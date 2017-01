HAGI, ÎN TOPUL “TRANSFERURILOR SENZAŢIONALE” ÎN EUROPA

Trecerea fostului internaţional român Gheorghe Hagi, din vara anului 1990, de la Steaua Bucureşti la Real Madrid, a fost inclusă, de site-ul francez sportvox.fr, în topul “transferurilor de senzaţie” din fotbalul european. Alături de Hagi, în ierarhia publicată de publicaţia franceză se mai află, Di Stefano, Kopa, Sivori, Puşkaş, Eusebio, Cruyff, Kevin Keegan, Platini, Zico, Maradona, Van Basten, Waddle, Papin, Vialli, Rai, Weah, Ronaldo, Kluivert, Vieri, Figo, Zidane, Beckham, Şevchenko, Ballack, Cannavaro, Arşavin, Kaka şi Cristiano Ronaldo.

MECIUL OŢELUL GALAŢI - ASTRA PLOIEŞTI, AMÂNAT

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat, ieri, că întâlnirea dintre Oţelul Galaţi şi Astra Ploieşti, din etapa a 15-a a Ligii I, va fi amânat pentru o dată ce va fi stabilită ulterior, după ce un jucător al ploieştenilor, argentinianul Abel Valdez, a fost diagnosticat cu gripă porcină, informează site-ul LPF. Meciul era programat iniţial pentru vineri, de la ora 14.00. Partida Oţelul - Astra este cea de-a doua din Liga I care se amână din cauza gripei porcine, după ce şi jocul Poli Iaşi - Pandurii, din etapa a 14-a, a fost reprogramat din cauza îmbolnăvirii lui Cornel Buta. Antrenorul echipei Gaz Metan Mediaş, Cristian Pustai, a declarat, ieri, că formaţia sa ar putea solicita amânarea jocului cu FC Timişoara, din etapa a 15-a, din cauza numeroaselor probleme de sănătate din cadrul lotului.

DOSARUL MECIURILOR TRUCATE ÎN EUROPA

UEFA a anunţat, ieri, la finalul unei întâlniri între responsabilii forului european şi reprezentanţii a nouă federaţii naţionale menţionate în ancheta autorităţilor germane privind pariurile trucate, că investighează în detaliu şapte meciuri din preliminariile UEFA Europa League şi UEFA Champions League. Cele cinci cluburi suspectate că ar aranjat partide între 16 iulie şi 6 august sunt KF Tirana (Albania), FC Dinaburg (Letonia), KS Vllaznia (Albania), NK Ljubljana (Slovenia) şi Honved Budapesta (Ungaria). UEFA a precizat că, pe lângă investigaţiile legate de aceste partide, a deschis, tot ieri, propria anchetă privind posibila implicare a trei arbitri şi a unei alte persoane legate de UEFA în aranjarea meciurilor.

ANTIC, ÎNCĂ DOI ANI LA “TIMONA” SERBIEI

Antrenorul Radomir Antic va pregăti naţionala Serbiei şi pentru campania de calificare la EURO 2012, după ce şi-a prelungit înţelegerea cu Federaţia de Fotbal din Serbia cu încă doi ani. “Cu Antici responsabil de echipă, naţionala a adus suporterii la stadioane, jucătorii excelenţi şi fotbalul şi-au regăsit locul lor în societate”, se arată într-un comunicat al federaţiei sârbe. Antic se află la conducerea tehnică a reprezentativei Serbiei din luna august 2008, iar de-a lugul carierei a mai antrenat formaţiile Real Zaragoza, Real Madrid, Real Oviedo, Atletico Madrid, FC Barcelona şi Celta Vigo. Serbia s-a calificat direct la turneul final al Cupei Mondiale din 2010, după ce a ocupat prima poziţiei în Grupa a 7-a a preliminariilor, din care a făcut parte şi România.

TONI, SUSPENDAT DE VAN GAAL

Antrenorul echipei Bayern Munchen, olandezul Louis van Gaal, l-a suspendat pe italianul Luca Toni, în urma declaraţiilor făcute de acesta la un post italian de televiziune. Atacantul a declarat că relaţia sa cu antrenorul Louis van Gaal este una proastă şi că doreşte să revină în Italia. “Am probleme de patru luni cu Van Gaal. Pot spune că relaţia noastră este încheiată. Mi-ar plăcea să revin în Italia pentru a marca goluri, care să mă readucă la echipa naţională”, a spus italianul în vârstă de 32 de ani. Atacantul a primit deja o amendă semnificativă la Bayern Munchen, pentru lipsă de respect faţă de echipă. După ce a fost schimbat la pauza unui meci cu Schalke 04, din campionat, jucătorul italian a mers să facă un duş şi a părăsit arena fără acceptul staff-ului tehnic. Ulterior, jucătorul italian şi-a cerut scuze pentru comportamentul său.

