OPTIMILE DE FINALĂ ÎN CUPA “MĂRII NEGRE“ LA FOTBAL

La sediul Asociaţiei Judeţene de fotbal a avut loc, ieri, tragerea la sorţi a localităţilor în care se vor disputa meciurile din optimile de finală ale ediţiei a II-a a Cupei “Mării Negre“ la fotbal. Iată programul acestei faze a competiţiei - miercuri, 4 noiembrie: Hîrşova - Cernavodă (la Hîrşova), Ciocîrlia - Ostrov (la Ciocîrlia), Lipniţa - Nicolae Bălcescu (Carvăn), Negru Vodă - Lumina (la Chirnogeni); joi, 5 noiembrie: Gîrliciu - Mircea Vodă (la Mircea Vodă), Bărăganu - Băneasa (la Techirghiol), Adamclisi - Mihail Kogălniceanu (la Kogălniceanu), Chirnogeni - Municipal (la Chirnogeni). Toate cele opt jocuri vor începe la ora 14.00.

ETAPA A 15-A ÎN LIGA A IV-A LA FOTBAL

Rezultate - Seria EST: Sparta Techirghiol - Portul Constanţa 0-6; Elpis Constanţa - Gloria Albeşti 1-0; Înfrăţirea Cogealac - Viitorul Pecineaga 2-1; Farul Tuzla - CSO Ovidiu 0-5; Victoria Cumpăna - Aurora 23 August 6-3; Cariocas Constanţa - GSIB Mangalia 0-5. Clasament: 1. GSIB 40p; 2. Portul 32p; 3. Ovidiu 30p/14j; 4. Albeşti 26p; 5. Tuzla 26p; 6. Cumpăna 25p; 7. Elpis 22p; 8. Techirghiol 17p/14j; 9. Pecineaga 15p; 10. Cogealac 12p; 11. 23 August 10p; 12. Cariocas 3p. Seria VEST: Carsium Hîrşova - Dunărea Ostrov 0-0; Dunărea Ciobanu - CS Mihail Kogălniceanu 2-2; CS Peştera - Perla Murfatlar 2-0; Axiopolis Sport Cernavodă - Viitorul Nisipari 3-0 (neprezentare); Sport Prim Oltina - Gloria Băneasa 0-5; Ştiinţa Poarta Albă - Dacia Mircea Vodă 1-0. Clasament: 1. Ostrov 41p; 2. Peştera 38p; 3. Băneasa 25p; 4. Poarta Albă 21p; 5. Kogălniceanu 21p; 6. Murfatlar 20p; 7. Oltina 20p; 8. Cernavodă 19p; 9. Hîrşova 19p; 10. Nisipari 14p; 11. Mircea Vodă 14p; 12. Ciobanu 7p.

ETAPA A 12-A ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Rezultate - SERIA NORD: Recolta Nicolae Bălcescu - Sport Club Horia 2-0; Gloria Seimeni - Dunaris Topalu 0-0; Viitorul Fîntînele - Ulmetum Pantelimon 2-3; Viitorul Tîrguşor - Pescarul Ghindăreşti 3-1; Sportul Tortomanu - Ştef Serv Seimeni 3-1; Voinţa Valu lui Traian - SC Val Poarta Albă 1-1; Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Viitorul Vulturu 9-2; Pescăruşul Gîrliciu - Voinţa Siminoc 0-8. SERIA SUD: CSS Medgidia - AS Carvăn 0-4; Sacidava Aliman - Danubius Rasova 0-0; AS Ciocîrlia - AS Independenţa 2-1; ELIF Fîntîna Mare - Inter Ion Corvin 2-6; Viitorul Cobadin - CSM II Medgidia Valea Dacilor 2-3; CS II Peştera - Progresul Dobromir 3-2. Meciul Marmura Deleni - Trophaeum Adamclisi s-a întrerupt la scorul de 4-2, în min. 70, când arbitrul de centru a fost lovit cu pumnul de un jucător al echipei oaspete. SERIA EST: CFR Constanţa - Viitorul Cerchezu 4-2; Unirea Topraisar - Gloria II Albeşti Cotu Văii 5-1; Vulturii Cazino Constanţa - CS Agigea 0-3; Sparta II Techirghiol - Avîntul Comana 2-2; Fulgerul Chirnogeni - CS II Eforie 2-7; Recolta Negru Vodă - AS Bărăganu 7-2; Luceafărul Amzacea - Viitorul Mereni 3-2.

