SEMIFINALELE CUPEI “MĂRII NEGRE“ VOR AVEA LOC SÂMBĂTĂ

Comitetul de organizare al ediţiei a II-a a Cupei “Mării Negre“ la fotbal a decis să reprogrameze cele două partide din semifinalele competiţiei. Programate iniţial pentru astăzi, partidele Ostrov - Lipniţa şi Băneasa - Municipal, vor avea loc, sîmbătă, la Băneasa, de la orele 12.00 şi 14.00.

ETAPA A 13-A ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Rezultatele etapei a 13-a din Campionatul Judeţean de Fotbal - SERIA NORD: Voinţa Siminoc - Sport Club Horia 3-0 (neprezentare); Dunaris Topalu - Recolta Nicolae Bălcescu 2-1; Ulmetum Pantelimon - Gloria Seimeni 3-1; Pescarul Ghindăreşti - Viitorul Fîntînele 4-1; Ştef Serv Seimeni - Viitorul Tîrguşor 2-2; SC Val Poarta Albă - Sportul Tortomanu 3-2; Viitorul Vulturu - Voinţa Valu lui Traian 2-3; Pescăruşul Gîrliciu - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu 5-5. SERIA SUD: Progresul Dobromir - CSS Medgidia 0-3 (neprezentare); Danubius Rasova - AS Ciocîrlia 1-0; AS Independenţa - ELIF Fîntîna Mare 3-2; Inter Ion Corvin - Viitorul Cobadin 0-2; CSM II Medgidia Valea Dacilor - Marmura Deleni 4-1; Trophaeum Adamclisi - CS II Peştera 1-1. Meciul AS Carvăn - Sacidava Aliman a fost amânat. SERIA EST: Viitorul Mereni - CFR Constanţa 4-3; Viitorul Cerchezu - Unirea Topraisar 4-4; CS Agigea - Sparta II Techirghiol 3-0; Avîntul Comana - Fulgerul Chirnogeni 1-0; Gloria II Albeşti Cotu Văii - Vulturii Cazino Constanţa 0-3 (neprezentare); CS II Eforie - Recolta Negru Vodă 3-0 (neprezentare); AS Bărăganu - Luceafărul Amzacea 1-3.

PRIMUL MECI DIN ETAPA A 9-A ÎN LN DE HANDBAL MASCULIN

În etapa a 9-a a Ligii Naţionale la handbal masculin, astăzi, de la ora 19.00, va avea loc prima partidă, dintre HC Odorhei şi Bucovina Suceava. Restul etapei se va desfăşura după următorul program - vineri: Rom Cri Braşov - Minaur Baia Mare (ora 11.00), CSM Satu Mare - Pandurii Tg. Jiu (ora 17.00); sâmbătă: Poli Timişoara - U. Cluj (ora 17.00); luni: Steaua - CSM Medgidia (ora 18.00); marţi: HCM Constanţa - Ştiinţa Bacău (ora 11.00); miercuri: Dinamo - UCM Reşiţa (ora 16.00). Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 14p; 2. Reşiţa 13p; 3. Tg. Jiu 12p; 4. Bacău 11p (279-234); 5. Steaua 11p (246-202); 6. Suceava 10p (238-209); 7. Odorhei 10p (243-242); 8. Cluj 7p (210-229); 9. Timişoara 7p (210-237); 10. Satu Mare 6p (237-244); 11. Minaur 5p (185-205); 12. Dinamo 3p (234-285); 13. CSM Medgidia 2p; 14. Braşov 1p.

METAL GALAŢI JOACĂ ÎN DEVANS CU PENICILINA IAŞI

CSU Metal Galaţi se pregăteşte pentru debutul în Liga Campionilor, care va avea loc la începutul lunii decembrie. Pentru a nu avea un program încărcat, formaţia pregătită de Zoran Terzic va juca în devans partida cu Penicilina Iaşi din etapa a 10-a. Programată iniţial pe 12 decembrie, întâlnirea va avea loc astăzi, de la ora 15.00, la Iaşi. CSU Metal Galaţi va debuta în Liga Campionilor pe 1 decembrie, când va primi vizita formaţiei Fakro Muszynianka (Polonia), urmând ca pe 10 decembrie să înfrunte, în deplasare, pe Asystel Novara (Italia). Din Grupa D mai face parte şi Zarechie Odintsovo (Rusia) pe care Galaţi o va înfrunta pe 15 decembrie.

