SPERANŢE LA LOCUL 2 PENTRU FC FARUL

Chiar dacă ocupă locul 4 în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a, FC Farul speră să încheie turul pe poziţia secundă. “Trebuie să câştigăm sâmbătă, cu Gloria, şi, cu ajutorul rezultatelor, să terminăm turul pe locul secund. Oricum, diferenţa faţă de prima clasată, Victoria Brăneşti, a scăzut simţitor, şi cred că putem promova de pe prima poziţie. Dacă vom câştiga în retur toate meciurile de pe teren propriu şi vom obţine câteva victorii şi în deplasare, nu avem cum să nu revenim în Liga I”, a explicat căpitanul Alexandru Măţel. “Încă sperăm la poziţia secundă, dar suntem obligaţi să învingem Gloria. În plus, dacă Brăneşti va ceda în meciul cu Petrolul, vom termina turul la doar trei puncte de lider”, a adăugat fundaşul Paul Papp. Constănţenii vor întâni sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, Gloria Buzău, în etapa a 17-a. Altfel, judecarea memoriului depus de portarul Adrian Vlas la Camera Naţională de Soluţionare a Litigiilor din cadrul FRF, prin care a reclamat restanţe financiare, a fost amânat pentru două săptămâni. Aceeaşi decizie s-a luat în privinţa ratificării amenzii de 25 la sută din contract, aplicată de conducerea clubului constănţean lui Vlas, din motive disciplinare.

PRIMUL JOC AL ETAPEI A 16-A DIN LIGA I LA FOTBAL

Campioana en titre, Unirea Urziceni (loc 3, 28p), evoluează în această seară la Piatra Neamţ, împotriva Ceahlăului (locul 18, 10p), acest meci fiind primul din cadrul etapei a 16-a a Ligii I la fotbal. Programul etapei vineri: Ceahlăul Piatra Neamţ - Unirea Urziceni (ora 20.30, GSP TV); sâmbătă: Poli Iaşi - Gloria Bistriţa (ora 15.00, GSP TV), Rapid Bucureşti - FC Braşov (ora 20.00, GSP TV); duminică: Unirea Alba Iulia - Gaz Metan Mediaş (ora 14.00, GSP TV), FC Vaslui - Oţelul Galaţi (ora 16.00, GSP TV), FC Timişoara - Pandurii Tg. Jiu (ora 18.00, Digi Sport); luni: Internaţional Curtea de Argeş - CFR Cluj (ora 19.00, Digi Sport), U. Craiova - Steaua Bucureşti (ora 20.45, Antena 1); marţi: Astra Ploieşti - Dinamo Bucureşti (ora 20.00, Digi Sport).

SORŢI CM - ÎNCEPE CUPA MONDIALĂ!

Cape Town va fi centrul lumii în această seară, de la ora 19.00, atunci când va avea loc tragerea la sorţi pentru turneul final al 2010 FIFA World Cup South Africa. De fapt putem vorbi de startul turneului final al Cupei Mondiale la fotbal! Cele patru urne valorice au fost deja anunţate, cu “scandalurile” de rigoare, dar iată alte cîteva reguli privind tragerea la sorţi. Africa de Sud va fi automat cap de serie în Grupa A. Echipele vor fi repartizate în grupe, în ordinea extragerii din urnă, de la Grupa A la Grupa H. Africa de Sud nu poate întâlni în grupă o altă echipă africană, iar Brazilia şi Argentina nu pot întâlni în grupe alte echipe sud-americane. Exceptând capii de serie - care vor ocupa prima poziţie în grupă - poziţia în grupă a celorlalte echipe va fi trasă la sorţi. Iată şi urnele valorice de la care se va porni în această seară - Urna 1 (capi de serie): Brazilia, Spania, Italia, Germania, Argentina, Anglia, Olanda, Africa de Sud. Urna 2: Australia, Japonia, Coreea de Sud, Coreea de Nord, Honduras, Mexic, SUA, Noua Zeelandă. Urna 3: Algeria, Camerun, Coasta de Fildeş, Ghana, Nigeria, Chile, Paraguay, Uruguay. Urna 4: Danemarca, Franţa, Grecia, Portugalia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Elveţia.

VIITOAREA CAMPIOANĂ MONDIALĂ VA PRIMI 31 DE MILIOANE DE DOLARI

Echipa câştigătoare a CM de fotbal din 2010 va primi 31 de milioane de dolari (20,5 milioane de euro), a anunţat secretarul general al FIFA, Jerome Valcke, la finalul Comitetului Executiv extraordinar organizat miercuri şi joi, pe insula Robben Island. Suma minimă pe care o va primi o echipă în cazul în care va fi eliminată încă din primul tur al competiţiei din Africa de Sud este de 9 milioane de dolari (5,9 milioane de euro). Comparativ cu ediţia precedentă a CM, cea din 2006, suma totală a premiilor acordate echipelor participante a crescut cu 61%, a precizat Valcke. Fiecare din cele 32 de echipe calificate la turneul final a primit deja un milion de dolari, în vederea pregătirii pentru competiţia de anul viitor. Pe de altă parte, valoarea totală a sumelor alocate cluburilor pentru că şi-au pus la dispoziţie jucătorii echipelor naţionale pe perioada CM va fi de 40 de milioane de dolari (26,5 milioane de euro).

