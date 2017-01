LUNI SE DISPUTĂ SFERTURILE CUPEI “MĂRII NEGRE“ LA FOTBAL

Luni, de la ora 14.00, se vor disputa meciurile din sferturile de finală ale ediţiei a II-a a Cupei “Mării Negre“ la fotbal. Programul jocurilor: Ostrov - Cernavodă (la Ostrov), Lipniţa - Negru Vodă (la Carvăn), Mircea Vodă - Băneasa (la Mircea Vodă) şi Mihail Kogălniceanu - Municipal Constanţa (la Mihail Kogălniceanu). Semifinalele se vor disputa miercuri.

ETAPA A 13-A ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul partidelor de duminică din cadrul etapei a 13-a, ultima din turul campionatului pentru Seriile Sud şi Est - SERIA NORD: Voinţa Siminoc - Sport Club Horia; Dunaris Topalu - Recolta Nicolae Bălcescu; Ulmetum Pantelimon - Gloria Seimeni; Pescarul Ghindăreşti - Viitorul Fîntînele; Ştef Serv Seimeni - Viitorul Tîrguşor; SC Val Poarta Albă - Sportul Tortomanu; Viitorul Vulturu - Voinţa Valu lui Traian; Pescăruşul Gîrliciu - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu. SERIA SUD: Progresul Dobromir - CSS Medgidia; Danubius Rasova - AS Ciocîrlia; AS Independenţa - ELIF Fîntîna Mare; Inter Ion Corvin - Viitorul Cobadin; CSM II Medgidia Valea Dacilor - Marmura Deleni; Trophaeum Adamclisi - CS II Peştera. Meciul AS Carvăn - Sacidava Aliman a fost amânat. SERIA EST: Viitorul Mereni - CFR Constanţa; Viitorul Cerchezu - Unirea Topraisar; CS Agigea - Sparta II Techirghiol; Avîntul Comana - Fulgerul Chirnogeni; Gloria II Albeşti Cotu Văii - Vulturii Cazino Constanţa; CS II Eforie - Recolta Negru Vodă; AS Bărăganu - Luceafărul Amzacea (ultimele trei partide se dispută sâmbătă). Comisia de Disciplină din cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal a schimbat săptămâna aceasta rezultatele unor partide, deoarece formaţiile penalizate nu au respectat regulamentul: Gloria Seimeni - Dunaris Topalu 3-0 (etapa a 12-a; pe teren 0-0; motiv: substituire de jucător); ELIF Fîntîna Mare - Inter Ion Corvin 3-0 (etapa a 12-a; pe teren 2-6; motiv: substituire de jucător); Viitorul Cobadin - CSM II Medgidia Valea Dacilor 3-0 (etapa a 12-a; pe teren 2-3; motiv: substituire de jucător); Marmura Deleni - Trophaeum Adamclisi 3-0 (etapa a 12-a; pe teren 4-2; motiv: meciul s-a întrerupt la scorul de 4-2, în min. 70, când arbitrul de centru a fost lovit cu pumnul de un jucător al echipei oaspete).

ŞANSA REVANŞEI PENTRU TRICOLORII MICI

Naţionala de tineret a României are şansa de a trece pe primul loc în clasamentul Grupei I a preliminariilor Campionatului European din 2011, dacă va învinge sâmbătă, la Buzău (ora 15.00, Stadion “Gloria”), Letonia. Pe lângă cele trei puncte, elevii lui Emil Săndoi vor să răzbune eşecul de la Riga, când au pierdut fără drept de apel, scor 1-5. “Va fi un joc important pentru menţinerea în lupta pentru calificare. Dacă vom obţine victoria şi o vom face la scor, atunci putem spune că este vorba şi de o revanşă”, a spus Săndoi, care a convocat pentru acest meci şi doi jucători de la FC Farul, Alexandru Măţel şi Paul Papp. Clasamentul Grupei I: 1. Rusia 15p (golaveraj: +15); 2. România 15p (+10); 3. Letonia 9p; 4. Moldova 7p; 5. Insulele Feroe 4p; Andorra 0p. Tot sâmbătă, de la ora 14.00, reprezentativa Moldovei va primi vizita Rusiei, la Tiraspol.

ETAPA A 14-A ÎN SERIA A 2-A DIN LIGA A II-A LA FOTBAL

Programul partidelor - sâmbătă, ora 11.00: Minerul Lupeni - CSM Rm. Vâlcea; CS Otopeni - Jiul Petroşani; Gaz Metan CFR Craiova - Dacia Mioveni; FC Baia Mare - FC Silvania; FC Bihor - Fortuna Covaci; FCM Tg. Mureş - U. Cluj; Mureşul Deva - Arieşul Turda; duminică, ora 13.00: FC Argeş - UTA. Drobeta Tr. Severin stă. Clasament: 1. FC Argeş 25p; 2-3 UTA şi Tg. Mureş 24p (golaveraj: 17-8); 4. Mioveni 23p; 5. Cluj 22; 6. Otopeni 19p*; 7. Jiul 18p; 8. Rm. Vîlcea 16p (22-16); 9. CFR Craiova 16p (16-16); 10. Baia Mare 15p; 11. Tr. Severin 14p; 12. Lupeni 12p (9-12); 13. Silvania 12p (11-19); 14. Deva 12p (8-19); 15. FC Bihor 11p; 16. Turda 9p; 17. Covaci 5p (* - CS Otopeni este penalizată cu 3 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut).

BILAŞCO, ÎN SERIE A?

