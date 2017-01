CINCI ZILE LIBERE PENTRU CS TOMIS

După disputarea partidelor din etapa a 8-a, Liga Naţională de handbal feminin a intrat în vacanţă pentru două luni, timp în care echipa naţională se va pregăti pentru participarea la Campionatul Mondial din China (5-20 decembrie). Profitând de această pauză, conducerea formaţiei CS Tomis a acordat cinci zile libere handbalistelor constănţene, acestea urmând să revină la antrenamente joi. Vineri, în Sala Sporturilor din Constanţa s-a desfăşurat un ultim antrenament, la el fiind prezenţi Elena Frâncu (directorul DSJ Constanţa) şi Gheorghe Slabu (preşedintele CS Tomis). Cei doi le-au vorbit handbalistelor timp de o jumătate de oră, însă după terminarea întrevederii nimeni nu a oferit vreo declaraţie. Formaţia constănţeană ocupă locul 10 în clasament, cu 6 puncte.

SUPERLIGA MASCULINĂ DE TENIS DE MASĂ, LA CONSTANŢA

Sâmbătă, de la ora 9.00, Sala Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” din Constanţa găzduieşte etapa a 3-a din Superliga Campionatului Naţional pe echipe rezervat seniorilor. Sportivii constănţeni, pregătiţi de Stelian Haşoti, primesc vizita formaţiilor CS Pristavu Câmpulung, CS Ateneu Reşiţa şi ACTT 1 Bucureşti. Formaţia constănţeană este alcătuită din Bogdan Simion, Lucian Munteanu, Sorin Săbăngeanu, Cristian Grigore şi George Stere şi ocupă poziţia a doua în clasament, după cele patru victorii înregistrate în primele două etape. În a treia etapă a Superligii feminine, echipa antrenată de Viorel Filimon şi Liliana Sebe se deplasează la Iaşi. Partidele cu Hidroconstrucţia Slatina, Tehnopres Iaşi şi CSS-CSM Armătura Zalău sunt programate duminică.

MEDALII PENTRU CONSTĂNŢENI LA CN DE ÎNOT

Înotătorii constănţeni au cucerit mai multe medalii la Campionatele Naţionale în bazin scurt de la Hunedoara, competiţie rezervată seniorilor şi juniorilor. Joi, în prima zi de concurs, sportivii de la Farul au dominat probele de 100 m spate, impunându-se prin Emma Malcomete, respectiv Răzvan Florea. Au mai urcat pe podium: Ioana Popa (dublă legitimare cu LPS Piteşti) - locul 2 la 400 m liber şi locul 3 la 200 m mixt; Mihai Spălăţelu (Farul - Palatul Copiilor Constanţa) - locul 2 la 200 m spate juniori; Horia Cristea (Farul - Liceul “Emil Racoviţă” Bucureşti) - locul 2 la 200 m mixt juniori; Andra Singuran (Farul - Palatul Copiilor) - locul 3 la 400 m liber juniori. Au mai cucerit medalii şi cele două ştafete ale clubului Farul, în proba de 4x50 m liber: argint fetele (Popa, Singuran, Malcomete, Miruna Macovei) şi bronz băieţii (Dragoş Agache, Cristea, Florea, Alin Milian). Recoltă bogată şi vineri pentru înotătorii de pe Litoral: Emma Malcomete a reuşit al doilea său titlu naţional, la 200 m spate, plus un podium la 50 m fluture (locul 3). Performerul zilei a fost însă Dragoş Agache, care a cucerit tilul naţional la 50 m bras, doborînd recordul naţional atât în serie, cât şi în finală. Au mai urcat pe podium: Ioana Popa - locul 2 la 800 m liber (a mai ocupat locul 4 la 50 m fluture şi 100 m bras); Horia Cristea - locul 2 la 200 m liber juniori. Să mai notăm şi recordurile naţionale de juniori stabilite de Andrei Grădinaru (14 ani) şi Horia Cristea (16 ani) la 100 m fluture. Competiţia de la Hunedoara se încheie duminică.

COMPETIŢII IMPORTANTE DE KARATE

Sportivii clubului Karate Dinamic Constanta au plecat vineri pentru a participa la două competiţii majore. La Cupa României de la Braşov, lotul de 26 de sportivi antrenaţi de Dana Pânzaru, Ionuţ Niculae, Laura Popescu şi Brânduşa Popescu, conduşi de sensei Gabriel Popescu, va încerca să obţină cât mai multe medalii şi să se califice la Campionatul Mondial de anul viitor. Va urma Campionatul European JKA, în Ungaria, competiţie la care vor participa Laura Popescu, Dana Pânzaru, Ionuţ Niculae, Diana Drăghici şi Brânduşa Popescu, însoţiţi tot de sensei Gabriel Popescu. Toate aceste participari sunt posibile prin implicarea şi ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa, Consiliului Local şi Primăriei Constanţa, Hotelului “Flora”, DSJ Constanţa şi Agenţia de promovare a Litoralului. „De asemenea, CS Karate Dinamic mulţumeşte pentru sprijinul acordat în recuperarea şi tratarea sportivilor directorului Centrului de Medicină Estetică şi Funcţionala Hera Body Care, dr. Ionica Ciortan, şefa Centrului regional de medicină sportivă, precum şi dr. Ion Bogdan, şeful Centrului de medicină Hiperbară”, a declarat preşedintele clubului constănţean, Gabriel Popescu.