CRISTIANO RONALDO FACE 3.000 DE ABDOMENE

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo face 3.000 de abdomene aproape zilnic, a scris, ieri, cotidianul As, care subliniază că acesta este secretul formei fizice extraordinare a jucătorului de la Real Madrid. As scrie că atunci când evolua la Manchester United, Ronaldo făcea pariuri cu alţi coechipieri privind numărul de abdomene făcute şi nimeni nu îl întrecea. Forţa fizică a jucătorului a atras şi atenţia grupării madrilene încă din prima zi. „Însă Ronaldo nu face abdomene doar la sala de forţă. Unii coechipieri au rămas şocaţi când au intrat în camera sa din cantonament, înaintea unui meci, când l-au găsit făcând abdomene în timp ce urmărea o emisiune televizată”, scrie As. Viteza este o altă calitate a lui Ronaldo, însă rezistenţa este cea care îi permite să efectueze sprinturi. „Cristiano îşi completează exerciţiile fizice înotând. Îl încântă acest sport, iar la Manchester încerca să se relaxeze zilnic în piscina ce o avea în casa lui”, scrie As.

TONI AR PUTEA AJUNGE LA WEST HAM UNITED

Atacantul italian al formaţiei Bayern Munchen, Luca Toni, ar putea ajunge la West Ham United, negocierile pentru transferul său fiind avansate. Potrivit publicaţiei The Guardian, Toni este dorit de managerul Gianfranco Zola, prieten cu fostul atacant al Fiorentinei. „Luca Toni joacă la Bayern Munchen din 2007, însă în acest sezon a fost mai mult rezervă din cauza relaţiilor tensionate cu antrenorul Louis van Gaal”, scrie The Guardian. În ianuarie, Toni va mai avea 18 luni din contractul pe patru sezoane, conform publicaţiei engleze, care menţionează că transferul s-ar putea finaliza în perioada de mercato din iarnă.

GATTUSO ÎŞI VA ÎNCHEIA CARIERA LA AC MILAN

Administratorul delegat al clubului AC Milan, Adriano Galliani, a declarat că mijlocaşul Gennaro Gattuso îşi va încheia cariera la gruparea italiană. „Nu am mai spus până acum, dar vă anunţ că i-am propus lui Gattuso nu numai prelungirea contractului, ci chiar să-şi încheie cariera la Milan”, a afirmat Galliani. Publicaţia Daily Mirror a scris, în urmă cu două săptămâni, că Gattuso va semna în iarnă cu Manchester City, fiind nemulţumit de faptul că nu mai prinde un loc de titular la AC Milan. Gattuso, în vârstă de 31 de ani, a mai evoluat în cariera sa la Perugia, Glasgow Rangers şi Salernitana.

LIGA DE QUITO A CÂŞTIGAT CUPA SUD-AMERICANĂ

Echipa ecuadoriană Liga de Quito a câştigat Cupa Sud-Americană, deşi a fost învinsă, în deplasare, cu 3-0 (Diguinho 13, Fred 43, Gum 71), de formaţia braziliană Fluminense, în manşa retur a finalei competiţiei. În tur, pe teren propriu, Liga de Quito s-a impus cu 5-1. Liga de Quito îi succede în palmaresul Cupei Sud-Americane, echivalentul UEFA Europa League, echipei braziliene Internacional Porto Alegre.

MAURESMO ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA DIN ACTIVITATE

Jucătoarea franceză de tenis Amelie Mauresmo, nr. 21 mondial, şi-a anunţat, ieri, retragerea din activitate, ea reuşind să câştige două turnee de Grand Slam la Melbourne şi Wimbledon, ambele în în 2006. „V-am chemat pentru a-mi anunţa finalul carierei. Este puţin emoţionant. Este o decizie gândită. A intervenit puţin oboseală, plictiseală”, a declarat, în lacrimi, Mauresmo, într-o conferinţă de presă la Issy-les-Moulineaux. Prima jucătoare franceză nr. 1 mondial, în 2004, Mauresmo a mai câştigat Mastersul în 2005 şi o medalie de argint la Jocurile Olimpice de la Atena, în 2004. Ultima sa apariţie datează de pr 2 septembrie, când a fost învinsă de canadianca Aleksandra Wozniak, cu 6-4, 6-0, în turul al doilea la US Open. În vârstă de 30 de ani, Mauresmo a câştigat 25 de titluri în circuitul WTA de la debutul său, în 1993.

ÎNCEPE FINALA CUPEI DAVIS

Astăzi, la Barcelona, vor avea loc primele două meciuri de simplu ale finalei Cupei Davis, trofeul urmând să fie disputat de Spania şi Cehia. Nr. 2 mondial, Rafael Nadal, îl va întâlni pe cehul Tomas Berdych, nr. 20 ATP, iar următorul meci îi va avea ca protagonişti pe David Ferrer şi Radek Stepanek. Ceremonia de deschidere a finalei Cupei Davis este programată la ora 16.40, după care va urma partida dintre Nadal şi Berdych. Sâmbătă, în meciul de dublu, programat de la ora 17.00, se vor întâlni perechile Feliciano Lopez / Fernando Verdasco (Spania) şi Lukas Dlouhy / Jan Hajek (Cehia). Duminică sunt programate partidele Nadal - Stepanek şi Ferrer - Berdych. Spania este deţinătoarea Salatierei de argint, după ce în finala din 2008 a învins Argentina, cu 3-1.