Pariul lui Dan Petrescu

Antrenorul formaţiei Unirea Urziceni, Dan Petrescu, a declarat, ieri, că nu crede că jucătorii săi vor mai obţine vreun rezultat pozitiv în cele trei partide rămase de disputat în grupele Ligii Campionilor, precizînd că fotbaliştii români se mulţumesc cu puţin. „Mie îmi e frică de asta, le-am spus-o şi jucătorilor. Le-am zis că fac pariu că n-o să facă nimic în următoarele trei meciuri din Ligă. E un pariu al meu cu ei, să vedem ce pot. E un pariu al vieţii, le-am zis: Fac pariu că nu puteţi. Acum să vedem, ei trebuie să-mi răspundă pe teren. N-am spus-o ca să-i motivez, aşa cred. Echipele româneşti şi românii în general se mulţumesc cu puţin”, a spus Petrescu. Tehnicianul Unirii speră ca la partida de pe teren propriu cu Glasgow Rangers numărul spectatorilor prezenţi pe Stadionul “Steaua” să fie cel puţin egal cu cei care au asistat la meciul cu VfB Stuttgart. Petrescu este de părere că o echipă mare trebuie să îşi propună să joace bine pe toate planurile, nu doar într-o competiţie. Antrenorul susţine că nu discută cu patronul clubului Unirea Urziceni, Dumitru Bucşaru, şi nici nu îşi doreşte să fie sunat de acesta. Campioana României, Unirea Urziceni, a ratat calificarea în sferturile de finală ale Cupei României “Timişoreana”, după ce a fost învinsă, marţi, pe teren propriu, cu 1-0, de FC Braşov.

Sorin Cîrţu a plecat de la Pandurii

Antrenorul Sorin Cîrţu a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că se consideră vinovat pentru ceea ce a făcut la ultimul meci cu echipa Unirea Urziceni şi de aceea a decis să părăsească formaţia Pandurii Tg. Jiu. Cîrţu şi-a reziliat pe cale amiabilă contractul pe care îl avea cu gruparea gorjeană, lucru pe care l-au făcut şi secunzii Mircea Irimescu, Silviu Lung şi Fane Cioacă. Preşedintele clubului Pandurii, Marin Condescu, a declarat, ieri, că tehnicianul Sorin Cîrţu ar mai fi avut de primit de la gruparea din Tg. Jiu suma de 200.000 de euro, în urma rezilierii contractului, însă antrenorul a renunţat la aceşti bani. Cîrţu a fost antrenorul echipei gorjene timp de un an. Tehnicianul Liviu Ciobotariu a declarat că se află în discuţii avansate cu Pandurii.

Marin Barbu, între Ceahlăul şi Dunărea Giurgiu

Preşedintele clubului Ceahlăul Piatra Neamţ, Viorel Mestecăneanu, a declarat, ieri, că există probleme cu aducerea tehnicianului Marin Barbu la Piatra Neamţ, deoarece acesta întîmpină probleme în rezilerea contracului său cu Dunărea Giurgiu (Liga a II-a). La rîndul său, antrenorul echipei Dunărea Giurgiu, Marin Barbu, a spus că doreşte să preia conducerea tehnică a formaţiei Ceahlăul şi că speră să îşi poată rezilia contractul cu actuala sa grupare, deşi preşedintele acesteia nu vrea să-i dea drumul. Marin Barbu îl val înlocui pe Florin Marin, care a demisionat în urmă cu trei zile, împreună cu secunzii Radu Lefter şi Costel Ilie. Florin Marin mai plecase o dată de la formaţia nemţeană, după jocul cu FC Braşov, scor 0-1, din etapa a 6-a a Ligii I, el fiind atunci demis de Gheorghe Ştefan pentru că nu a vrut să scoată echipa de pe teren. Marin Barbu a antrenat în acest sezon divizionara secundă Dunărea Giurgiu, iar în cariera sa a mai pregătit în Liga I formaţiile Ceahlăul, Foresta Suceava, Petrolul şi UTA. Marin Barbu i-a mai antrenat pe cei de la Ceahlăul în prima ligă în sezonul 2001-2002, atunci cînd a stat pe banca tehnică 18 meciuri, în care a înregistrat 9 victorii, 2 egaluri şi 7 înfrîngeri. De asemenea, în sezonul 2005-2006, Barbu are la activ o promovare din liga secundă cu nemţenii, dar atunci a fost schimbat exact înainte de startul Ligii I.

