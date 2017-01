CUPA INTERCONTINENTALĂ LA VOLEI MASCULIN

Ieri, la Osaka, a început World Grand Champions Cup la volei masculin, un turneu asemănător unei Cupe Intercontinentale, la care participă şase echipe: campioanele fiecărui continent, plus Japonia, ţara organizatoare. Echilibrul competiţiei a ieşit la iveală încă din prima zi, toate cele trei meciuri necesitând cinci seturi! Iată rezultatele: Iran - Egipt 3:2; Brazilia - Cuba 3:2; Japonia - Polonia 3:2. Programul de astăzi: Brazilia - Iran; Polonia - Cuba; Egipt - Japonia. Competiţia, transmisă de Eurosport şi Eurosport 2, este dotată cu premii în valoare totală de un milion de dolari.

VOLEIBALISTUL SERGIU STANCU, SELECŢIONAT PENTRU ALL STAR VOLLEY

Duminică, de la ora 19.00, la Roma va avea loc tradiţionalul meci TIM All Star Volley, în care echipa naţională de volei masculin a Italiei va întâlni o selecţionată a jucătorilor din străinătate care evoluează în prima ligă peninsulară. Printre cei 16 “stranieri” se numără şi internaţionalul român Sergiu Stancu, actualmente la Yoga Volley Forli. Au mai fost selecţionaţi, printre alţii, Donald Suxho (SUA), Jan Stokr (Cehia), Rob Bontje (Olanda), Bjorn Andrae şi Stefan Hubner (Germania). Din naţionala Italiei nu vor lipsi Cernic, Savani, Fei, Vermiglio şi Zlatanov.

TINERETUL LETONIEI, ÎNVINS DE INSULELE FEROE

Echipa naţională U21 a Letoniei a fost învinsă, ieri, pe teren propriu, de reprezentativa similară a Insulelor Feroe, scor 1-0 (Edmunson 55), într-o partidă din Grupa 1 de calificare la CE din 2011 din care face parte şi România. În urma acestui rezultat, letonii au pierdut orice şansă de a ajunge la turneul final care va avea loc în Danemarca. Clasament Grupa 1: 1. Rusia 18p (7j), 2. România 18p (7j), 3. Letonia 9p (7j), 4. Moldova 7p (6j), 5. Insulele Feroe 7p (7j), 6. Andorra 0p (6j). România mai are de disputat în această grupă trei partide, cu Moldova (11 august 2010, deplasare) şi Rusia (4 şi 7 septembrie, acasă şi deplasare). La turneul final se califică prima clasată, în timp ce echipa de pe locul 2 poate ajunge la baraj.

DINAMO ZAGREB AR PUTEA FI EXCLUSĂ DIN CUPELE EUROPENE

Formaţia Dinamo Zagreb, care a fost sancţionată cu trei puncte după incidentele dinaintea partidei cu FC Timişoara, din 1 octombrie, din Grupa A a UEFA Europa League, riscă excluderea din cupele europene, informează cotidianul Marca, citând presa croată. „Vineri la Nyon, UEFA va judeca apelul depus de Dinamo şi de către inspectorii UEFA la sancţiunile impuse asupra clubului din Balcani de către Comisia de Disciplină, în prima instanţă”, notează cotidianul spaniol. Ziarul Marca adaugă că inspectorii forului european nu sunt mulţumiţi cu decizia luată, în prima instanţă, în acest caz şi propun “sancţiuni mult mai dure”. Potrivit publicaţiei iberice, având în vedere că Dinamo Zagreb este matematic deja eliminată din competiţia europeană în acest sezon o eventuală excludere ar putea fi aplicată din sezonul următor. Oficialii clubului din Zagreb se apără menţionând că gruparea croată nu are nicio posibilitate să-i oprească pe fanii violenţi, care călătoresc în străinătate pe cont propriu, şi că organizatorii partidelor ar trebui să fie cei responsabili pentru problemele de securitate.

