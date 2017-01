ALIBEC A DEBUTAT LA SENIORII LUI INTER

Fostul atacant al FC Farul, Denis Alibec, transferat în această vară la Inter Milano, a debutat, sâmbătă, la echipa seniori a campioanei Italiei, în partida amicală cu FC Vaduz, din Liechtenstein, câştigată de italieni cu 2-1. Constănţeanul a jucat tot meciul şi a fost coautor ambele goluri ale Interului, marcate de Arnautovic. “Înaintea amicalului cu FC Vaduz, Mourinho mi-a spus să intru pe teren şi să joc ce ştiu, fără alte indicaţii suplimentare. Mi-a ieşit bine jocul, am dat două pase de gol şi chiar am şi înscris în minutul 50, dar arbitrul a anulat golul pe motiv că mingea nu depăşise linia porţii, deşi sunt convins că a depăşit-o. Mă bucur că am debutat la prima echipă şi sper ca în viitor să fiu convocat şi pentru meciurile din Seria A. Am învăţat foarte multe de la jucătorii lui Inter şi voi face tot ce pot pentru a ajunge printre ei. Cu paşi mici, dar siguri, voi reuşi”, a spus Alibec.

SUCCES CLAR PENTRU TRICOLORII MICI

Naţională de tineret a României a învins, sâmbătă, la Buzău, cu 4-1, reprezentativa similară a Letoniei, într-un meci contând pentru Grupa 1 a preliminariilor Campionatului European din 2011. Golurile tricolorilor mici au fost marcate de Sburlea 7, M. Costea 26, Papp 41 şi Hora 83, iar pentru oaspeţi a înscris Tarasovs 90. Aflat la prima convocare la naţională, fundaşul Farului, Paul Papp, a reuşit să marcheze, celălalt constănţean prezent în lot, Alexandru Măţel, fiind doar rezervă. Selecţionerul Emil Săndoi a folosit următoarea echipă: Lungu - Râpă, Găman, Papp, Bărboianu - Sburlea (80 Pârvulescu), A. Ionescu, Bicfalvi, M. Costea (69 Hora ) - L. Ganea, Ioniţă (61 Gângioveanu). În cealaltă partidă a grupei, Rusia s-a impus în deplasare în faţa Moldovei, cu 3-0. Clasament: 1. Rusia 18p (20-2), 2. România 18p (19-6), 3. Letonia 9p, 4. Moldova 7p, 5. Insulele Feroe 4p, 6. Andorra 0p. Mâine, de la ora 14.00, tricolorii mici vor susţine un joc amical, de la ora 14.0, la Chiajna, în compania Poloniei. Din lot fac parte şi cei doi constănţeni, Papp şi Măţel, ansentând în schimb mijlocaşul Farului, Cosmin Matei, care s-a accidentat şi nu a putut onora convocarea.

ETAPA A 14-A DIN SERIA A II-A LA FOTBAL

Rezultate înregistrate în etapa a 14-a din Seria a II-a a ligii secunde la fotbal: Minerul Lupeni - CSM Rm. Vîlcea 0-0, CS Otopeni - Jiul 0-0, Gaz Metan CFR Craiova - Dacia Mioveni 0-0, FC Baia Mare - FC Silvania 1-2, FC Bihor - Fortuna Covaci 2-1, FCM Tg. Mureş - U. Cluj 2-2, Mureşul Deva - Arieşul Turda 0-2, FC Argeş - UTA 2-1. Clasament: 1. FC Argeş 28p; 2. Tg. Mureş 25p (golaveraj: 19-10); 3. UTA 24p (18-10); 4. Mioveni 24p (14-9); 5. Cluj 23; 6. Otopeni 20p*; 7. Jiul 19p; 8. Rm. Vîlcea 17p (22-16); 9. CFR Craiova 17p (16-16); 10. Baia Mare 15p; 11. Silvania 15p (13-20); 12. FC Bihor 14p (18-19); 13. Tr. Severin 14p (10-20); 14. Lupeni 13p (9-12); 15. Turda 12p (15-20); 16. Deva 12p (8-21); 17. Covaci 5p (* - CS Otopeni este penalizată cu 3 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut).

1-0, SCORUL ZILEI

Week-end sărac în goluri, în cele 18 amicale în care au fost angrenate echipe europene înscriindu-se doar 30 de goluri (cinci le-a dat Croaţia). Cel mai întâlnit scor a fost 1-0, în şase dispute - inclusiv marele derby dintre Brazilia şi Anglia. Derby tranşat clar în favoarea cvintuplei campioane mondiale, care a dominat cu autoritate jocul. Aşa cum a făcut-o şi Spania în faţa Argentinei, campioana europeană fiind una dintre marile candidate la titlul mondial. Rezultate: Estonia - Albania 0-0; Slovacia - SUA 1-0; Ţara Galilor - Scoţia 3-0; Polonia - România 0-1; Macedonia - Canada 3-0; Croaţia - Liechtenstein 5-0; Arabia Saudită - Belarus 1-1; Elveţia - Norvegia 0-1; Anglia - Brazilia 0-1; Irlanda de Nord - Serbia 0-1; Luxemburg - Islanda 1-1; Danemarca - Koreea 0-0; Belgia - Ungaria 3-0; Spania - Argentina 2-1; Italia - Olanda 0-0; Honduras - Letonia 2-1; Irak - Azerbaidjan 1-0; EAU - Cehia 0-0.

