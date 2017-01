Liviu Ganea, suspendat doar trei etape

Fotbalistul formaţiei Astra Ploieşti, Liviu Ganea, a fost suspendat pentru trei etape şi a primit o penalitate financiară de 2.000 de lei, pentru că l-a lovit pe Liviu Cebotaru, de la Ceahlăul, în meciul dintre cele două echipe disputat în etapa a 12-a a Ligii I. Tot ieri, Comisia de Disciplină a LPF a decis suspendarea pentru două etape a unui alt jucător al Astrei, Duşan Djokic, care a primit şi o amendă de 1.000 de lei, pentru că a fost eliminat în meciul cu Ceahlăul. O suspendare tardivă, pentru că sârbul oricum fusese dat afară de clubul prahovean. În plus, delegatul echipei Astra, Costel Lazăr, a primit şase etape de suspendare şi 4.500 de lei penalitate financiară, pentru implicare în incidentele de la Ploieşti.

Rednic a ratat promovarea în prima ligă din Rusia

Echipa pregătită de tehnicianul român Mircea Rednic, Alania Vladikavkaz, a ratat, ieri, promovarea în prima ligă din Rusia, după ce a pierdut, în deplasare, scor 1-5 (1-3), partida susţinută în compania formaţiei FK Krasnodar. Contracandidata la promovare, Sibir Novosibirsk, s-a impus în deplasare, scor 4-0, în faţa formaţiei FK Chita. În urma acestor rezultate, Alania a terminat campionatul pe poziţia a treia, cu 70 de puncte, în timp ce în prima ligă rusă au promovat Anji Makhacikala (75 de puncte) şi Sibir (73 de puncte). Mircea Rednic a semnat, la începutul 10 august un contract valabil până la 10 ianuarie 2010, având drept obiectiv promovarea în prima ligă.

Antrenorul lui Şerif se protejează de gripa porcină prin consumul de votcă

Tehnicianul grupării Şerif Tiraspol, Leonid Kuciuk, a declarat, ieri, în glumă, că nu poartă mască de protecţie pentru a se proteja de gripa porcină pentru că preferă să se apere de virus prin consumul de alcool, informează Jurnal.md. Jucătorii formaţiei Şerif Tiraspol au purtat măşti de protecţie în timp ce aşteptau pe aeroport să se îmbarce în charterul spre Olanda, în vederea partidei cu FC Twente, din Grupa H a UEFA Europa League. „Ce să facem acum? Ne sperie gripa, au fost multe cazuri, dar noi mergem să jucăm fotbal”, a spus jucătorul român Constantin Arbănaş. Întrebat de ce nu poartă şi el mască de protecţie, precum restul delegaţiei, tehnicianul Leonid Kuciuk a răspuns: “Consum votcă”.

Guvernul Spaniei “aruncă în aer” Primera Division

Liga Profesionistă de Fotbal din Spania ia în considerare o zi de grevă în Primera Division, pentru a protesta faţă de acordul politic de a elimina privilegiul fiscal de care se bucură jucătorii străini cu venituri mari. LFP nu este de acord cu înţelegerea anunţată, care are ca scop schimbarea “Legii Beckham”, ce permite jucătorilor străini cu venituri ridicate, transferaţi în campionatul spaniol, să plătească un impozit mai mic faţă de contribuabilii naţionali cu venituri echivalente. „Toată lumea trebuie să strângă cureaua, inclusiv fotbaliştii”, a menţionat purtătorul de cuvânt al Partidului Socialist aflat la putere în Spania, Jose Antonio Alonso, invocând motive „de echitate, solidaritate şi echitabilitate de impozitare”. Guvernul spaniol a decis majorarea, începînd de anul viitor, a impozitelor aplicate persoanelor fără cetăţenie spaniolă care câştigă peste 600.000 de euro pe an, dar va menţine o scutire fiscală de 400 de euro pentru spaniolii cu venituri anuale de sub 8.000 de euro. „Legea Beckham” prevedea impozite scăzute pentru străinii cu venituri ridicate, în vederea atragerii marilor fotbalişti la cluburile spaniole. Ieri, ministrul economiei din Spania, Elena Salgado, a anunţat totuşi că fotbaliştii străini care câştigă în prezent mai mult de 600.000 de euro anual vor plăti în continuare, în următorii cinci ani, impozit de 24%, şi nu de 43 de procente, aşa cum prevede noua lege. „Contractele în vigoare vor rămâne neschimbate în următorii ani”, a explicat Salgado, care a precizat că impozitul de 43% se va aplica jucătorilor străini transferaţi de la 1 ianuarie 2010.