BASILE BOLI, REŢINUT PENTRU DETURNARE DE FONDURI

Fostul fotbalist francez Basile Boli a fost plasat în detenţie, marţi seară, fiind suspectat de deturnare de fonduri şi abuz de încredere, anunţă surse judiciare. Fostul internaţional francez de origine ivoriană, precum şi un responsabil administrativ ale asociaţiei Întreprinde şi conduce în Africa (ERA) sunt în custodia poliţiei, de marţi dimineaţă, la Brigada de infracţiuni economice (BRDE), ca parte a unei investigaţii preliminare efectuate de parchetul din Nanterre, în apropiere de Paris. În vârstă de 42 de ani, Boli, născut în Abidjan, a evoluat de-a lungul carierei de fotbalist la Auxerre (1982-1990), Olympique Marseille (1990-94), Glasgow Rangers (1994-95), AS Monaco (1995-96) şi Urawa Red Diamonds (1996-97), trecându-şi în palmares şi 45 de selecţii la naţionala Franţei.

GATTUSO, LA MANCHESTER CITY?

Publicaţia Daily Mirror anunţă că mijlocaşul formaţiei AC Milan, Gennaro Gattuso, va semna în iarnă cu Manchester City. Jucătorul de 31 de ani vrea să plece din Serie A, în încercarea de a-şi asigura un loc în naţionala Italiei la CM 2010. Gattuso vorbeşte engleza din perioada în care a jucat la Glasgow Rangers, iar stilul său mai dur este potrivit în campionatul Angliei, scrie sursa menţionată. „Mijlocaşul, care joacă la AC Milan de zece ani, nu mai intră în vederile antrenorului Leonardo. El crede că i se va permite un împrumut cu posibilitatea de achiziţionare”, notează Daily Mirror.

POLIŢIA IRAKIANĂ A PRELUAT CONTROLUL FEDERAŢIEI DE FOTBAL

Poliţia irakiană a preluat ieri controlul asupra sediului central al Federaţiei de Fotbal din Irak (IFA), după ce autorităţile de la Bagdad i-au alungat pe liderii acestui for acuzându-i că au fost compromişi de regimul lui Saddam Hussein. „Suntem în interiorul cartierului general al federaţiei pentru a proteja proprietăţile şi bunurile de acolo. De asemenea, suntem aici pentru a preveni ca sediul să fie atacat şi jefuit de un grup ce doreşte să profite de situaţie, iar prezenţa noastră e destinată şi pentru a proteja salariaţii până când administraţia provizorie va prelua federaţia”, a declarat colonelul Abdel Amir Rissan. Autorităţile irakiene încearcă de mai multe luni să preia controlul federaţiei de fotbal şi să-i îndepărteze pe conducătorii acestui for. FIFA a ameninţat că activitatea IFA va fi suspendată, dacă membrii conducerii acestui for nu vor fi repuşi în funcţii în următoarele 72 de ore, dar autorităţile de la Bagdad refuză să cedeze.

A FOST DESFIINŢATĂ NAŢIONALA DE FOTBAL A STATULUI GUINEEA

Echipa naţională de fotbal a statului Guineea a fost desfiinţată de ministrul sportului, Fodeba Isto Keira, ca urmare a eliminării din cursa pentru accederea atât la turneul final al CM 2010, cât şi la Cupa Africii pe Naţiuni din ianuarie 2010. „Echipa naţională de fotbal a Guineei este dizolvată pentru lipsă de performanţă şi pentru indisciplină”, a precizat ministrul Keira. Cu trei puncte, selecţionata Guineei a terminat pe ultimul loc grupa E a preliminariilor pentru CM 2010, în urma naţionalelor din Coasta de Fildeş, Burkina Faso şi Malawi. Primele trei formaţii din grupă au obţinut accesul la CAN 2010, iar prima clasată s-a calificat la CM 2010.

RODDICK, ÎNLOCUIT DE SODERLING LA LONDRA

Jucătorul american Andy Roddick va fi indisponibil pentru Mastersul care va începe, duminică, la Londra, din cauza unei accidentări la un genunchi, şi va fi înlocuit de suedezul Robin Soderling, au anunţat organizatorii competiţiei. „Sunt extrem de dezamăgit. Îmi place să joc la Londra şi am auzit atâtea lucruri bune desprea acest turneu. Nu sunt complet recuperat şi nu voi fi capabil să evoluez”, a explicat sportivul american, care s-a accidentat pe 13 octombrie, în timpul turneului de la Shanghai. Soderling, finalist al turneului Roland Garros 2009 şi nr. 9 mondial, devine primul tenisman suedez care participă la Masters după Thomas Johansson în 2002. Conform tragerii la sorţi care a avut loc, ieri, la Londra, cele două grupe arată astfel - Grupa A: Roger Federer (Elveţia), Andy Murray (Marea Britanie), Juan Martin Del Potro (Argentina), Fernando Verdasco (Spania); Grupa B: Rafael Nadal (Spania), Novak Djokovic (Serbia), Nikolay Davydenko (Rusia), Robin Soderling (Suedia). Jo-Wilfried Tsonga este prima rezervă şi va intra în competiţie în cazul unei noi accidentări.

