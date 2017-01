Doi jucători de la FC Farul, la Naţionala de tineret

Antrenorul reprezentativei de tineret a României, Emil Săndoi, a anunţat lotul de 22 de jucători pentru meciul cu Letonia, programat sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 15.00, la Buzău, în preliminariile Campionatului European Under 21, Grupa 1. Printre jucătorii convocţi se numără şi doi jucători de la FC Farul, Alexandru Măţel şi Paul Papp, ultimul fiind chemat în premieră la naţionala de tineret. Componenţa lotului: S. Lung jr (U. Craiova), C. Lungu (Steaua) - portari; Bărboianu, V. Găman, R. Barbu (toţi U. Craiova), Măţel şi Papp (ambii FC Farul Constanţa), Chiricheş (Internaţional Curtea de Argeş), Melinte (Palermo), Râpă (Oţelul Galaţi) - fundaşi; Torje, M. Alexe (ambii Dinamo), A. Ionescu, Bicfalvi (ambii Steaua), Gângioveanu (FC Vaslui), Achim (Ceahlăul Piatra Neamţ), Pârvulescu (Gaz Metan Mediaş), Hora (Gloria Bistriţa) - mijlocaşi; Sburlea (FC Braşov), M. Costea (U. Craiova), Al. Ioniţă (Rapid), L. Ganea (Astra Ploieşti) - atacanţi. Reunirea lotului este programată azi, la ora 11.00, la Complexul Naţional Mogoşoaia.

FC Argeş preia şefia în Seria a II-a

Rezultatele înregistrate în etapa a 13-a a Seriei a II-a din liga secundă: Fortuna Covaci - FC Baia Mare 1-2; FC Silvania - Gaz Metan CFR Craiova 0-0; CSM Rm. Vâlcea - CS Otopeni 3-0; Dacia Mioveni - Minerul Lupeni 0-0; Arieşul Turda - Drobeta Tr. Severin 3-0; U. Cluj - Mureşul Deva 0-0; Jiul - FC Argeş 1-2; UTA - FCM Tg. Mureş 0-0. Clasament: 1. FC Argeş 25p; 2-3 UTA şi Tg. Mureş 24p (golaveraj: 17-8); 4. Mioveni 23p; 5. Cluj 22; 6. Otopeni 19p*; 7. Jiul 18p; 8. Rm. Vîlcea 16p (22-16); 9. CFR Craiova 16p (16-16); 10. Baia Mare 15p; 11. Tr. Severin 14p; 12. Lupeni 12p (9-12); 13. Silvania 12p (11-19); 14. Deva 12p (8-19); 15. FC Bihor 11p; 16. Turda 9p; 17. Covaci 5p (* - CS Otopeni este penalizată cu 3 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut).

95 de milioane de euro pentru Rooney!

Publicaţia News of the World scrie că FC Barcelona pregăteşte o ofertă de 85 de milioane de lire sterline (95 de milioane de euro) pentru achiziţionarea atacantului Wayner Rooney, de la Manchester United. Potrivit sursei citate, clubul catalan crede că atacantul de 24 de ani va fi viitorul star al Campionatului Mondial şi consideră că oferta este avantajoasă şi pentru Manchester United, grupare ce se confruntă cu numeroase datorii. News of the World notează însă că Rooney nu şi-a exprimat niciodată dorinţa de a pleca de la United, iar acum ar fi şi mai greu după ce soţia lui, Coleen, a născut un băieţel, Kai.

Liverpool vrea să vândă numele stadionului

Proprietarii americani ai clubului Liverpool speră să obţină suma de 200 de milioane de lire sterline (aproximativ 220 de milioane de euro) din vânzarea numelui noului stadion, ceea ce ar reprezenta un record în Europa, informează publicaţia Sunday Times. Tom Hicks şi George Gillett vor să finanţeze astfel jumătate din construcţia arenei “Stanley Park”. Începerea lucrărilor pentru construirea noului stadion a fost însă amânată sine die din cauza problemelor financiare. Metoda la care vor să recurgă Hicks şi Gillet a fost folosită de Arsenal, în 2006, când clubul londonez a vândut numele noului său stadion pentru o perioadă de 15 ani companiei Emirates, în schimbul sumei de 100 de milioane de lire sterline. De asemenea, Chelsea a anunţat, săptămâna trecută, că vrea să vândă numele arenei sale, sperând să obţină astfel 150 de milioane de lire sterline. Manchester United a exclus varianta de a vinde numele Stadionului “Old Trafford”.

Valuev a pierdut titlul mondial WBA

Pugilistul britanic David Haye l-a învins sâmbătă seară, la Nurnberg, pe rusul Nikolai Valuev, într-un meci pentru titlul mondial la categoria grea, versiunea WBA. Britanicul de 29 de ani, fost boxer la categoria semigrea, se afla doar la al doilea său meci la această categorie. Doi arbitri-judecători i-au acordat victoria cu 116-112, în timp ce un al treilea a apreciat remiză (114-114). Haye are acum în palmares 23 de victorii, din care 21 prin KO şi o înfrângere. Valuev, 36 de ani, l-a învins pe John Ruiz în 2005 pentru centura WBA, înainte de a o ceda în 2007 lui Ruslan Chagaev. El şi-a recuperat titlul WBA, lăsat vacant de uzbek prin accidentare, în 2008. El şi-a apărat titlul cu succes în decembrie 2008, în faţa veteranului Evander Holyfield.