Samara, Filimon şi Cioti participă la Open-ul Angliei

Sfertfinalişti la Cupa Mondială, întrecere încheiată duminică, la Linz (Austria), sportivii constănţeni Elizabeta Samara, Constantin Cioti şi Andrei Filimon au ajuns ieri în oraşul Sheffield, unde mîine va debuta Open-ul Angliei la tenis de masă. La competiţie vor mai fi prezenţi şi arădeanca Daniela Dodean, bistriţeanul Adrian Crişan şi buzoianul Ovidiu Ionescu. Sportivii vor participa atît în probele de simplu, cît şi în probele de dublu. În probele de simplu şi dublu de la Under 21 sînt înscrise doar Daniela Dodean şi Elizabeta Samara. Întrecerea se va încheia duminică şi este ultimul turneu înainte de ITTF Pro Tour Grand Finals, competiţie care va avea loc la Macao.

Clasări în apropierea podiumului pentru echipele de scrimă de la CS Farul la CN de juniori

La sfîrşitul săptămînii trecute, la Craiova, s-au desfăşurat Campionatele Naţionale de scrimă pentru junioare şi juniori, întrecere la care au participat şi sportivii de la CS Farul. Niciunul dintre ei nu a reuşit să urce pe podium, cea mai aproape de adjudecarea unei medalii fiind echipa feminină. Mădălina Ciucuraş, Cristina Răceu, Anca Moraru şi Emona Toma au ocupat poziţia a patra în întrecerea pe echipe. În schimb, la individual, fetele au ocupat următoarele poziţii: Ciucuraş - locul 16, Răceu - locul 18, Moraru - locul 22 şi Toma - locul 24. La masculin, Alin Cristian, Radu Chiperi, Dmitri Nistor, Cătălin Monea şi Bogdan Ciucuraş au ocupat poziţia a cincea în proba pe echipe, în timp ce la individual doar Alin Cristian (locul 12) şi Radu Chiperi (locul 22) au obţinut clasări mai bune. Sportivii sînt antrenaţi de Mihaela Ion, Sebastian Bezem şi Gheorghe Horia.

Cinci medalii pentru karatiştii constănţeni la CN de tineret

Sala Tomis din Constanţa a fost, sîmbătă şi duminică, gazda Campionatului Naţional de karate pentru copii şi tineret. Sportivii de la CS Farul au obţinut cinci medalii la tineret, cei care au urcat pe podium fiind Laura Constandache, Livia Cotoban şi Andreea Cotoban - locul I la echipe kata; Alin Neamţu, Alexandru Vîju şi Romeo Găvan - locul II la echipe kata; Alexandru Vîju - locul II la individual kumite, cat. -50 kg; Laura Constandache - locul III kata şi locul III kumite, cat. +65 kg. Sportivii sînt antrenaţi de Valerian Muşat.

Trei partide în devans în LN de handbal feminin

Prezenţa formaţiilor feminine româneşti de handbal în cupele europene modifică programul etapei a 6-a a Ligii Naţionale. Nu mai puţin de trei partide se vor desfăşura în devans în această săptămînă. Astăzi vor avea loc două dintre cele mai importante dispute ale rundei. Astfel, înainte de a da piept la Rm. Vîlcea cu liderul Grupei C din Liga Campionilor, Zvezda Zvenigorod (duminică, 1 noiembrie, ora 19.00), Oltchim se va duela, de la ora 16.00, în deplasare, cu Dunărea Brăila, în timp ce Rulmentul Braşov întîlneşte, de la ora 14.00, ambiţioasa echipă a lui Gheorghe Tadici, HC Zalău. Adversara braşovencelor din turul 3 al Cupei EHF, HCM Baia Mare, joacă mîine, de la ora 16.30, în deplasare, în compania celor de la HCM Roman.

Alexandrina Barbosa a semnat un contract cu Itxako

Handbalista portugheză Alexandrina Barbosa, ultima dată la Rulmentul Braşov, a semnat un contract cu formaţia iberică Itxako şi va fi prezentată într-o conferinţă de presă programată azi, informează site-ul oficial al echipei din Spania. Barbosa a fost declarată liberă de contract după ce Rulmentul Urban Braşov nu i-a plătit salariul pe mai multe luni. Astfel, Barbosa va fi adversara Oltchimului în Grupa C a Ligii Campionilor, în returul dintre românce şi Itxako, programat pe 10 ianuarie 2010. În tur, Oltchim s-a impus, în Spania, cu scorul de 27-24.