RAIKKONEN NU VA EVOLUA ÎN SEZONUL 2010 AL FORMULEI 1

Pilotul finlandez Kimi Raikkonen nu va participa la Campionatul Mondial de Formula 1 în sezonul viitor, după ce negocierile cu echipa McLaren au eşuat, a declarat, ieri, managerul sportivului. „Alegerea pentru Formula 1 în sezonul viitor era McLaren sau nimic”, a declarat Steve Robertson pentru cotidianul finlandez Turun Sanomat. „Kimi şi McLaren nu au ajuns la un acord, deci el nu va evolua în Formula 1 anul viitor. Kimi are încă dorinţa de a pilota. Un an gol nu înseamnă nimic. Vrem să găsim un loc pentru Kimi unde va putea disputa campionatul pentru a-l câştiga”, a afirmat managerul pilotului finlandez. După debutul la Sauber, Raikkonen, în vârstă de 30 de ani, a pilotat pentru McLaren timp de cinci sezoane, între 2002 şi 2006, apoi angajându-se la Ferrari, echipă alături de care a câştigat titlul de campion mondial al piloţilor în 2007 şi unde a disputat sezoanele 2008 şi 2009. Ferrari a anunţat că înţelegerea cu Raikkonen nu va fi prelungită în 2010, preferându-l în locul finlandezului pe spaniolul Fernando Alonso. „Kimi va lipsi Formulei 1. El s-a luptat cu Ferrari, care a oprit programul de dezvoltare al monopostului în această vară, aşa cum doar cei mai buni piloţi ştiu să lupte”, a declarat Robertson.

BUTTON VA PILOTA PENTRU MCLAREN

Campionul mondial al Formulei 1, Jenson Buton, a semnat o înţelegere „pe mai mulţi ani” cu echipa McLaren, a anunţat ieri team-ul britanic, într-un comunicat pe site-ul oficial. „McLaren are plăcerea să vă anunţe parafarea acordului cu campionul en-titre Jenson Button pentru mai mulţi ani. Button va face parteneriat cu campionul mondial din 2008, Lewis Hamilton, care va fi pentru al patrulea sezon consecutiv pilotul echipei McLaren”, se precizează în comunicat. „Întotdeauna e dificil să părăseşti o echipă la care ai fost mult timp. Totuşi, viaţa este reprezentată de provocări şi, cel mai important dintre toate, e să te provoci pe tine. Deci, cu toate că am câştigat Campionatul Mondial cu Brawn GP, am recunoscut mereu că doresc să-mi continuu cariera cu noi provocări. De aceea am decis să mă alătur echipei McLaren”, a spus Button.

RASHID RAMZI OBLIGAT SĂ RESTITUIE MEDALIA DE LA BEIJING

Atletul Rashid Ramzi este obligat să restituie medalia olimpică de aur de la Beijing, în proba de 1.500 de metri, după ce a fost depistat dopat cu CERA, a afirmat secretarul general al Comitetului Olimpic din Bahrein, Ahmed Ben Mohammad Al-Khalifa. Comitetul Olimpic din Bahrein a primit notificarea Comisiei de Disciplină a CIO prin care medalia lui Rashid Ramzi va fi retrasă. „CIO ne-a cerut să restituim medalia cât mai curând posibil”, a explicat secretarul general al Comitetului Olimpic din Bahrein, Ahmed Ben Mohammad Al-Khalifa. La Beijing, Ramzi i-a devansat pe Azbel Kiprop (Kenya) şi Nicholas Willis (Noua Zeelandă), în timp ce pe locul patru a fost francezul Mehdi Baala, care va primi medalia de bronz. Ramzi, în vârstă de 29 de ani, a fost depistat pozitiv în urma unei retestări a probelor prelevate la Beijing, rezultatul fiind anunţat în luna aprilie.