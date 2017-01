ALEGERI LA ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL CONSTANŢA

Duminică, începând cu ora 12.00, la restaurantul Sport din strada Cuza Vodă va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Asociaţiei Judeţene de Fotbal Constanţa. Cel mai important punct de pe ordinea de zi va fi alegerea preşedintelui şi a vicepreşedintelui AJF pentru următorii patru ani. În cursa pentru funcţia de preşedinte s-a înscris un singur candidat, Vasile Mihu, actualul preşedinte al AJF. Postul de vicepreşedinte va fi disputat de Stere Guteanu şi Costică Bodnar.

SINESCU A ÎNCETAT DIN VIAŢĂ

Marian Sinescu, fostul portar al echipelor Universitatea Craiova şi UTA, a decedat în noaptea de luni spre marţi, la vârsta de 44 de ani. Sinescu suferea de mai mult timp de o formă avansată de cancer şi a fost externat zilele trecute, la cerere, din spital. Marian Sinescu s-a născut pe 2 martie 1965, la Craiova şi a evoluat de-a lungul carierei la U. Craiova, UTA, Kekcskemet şi Tisza Ujvaros (Ungaria), apoi la ACU Arad.

BECKHAM SUFERĂ DE ASTM

Mijlocaşul englez David Beckham, de la Los Angeles Galaxy, are o formă uşoară de astm şi are nevoie de inhalator, însă această problemă nu i-a afectat cariera, informează publicaţia Daily Mail. La finala Ligii Profesioniste Nord-Americane de Fotbal, Beckham, în vârstă de 34 de ani, a fost fotografiat folosind de un inhalator, însă Simon Oliveira, purtătorul de cuvânt al fotbalistului, a confirmat că este vorba de o formă uşoră. „David are o formă uşoară de astm încă din copilărie. Nu a dorit niciodată să facă public acest lucru, dar dacă acest lucru îi ajută pe cei bolnavi să se convingă că pot face lucruri importante ca orice alt sportiv, atunci este bine că a devenit public”, a menţionat Oliveira. Conform Daily Mail, cinci milioane de britanici au astm, printre care şi fotbalistul Paul Scholes şi atleta Paula Radcliffe.

BABEL VREA SĂ PLECE DE LA LIVERPOOL

Atacantul olandez al lui FC Liverpool, Ryan Babel, a ameninţat că va pleca de la echipă în luna ianuarie dacă nu va fi titular mai des în formaţia condusă de Rafael Benitez. Jucătorul în vârstă de 22 de ani a fost titular în doar cinci meciuri în acest sezon. El a afirmat că antrenorul Rafael Benitez este de acord să discute din nou despre viitorul său la sfârşitul anului. Atacantul spaniol Fernando Torres a fost mai mult accidentat în acest sezon, dar Benitez l-a preferat pe David Ngog în faţa lui Babel. Olandezul s-a transferat la Liverpool în 2007, după ce a evoluat la Ajax Amsterdam din 2004.

SOŢIA LUI RIBERY A CONTRACTAT GRIPA NOUĂ

Fotbalistul francez Franck Ribery se află în carantină şi se pregăteşte cu un antrenor special, după ce soţia lui a contractat virusul gripal A/H1N1, a declarat antrenorul formaţiei Bayern Munchen, Louis van Gaal. Mijlocaşul de 26 de ani suferă de tendinită la genunchiul stâng din vară şi nu a jucat niciun meci de pe 3 octombrie.

RENAULT NU MAI ESTE INTERESATĂ DE F1

Preşedintele Renault, Carlos Ghosn, a declarat, într-un interviu acordat revistei Forbes India, că Formula 1 nu va mai fi foarte importantă pentru Renault, o decizie privind viitorul acestei echipe în Marele Circ urmând să fie luată până la sfârşitul anului. În acest an, Formula 1 a pierdut, din cauza crizei economice, trei producători auto, Honda, BMW şi Toyota. Primii care s-au retras au fost cei de la Honda, în decembrie trecut. Echipa a fost cedată lui Ross Brawn pe o liră simbolică, iar la finalul sezonului noua echipă, Brawn GP, a câştigat titlul mondial. La sfârşitul lunii iulie, constructorul german de automobile BMW a anunţat că părăseşte Marele Circ, iar la două zile după încheierea sezonului, compania japoneză Toyota a anunţat, de asemenea, că nu va concura în F1, deşi semnase Acordul Concorde, prin care se angaja să participe la Campionatul Mondial din 2010.