U. Craiova se mută la Drobeta Tr. Severin

Membrii Consiliului Local Drobeta Turnu Severin au aprobat ieri asocierea cu Universitatea Craiova privind folosirea Stadionului “Municipal” pentru partidele pe care echipa antrenată de Eugen Neagoe le va disputa în Liga I. Acordul este valabil pînă la finele sezonului 2011-2012, primul meci oficial pe care U. Craiova ar putea să îl dispute la Drobeta Tr. Severin fiind cel cu Ceahlăul Piatra Neamţ, din etapa a 14-a a Ligii I. Pe 15 noiembrie, de la ora 13.00, echipa antrenată de Eugen Neagoe va participa la inaugurarea arenei din Drobeta Turnu Severin, fiind programat un meci amical cu Dinamo Bucureşti. Stadionul din Drobeta Tr. Severin a intrat din toamnă trecută într-un amplu proces de modernizare, care se va finaliza anul viitor, cînd va fi montată şi instalaţia de nocturnă. Pînă în prezent investiţia a costat peste trei milioane de euro.

UTA - Jiul Petroşani 1-1, în Liga a II-a

UTA a remizat, ieri, scor 1-1 (Pescariu 64 / Stoiu 63), pe teren propriu, cu Jiul Petroşani, într-o partidă restantă din etapa a 8-a a ligii secunde şi a urcat pe prima poziţie în clasamentul Seriei a II-a. UTA are 25 de puncte, fiind urmată de FC Argeş - 24p şi FCM Tg. Mureş cu 23p. Jiul se află pe locul 5, cu 21p, dar cu un meci mai puţin disputat.

Umilinţă “galactică” în Cupa Spaniei

Anonima formaţie Alcorcon, din Liga a III-a, a produs marţi seară o mare surpriză în 16-imile de finală ale Cupei Spaniei. Jucînd pe teren propriu în manşa tur, Alcorcon a dispus cu 4-0 (Borja 16, 52, Arbeloa 22-autogol, Ernesto 40) de Real Madrid, avînd acum prima şansă la calificarea în optimi. Cotidianul spaniol Marca scrie că acest rezultat este cel mai umilitor din întreaga istorie a clubului madrilen! Au jucat pentru Real Madrid: Dudek - Arbeloa, Albiol, Metzelder, Drenthe - M. Diarra, Guti (46 Gago), Van der Vaart, Granero (63 Marcelo) - Raul (72 Van Nistelrooy), Benzema.

Atentat cu bombă la sediul clubului Olympiakos Pireu

Un nou atac cu bombă s-a petrecut, ieri dimineaţă, în faţa sediului clubului grec Olympiakos Pireu din cartierul atenian Pagrati, fără a fi înregistrate victime, informează site-ul sport.gr. Bomba a explodat cu puţin înainte de ora 4.00, iar zgomotul puternic a trezit locuitorii din zonă. Nu s-au înregistrat victime, ci doar pagube materiale. Marţi, echipa de fotbal a clubului Olympiakos Pireu a fost eliminată în primul tur al Cupei Greciei, pierzînd, în deplasare, scor 1-3, în faţa unei formaţii de ligă secundă, Panserraikos Serres.

Clubul belgian Mouscron nu mai are licenţă

Federaţia Belgiană de Fotbal a anunţat că i-a retras licenţa clubului Mouscron, din cauza situaţiei financiare precare prin care trece formaţia care ocupă în prezent penultimul loc în prima ligă. Mouscron are o situaţie financiară dezastruoasă şi nu a reuşit să plătească mai multe datorii, care în ultima perioadă au crescut foarte mult. Clubul a recunoscut doar o datorie de aproximativ 800.000 de euro, dar mai are întîrzieri la plata TVA-ului către stat şi la plata salariilor. Mouscron a cerut o amînare a termenului limită de achitare, dar nu a obţinut-o, iar acum mai are la dispoziţie trei zile pentru a depune apel la decizia federaţiei. Mouscron îl are ca preşedinte pe Philippe Dufermont, un industriaş belgian care locuieşte în Spania, antrenor este Miroslav Djukic, în timp ce director sportiv este Amedeo Carboni. În cazul în care Mouscron nu va depune apel sau dacă acesta va fi pierdut de formaţia belgiană, echipa va retrograda în Liga a III-a sau a IV-a, iar toate rezultatele din acest sezon vor fi anulate. Mouscron trebuie să joace în următoarea etapă din campionatul Belgiei cu echipa pregătită de Ladislau Boloni, Standard Liege, iar acesta ar putea fi ultimul meci în prima divizie din acest sezon.