HALEP, ÎN SEMIFINALE LA MINSK

Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de la Minsk (Belarus), dotat cu premii în valoare de 50.000 de dolari. În sferturile de finală, sportiva constănţeană a câştigat, cu 7-6(4), 6-2, meciul cu Ekaterina Bychkova (Rusia, favorita nr. 7). Pentru a ajunge în ultimul act al turneului, Halep o va înfrunta în semifinale pe Lyudmyla Kichenok (Ucraina).

BC ATHLETIC CAUTĂ PRIMA VICTORIE A SEZONULUI

În etapa a 3-a din Divizia B la baschet masculin, formaţia BC Athletic Constanţa, pregătită de Vasile Paşca, întâlneşte, sâmbătă, pe teren propriu, în Sala “Tomis“ de pe strada “Flămânda“, de la ora 12.00, formaţia ACS Granitul Castor Bucureşti. “Din păcate avem unele probleme de lot, pentru că doi dintre jucători, Mihalache şi Cîrlioru, au renunţat din motive personale, iar Ionuţ Neagu se află încă sub tratament. Noi sperăm să obţinem victoria chiar dacă întâlnim din nou o formaţie care îşi doreşte promovarea în primul eşalon. Am încredere în băieţi că vor face o partidă bună“, a declarat antrenorul principal Vasile Paşca. Etapa a 3-a din Seria Est a Diviziei B mai programează partidele: BC Time Bucureşti - CSA Steaua Turabo 2 Bucureşti, CS Phoenix Galaţi - Politehnica Iaşi şi CSU Galaţi - CSU Ploieşti.

SUCEAVA A ÎNVINS DINAMO, ÎN LN DE HANDBAL MASCULIN

Într-o partidă din etapa a 8-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, disputată vineri, Bucovina Suceava a învins formaţia Dinamo Bucureşti, scor 42-31 (25-20). În urma acestui rezultat, Bucovina Suceava a urcat pe locul 5 în clasament, cu 10 puncte, devansând la golaveraj formaţiile Pandurii Tg. Jiu şi HC Odorhei. Ultimele două partide din etapa a 8-a vor avea loc sâmbătă: Ştiinţa Bacău - Poli Timişoara şi Lignitul Tg. Jiu - Rom Cri Braşov.

ECHIPE ROMÂNEŞTI ÎN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL MASCULIN

În prima manşă a turului 3 din Cupa EHF la handbal masculin, UCM Reşiţa va întâlni, duminică, în deplasare, de la ora 20.00, formaţia slovenă RK Trimotrebnje. În aceeaşi fată a competiţiei, dar în Cupa Cupelor, Steaua va evolua, sâmbătă, în deplasare, de la ora 20.00, împotriva echipei italiene HC Conversano. Reprezentanta României în Cupa Challenge, HC Odorhei, primeşte, sîmbătă, de la ora 18.00, vizita formaţiei HC Pelister 08 Bitola, partida contând pentru prima manşă a turului 3.

OLTCHIM POATE OBŢINE CALIFICAREA ÎN SFERTURILE LIGII

Neînvinsă până acum în Grupa C a Ligii Campionilor la handbal feminin, Oltchim Rm. Vâlcea are şansa de a-şi asigura prezenţa printre primele opt formaţii ale Europei încă de sâmbătă. Elevele lui Radu Voina întâlnesc, de la ora 16.00, la Chekhov (Rusia), pe Zvezda Zvenigorod, formaţie în faţa căreia s-a impus la Rm. Vâlcea cu 31-27. Aflate pe primul loc în Grupa C, cu 6 puncte, după ce au câştigat cele trei partide disputate până acum, vâlcencele pot miza şi pe un egal, care ar fi suficient campioanei României pentru o calificare în sferturi.

ADA NECHITA VA EVOLUA LA CM DE HANDBAL FEMININ

Federaţia Internaţională de Handbal (IHF) a dat un răspuns pozitiv solicitării Federaţiei Române de Handbal pentru ca extrema Ada Nechita să fie trecută pe lista jucătoarelor convocate pentru Campionatul Mondial din China.”Pentru că Elisei s-a accidentat şi nu va putea să joace, iar Balint este în aceeaşi situaţie, am trimis această adresă la IHF. Le-am explicat situaţia şi ei ne-au înţeles. Ada Nechita a fost trecută pe lista. Altă soluţie nu aveam. Nu m-am gândit niciodată că acest post, care era atât de bine acoperit, va ajunge să fie aşa”, a explicat antrenorul Radu Voina.