea 71. Este timpul să mă retrag şi să mă ocup de nepoţii mei. Fac acest lucru cu cea mai mare plăcere”, a subliniat Parreira. În Africa de Sud, Parreira va disputa al şaselea CM în calitate de antrenor, depăşindu-l astfel pe sârbul Bora Milutinovici, care a strâns “doar” cinci participări. Preparator fizic la naţionala braziliană campioană mondială în 1970, Parreira a mai antrenat Kuwaitul - în 1982, EAU - în 1990, Arabia Saudită - în 1998 şi Brazilia - în 2006. El a câştigat titlul mondial cu Brazilia - în 1994.

SUSPENDARE DE 30 DE MECIURI

Tribunalul superior de justiţie sportivă din Brazilia a suspendat gruparea Coritiba, care a retrogradat în Liga a II-a, pentru 30 de meciuri şi a amendat-o cu suma de 237.000 de euro, după violentele incidente survenite în timpul unei partide. Pe 6 decembrie, la încheierea meciului din ultima etapă, dintre Coritiba şi Fluminense, scor 1-1, suporterii au invadat terenul având asupra lor bastoane, bare de fier şi scaune smulse din tribune, atacând arbitrii şi înfruntându-se cu forţele de ordine. Potrivit justiţiei, clubul din oraşul Curitiba nu a luat măsurile necesare de securitate pentru prevenirea acestor incidente. Coritiba nu va putea disputa astfel campionatul din eşalonul secund şi nici Cupa Braziliei, însă va putea evolua în campionatul local al statului Parana.

GASCOIGNE, REŢINUT ÎN STARE DE EBRIETATE

Fostul internaţional englez Paul Gascoigne, care şi-a povestit, recent, într-o carte, metodele de luptă împotriva alcoolismului, a fost reţinut din nou în stare de ebrietate, la Newcastle, marţi noaptea, a anunţat Poliţia britanică. Gascoigne a fost condus la comisariatul din Newcastle, unde a încasat o amendă pentru comportament deplasat în public, ca urmare a consumului de alcool. În vârstă de 42 de ani şi retras din activitatea de fotbalist profesionist în anul 2004, Gascoigne a povestit, în urmă cu câteva luni, că luptă de mai mulţi ani împotriva alcoolismului şi depresiei. În luna mai, Gascoigne a anunţat că nu mai consumase băuturi alcoolice în ultimul timp, însă a recunoscut că nu va fi niciodată complet abstinent, considerându-se “un convalescent în viaţă”. „Băuturile sunt peste tot. Dar acum nu vreau să beau, nu vreau să mă mai ating de alcool. Voi fi în convalescenţă toată viaţa. Când voi mai avea chef să beau, voi bea cu măsură”, a spus fostul fotbalist. Gascoigne a fost internat de mai multe ori în secţii de psihiatrie ale spitalelor. Gascoigne a jucat la Newcastle United, Tottenham Hotspur, Lazio Roma, Glasgow Rangers, Middlesbrough, Everton, Burnley, Gansu Tianma (China) şi Boston United, având şi 57 de selecţii în echipa naţională a Angliei, pentru care a marcat 10 goluri, în perioada 1988-1998.

RENAULT RĂMÂNE ÎN FORMULA 1

Constructorul francez de automobile Renault a anunţat, ieri, că va continua în Formula 1, dar va ceda o parte din acţiuni unui nou partener, societatea luxemburgheză Genii Capital. „Renault a decis să-şi respecte angajamentele în Formula 1, având susţinerea unui nou partener strategic, Genii Capital, o societate din Luxemburg specializată în noi tehnologii, gestionarea imaginii şi sportul automobilistic. Renault va transfera către Genii Capital o mare parte din Renault F1 Team şi cei doi parteneri vor asigura împreună managementul echipei”, se arată în comunicat. În 2010, echipa îşi va păstra numele, identitatea şi caracteristicile esenţiale, în timp ce uzina de la Viry-Châtillon va continua să producă motoare atât pentru Renault F1 Team, cât şi pentru Red Bull Racing, care şi-a prelungit contractul pentru achiziţionarea propulsoarelor.