Etapa a 2-a în Cupa “Mării Negre” la fotbal

Cea de-a II-a ediţie a Cupei “Mării Negre” la fotbal îşi va desfăşura, miercuri şi joi, partidele etapei a 2-a, după următorul program: miercuri - Grupa A (la Topalu): Topalu - Hîrşova (ora 13.00), Gîrliciu - Horia (ora 15.00); Grupa B (la Cernavodă): Cernavodă - Medgidia (ora 13.00), Tortomanu - Mircea Vodă (ora 15.00); Grupa C (la Topraisar): Topraisar - Independenţa (ora 13.00); Bărăganu - Ciocîrlia (ora 15.00); Grupa D (la Băneasa): Băneasa - Ostrov (ora 13.00), Ion Corvin - Dobromir (ora 15.00); joi - Grupa E (la Aliman): Aliman - Adamclisi (ora 13.00), Deleni - Lipniţa (ora 15.00); Grupa F (la Mihail Kogălniceanu): Mihail Kogălniceanu - Pantelimon (ora 13.00), Nicolae Bălcescu - Grădina (ora 15.00); Grupa G (la Chirnogeni): Amzacea - Cerchezu (ora 13.00); Chirnogeni - Negru Vodă (ora 15.00); Grupa H (la Constanţa, teren “ITC”): Pecineaga - Municipal Constanţa (ora 13.00); Cumpăna - Lumina (ora 15.00).

Gripa H1N1, depistată la mai mulţi jucători de la Bolton

Managerul grupării Bolton, Greg Megson, a anunţat, ieri, că membri ai echipei sale au fost contaminaţi cu gripa H1N1, anunţ ce intervine a doua zi după cel al omologului său de la Blackburn, Sam Allardyce. Bolton va întîlni Chelsea, astăzi, în Cupa Ligii Angliei. Sam Allardyce a criticat luni forurile fotbalistice engleze pentru că nu au decis anularea meciurilor din cauza gripei H1N1. Megson a refuzat să anunţe numele persoanelor afectate de gripă, afirmînd că aceştia “sînt bine şi nu ar fi corect să le spun numele. Cred că am avut cinci cazuri, patru jucători şi un membru al echipei”, a completat Megson. Sam Allardyce a avut la Blackburn trei cazuri de gripă H1N1.

Schalke ’04 ar putea vinde o parte din stadion

Antrenorul formaţiei Schalke ’04 Gelsenkirchen , Felix Magath, a anunţat, ieri, că plănuieşte să scoată la licitaţie “orice lucru din proprietatea clubului”, chiar şi o parte din stadionul pe care îşi dispută meciurile de pe teren propriu, “Veltins-Arena”, din cauza datoriilor pe care echipa le-a acumulat. “Sîntem într-o situaţie în care am putea vinde orice lucru din proprietatea clubului. De exemplu, o parte din stadionul nostru. În săptămînile care urmează, ne vom gîndi la posibilitatea de a contacta posibili investitori”, a spus Magath, care a mai precizat că nu intenţionează să vîndă niciun jucător important al formaţiei din Gelsenkirchen. Schalke, ocupanta locului 4 în Bundesliga, la două puncte în spatele liderului Bayer Leverkusen, a acumulat datorii în valoare de 136,5 milioane de euro, iar preşedintele clubului, Clemens Tonnies, a recunoscut că echipa este “bolnavă”. În consecinţă, Liga Germană de Fotbal (DFL) a cerut oficialilor grupării din bazinul Ruhr să prezinte garanţii care să dovedească stabilitate financiară. În caz contrar, Schalke riscă fie o amendă, fie depunctarea, sau, în cel mai rău caz, retragerea licenţei şi excluderea din campionat.

Cazorla are hernie de disc

Internaţionalul spaniol al echipei Villarreal, Santiago Cazorla, suferă de hernie de disc şi va fi absent de pe gazon pentru o perioadă nedeterminată, a anunţat gruparea din Primera Division. „Santi suferă de hernie de disc şi a fost trimis într-o clinică la Jaen pentru a realiza o sesiune specială de recuperare. Va rămîne acolo pînă miercuri, apoi îi vom aplica un tratament corespunzător. Sperăm să nu stea mult departe de gazon, dar deocamdată nu putem indica exact timpul necesar recuperării”, a precizat conducătorul staff-ului medical al echipei Villarreal, Juan Albors, care a menţionat că jucătorul nu va avea nevoie de o intervenţie chirugicală.

Chelsea îşi menţine interesul pentru Aguero

Dacă va scăpa în iarnă de interdiciţia de a face transferuri dictată de FIFA, clubul Chelsea va încerca achiziţionarea atacantului Sergio „Kun” Aguero (Atletico Madrid), jucător pentru care a făcut o ofertă de 42 de milioane de lire sterline. „Au fost oferte atît pentru Aguero, cît şi pentru Forlan. Chelsea a făcut o ofertă de 42 de milioane de lire sterline pentru Kun, iar Real Madrid a oferit 33 de milioane de lire streline pentru Forlan. Dacă cei doi jucători îşi vor dori un nou orizont, Atletico trebuie să ia în considerare aceste oferte. Dacă va fi nevoie să corectăm ceva în perioada de iarnă, o vom face”, a precizat directorul clubului madrilen, Miguel Angel Gil Marin, citat de publicaţia britanică The Sun.

Olandezul Yuri van Gelder, suspendat un an pentru consum de cocaină

Fostul campion mondial la inele şi, totodată, deţinătorul titlului european, Yuri van Gelder, a fost sancţionat e Federaţia Olandeză de Gimnastică (KNGU), cu un an de suspendare din toate competiţiile sportive, după ce a fost depistat pozitiv la un test antidoping. Gimnastul în vîrstă de 26 de ani a recunoscut că a consumat cocaină înainte de Campionatele Naţionale din luna iunie şi va trebui să înapoieze medalia pe care a cucerit-o la această competiţie. „Cine a greşit trebuie să plătească. Am prizat cocaină cu trei zile înaintea concursului”, a spus Van Gelder, care în 2005, la Melbourne, a devenit campion mondial la inele, iar în luna aprilie a acestui an a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene de la Milano.

Azarenka a debutat victorioasă la Masters

Ieri a debutat la Doha (Qatar) Turneul Campioanelor la tenis, competiţie la care participă cele mai bune opt jucătoare din lume. În primul meci, bielorusa Victoria Azarenka şi-a onorat debutul într-un Masters, trecînd cu 6-2, 6-3 de sîrboaica Jelena Jankovici. Din Grupa Albă mai fac parte Caroline Wozniacki şi Dinara Safina. În Grupa Maro au fost programate ieri două meciuri. Elena Dementieva (Rusia) a dispus de Venus Williams (SUA) cu 3-6, 7-6(6), 6-2, în timp ce partida Serena Williams (SUA) - Svetlana Kuzneţova (Rusia) s-a disputat după închiderea ediţiei.