EVOLUŢII SUB AŞTEPTĂRI LA CN DE KARATE KATA “SHITO-RYU“

La Campionatul Naţional de Karate Kata al stilului “Shito-Ryu“ desfăşurat la sfârşitul săptămânii trecute la Târgovişte, sportivii constănţeni au obţinut cinci medalii de bronz prin Tudor Bocai (8 ani), Ionuţ Bogdan Mitel (mini-cadeţi), Alexandru Antonache (juniori), Alexandru Neagu (tineret, 16-20 ani) şi echipa de kata sincron seniori (Nicolae Enache, Alexandru Neagu şi Alexandru Antonache). La CN au participat 155 de sportivi de la 16 cluburi.

HĂNESCU, PE LOCUL 37 ÎN CLASAMENTUL ATP

Victor Hănescu ocupă locul 37 în ierarhia ATP, cu 1.021 de puncte, cu o poziţie mai jos faţă de săptămâna trecută, în timp ce Victor Crivoi a coborât şi el o poziţie şi se află pe locul 114, cu 487p, iar Adrian Ungur a urcat şase trepte şi ocupă locul 185, cu 269p. În ierarhia individuală de dublu, cel mai bine clasat român rămâne constănţeanul Horia Tecău, care este pe locul 48, 1.437p, cu trei locuri mai sus după semifinala de la Valencia. Următorul în clasament este Andrei Pavel, care este pe 98, cu 735p, în timp ce Hănescu, a urcat 72 de locuri, ocupând locul 137, cu 510p. În topul perechilor, Tecău şi Pavel sînt pe locul 24, cu 690p, cu două mai jos faţă de săptămâna trecută. Tecău mai figurează în acest clasament alături de Hănescu, pe locul 60, cu 330p, cu 67 de poziţii mai sus, această fiind cea mai mare ascensiune a topului.

HĂNESCU, ELIMINAT ÎN PRIMUL TUR LA PARIS

Victor Hănescu a pierdut, ieri, în faţa spaniolului Albert Montanes, scor 6-3, 3-6, 6-7, într-un meci din manşa inaugurală a Mastersului de la Paris, dotat cu premii în valoare de 2.750.000 de euro. Hănescu a avut o minge de meci, dar nu a reuşit să o fructifice. Pentru prezenţa în primul tur, Hănescu va primi un cec în valoare de 8.000 de euro şi zece puncte ATP, în timp ce Montanes va încasa 15.200 de euro şi 45 de puncte ATP.

SORANA CÂRSTEA, PE LOCUL 46 ÎN IERARHIA WTA

Sorana Cârstea a coborât pe locul 46, cu 1.417 puncte, în timp ce Monica Niculescu a ieşit din Top 100, în ierarhia WTA dată publicităţii ieri. În Top 100 WTA mai figurează trei sportive din România: Alexandra Dulgheru, locul 51, cu 1.248p, o poziţie mai sus faţă de săptămâna trecută, Raluca-Ioana Olaru, locul 73, cu 893p, în coborâre două trepte, şi Edina Gallovits, locul 93, cu 686p, în coborâre şapte poziţii. Niculescu a ieşit din Top 100, coborând de pe locul 91 pe 101, cu 626p.

HANDBALISTELE TRICOLORE AR PUTEA FI VACCINATE ÎMPOTRIVA GRIPEI NOI

Antrenorul naţionalei de handbal feminin a României, Radu Voina, a declarat că există posibilitatea ca jucătoarele care vor face deplasarea în China, la Campionatul Mondial, să fie vaccinate împotriva gripei A H1N1. „Pe 16 noiembrie este programată efectuarea vizitei medicale, care va fi una mai detaliată, având în vedere că vom pleca în China. Există şi varianta ca fetele să fie vaccinate împotriva noului virus gripal, dacă vaccinul va fi disponibil atunci şi vor fi recomandări în acest sens”, a declarat Voina. România se pregăteşte pentru CM din China (1-20 decembrie), urmând ca pe 20, 21 şi 22 noiembrie să participe la un turneu de pregătire în Norvegia.