Newcastle va schimba temporar numele Stadionului “St.James’ Park”

Clubul englez Newcastle United a anunţat că numele arenei pe care evoluează se va schimba temporar în Sportsdirect.com@St Jame’ Park Stadium, în schimbul unei sume de bani. Vestea vine după ce proprietarul Mike Ashley a decis să nu mai vândă clubul şi să investească în continuare. „Vom menţine acest nume până la finalul sezonului şi sunt sigur că din vară vom avea un nou sponsor”, a spus directorul clubului, Derek Llambias. Suporterii echipei s-au declarat nemulţumiţi de decizia conducerii, dar oficialul precizează că schimbarea a fost luată pentru binele echipei. „Banii din sponsorizare vor fi investiţi direct către echipă”, a afirmat Llambias. El a precizat că, indiferent de numele sponsorului, în denumirea stadionului se ve menţine expresia „@St James’ Park”. Arena lui Newcastle a fost construită în 1892 şi are 52.000 de locuri.

Simulare de atentate în Vancouver

Peste 2.000 de poliţişti, pompieri şi militari au participat, la Vancouver, la simularea unui atac terorist cu substanţe radioactive, o repetiţie generală destinată testării securităţii Jocurilor Olimpice de iarnă care vor începe în Canada pe 12 februarie. Acest fals atentat face parte din ultimele exerciţii pentru “a confirma că autorităţile federale, provinciale, regionale şi municipale sunt pregătite pentru a face faţă coordonat oricărui tip de situaţie de urgenţă care ar putea avea loc”, a anunţat Ministerul canadian al Securităţii Publice. Spitalele şi centrele medicale au simulat că ar fi asaltate de numeroase persoane contaminate. Pe parcursul întregii săptămâni, metropola din vestul Canadei va fi teatrul unor astfel de simulări de mare amploare, fiind folosite inclusiv avioane de vânătoare canadiene şi americane. O simulare a unui atac într-o gară este prevăzută pentru joi. Costul securităţii la Jocurile Olimpice de la Vancouver ar putea atinge 900 de milioane de dolari canadieni (573 de milioane de euro), de cinci ori mai mult decât se prevăzuse în 2003. Această simulare a avut loc în momentul în care flacăra olimpică a părăsit insula Vancouver unde fusese transportată vinerea trecută din Grecia, cu destinaţia Teritoriului Yukon, din nord-vestul Canadei.

Toyota şi-a anunţat retragerea din Formula 1

Constructorul japonez Toyota a anunţat, ieri, retragerea cu efect imediat din Campionatul Mondial de Formula 1, pentru a reduce costurile în contextul crizei economice, informează AFP. „Toyota a decis să se retragă din Formula 1”, se arată într-un comunicat, în care sunt menţionate “condiţii economice dificile”. Toyota anunţase deja în iulie că renunţă la găzduirea Marelui Premiu de Formula 1 al Japoniei, începând din 2010, pe circuitul de la Muntele Fuji, tot din motive financiare. Japonezii au pus capăt şi colaborării cu echipa britanică Williams, căreia îi furniza motoare din 2007. Cele două echipe au anunţat, în octombrie, că au luat această decizie de comun acord. Renunţarea Toyotra vine la două zile după retragerea fabricantului japonez de pneuri Bridgestone, furnizor unic al Formulei 1, la finalul sezonului 2010, din cauza situaţie economice. Toyota a terminat sezonul 2009 pe locul 5 în clasamentul constructorilor.

Gunnar Prokop, amendat cu 45.000 de euro

Fostul antrenor al campioanei Austriei la handbal feminin, Hypo Viena, Gunnar Prokop, a fost amendat cu 45.000 de euro şi suspendat pe următorii trei ani din toate competiţiile internaţionale şi funcţiile deţinute în cadrul EHF, ca urmare a comportamentului nesportiv din meciul cu METZ Handball. Anunţul a fost făcut ieri de Tribunalul de Arbitraj al forului european de profil (EHF), care a mai făcut următoarele precizări: Gunnar Prokop nu va mai putea deţine niciodată o funcţie în cadrul EHF; Clubul Hypo Viena a fost amendat şi el cu 30.000 de euro; Punctul obţinut ca urmare a egalului (27-27) din meciul cu Metz Handball va fi anulat; Apelul la deciziile de mai sus poate fi depus în 21 de zile la Curtea de Arbitraj a EHF. În finalul meciului dintre Hypo Viena şi Metz Handball, din 29 octombrie, Gunnar Prokop a intrat pe teren, când mai erau şapte secunde, şi a împiedicat un contraatac al campioanei Franţei, la scorul 27-27, care a fost şi cel final. Prokop a primit cartonaş roşu direct, dar arbitrii nu au acordat şi 7 metri cum cerea regulamentul, astfel că echipa franceză a fost privată de o posibilă victorie. Incidentul a fost condamnat de cluburile europene de handbal, inclusiv de către oficialii echipei Oltchim Rm. Vîlcea. Gunnar Prokop a anunţat marţi, pe site-ul oficial al echipei Hypo Viena, că îşi dă demisia din toate funcţiile deţinute la club şi că va consulta un psiholog.