ABIDAL RĂMÂNE LA BARCELONA

Internaţionalul francez Eric Abidal şi-a prelungit contractul cu FC Barcelona, noua sa înţelegere fiind valabilă până pe 30 iunie 2012. Abidal, în vârstă de 30 de ani, avea contract cu gruparea catalană până în vara anului 2011. Clauza de reziliere a înţelegerii dintre Abidal şi FC Barcelona a rămas neschimbată - 90 de milioane de euro. „Mă simt bine aici, la Barcelona. Este cea mai bună echipă din lume şi va fi cu atât mai bine pentru mine cu cât voi petrece aici mai mult timp”, a declarat jucătorul francez.

FOTBALISTUL BRAZILIAN MARCELO S-A SINUCIS ÎN AUSTRIA

Un jucător al echipei austriece de ligă inferioară AS Klub Bruck an der Leitha, brazilianul Marcelo da Silva, s-a sinucis în subsolul unui bloc de locuinţe. Fotbalistul a fost găsit spânzurat, în subsolul unui bloc din oraşul Parndorf, aflat în apropierea graniţei cu Ungaria. Brazilianul, care nu a avut un parcurs remarcabil în fotbalul austriac, era deprimat şi spunea că îi este dor de casă. Sâmbătă, Marcelo a avut meci, iar apoi poliţiştii l-au depistat conducând un autoturism sub influenţa alcoolului şi i-au suspendat permisul de conducere. Marcelo era divorţat şi avea o fiică în vârstă de opt ani.

FEDERER, LIDER ÎN TOPUL ATP

Elveţianul Roger Federer va termina sezonul 2009 pe primul loc în clasamentul mondial pentru a cincea oară în carieră, el fiind depăşit la acest capitol doar de americanul Pete Samparas, care a reuşit performanţa de şase ori. Federer, care se află la egalitate cu Jimmy Connors, a terminat pe primul loc în anii 2004, 2005, 2006, 2007 şi 2009. “Pentru mine înseamnă foarte mult că voi termina din nou pe primul loc, după ce am reuşit să revin pe această poziţie. A fost un an incredibil pentru mine, atât pe teren, cât şi în afara lui, iar faptul că am bătut recordul de Grand Slam-uri câştigate şi că voi fi pe prima poziţie la finalul anului este incredibil”, a spus Federer. Tenismenul în vârstă de 28 de ani a fost nr. 1 mondial timp de 237 de săptămâni la rând, între 2 februarie 2004 şi 17 august 2008, seria sa fiind întreruptă de Rafael Nadal. Elveţianul şi-a recăpătat însă primul loc pe 6 iulie 2009, după ce a câştigat cel de-al 15-lea titlu de Grand Slam din carieră, la Wimbledon.

DOI ANI DE SUSPENDARE PENTRU CLAUDIA PECHSTEIN

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a confirmat suspendarea pe doi ani pe care sportiva germană Claudia Pechstein, cvintuplă campioană olimpică la patinaj viteză, a primit-o din partea Federaţiei Internaţionale de Patinaj. Federaţia Internaţională de Patinaj a descoperit în analizele Claudiei Pechstein „valori anormale şi schimbări anormale ale valorilor unor substanţe” şi a decis să o suspende pe 3 iulie 2009, până în anul 2011. Germanca a devenit astfel prima sportivă care a fost suspendată în uma unor anomalii descoperite în paşaportul său biologic. Ea a declarat mereu că este nevinovată şi a făcut apel la TAS, în speranţa că suspendarea va fi anulată şi va putea participa pentru a 6-a oară consecutiv la Jocurile Olimpice din 2010 de la Vancouver. Claudia Pechstein are în palmares 9 medalii la Jocurile Olimpice (5 de aur, 2 argint, 2 bronz), 41 de medalii la Campionatele Mondiale (6 aur, 26 argint, 9 bronz), 9 medalii la Campionatele Europene (2 aur, 5 argint, 2 bronz) şi alte 13 medalii la Cupa Mondială (3 aur, 8 argint, 2 bronz).