26 octombrie, zi cu ghinion pentru Juande Ramos

Antrenorul spaniol Juande Ramos a declarat, ieri, într-un interviu acordat cotidianului As, că nu crede în vrăjitorii, chiar dacă a părăsit banca tehnică a trei echipe, FC Sevilla, Tottenham şi ŢSKA Moscova, în aceeaşi zi, respectiv 26 octombrie. În perioada 2005-2007, Ramos a antrenat echipa FC Sevilla. În ziua de 26 octombrie 2007, Ramos şi-a reziliat, unilateral, contractul cu Sevilla şi a acceptat oferta celor de la Tottenham Hotspur, care i-au oferit un contract pe o perioadă de patru ani, cu un salariu anual de 7 milioane de euro. După un sezon şi opt partide petrecute la Tottenham, Ramos a fost demis într-o zi de duminică, 26 octombrie 2008. În perioada petrecută la Tottenham, tehnicianul spaniol a cucerit Cupa Ligii Angliei. După şase luni petrecute la Real Madrid, Ramos a preluat formaţia ŢSKA Moscova, pe care a părăsit-o însă, după 48 de zile, luni, 26 octombrie 2009. De-a lungul carierei sale, Ramos a mai pregătit pe Alcoyano, Levante Logrones, FC Barcelona B, Lleida, Rayo Vallecano, Betis, Espanyol şi Malaga.

Rangers şi Celtic nu vor evolua în prima ligă engleză

Directorul executiv al Premier League, Richard Scudamore, a afirmat că nu există nicio şansă ca grupările scoţiene Rangers şi Celtic să joace în prima ligă engleză. Cele două echipe scoţiene au fost afectate de criza economică, iar înscrierea în Premier League le-ar fi ajutat să treacă peste problemele pe care le au. Scudamore a explicat că el este împotriva venirii echipelor scoţiene şi consideră că grupările din Anglia nu ar fi nici ele de acord cu propunerea. Rangers, adversara Unirii Urziceni din Liga Campionilor, nu a efectuat transferuri în vară din cauza lipsei banilor, în timp ce veniturile lui Celtic sînt tot mai mici.

Portsmouth a primit interdicţie de transferuri

Clubul Portsmouth a primit interdicţie de transferuri din partea conducătorilor Premier League, deoarece gruparea engleză este foarte aproape de faliment. Echipa a vrut să-l transfere în această săptămînă pe Eugen Bopp, dar nu va putea realiza tranzacţia, deoarece nu şi-a achitat toate datoriile pe care le are în urma unor transferuri mai vechi. O sursă din interiorul clubului a afirmat că problema va fi rezolvată în scurt timp, înainte de perioada de transferuri din luna ianuarie. Bopp, în vîrstă de 26 de ani, era liber de contract, iar în ultimele săptămîni s-a antrenat alături de Portsmouth. Formaţia din Premier League a mai avut probleme financiare şi în luna septembrie, cînd nu a avut bani pentru achitarea salariilor, după ce cu o lună înainte fusese aproape de faliment. Omul de afaceri saudit Ali Al Faraj a preluat pe Portsmouth acum trei săptămîni, după ce a cumpărat 90% din acţiuni de la fostul proprietar, Sulaiman Al Fahim. Al Faraj a recunoscut în presa arabă că nu este miliardar şi nu ştie nimic despre sport, lăsînd să se înţeleagă că va vinde clubul în cel mai scurt timp. Doi oameni de afaceri, israelianul Levi Kushnir şi Balram Chainrai din Hong Kong, ar putea fi noii investitori ai formaţie, ei fiind în tribune la ultimele două partide ale grupării. Portsmouth ocupă ultimul loc în campionatul englez, cu patru puncte acumulate în zece etape.

Agassi a recunoscut că s-a dopat în 1997

Fostul lider mondial al ATP, americanul Andre Agassi, a recunoscut în autobiografia sa, care va fi publicată la 9 noiembrie, sub titlul “Open: O autobiografie”, că s-a dopat cu metamfetamină în 1997. Agassi a explicat că a ajuns să facă acest lucru deoarece nu era în formă şi avea probleme cu soţia sa de pe atunci, actriţa Brooke Shields. Agassi a povestit că totul a avut loc în locuinţa sa şi că a consumat drogul împreună cu asisentul său. Ulterior, Agassi a fost testat pozitiv, dar tot el a dezvăluit că i-a minţit pe oficialii ATP şi a scăpat de suspendare. „Slim, pe care deja îl concediasem, era un recunoscut consumator de droguri, care amesteca substanţa cu sucurile. Atunci a venit minciuna principală. Am scris că, din greşeală, am băut răcoritoarea lui Slim. Am semnat scrisoarea, mă simţeam ruşinat, desigur, şi mi-am promis că minciuna aceea era punctul final pentru tot ceea ce făcusem”. După ce a trimis această scrisoare, ATP a retras proba pozitivă şi nu a permis ca testul să fie făcut public, chiar dacă în lumea tenisului exista deja zvonul că Agassi fusese depistat pozitiv. Andre Agassi a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Atlanta, din 1996, dar în 1997 nu a cîştigat niciun turneu important. Următorul său titlu într-un turneu de Grand Slam a fost obţinut abia în 1999, la Roland Garros, în acelaşi an Agassi cucerind şi US Open. Agassi a cîştigat peste 30 de milioane de dolari în carieră şi are trecute în palmare opt titluri de Grand Slam. Agassi este căsătorit cu fosta jucătoare Steffi Graf şi au împreună doi copii.