PRIMUL PILOT DIN ISTORIA ECHIPEI US F1

Argentinianul Jose Maria Lopez ar putea deveni primul pilot din istoria echipei de Formula 1 US F1, el declarând, pentru autosport.com, că a ajuns la un acord cu oficialii americani, care va fi finalizat săptămâna viitoare, informează L’Equipe. Potrivit sursei citate, Lopez a găsit 70-80% din cei aproximativ opt milioane de euro solicitaţi de conducătorii US F1, Ken Anderson şi Peter Windsor, pentru a putea concura pentru echipa americană. Lopez s-a remarcat în Formula Renault, câştigând campionatul Italiei în 2002 şi pe cel al Europei, cu DAMS, în 2003. Ulterior, a evoluat timp de trei ani în Formula 3000/GP2, însă nu obţinut decât o victorie. În 2006, a participat la teste cu Renault. În ultimii trei ani, el a concurat în Campionatul argentinian de turisme (TC 2000), pe care l-a câştigat anul trecut.

RECORD DIN 1936

Federaţia Germană de Atletism a ratificat, luni seară, un record stabilit în 1936 de sportiva evreică Gretel Bergmann, la săritura în înalţime, performanţă ce nu a fost recunoscută la acea vreme de regimul nazist, informează L’Equipe. „Ştiam că acest gest este mai degrabă un act de justiţie. Este un gest simbolic, de respect pentru performanţa de atunci”, a declarat Theo Rouss, preşedintele de onoare al forului german. Bergmann a sărit 1,60 m, exact înaintea Jocurilor Olimpice de la Berlin, dar regimul nazist nu a luat în considerare reuşita atletei şi a preferat să o suspende din toate competiţiile. Performanţa pe care Bergmann a reuşit-o reprezenta în 1936 un nou record al Europei. Sportiva evreică are acum 95 de ani şi locuieşte în SUA, unde s-a stabilit din 1937, şi trăieşte împreună cu soţul său, care are 99 de ani.

RALIUL DAKAR 2010 VA TRECE PRIN DEŞERTUL ATACAMA

Deşertul Atacama va fi principala atracţie a Raliului Dakar 2010, ce va avea loc în perioada 1-16 ianuarie, pe aproximativ 9.000 km în Argentina şi Chile. Directorul competiţiei, Etienne Lavigne, a dezvăluit ieri detaliile cursei, ajunsă la ediţia cu nr. 31. Aproape 400 de vehicule (185 motociclete şi quaduri, 138 autoturisme, 50 camioane) vor participa la cursa care va porni şi se va termina la Buenos Aires, după ce anul trecut a trebuit să se renunţe la organizarea sa în Africa, din cauza problemelor de securitate. „Am ajuns în Atacama şi anul trecut, au existat două zile de cursă, dar de această dată vom rămâne aici şapte zile. Este unul dintre deşerturile situate la cea mai mare altitudine de pe planetă, unul dintre cele mai uscate, cu o căldură de aproximativ 45 de grade”, a spus Lavigne. După debutul din Argentina, cursa va traversa în ziua a 5-a frontiera dintre cele două ţări şi va trece prin deşertul Atacama descriind o mare buclă, în partea de nord a statului Chile. Cursa va merge apoi către sud, spre Santiago, înainte de a se întoarce în Argentina pe 13 ianuarie. Întrebat despre o posibilă reîntoarcere pe continentul african în 2011, Lavigne a răspuns: „Am muncit din greu în acest an pe continentul sud-american, dar şi în Africa de Sud şi Africa de Est. Ne putem imagina un Dakar disputat alternativ pe cele două continente”.