Sorana Cîrstea, pe locul 43 în clasamentul WTA

Sorana Cîrstea a coborât patru poziţii şi ocupă locul 43, cu 1.417 puncte, în ierarhia WTA dată publicităţii ieri. În Top 100 WTA mai figurează patru sportive din România, Alexandra Dulgheru, locul 52 (1.248p, aceeaşi poziţie ca săptămîna trecută), Raluca-Ioana Olaru, locul 71 (910p, aceeaşi poziţie), Monica Niculescu, locul 84 (756p, aceeaşi poziţie) şi Edina Gallovits, locul 87 (744p, a urcat două poziţii). Între primele o sută de jucătoare în ierarhia de dublu se află patru românce: Niculescu, locul 30 (2.800p, aceeaşi poziţie ca săptămîna trecută), Cîrstea, locul 50 (1.650p, a coborît cinci poziţii), Gallovits, locul 79 (1.040p, a urcat două poziţii) şi Olaru, locul 96 (774p, a urcat o poziţie). Cea mai importantă schimbare a clasamentului WTA este cea a liderului, Dinara Safina revenind pe primul loc, iar Serena Williams coborînd pe locul 2.

Hănescu a coborît pe locul 37 în clasamentul ATP

Victor Hănescu a coborît şase poziţii şi se află pe locul 37, cu 1.021 de puncte, în clasamentul ATP, dat publicităţii ieri. Victor Crivoi a urcat cinci poziţii în ierarhia ATP şi se află pe locul 106, cu 509p, iar Adrian Ungur a coborît o poziţie şi ocupă locul 195, cu 269p. La dublu, cel mai bine clasat jucător român este Horia Tecău, pe locul 53, în staţionare, el fiind urmat de Andrei Pavel pe locul 100, în urcare şapte poziţii.

Crivoi, în turul secund la Viena

Tenismen Victor Crivoi l-a învins, ieri, pe cehul Jan Hernych, scor 6-3, 6-3, în manşa inaugurală a turneului de la Viena, dotat cu premii în valoare de 574.750 de euro. Pentru această victorie, Crivoi va primi un cec în valoare de 8.250 de euro şi 20 de puncte ATP. În următorul tur românul îl va întîlni pe învingătorul meciului dintre germanii Philipp Kohlscreiber şi Dieter Kindlmann.

Campionatul Mondial de Kempo, la Bucureşti

Federaţia Română de Kempo organizează în perioada 26-31 octombrie, la Sala Polivalentă din Bucureşti, Campionatul Mondial de Kempo, la care vor participa 415 sportivi din 40 de ţări. Acest eveniment se desfăşoară sub egida federaţiei internaţionale de specialitate şi cu sprijinul Ministerului Tineretului şi Sportului. Participanţii la competiţie îşi vor disputa supremaţia în acest sport de luptă, provenit din artele marţiale, în cadrul a zece probe: Kata, Kata cu arme, Self Defense, Self Defense cu arme, Gladiator, Semi Contact, Full Contact, Knockdown, Kempo K1 şi Grappling. Lotul naţional de Kempo al României s-a clasat pe primul loc pe naţiuni de şase ori consecutiv la ediţiile Campionatelor Europene şi Mondiale, în perioada 2003-2009. Vor lua parte la acest eveniment, ca invitaţi de onoare, personalităţi din lumea sportului de luptă la nivel mondial şi staruri de cinema ca Jeff Speakman, Benny “The Jet” Urquidez, Eric Lee, Don “The Dragon” Wilson sau Kancho Soeno Yoshiji. Deschiderea oficială a competiţiei va avea loc astăzi, la Sala Polivalentă, de la ora 18.00.

Doina Melinte a primit titlul de doctor în educaţie fizică şi sport

Secretarul de stat din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, Doina Melinte, a susţinut ieri, la Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport (ANEFS), teza de doctorat în educaţie fizică şi sport, obţinînd titlul de doctor cu calificativul „foarte bine”. Melinte, în vîrstă de 53 de ani, a susţinut lucrarea „Modelarea pregătirii sportivelor de elită mondială în probele atletice de semifond. Studiu de caz Doina Melinte”, iar la final, cînd membrii comisiei de evaluare i-au acordat calificativul “foarte bine”, campioana olimpică de la Los Angeles a izbucnit în plîns. Înainte de a-şi prezenta lucrarea, fostul secretar general al Federaţiei Române de Atletism, Nicolae Mărăşescu, i-a spus Doinei Melinte: „Lasă că doctoratul ţi l-ai luat pe stadion, acum ai venit să-ţi iei diploma”. La susţinerea tezei au mai asistat Violeta Beclea Szekely, Otilia Bădescu, Iolanda Balaş Soter şi Fiţa Lovin.