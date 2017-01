REPETIŢIE CU SUCCES PENTRU TRICOLORII MICI

Naţionala de tineret a României a învins, ieri, într-un meci amical disputat la Chiajna, reprezentativa similară a Poloniei. Golurile tricolorilor, pentru care au evoluat şi fundaşii Farului, Alexandru Măţel şi Paul Papp, dar şi fostul atacant constănţean Denis Alibec, transferat în această vară la Internazionale Milano, au fost marcate de Liviu Ganea (min. 50) şi Gardoş (min. 88), reuşita polonezilor aparţinându-i lui Tyrala (min. 70). Selecţionerul Emil Săndoi a folosit următoarea formulă de joc: C. Lungu (82 Straton) - Măţel (69 I. Neagu), Papp, Mladen (75 Gardoş), Melinte - A. Ionescu (77 C. Cristea), Achim (59 Gângioveanu), Bicfalvi (80 Gh. Grozav), Pârvulescu (64 Râpă) - Alibec (46 L. Ganea), Răduţă. „Sunt bucuros pentru această victorie, chiar dacă a fost obţinută doar într-un amical. Noi am avut foarte mulţi debutanţi, iar în comparaţie cu adversarul am avut o echipă foarte tânără, cu mulţi jucători născuţi în 1991”, a spus Săndoi.

POLI IAŞI - PANDURII TG. JIU, PE 24 NOIEMBRIE

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat că partida dintre echipele Poli Iaşi şi Pandurii Tg. Jiu, din etapa a 14-a a Ligii I, care ar fi trebuit să se dispute vineri, se va juca marţi, 24 noiembrie, informează site-ul oficial al LPF. Programul modificat şi televizările partidelor din etapa a 14-a a Ligii I - vineri, 20 noiembrie: Unirea Alba Iulia - Oţelul Galaţi (ora 14.00, GSP TV), Rapid Bucureşti - Gaz Metan Mediaş (ora 20.00, Digi Sport); sâmbătă, 21 noiembrie: Internaţional Curtea de Argeş - Unirea Urziceni (ora 16.00, Digi Sport); duminică, 22 noiembrie: Gloria Bistriţa - FC Braşov (ora 17.00, GSP TV); luni, 23 noiembrie: U. Craiova - Ceahlăul Piatra Neamţ (ora 14.00, GSP TV), FC Vaslui - CFR Cluj (ora 16.00, Digi Sport), Astra Ploieşti - Steaua Bucureşti (ora 18.00, GSP TV), FC Timişoara - Dinamo Bucureşti (ora 20.45, Antena 1); marţi, 24 noiembrie: Poli Iaşi - Pandurii Tg. Jiu (ora 18.00, GSP TV).

GENUNCHIUL LUI MUTU ESTE PERFECT

Meciul echipei AC Fiorentina, Paolo Manetti, a declarat că refacerea după operaţie a atacantului Adrian Mutu decurge foarte bine, iar genunchiul drept al românului este în stare perfectă, informează site-ul fiorentinanews.com. „În privinţa lui Mutu suntem extrem de optimişti. Genunchiul drept este perfect. În acest moment munceşte pentru refacerea musculaturii. La zece zile după operaţie suntem optimişti”, a spus Manetti. Mutu a fost supus unei intervenţii chirurgicale, pe 6 noiembrie, într-o clinică din Florenţa, la meniscul medial al genunchiului drept. Intervenţia chirurgicală a durat circa o oră, iar durata indisponibilităţii a fost estimată la aproximativ o lună. Mutu a suferit o leziune la menisc în meciul câştigat de Fiorentina, scor 5-2, în compania formaţiei Debrecen, în Liga Campionilor.

AMICAL DUR PENTRU GERMANIA

După ce nemţii au anulat amicalul cu Chile, de sîmbătă, din cauza morţii portarului Enke, astăzi vor avea o adversară de calibru - Coasta de Fildeş. Un meci pentru a lua ”pulsul” Afticii, acolo unde se va organiza turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din 2010. Un turneu final pe care ţările africane speră să-l… câştige! Şi una din marile forţe ale Africii este Coasta de Fildeş, cu Drogba, Kalou, Toure, Eboue şi Emmanuel Kone! Ivorienii au prilejul să-şi măsoare forţele cu puternica Germanie şi să arate că pot candida la titlul mondial. Partide dificile şi pentru campioanele mondială şi europeană. Programul partidelor amicale din această seară în care sînt angrenate echipe europene: Iran - Macedonia; Serbia - Koreea; Muntenegru - Belarus; Polonia - Canada; Malta - Bulgaria; Danemarca - SUA; Austria - Spania; Germania - Coasta de Fildeş; Olanda - Paraguay; Italia - Suedia.

FABREGAS, DISPUTAT DE GRANZII SPANIEI

Real Madrid şi FC Barcelona depun toate eforturile pentru a-l transfera la finalul acestui sezon pe căpitanul formaţiei Arsenal Londra, spaniolul Cesc Fabregas. „Cesc Fabregas a devenit unul dintre obiectivele principale ale cluburilor din Madrid şi Barcelona, pentru a-şi consolida loturile din sezonul viitor”, notează publicaţia spaniolă AS. Real Madrid s-a adăugat recent pe lista cluburilor interesate de internaţionalul spaniol, care s-a format la FC Barcelona. Clubul madrilen ar putea folosi transferul jucătorului, extrem de mediatizat, pentru a renegocia contractul de sponsorizare cu firma de echipament sportiv Adidas. Pe de altă parte, Fabregas ar putea fi principalul atu al lui Sandro Rosell în lupta pentru funcţia de preşedinte a clubului FC Barcelona, la alegerile din 2010. AS mai notează că Barcelona este favorită pentru aducerea mijlocaşului în vârstă de 22 de ani, dacă Fabregas va decide să părăsească gruparea londoneză la sfârşitul sezonului.

