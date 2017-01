SAMARA, DOUĂ MEDALII LA OPEN-UL POLONIEI

Ultimul turneu ITTF din acest an s-a desfăşurat la sfârşitul săptămânii trecute, la Varşovia. Dacă pentru unii sportivi a fost o ultimă verificare pentru Campionatul Mondial de tenis de masă rezervat junioarelor şi juniorilor, din Columbia, Open-ul Poloniei, a reprezentat pentru alţii şansa de a obţine calificarea la turneul Pro Tour Final, care se va desfăşura în ianuarie, la Macao. Dacă Elizabeta Samara era deja calificată în proba de simplu la marea competiţie, constănţeanca a obţinut la Varşovia dreptul de a evolua şi în proba de dublu, alături de Daniela Dodean, prin calificarea în semifinalele probei. Cele două au obţinut medalia de bronz, ratând calificarea în finală după ce au cedat în faţa perechii chineze Yao Guo / Xuan Wang, scor 1-4. Samara a trimfat în proba de simplu de la Under 21, acolo unde în finală a trecut chiar de colega sa de dublu, Daniela Dodean, scor 4-3. Chiar dacă nu au urcat pe podium, evoluţii bune au avut şi Cristina Hîrîci şi Anamaria Sebe, care vor participa la CM din Columbia, cele două sportive de la LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul Constanţa reuşind să se califice pe tabloul principal la dublu feminin. Sportivii au fost însoţiţi de antrenorii Liliana Sebe şi Viorel Filimon.

ÎNFRÂNGERE ÎN ULTIMA SECUNDĂ PENTRU BC ATHLETIC

În etapa a 4-a din Divizia B la baschet masculin, BC Athletic Cosntanţa a pierdut, scor 82-83, partida susţinută în deplasare cu formaţia BC Time Bucureşti. “Din păcate, la fel ca în partida cu Granitul Bucureşti, am pierdut în ultima secundă. Am condus cu 80-75 în ultimul minut şi cu 20 de secunde înainte de final aveam 82-80. Din păcate am primit un coş de trei puncte şi astfel s-a scris istoria jocului din această etapă. Am avut un arbitraj potrivnic, însă înfrângerea se datorează şi lipsei de experienţă, acesta fiind capitolul la care suferim cel mai mult“, a declarat antrenorul principal Vasile Paşca. În etapa viitoare, pe 12 decembrie, BC Athletic va primi pe teren propriu vizita formaţiei CSA Steaua Turabo 2 Bucureşti.

ROMÂNIA, PRINTRE FAVORITE LA CM DE HANDBAL FEMININ

Federaţia Română de Handbal a susţinut sâmbătă o conferinţă de presă în cadrul căreia a fost prezentat lotul feminin care va reprezenta România la Campionatul Mondial din China, care va debuta pe 5 decembrie. Câştigătoarea Cupei Mondiale, echipa tricoloră se numără printre favorite, handbalistele antrenate de Radu Voina sperând la un loc pe podium la ediţia din acest an. „Dacă e să privim grupa, avem un culoar bun, dar îmi e greu să spun că vom lua o medalie. Eu mă gândesc doar la 5 decembrie şi nu pentru că e ziua mea, ci pentru că atunci avem primul meci”, a spus căpitanul echipei, Cristina Vărzaru. „E normal să se dorească o medalie, după ce am câştigat Cupa Mondială. Acea victorie ne-a adus o presiune în plus, pentru că acum suntem priviţi cu alţi ochi. Poate era mai bine să pornim ca outsider”, a declarat Voina. România face parte din Grupa C, alături de Norvegia, Ungaria, Japonia, Tunisia şi Chile. Delegaţia română a plecat spre China sâmbătă seară, obiectivul tricolorelor la această competiţie fiind clasarea pe unul din primele 5 locuri.

“STEJARII“ AU PIERDUT

Echipa naţională de rugby a României a pierdut, scor 18-29 (11-7), partida susţinută sâmbătă, pe terenul “Arcul de Triumf“ din Bucureşti, împotriva naţionalei statului Fiji. Punctele României au fost reuşite de Toniţa şi Bălan - câte 1eseu, Vlaicu - 2 lovituri de pedeapsă şi Dumbravă - 1 transformare. Printre titularii naţionalei României s-a aflat şi Cătălin Nicolae de la RCJ Farul. De menţionat că din naţionala statului Fiji au lipsit opt dintre jucătorii de bază.

BUTE L-A FĂCUT KO PE ANDRADE

Pugilistul Lucian Bute şi-a păstrat titlul mondial la categoria supermijlocie, versiunea IBF, după ce l-a învins prin KO în repriza a patra pe mexicanul Librado Andrade, într-un meci disputat, ieri dimineaţă, la Quebec. Românul a câştigat primele trei reprize la puncte, iar în cea de-a patra l-a trimis pe Andrade de două ori la podea. În vârstă de 29 de ani, Bute are acum 25 de victorii în cariera profesionistă, dintre care 20 prin KO, el fiind primul pugilist care a reuşit să-l “pună la pămant” pe Andrade (30 de ani). Bute l-a învins pe Andrade şi în urmă cu un an, pe 24 octombrie, în “Bell Centre” din Montreal, când a dominat 11 runde, însă a fost trimis la podea în cea de-a 12-a (şi ultima), iar arbitrul a încheiat lupta când românul s-a ridicat. Bute şi-a apărat de patru ori titlul mondial cucerit pe 20 octombrie 2007, la Montreal, după ce l-a învins prin KO în repriza a 11-a pe columbianul Alejandro Berrio.

SUCCES PENTRU CSM ORADEA ÎN CUPA LEN LA POLO

Campioana României la polo, CSM Frigoconti Oradea, a învins, sâmbătă, echipa italiană ASD Circolo Nautico Posillipo, cu 12-10 (3-1, 3-2, 4-5, 2-2), în turul optimilor de finală ale Cupei LEN. Meciul retur se va juca la Napoli, pe 16 decembrie. Câştigătoarele dublei manşe se vor califica în sferturile de finală, programate în 16 sau 17 ianuarie şi 3 februarie 2010. CSM Frigoconti Oradea s-a calificat pentru a treia oară în optimile Cupei LEN.

VICTORIE LA 110 PUNCTE DIFERENŢĂ!

Campioana României la baschet feminin, MCM Tîrgovişte, a învins formaţia Sportul Studenţesc cu scorul de 132-22 (67-15), într-un meci contând pentru etapa a 10-a a Seriei Sud-Est din Divizia A. Oaspetele au înscris, pe sferturi, câte cinci, zece, patru şi trei puncte! Principalele marcatoare ale partidei au fost Samburska - 41 de puncte (record al sezonului feminin) şi Uiuiu - 17p, pentru gazde, respectiv Lovasz - 6p, pentru Sportul.

ANAND A SUSŢINUT UN SIMULTAN LA BUCUREŞTI

Campionul mondial en titre la şah, indianul Viswanathan Anand, a susţinut sâmbătă un simultan în sala “I.C. Brătianu” a Palatului Parlamentului din Bucureşti, la care au participat printre alţii Constantin Bălăceanu-Stolnici, Valeriu Tabără şi şase juniori. Simultanul a început la ora 15.00 şi a durat aproximativ două ore şi jumătate, iar Anand a câştigat toate cele 20 de partide.