NIGERIA ŞI CAMERUN S-AU CALIFICAT LA CM 2010

Sâmbătă s-au mai decis două formaţii africane calificate pentru turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din 2010, care va avea loc în Africa de Sud. După Ghana şi Coasta de Fildeş, au mai câştigat grupele din care au făcut parte Nigeria şi Camerun. Nigeria este a 25-a naţiune calificată şi va participa, în 2010, pentru a patra oară la un turneu final de CM, după 1994, 1998 şi 2002. Pentru camerunezi va fi a şasea participare, după ediţiile din 1982, 1990, 1994, 1998 şi 2002. Africa mai are un loc neocupat la turneul final, care va fi decis între Egipt şi Algeria, care vor disputa un meci de baraj. În ultimul joc din grupă, Egiptul a învins Algeria cu 2-0, astfel încât cele două selecţionate au terminat la egalitate perfectă în clasament, cu 13 puncte şi golaveraj 9-4. Golul doi al egiptenilor a fost marcat de Motaeb, în min. 90+6, după ce Zaki deschisese scorul în min. 2.

ACCIDENTARE GRAVĂ PENTRU VAN PERSIE

Fotbalistul olandez Robin van Persie, care s-a accidentat sâmbătă, la meciul amical cu Italia, va fi indisponibil câteva luni, a anunţat presa olandeză. Van Persie s-a accidentat la un duel cu fundaşul italian Giorgio Chiellini, în minutul 14, şi a părăsit terenul pe targă, fiind accidentat la gleznă. Atacantul lui Arsenal va fi supus unor noi investigaţii medicale pentru a se estima gravitatea accidentării, fiind suspect de ruptură de ligamente la gleznă.

PESTE 40.000 DE PERSOANE I-AU ADUS UN ULTIM OMAGIU LUI ROBERT ENKE

Peste 40.000 de persoane, între care şi componenţii naţionalei Germaniei de fotbal, i-au adus un ultim omagiu duminică, pe stadionul din Hanovra, lui Robert Enke, portarul echipei locale, care s-a sinucis marţi. „Fotbalul nu este totul”, a repetat de trei ori preşedintele Federaţiei Germane de Fotbal (DFB), Theo Zwanziger. „Fotbalul nu are dreptul să fie totul”, a mai afirmat Zwanziger. „Robert, tu erai numărul 1 în adevăratul sens al cuvântului. Robert Enke nu avea decât prieteni şi a cucerit inimile tuturor nu doar prin talentul său sportiv ci şi prin naturaleţea, modestia şi cordialitatea sa”, a declarat preşedintele clubului Hannover \'96, Martin Kind. Înaintea începerii ceremoniei religioase, jucătorii naţionalei Germaniei i-au adus un omagiu lui Enke, la sicriul depus în mijlocul stadionului AWD-Arena.

MARADONA, SUSPENDAT DOUĂ LUNI

Selecţionerul Argentinei, Diego Maradona, a fost suspendat, duminică, pentru două luni şi amendat cu 25.000 de franci elveţieni de FIFA, pentru insultele proferate după meciul cu Uruguay, pe 14 octombrie. Maradona, suspendat din toate activităţile legate de fotbal, a fost audiat circa 40 de minute de Comisia de Disciplina a FIFA. Suspendarea sa, care a intrat în vigoare duminică, se va încheia pe 15 ianuarie.

REAL SALT LAKE, ÎN FINALA MLS

Formaţia Real Salt Lake s-a calificat în finala Major League Soccer (MLS), după ce a învins, sâmbătă, echipa Chicago Fire, scor 5-4, la loviturile de departajare, şi va întâlni, pe 22 noiembrie, gruparea Los Angeles Galaxy. Ned Grabavoy a înscris lovitura de departajare care a adus victoria formaţiei Real Salt Lake, al cărei portar, Nick Rimando, a apărat trei din cele şapte penalty-uri. Chicago a pierdut pentru a treia oară consecutiv în semifinalele MLS.

PACQUAIO A DEVENIT CAMPION MONDIAL WBO LA SEMIMIJLOCIE

Filipinezul Manny Pacquiao şi-a consolidat statutul de cel mai bun pugilist din lume la toate categoriile, devenind campion WBO la semimijlocie, după un succes net în faţa portoricanului Miguel Cotto, prin KO tehnic în a 12-a repriză şi ultima. Filipinezul a devenit primul pugilist din istorie ce a câştigat şapte titluri mondiale la şapte categorii diferite, chiar dacă două din aceste titluri au intervenit în meciuri sancţionate de federaţii ce nu aparţin celor patru organizaţii majore (WBA, WBC, IBF, WBO). Meciul disputat sâmbătă, la Las Vegas, a fost dominat clar de Pacquiao: Cotto a terminat plin de sânge şi a fost oprit de arbitru în ultima rundă, când au mai rămas 55 de secunde.

DJOKOVIC A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA PARIS

Tenismanul sârb Novak Djokovic a câştigat, pentru prima oară în carieră, turneul de la Paris-Bercy. În finală, Djokovic l-a învins pe francezul Gael Monfils în trei seturi, scor 6-2, 5-7, 7-6 (7/3). Djokovic a obţinut, la 22 de ani, al 16-lea titlu din carieră.