Preşedintele clubului italian de primă ligă Livorno, Aldo Spinelli, caută un înlocuitor pentru atacantul Cristiano Lucarelli, care ar putea părăsi formaţia antrenată de Serse Cosmi, cel mai interesant jucător fiind Marius Bilaşco, de la Unirea Urziceni. Pe lista celor de la Livorno se mai află argentinianul German Denis şi austriacul Erwin Hoffer, ambii de la Napoli, italianul Davide Succi şi croatul Igor Budan, de la Palermo, precum şi Salvatore Mastronunzio (Ancona). Bilaşco este singurul atacant care nu evoluează în Italia şi de care Livorno este interesată, el fiind şi cel mai atractiv nume de pe listă, conform presei italiene.

AMICALE DE LUX

La concurenţă cu meciurile din play-off-ul World Cup, în acest weekend sînt programate multe partide amicale, cîteva putând fi adevărate finale de titlu mondial: Anglia - Brazilia, Italia - Olanda sau Spania - Argentina. Interesant este faptul că duelul dintre Anglia şu Brazilia se joacă la Doha, arabii plătind o grămadă de bani pentru a vedea live super-vedetele din campionatele de top ale Europei. Programul partidelor amicale în care sunt angrenate echipele europene - sâmbătă: Bulgaria - Bolivia; Estonia - Albania; Slovacia - SUA; Ţara Galilor - Scoţia; Polonia - România; Macedonia - Canada; Croaţia - Liechtenstein; Arabia Saudită - Belarus; Elveţia - Norvegia; Anglia - Brazilia; Irlanda de Nord - Serbia; Luxemburg - Islanda; Danemarca - Koreea; Belgia - Ungaria; Spania - Argentina; Italia - Olanda; duminică: Honduras - Letonia; Irak - Azerbaidjan; EAU - Cehia.

CM DE FOTBAL AL CLUBURILOR

Programul Campionatului Mondial de Fotbal al Cluburilor, care va avea loc în perioada 9-19 decembrie, la Abu Dhabi - primul tur, miercuri, 9 decembrie: Al-Ahly (Emiratele Arabe Unite) - Auckland City (Noua Zeelandă), vineri, 11 decembrie: Tout Puissant Mazembe (Congo) - Pohang Steelers (Coreea de Sud); turul 2, sâmbătă, 12 decembrie: Al-Ahly sau Auckland - Atlante (Mexic); semifinale, marţi, 15 decembrie: Mazembe sau Pohang - Estudiantes (Argentina), miercuri, 16 decembrie: Ahly / Auckland sau Atlante - FC Barcelona (Spania); meciul pentru locul 5: miercuri, 16 decembrie; meciul pentru locul 3: sâmbătă, 19 decembrie; finala: sâmbătă, 19 decembrie.

TREI SĂPTĂMÂNI DE ABSENŢĂ PENTRU LAMPARD

Internaţionalul englez al echipei Chelsea, Frank Lampard, va fi indisponibil pentru aproximativ trei săptămâni după ce a suferit o întindere la coapsa stângă, joi, într-un antrenament la echipa naţională. Lampard a făcut deplasarea la Doha în vederea meciului amical de sâmbătă, cu Brazilia, dar a fost nevoit să revină în Anglia, vineri dimineaţă. Potrivit BBC, clubul Chelsea a negat informaţiile apărute în tabloidele britanice, care au anunţat că accidentarea lui Lampard a fost cauzată de călătoria spre Qatar într-un avion prea mic.

DI STEFANO, AMBASADOR SPORTIV AL ARGENTINEI

Fostul fotbalist hispano-argentinian al formaţiei Real Madrid, Alfredo di Stefano, a fost numit, vineri, ambasador sportiv al Argentinei şi a fost onorat pentru întreaga sa carieră de Ambasada Argentinei la Madrid. „Întodeauna am fost un jucător de echipă”, a subliniat Di Stefano, în vârstă de 83 de ani, alături de care au fost prezenţi la această ceremonie ambasadorul argentinian în Spania, Carlos Bettini, preşedintele Federaţiei de Fotbal din Argentina, Julio Grondona, şi directorul general al clubului Real Madrid, Jorge Valdano. „Aţi fost unul dintre cei mari, nu putem evoca istoria fotbalului fără să vă menţionăm”, a precizat Bettini, după ce i-a înmânat lui Di Stefano o plachetă în onoarea întregii sale cariere sportive. Transferat la Real Madrid în 1953, de către preşedintele Santiago Bernabeu, Di Stefano, care a jucat în Argentina la River Plate, a fost liderul unei echipe de legendă cu Raymond Kopa, Ferenc Puskas şi Paco Gento. Cu gruparea madrilenă, Alfredo Di Stefano, a cucerit de două ori Balonul de Aur (1957 şi 1959) şi a câştigat cinci Cupe ale Campionilor Europeni, opt campionate ale Spaniei şi o Cupă Intercontinentală. A evoluat atât pentru naţionala Argentinei, cât şi pentru reprezentativa Spaniei, din 1957, de când a obţinut cetăţenia spaniolă. Acest omagiu adus lui Di Stefano a avut loc cu o zi înaintea meciului amical dintre Spania şi Argentina, care se va disputa la Madrid, organizat cu ocazia centenarului Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF).

CONCERT THE WHO, ÎN PAUZA SUPERBOWL 2010

Trupa britanică The Who va cânta în pauza celei de-a 44-a finale a SuperBowl, marcând revenirea formaţiei în America de Nord, după o pauză de doi ani. Veterana trupă de rock va urca pe scenă în timpul pauzei de 30 de minute a finalei National Football League (NFL), programată pe 7 februarie, la Miami. Reprezentanţii NFL nu au confirmat deocamdată această informaţie, limitându-se să declare: „Când vom avea ceva de anunţat, vom anunţa”. The Who este o trupă rock înfiinţată în 1964, care a devenit celebră datorită prestaţiilor live deosebit de energice, membrii trupei fiind consideraţi “pionierii” distrugerii instrumentelor pe scenă la finalul unor piese.