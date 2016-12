Simona Halep, în turul secund la Saint Raphael

Sportiva constănţeană Simona Halep s-a calificat în turul al doilea al turneului challenger de la Saint Raphael (Franţa), dotat cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari. Halep a învins-o, în runda inaugurală, cu 5-7, 6-2, 7-5, pe Angelique Kerber (Germania), cap de serie nr. 1, şi va juca, în faza următoare a competiţiei, cu Severine Bremond Beltrame (Franţa). În proba de dublu de la Saint Raphael, perechea Elena Bogdan / Elora Dabija a fost învinsă, în primul tur, cu 7-6 (7/3), 7-6 (7/5), de cuplul Irina Kurianovici / Valeria Savinik (Belarus / Rusia).

Perechea Tecău / Hutchins, eliminată în primul tur la Kremlin Cup

Perechea formată din Horia Tecău (România) şi Ross Hutchins (Marea Britanie) a fost învinsă, luni seară, de cuplul Andrei Golubev (Kazahstan) / Evgheni Korolev (Rusia), scor 7-6, 2-6, 10-8, într-un meci din primul tur al turneului de la Moscova. Pentru prezenţa în primul tur, constănţeanul Tecău şi britanicul Hutchins vor primi un cec în valoare de 4.800 de dolari. Pe tabloul principal de dublu mai este prezent şi Victor Hănescu, el făcînd pereche cu James Cerretani (SUA).

Cupa de Toamnă la lupte libere

Asociaţia Judeţeană de Lupte (AJL) şi Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa au organizat sîmbăta trecută, la Sala “Triunghi”, un concurs de lupte libere pentru copii şi cadeţi, Cupa de Toamnă. Au participat circa 50 de sportivi cu vîrsta între 13 şi 17 ani, de la cluburile LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa, CSS Mangalia şi CS Mangalia. S-au remarcat Vasile Ilie, Sergiu Olteanu, Florin Serghei, Ştefan Marin, Dragoş Cazacu, Cristian Odică, Ionuţ Robitu, Cosmin Caraion (toţi de la LPS), Nicoleta Popa, Denisa Macovei, Mădălin Pârvulescu, Liviu Costache, George Niţu (de la CSS Mangalia) şi Răzvan Roman (CS Mangalia). Ioan Giuglea, directorul executiv al AJL, a declarat că toţi concurenţii au fost recompensaţi cu diplome, echipament sportiv, dulciuri şi răcoritoare.

Sorana Cîrstea a abandonat în meciul cu Monica Niculescu

Sorana Cîrstea a abandonat în întîlnirea cu Monica Niculescu, contînd pentru primul tur al turneului WTA de la Moscova, dotat cu premii în valoare totală de un milion de euro. Cîrstea a abandonat la scorul de 3-0 pentru Niculescu. Pentru accederea în turul secund, Niculescu va primi un cec în valoare de 12.786 de dolari şi 60 de puncte WTA, în timp ce Cîrstea a primit un punct WTA şi 6.872 de dolari pentru participare.

Hănescu a ratat calificarea în turul secund la Moscova

Victor Hănescu, cap de serie nr. 2, a ratat, ieri, calificarea în turul secund al turneului de la Moscova, dotat cu premii în valoare totală de un milion de dolari. Hănescu a fost învins, în runda inaugurală, cu 5-7, 7-5, 6-4, de americanul Wayne Odesnik. Pentru participarea la turneul de la Moscova, Hănescu va încasa un cec în valoare de 9.700 de dolari, dar nu va primi niciun punct ATP.

Derby-ul Oltchim Rm. Vîlcea - Rulmentul Braşov, în pericol

Echipa Rulmentul Braşov nu va face deplasarea la Rm. Vîlcea pentru meciul cu Oltchim, din Liga Naţională de handbal feminin, a anunţat, ieri, antrenorul formaţiei ardelene, Herbert Muller. Acesta a precizat că din cauza situaţiei financiare dificile prin care trece clubul, marţi după-amiază, jucătoarele împreună cu oficialii echipei au votat să nu se facă deplasarea pentru derby-ul cu Oltchim. Antrenorul braşovean crede că meciul cu Oltchim s-ar putea juca doar în condiţiile în care la Braşov se va întîmpla o minune. „Directorul nostru sportiv, Mircea Cucuian, se află la Bucureşti şi, în funcţie de ce se va întîmpla acolo, poate cine ştie, vine cu banii pentru salarii, şi atunci vom face deplasarea. Dar un lucru este clar, pe promisiuni nu mai merge, pentru că nu le mai crede nimeni. Fetele şi-au făcut treaba şi au cîştigat meciul cu Clujul, dar nu s-a văzut nicio reacţie din partea conducerii”, aspus Muller. Meciul Rulmentul - Oltchim este programat azi, la ora 18.00, în Sala Sporturilor “Traian” din Rm. Vîlcea.

RK Trimo Trebnje - UCM Reşiţa, în turul 3 al Cupei EHF

Vicecampioana României la handbal masculin, UCM Reşiţa va întîlni echipa RK Trimo Trebnje (Slovenia), în turul 3 al Cupei EHF, conform tragerii la sorţi care a avut loc ieri, la sediul forului european de la Viena. Echipa reşiţeană a intrat în competiţie în turul secund, în care a eliminat campioana Cehiei, HCB OKD Karvina, cu scorul general de 68-61. UCM Reşiţa este debutantă în Cupa EHF, după ce în ultimele trei sezoane a cucerit consecutiv Challenge Cup. Prima manşă din turul 3 se va disputa pe 14 sau 15 noiembrie, în deplasare, iar cea de-a doua o săptămînă mai tîrziu, la Reşiţa.

Concursul Romaniacs, inclus în Campionatul Mondial de Enduro Extrem

Red Bull Romaniacs, considerat cel mai dur concurs de hard-enduro din lume, va fi inclus, începînd cu 2011, alături de Erzbergrodeo (Austria), Roof of Africa (Africa de Sud), Hell’s Gate (Italia) şi The Tough One (Anglia) în Campionatul Mondial de Enduro Extrem. Enduro extrem este un sport relativ nou, comparativ cu enduro sau motocrosul, iar competitorii au de parcurs trasee foarte grele într-un interval de timp stabilit dinainte. Amploarea pe care o au cele cinci evenimente i-a determinat pe cei cinci promotori ai competiţiilor să se reunească pentru înfiinţarea World Xtreme Enduro Championship (WXEC). Prezentarea oficială a campionatului va avea loc pe 5 iunie, cu ocazia ediţiei 2010 a Erzbergrodeo. Prima etapă a noului Campionat Mondial va avea loc în Anglia - The Tough One. Pilotii, care vor participa la cele cinci evenimente incluse în WXEC, vor primi puncte în funcţie de clasare din fiecare competiţie, iar la sfîrşitul anului se va desemna cîştigătorul titlului mondial.