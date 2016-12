SÂMBĂTĂ, CUPLAJ FOTBALISTIC PE STADIONUL “FARUL”

Sâmbătă, Stadionul “Farul” din Constanţa va găzdui un interesant cuplaj fotbalistic, care va fi deschis, la ora 11.00, de întâlnirea dintre FC Farul şi Gloria Buzău, din etapa a 17-a a Ligii a II-a. De la ora 13.30, este programată finala celei de-a doua ediţii a Cupei “Mării Negre” la fotbal, întrecere la care au luat startul reprezentantele a 32 de localităţi din judeţul Constanţa. Lupta pentru trofeu se va da între echipele FC Municipal Constanţa şi Lipniţa, la finalul partidei, de la ora 15.15, fiind programată festivitatea de premiere. Intrarea pe stadion la finală este liberă. Tot sâmbătă, de la ora 10.00, va avea loc, la Băneasă, finala mică, în care se vor întâlni câştigătoarea primei ediţii, Ostrov, şi echipa gazdă, Băneasa. Competiţia este organizată de Consiliul Judeţean Constanţa, iar parteneri sînt Primăria Municipiului Constanţa, primăriile localităţilor înscrise în competiţie, Direcţia pentru Sport a Judeţului, Asociaţia Judeţeană de Fotbal şi Inspectoratul Şcolar Judeţean.

RESTANŢE ÎN FOTBALUL JUDEŢEAN

Rezultate înregistrate marţi şi miercuri, în câteva partide restante din Liga a IV-a la fotbal: CSO Ovidiu - Sparta Techirghiol 9-0 (la juniori: 22-0); CS Peştera - Dunărea Ostrov 3-0 (la juniori: 3-0, neprezentare); Înfrăţirea Cogealac - Cariocas Constanţa 1-5 (la juniori: 0-1); Gloria Băneasa - Perla Murfatlar 1-3 (la juniori: 2-2). Altă restanţă s-a jucat în Campionatul Judeţean de fotbal: Viitorul Tîrguşor - SC VAL Poarta Albă 2-0.

CUPA DE IARNĂ “MOŞ NICOLAE” LA MINIFOTBAL

La Eforie Nord, pe terenul sintetic din localitate, va avea loc săptămâna aceasta Cupa de Iarnă “Moş Nicolae” la minifotbal, competiţie rezervată copiilor născuţi în anii 2000 şi 2001. Vor participa echipe de la cluburile Academia “Gheorghe Hagi”, Viitorul Constanţa, Metalul Constanţa, Grupul Şcolar “Ion Bănescu” Mangalia şi Palatul Copiilor Constanţa. Meciurile sunt programate vineri, între orele 13.00-17.00, şi sâmbătă, între orele 10.00 şi 14.00. Competiţia este organizată de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa şi de Iulian Nedu, care au pregătit premii surpriză pentru micii jucători. Cu această ocazie va fi inaugurat balonul care acoperă terenul de fotbal, dar şi un patinoar.

RETURUL CN DE OINĂ DEBUTEAZĂ AZI LA BRAŞOV

Azi debutează, la Braşov, returul Campionatului Naţional de Oină în sală pentru seniori, întrecere organizată de Federaţia Română de Oină şi Ministerul Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu Direcţia pentru Sport a Judeţului Braşov şi Primăria Municipiului Braşov. În prima zi a competiţiei va avea loc şedinţă tehnică, urmând ca mâine, în intervalul 10.00-14.00, să aibă loc meciurile în Sala Sporturilor din Braşov. Favorită la câştigarea trofeului se anunţă Frontiera Tomis Constanţa, care are punctaj maxim după disputarea turului. Alături de formaţia din Constanţa vor intra în competiţie echipele Straja Bucureşti, Biruinţa Gherăieşti (jud. Neamţ), Spicul Horia (jud. Constanţa) şi Vorona Mare (jud. Botoşani). Clasamentul înaintea returului: 1. Frontiera Tomis 12p, 2. Biruinţa 9p, 3. Straja 8p, 4. Vorona Mare 7p, 5. Spicul Horia 4p. Tot azi, la Poiana Braşov, va avea loc şi un curs de formare al arbitrilor de oină din toată ţara.

