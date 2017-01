SFERTURILE DE FINALĂ ALE CUPEI “MĂRII NEGRE“ LA FOTBAL

Ieri s-au disputat ultimele patru partide din optimile de finală ale ediţiei a II-a a Cupei “Mării Negre“ la fotbal. Rezultatele înregistrate: Gîrliciu - Mircea Vodă 5-6 (după prelungiri); Bărăganu - Băneasa 1-5; Adamclisi - Mihail Kogălniceanu 1-7; Chirnogeni - Municipal 2-7. Sferturile de finală se vor disputa luni, de la ora 14.00, după următorul program: Ostrov - Cernavodă, Lipniţa - Negru Vodă, Băneasa - Mircea Vodă şi Kogălniceanu - Municipal. Locurile de desfăşurare a meciurilor din sferturile de finală vor fi stabilite astăzi.

ETAPA A 16-A ÎN LIGA A IV-A LA FOTBAL

Programul meciurilor de sâmbătă: Seria EST - ora 10.00 juniorii; ora 12.00 seniorii: Portul Constanţa - Elpis Constanţa; Viitorul Pecineaga - Farul Tuzla; CSO Ovidiu - Aurora 23 August; Gloria Albeşti - Înfrăţirea Cogealac (11.00; 13.00); GSIB Mangalia - Sparta Techirghiol (9.00 - teren GSIB; 11.00 - teren Neptun); Cariocas Constanţa - Victoria Cumpăna (12.00; 14.00; teren ITC). Seria VEST (ora 11.00 juniorii; ora 13.00 seniorii): Dunărea Ostrov - Dunărea Ciobanu; CS Mihail Kogălniceanu - CS Peştera; Perla Murfatlar - Axiopolis Sport Cernavodă; Viitorul Nisipari - Gloria Băneasa; Dacia Mircea Vodă - Carsium Hîrşova; Ştiinţa Poarta Albă - Sport Prim Oltina.

BC ATHLETIC PRIMEŞTE VIZITA GRANITULUI BUCUREŞTI

În etapa a 3-a din Divizia B la baschet masculin, BC Athletic va evolua, sâmbătă, de la ora 12.00, în Sala “Tomis“, de pe strada “Flămânda“, împotriva formaţiei ACS Granitul Castor Bucureşti. “Întâlnim o echipă cu mulţi jucători experimentaţi, care au evoluat mulţi ani în Divizia A, dar mizăm pe tinereţea lotului nostru şi dorinţa de afirmare a jucătorilor. Trebuie să spargem gheaţa şi să obţinem primul succes“, a declarat antrenorul secund al echipei constănţene, Bogdan Ivanovici.

HALEP, ÎN SFERTURI LA MINSK

Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Minsk (Belarus), dotat cu premii în valoare de 50.000 de dolari. În optimi, sportiva constănţeană a câştigat, cu 6-4, 5-7, 7-6(4), meciul cu Michaella Krajicek (Olanda, nr. 129 WTA). Pentru un loc în semifinale, Halep o va înfrunta pe Ekaterina Bychkova (Rusia, favorita nr. 7). Reamintim că în primul tur Halep a eliminat principala favorită, Anastasia Yakimova (Belarus).

“DELPHINII” CONSTĂNŢENI PROMIT SĂ AJUNGĂ ÎNOTĂTORI VALOROŞI

Duminică, în oraşul luxemburghez Diekirch, a avut loc un concurs internaţional de înot rezervat copiilor sub 14 ani, “Sprint And More”. Au participat sportivi din Olanda, Belgia, Franţa, Germania, Luxemburg şi România, ţara noastră fiind reprezentată de şase copii legitimaţi la Delphin Înot Club Constanţa. „Cea mai bună evoluţie a avut-o Alexandra Niculae, în vârstă de opt ani, care a câştigat cursa de 50 m spate, s-a clasat a doua la 50 m liber şi a treia la 50 m bras. Ceilalţi au ocupat locuri în primele 7. Ţin să-l mai remarc pe Vlad Rogoveanu, care la şase ani a ocupat locul 4 la 50 m spate, în condiţiile în care a concurat cu adversari mai mari cu trei ani. Este foarte talentat şi cred că va ajunge mare înotător, dar trebuie să avem răbdare cu el. Consider că timpii obţinuţi şi tehnica lui sînt impresionante pentru vârsta pe care o are”, a declarat profesorul Aurel Şeicaru, care i-a însoţit pe copii în Luxemburg.

CAMELIA BALINT POATE RATA CM DE HANDBAL FEMININ

După accidentarea Valentinei Ardean-Elisei, echipa naţională de handbal feminin este în pericol de a pierde şi cea de-a doua extremă stânga înaintea Campionatului Mondial din China. Camelia Balint, jucătoarea formaţiei HCM Baia Mare, s-a accidentat în meciul de miercuri, cu Rulmentul Braşov, şi este suspectă de ruptură a ligamentelor încrucişate la genunchiul drept. Diagnosticul exact va fi stabilit azi, după ce sportiva va face un RMN la Cluj. Având în vedere că pe lista trimisă la IHF cu lotul de 21 de jucătoare pentru participarea la CM erau şi cele două accidentate, Federaţia Română de Handbal a solicitat, ieri, forului internaţional, permisiunea de a adăuga pe listă încă o extremă. CM de handbal feminin va avea loc în perioada 5-20 decembrie. România va disputa la Suzhou partidele din Grupa C, adversare fiind Norvegia, Ungaria, Japonia, Tunisia şi Chile.

NAŢIONALA DE RUGBY A ROMÂNIEI ÎNTÂLNEŞTE ITALIA A

Naţionala de rugby a României va evolua în premieră în echipament de culoare verde, în meciul contra Italiei A, programat astăzi, de la ora 20.00, pe Stadionul “Walter Beltrametti” din Piacenza. Căpitan la această partidă a fost desemnat Ovidiu Toniţa, iar Marius Tincu vicecăpitan, ambii fiind campioni ai Franţei cu Perpignan. Echipa de start a României: Vlaicu, Catuna, Dascălu, D. Dumitru, Botezatu, I. Dumitraş, Sârbu, Toniţa, Macovei, Burcea, Petre, V. Ursache, Paulică, Tincu, Toderaşc. Rezerve: D. Dima, Rădoi, Petrichei, Rus, S. Ursache, Calafeteanu şi Gal.