HERBERT MULLER POATE RĂMÂNE LA BRAŞOV

Preluată ieri de Primăria Braşov, formaţia feminină de handbal Rulmentul Urban poartă negocieri cu actualul antrenor, Herbert Muller, pentru ca acesta să rămână în funcţie. „Am discutat cu Herbert Muller şi avem multe puncte de vedere comune. Nu exclud posibilitatea ca Muller să rămână antrenorul principal al echipei. Şeful Direcţiei de Sport din Primărie, Florin Florea, va purta negocierile cu actualul antrenor şi vom vedea dacă vor ajunge la o înţelegere”, a spus primarul Braşovului, George Scripcaru, care susţine că poartă discuţii cu mai multe firme din oraş şi că îşi doreşte ca măcar două dintre acestea să se alăture eforturilor municipalităţii de susţinere a echipei de handbal feminin.

CRISTINA VĂRZARU VA FI CĂPITANUL NAŢIONALEI LA CM DIN CHINA

Extrema dreaptă Cristina Vărzaru a fost desemnată căpitanul echipei naţionale de handbal feminin a României la Campionatul Mondial din China, ca urmare a faptului că Valentin Ardean-Elisei, cea care a purtat până acum banderola, s-a accidentat şi va rata turneul final. Handbalista care va împlini 30 de ani la 5 decembrie a fost votată în unanimitate de colegele sale pentru a purta banderola în China. Vărzaru încă nu se află în cantonamentul naţionalei, deoarece are meciuri cu Viborg. Vărzaru are un palmares impresionant. Cu actuala sa formaţie, Viborg, a câştigat de două ori Liga Campionilor (2006 şi 2009), de trei ori campionatul în Danemarca (2006, 2008, 2009), iar în România a fost triplă campioană cu Oltchim Râmnicu Vâlcea (1999, 2000, 2002) şi campioană cu Rapid Bucureşti (2003). Cu naţionala, a fost vicecampioană mondială în 2005. România face parte din Grupa C a Campionatului Mondial din China, programat luna viitoare, alături de Norvegia, Ungaria, Japonia, Tunisia şi Chile. Handbalistele tricolore vor participa la sfârşitul acestei săptămâni la un turneu în Norvegia, urmând să întâlnească Rusia, Norvegia şi Croaţia.

MEDALIAŢI DE LA CM DE GIMNASTICĂ PREMIAŢI DE MTS

Ministerul Tineretului şi Sportului îi va premia, astăzi, la ora 14.00, pe medaliaţii de la Campionatul Mondial de gimnastică şi Campionatul Mondial de Ciclism al persoanelor cu dizabilităţi. La festivitatea de premiere vor participa ministrul Tineretului şi Sportului, Sorina Plăcintă, secretarul de stat, Doina Melinte, precum şi reprezentanţi ai Federaţiilor Române de Gimnastică şi Ciclism.

ROMÂNIA A ÎNVINS SPANIA, SCOR 9-7, LA DEBUTUL ÎN LIGA MONDIALĂ

Naţionala de polo a României a debutat cu o victorie în Liga Mondială, după ce s-a impus, scor 9-7 (2-1, 3-1, 2-1, 2-4), în partida cu Spania, disputată aseară, în Bazinul Olimpic de la Oradea. Din aceeaşi grupă mai fac parte reprezentativele Serbiei şi Turciei, primele două clasate urmând a obţine calificarea în faza următoare a competiţiei. Următorul meci al naţionalei României va avea loc tot la Oradea, pe 8 decembrie, împotriva Serbiei.

POLOISTUL RAMSES JURAVLE A DECEDAT LA 32 DE ANI

Fostul component al naţionalei României de polo, Ramses Juravle, de origine cubaneză, a decedat, ieri, la vârsta de doar 32 de ani, din cauza unei tumori pe creier, informează site-ul oficial al Federaţiei Spaniole de Nataţie. Potrivit sursei citate, Ramses Juravle a decedat la Zaragoza, oraşul unde era stabilit de mai mulţi ani. El fusese diagnosticat în 2008 cu tumoare pe creier. Ramses Juravle a evoluat pentru naţionala de polo a României în perioada 1995-2003. Ultima dată a evoluat în România în ediţia 2006-2007 a Superligii Naţionale. Ramses a mai evoluat la echipele spaniole CN Helios şi Pla-Za Olivar.