TREFILOV NU CREDE ÎN ROMÂNIA

Antrenorul reprezentativei Rusiei, campioană mondială en titre la handbal feminin, Evgheni Trefilov, a acordat un interviu înaintea debutului CM din China, în care a vorbit despre şansele echipei sale, dar şi ale contracandidatelor la medalii. „Nu avem prea multe şanse în China, după ce am început totul de la zero. După doi ani de la câştigarea titlului mondial şi încă unul de la jucarea finalei Jocurilor Olimpice, echipa noastră s-a schimbat complet. Multe jucătoare cu experienţă nu mai sunt în lotul nostru. Atâta timp cât echipa noastră de acum este atât de lipsită de experienţă va fi foarte greu pentru noi să jucăm în China”, a declarat antrenorul Rusiei, care a făcut referiri şi la echipele care vor lupta pentru medalii, printre care şi naţionala României, care va evolua în grupa preliminară C, la CM din China. „Nu există nicio favorită absolută. România are o echipă experimentată, dar nu joacă solid. Germania este destul de bună, dar nu favorită. Oricum, trebuie să avem grijă la Coreea de Nord şi China, chiar şi Brazilia sau Angola pot ajunge foarte departe la acest turneu final. Cu Norvegia este o poveste foarte specială, iar această echipă este motivaţia mea personală de a continua ca antrenor”, a încheiat Trefilov, care se află pe banca tehnică a Rusiei de zece ani.

HANDBALISTELE CLUJENE AU REVENIT LA ANTRENAMENTE

Jucătoarele echipei de handbal feminin U. Jolidon Cluj au revenit ieri la antrenamente, după ce cu o zi înainte anunţaseră conducerea clubului că au intrat în grevă japoneză din cauza restanţelor salariale din ultimele două luni. „Mă bucur că fetele au înţeles situaţia şi s-au întors la pregătire în ritm normal. Şi eu sunt în aceeaşi situaţie ca şi ele, cu restanţe, dar nu am crezut niciodată că o grevă este soluţia. Am avut o discuţie cu conducerea, iar problemele se vor rezolva până la finalul anului”, a declarat antrenorul Gheorghe Covaciu.

Marţi, după antrenamentul de dimineaţă, handbalistele l-au informat pe antrenorul principal şi pe directorul sportiv că au intrat în grevă japoneză. U. Jolidon Cluj s-a întors din cantonamentul de la Vatra Dornei şi se pregăteşte pentru meciul restant, ultimul din 2009, cu Oltchim Rm. Vîlcea, care va avea loc pe 28 decembrie.

HĂNESCU VREA SĂ INTRE ÎN TOP 20 ÎN 2010

Victor Hănescu, nr. 48 mondial, a declarat ieri, la Iaşi, că anul 2009 a fost unul excelent pentru el, iar în 2010 are ca obiectiv să urce în Top 20. Hănescu a explicat că a venit la Iaşi pentru a face pregătire fizică, capitol la care este deficitar. „După ce m-am antrenat o săptămână cu profesorul Cezar Honceriu, mi-am dat seama că am cam păcălit sportul în ceea ce priveşte pregătirea fizică. Stau mai prost la capitolul fizic, pentru că am cam neglijat acest aspect, dar compensez prin alte calităţi. Este însă foarte greu să te baţi cu cei mai buni jucători din lume doar cu talent şi imaginaţie”, a declarat Hănescu, în opinia căruia liderul ATP, Roger Federer, va avea probleme în viitor: „Supremaţia lui Roger Federer nu va mai dura mult, pentru că el a realizat deja foarte multe. A doborât multe recorduri, a realizat prea multe în tenis, iar acum îi lipseşte motivaţia”. Hănescu a mai spus că Alexandru Luncanu şi Marius Copil pot reprezenta viiorul tenisului românesc: „Am mare încredere în Luncanu şi Copil că pot ajunge în top 100. Sunt doi tineri de mare viitor, mai sunt Victor Crivoi şi Horia Tecău, avem tenismeni valoroşi şi tineri în momentul de faţă”. Hănescu are 28 de ani şi a cucerit un singur turneu WTA, la Gstaad, în 2008.