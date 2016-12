Tribunalul Federal al Elveţiei a confirmat suspendarea amenzii lui Mutu

Tribunalul Federal al Elveţiei a confirmat oficial ieri suspendarea temporară a hotărîrii TAS prin care Adrian Mutu era obligat la plata unor daune în valoare de 17 milioane de euro către clubul Chelsea Londra. Impresarul internaţionalului român, Victor Becali, anunţase această hotărîre încă de la începutul lunii octombrie.

Trică a fost suspendat două etape şi amendat cu 1.000 de lei

Mijlocaşul echipei Universitatea Craiova, Eugen Trică, a fost suspendat, ieri, două etape şi amendat cu 1.000 de lei de către Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal, după ce fusese eliminat în meciul cu Astra Ploieşti, disputat duminică, în Liga I. În minutul 86, Trică a faultat la mijlocul terenului şi a fost avertizat cu cartonaş galben, moment în care fotbalistul Universităţii Craiova a încercat să-l lovească pe arbitrul Alexandru Deaconu. “Centralul” partidei i-a arătat direct cartonaşul roşu mijlocaşului oltean, care a încercat să se repeadă din nou la Deaconu, însă a fost ţinut de mai mulţi coechipieri.

Naţionala Under 17 s-a calificat de pe locul secund în Turul de Elită

Reprezentativa de fotbal Under 17 a României s-a calificat de pe locul secund la Turul de Elită al Campionatului European Under-17, ediţia 2009-2010. În meci decisiv pentru ocuparea primei poziţii, România a fost învinsă, ieri, la Chiajna, de reprezentativa similară a Spaniei, cu 4-1 (Fernandez 10, Alcantara 33, Orti 55, 72 / Vătăjelu 60). În min. 50, Stănescu a ratat o lovitură de la 11 m. În celălalt meci al zilei, Lituania a învins, cu 3-2, Insulele Feroe. Clasament final Grupa a 2-a: 1. Spania 9p, 2. România 6p, 3. Lituania 3p, 4. Insulele Feroe 0p. Spania şi România s-au calificat pentru Turul de Elită, cele şapte mini-turnee fiind programate în perioada 1-31 martie 2010. Cîştigătoarele acestor mini-turnee se vor califica la turneul final, programat anul viitor, în luna mai, alături de Liechtenstein (ţara-gazdă), calificată direct. Tragerea la sorţi a componenţei celor şapte mini-turnee va avea loc pe 4 decembrie.

Amical Spania - Argentina, pe 14 noiembrie

Reprezentativele Spaniei şi Argentinei, ambele calificate la Campionatul Mondial de fotbal din 2010, vor disputa un meci amical pe 14 noiembrie, la Madrid. Întîlnirea se va disputa cu ocazia sărbătoririi centenarului Federaţiei Spaniole de Fotbal. Argentina doreşte să dispute încă o partidă amicală, pe 18 noiembrie, de preferinţă tot în compania unei reprezentative europene. Mai multe federaţii şi-au exprimat dorinţa de a întîlni Argentina, printre care şi Brazilia, aceasta fiind însă refuzată de selecţionerul Diego Maradona. „Diego Maradona nu se teme de nicio echipă, dar, în acest stadiu, cu gîndul la turneul final, scopul nu este de a juca împotriva formaţiilor sud-americane, ci contra selecţionatelor europene care s-au calificat”, a explicat purtătorul de cuvînt al federaţiei argentiniene, Guillermo Tofoni.

Middlesbrough l-a demis pe antrenorul Gareth Southgate

Clubul de ligă secundă Middlesbrough a renunţat la serviciile tehnicianului Gareth Southgate, deşi echipa ocupă locul 4 în clasament, iar în ultima etapă a cîştigat, cu 2-0, meciul de pe teren propriu, cu Derby County, după ce a înregistrat trei înfrîngeri consecutive acasă. La această partidă au fost prezenţi doar 18.000 de spectatori, acesta fiind un record negativ pe Stadionul “Riverside”. Antrenorul în vîrstă de 39 de ani a fost numit în funcţie în iunie 2006, dar Middlesbrough a retrogradat din Premier League la finalul sezonului trecut. “A fost cea mai grea decizie pe care am luat-o de cînd sînt eu în fotbal. Gareth are toate calităţile necesare unui antrenor, dar a venit momentul unei schimbări”, a explicat preşedintele clubului, Steve Gibson. Southgate, care are 57 de selecţii în echipa naţională a Angliei, a evoluat, din 2001, în peste 200 de partide ca jucător pentru Middlesbrough. Presa engleză a scris că Gordon Strachan şi Nigel Pearson sînt favoriţi la preluarea funcţiei de antrenor, dar pe listă mai pot fi incluşi Kevin Keegan, Alan Curbishley sau Graeme Souness.

Federaţia Rusă de Fotbal anchetează meciuri suspectate de a fi fost trucate

Federaţia Rusă de Fotbal (RFU) a anunţat, ieri, că a deschis, la solicitarea UEFA, o anchetă în legătură cu unele meciuri suspectate de a fi fost trucate în mai multe divizii din campionat. UEFA a trimis federaţiei ruse o listă cu şase meciuri suspectate. “Am deschis o anchetă internă. Nu este prima scrisoare primită de la UEFA în acest sens şi cred că nici ultima. Este o chestiune de rutină, ne-am obişnuit cu aşa ceva”, a precizat directorul executiv al RFU, Alexei Sorokin. Bănuielile asupra jocurilor respective rezultă din analiza matematică a activităţii pariorilor, iar lista partidelor a fost generată automat de computer, conform explicaţiilor oferite de Sorokin. “De obicei, formăm un comitet de experţi care îşi exprimă părerile pe care le transmitem către UEFA”, a completat directorul RFU. Sorokin a refuzat să răspundă în legătură cu precedentele anchete de acest gen, motivînd că “sînt în curs de desfăşurare”.

Rummenigge rămîne preşedinte la Bayern Munchen pînă în 2011

Preşedintele clubului Bayern Munchen, Karl-Heinz Rummenigge, şi-a prelungit contractul cu gruparea germană pentru încă doi ani, astfel că va îndeplini această funcţie pînă în 2011, a anunţat purtătorul de cuvînt al clubului, Markus Horwick. Fost internaţional german, Rummenigge se află la conducerea bavarezilor din anul 2002.

Serse Cosmi, antrenor la Livorno

Serse Cosmi a fost numit ieri în funcţia de antrenor principal al echipei Livorno, înlocuindu-l pe Gennaro Ruotolo, demis cu o zi în urmă. „Pentru mine acest angajament este o eliberare. Nu spun că mi-a fost rău în ultima perioadă, dar mă tot gîndeam la Serie A. Îi mulţumesc preşedintelui Aldo Spinelli pentru că mi-a oferit această posibilitate. Situaţia de la Livorno nu este plăcută, dar abia aştept să cobor în iarbă şi să-mi încep munca”, a spus Cosmi, în vîrstă de 51 de ani. El a mai pregătit în Serie A formaţiile Perugia, Genoa şi Udinese, iar ultima dată s-a aflat pe banca tehnică a divizionarei secunde Brescia, de unde a fost demis în septembrie 2008. Livorno ocupă ultimul loc în clasament, cu doar trei puncte acumulate în opt etape.