BENITEZ DEMISIONEAZĂ DACĂ VA PLECA TORRES

Antrenorul echipei FC Liverpool, Rafael Benitez, a ameninţat că va demisiona dacă proprietarii americani ai grupării engleze vor decide să îl vândă pe atacantul spaniol Fernando Torres, pentru a reduce datoriile clubului englez. „Mă gândesc că Torres nu va fi vândut. Altfel voi demisiona. Renumele clubului a revenit la nivelul anilor \'80. Este o reuşită fantastică. Toată lumea vorbeşte în termeni pozitivi despre Liverpool. Şi încă putem face lucruri şi mai bune”, a spus Benitez. Liverpool se află pe locul al şaptelea în campionat şi pe poziţia a treia în grupa E a Ligii Campionilor, cu şanse reduse de calificare în optimile de finală.

RONALDINHO, HUNTELAAR ŞI BAPTISTA, NOMINALIZAŢI LA TROFEUL “BIDONUL DE AUR”

Jucătorul echipei AC Milan, brazilianul Ronaldinho, se numără printre fotbaliştii nominalizaţi la trofeul “Bidonul de Aur”, acordat în fiecare an celui mai slab jucător din campionatul Italiei, informează cotidianul As. Cei zece jucători nominalizaţi pentru acest premiu sunt: Ronaldinho, Klaas-Jan Huntelaar şi Dida (toţi trei de la AC Milan), Julio Baptista (AS Roma), Felipe Melo (Fiorentina / Juventus), Mancini (Internazionale Milano), Ricardo Quaresma (Chelsea / Inter), Tiago (Juventus), Poulsen (Juventus) şi Carrizo (Lazio / Zaragoza). Premiul va fi acordat în cadrul emisiunii “Catersport” de la Radio2 de la Rai pe data de 13 decembrie. Trofeul “Bidonul de Aur” i-a revenit în 2008 lui Ricardo Quaresma (Internazionale Milano), după ce timp de doi ani fusese câştigat de brazilianul Adriano, tot de la Inter. Au mai câştigat premiul Rivaldo (2003), Legrottaglie (2004) şi Vieri (2005).

KUYT CRITICĂ JOCUL VIOLENT AL ITALIENILOR

Internaţionalul olandez Dirk Kuyt s-a declarat foarte dezamăgit de jocul violent al italienilor din timpul meciului amical disputat, sâmbătă, la Pescara, între cele două selecţionatele, partidă în care coechipierul său Robin van Persie a fost accidentat. „Sunt foarte dezamăgit. A fost un meci amical, împotriva unei mari echipe, Italia, dar este foarte trist când vezi la ce lovituri am fost supuşi. E foarte trist pentru echipa noastră, dar şi foarte trist pentru Robin van Persie, deoarece se afla într-o formă excepţională. A fost un tackling foarte rău al lui Chiellini. La un meci amical se spune că ar trebui mai mult respect”, a afirmat Kuyt. Fotbalistul echipei Arsenal Londra, Robin van Persie, accidentat, sâmbătă, la meciul amical dintre reprezentativele Olandei şi Italiei, va fi indisponibil aproximativ şase săptămâni.

ALAIN PROST VA PILOTA O DACIE!

Fostul pilot de Formula 1 Alain Prost va conduce modelul de competiţie Duster, produs de Dacia, la Trofeul Andros din Franţa, într-o cursă sportivă pe gheaţă, constructorul auto prezentând astfel în avanpremieră maşina asemănătoare cu primul SUV din istoria mărcii. Vehiculul de competiţie are caroseria din fibră de sticlă, un motor V6 produs de Alianţa Renault Nissan, cu o putere de 350 CP la 7.500 rotaţii pe minut şi amplasat în spatele maşinii, şi o cutie de viteze cu şase trepte. Duster va fi cel de-al şaselea model al mărcii şi primul SUV Dacia. Ediţia 20 a Trofeului Andros va începe în decembrie. Competiţia este recunoscută drept una dintre cele mai dificile la nivel internaţional.

PILOTUL TIMO GLOCK, LA ECHIPA DE F1 MANOR GRAND PRIX

Pilotul german Timo Glock a semnat un acord pe două sezoane cu formaţia britanică Manor Grand Prix, a anunţat, ieri, gruparea care va debuta din sezonul 2010 în Campionatul Mondial de Formula 1. Glock, în vârstă de 27 de ani, era fără angajament după decizia team-ului Toyota de a se retrage din F1. „Poate că echipa este una mică, dar este nouă, ambiţioasă şi are o maşină impresionată”, a precizat sportivul german. Directorul tehnic al echipei Manor, Nick Wirth, a precizat că este încântat că a ajuns la o înţelegere cu un pilot care are 36 de curse alergate în F1 şi 51 de puncte acumulate. Potrivit BBC, Manor ar putea să semneze un acord de sponsorizare cu firma Virgin. Echipa ar urma să se numească Virgin F1, însă deocamdată înţelegerea nu a fost confirmată oficial.