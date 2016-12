CS Tomis a cedat în al doilea amical de la Buzău

Seria partidelor amicale susţinute în această pauză competiţională s-a încheiat cu o înfrîngere pentru formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa. După ce s-au impus, vineri, în prima partidă din “dubla” cu HCM Buzău, scor 29-25, constănţencele au cedat întîlnirea de sîmbătă, scor 25-26 (12-14). Antrenorii Goran Kurtes şi Victor Dăbuleanu au rulat de această dată întreg lotul avut la dispoziţie, Tomisul avînd o evoluţie inconstantă pe parcursul întîlnirii. „În prima repriză au fost folosite titularele şi am reuşit să conducem la patru-cinci goluri. Buzăul a revenit însă în cea de-a doua repriză, cînd au fost introduse rezervele şi partida s-a încheiat în favoarea lor, deşi am egalat în ultimul minut de joc. Din păcate, unele jucătoare ne-au redemonstrat că nu se ridică la nivelul obiectivului propus şi este foarte probabil să fie împrumutate la alte echipe”, a declarat directorul sportiv al Tomisului, Paul Alexe. După jocul-şcoală cu HCM, Pîrîianu & co. au rămas la Buzău pentru a face galerie echipei de handbal masculin HCM Constanţa în duelul din Liga Campionilor cu Pick Szeged. Liga Naţională de handbal feminin va fi reluată pe 24 octombrie, cînd CS Tomis se va deplasa în fieful celor de la HCM Baia Mare.

CSM Medgidia a rămas pe locul 12 în LN de handbal masculin

Chiar dacă a pierdut vineri, în fieful celor de la HC Minaur Baia Mare, în etapa a 6-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, CSM Medgidia şi-a păstrat locul 12 în clasament. Principalele contracandidate ale elevilor lui Florin Cazan în lupta pentru evitarea retrogradării, Dinamo Bucureşti şi Rom Cri Braşov, au părăsit terenul învinse în această rundă şi au rămas fără nicio victorie în acest sezon. Rezultatele etapei - vineri: HC Minaur Baia Mare - CSM Medgidia 27-26; U. Cluj - CSM Satu Mare 30-29; sîmbătă: Ştiinţa Bacău - HC Odorhei 32-25; Bucovina Suceava - Rom Cri Braşov 34-20; duminică: Poli Timişoara - Dinamo Bucureşti 28-27. Meciurile Pandurii Tg. Jiu - HCM Constanţa şi UCM Reşiţa - Steaua au fost reprogramate pentru joi, 22 octombrie, de la ora 18.00. Clasament: 1. HCM 10p; 2. Steaua 8p (golaveraj: 166-127); 3. Reşiţa 8p (159-120); 4. Bacău 8p (200-174); 5. Tg. Jiu 8p (138-123); 6. Odorhei 8p (189-182); 7. Cluj 7p; 8. Suceava 6p (166-151); 9. Satu Mare 6p (184-177); 10. Timişoara 4p; 11. Minaur 3p; 12. Medgidia 2p; 13. Braşov 1p (149-186); 14. Dinamo 1p (177-218).

Cupa “Pot Black” la snooker

Sâmbătă, la Club Bowling din Saturn, s-a desfăşurat, în premieră, Cupa “Pot Black” la snooker. La festivitatea de deschidere au participat preşedintele Federaţiei Române de Snooker, antrenorul federal Dragoş Cozmaciuc, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi numeroşi admiratori ai acestui sport. Arbitrajul a fost asigurat de Alexandru Crişan (arbitru internaţional EBSA) şi Alexandra Brăiculeanu (arbitru naţional). Competiţia face parte din turneul de promovare al acestui joc la nivelul întregii ţări, astfel încît România să poată fi reprezentată de cel puţin un jucător la cel mai important campionat de snooker din lume: Main Tour. Cîştigătorul competiţiei a fost Denis Creţu (campion naţional la categoria Man 2008). Dragoş Cozmaciuc s-a arătat încîntat de interesul manifestat de localnici pentru acest joc elegant şi a promis că va reveni pentru o sesiune de pregătire profesionistă şi chiar pentru un viitor campionat naţional, în vara anului 2010. „Snookerul este un joc al echilibrului, care necesită o mare putere de concentrare şi cultivă respectul faţă de sine şi faţă de adversar. Este un sport elegant, la care competitorii poartă vestă, mănuşi şi papion şi faptul că deja avem tineri pasionaţi de snooker demonstrează că Mangalia are o tînără generaţie cu preocupări dintre cele mai serioase şi interesante, care priveşte viitorul cu încredere în propriile forţe!”, a declarat primarul Mangaliei, Mihai Claudiu Tusac.

UCM Reşiţa, în turul 3 al Cupei EHF

Echipa de handbal masculin UCM Reşiţa a obţinut, duminică, calificarea în turul al treilea al Cupei EHF. Deşi a fost învinsă în manşa retur a turului secund de către formaţia cehă HC OKD Karvina, cu 29-28 (14-14), UCM Reşiţa s-a calificat în faza următoare a competiţiei datorită victoriei de pe teren propriu, din partida tur, scor 40-32. UCM Reşiţa participă în premieră în Cupa EHF, după ce a cîştigat ultimele trei ediţii ale Cupei Challenge.

Româncele au zdrobit Elveţia în preliminariile CE de handbal feminin din 2010

Reprezentativa feminină de handbal a României a făcut instrucţie cu Eleveţia, în cel del de-al doilea meci al Grupei 1 din preliminariile Campionatului European din 2010. Tricolorele s-au impus lejer la Zurich şi au obţinut cea mai categorică victorie din ultimul timp, scor de 39-18 (20-7). Pentru România au marcat: Puşcaşu 7 g, Maier 6g, Stanca 5g, Moldovan 4g, Vădineanu 4g, Vărzaru 3g, Amariei 3g, Manea 3g, Neagu 2g, Elisei 1g, Lecuşanu 1g. În celălalt meci al grupei, Portugalia a cedat, cu 31-36, în disputa de pe teren propriu cu Ucraina. În prima etapă s-au înregistrat următoarele rezultate: România - Portugalia 37-23 şi Ucraina - Elveţia 33-20. Etapa a 3-a este programată la 31 martie 2010, cînd România se va deplasa în Ucraina, iar Elveţia va primi vizita Portugaliei. Clasament: 1. România 4p (golaveraj: +35), 2. Ucraina 4p (+18), 3. Portugalia 0p, 4. Elveţia 0p. Primele două clasate la finalul preliminariilor în cele şapte grupe se califică la turneul final din Danemarca şi Norvegia.

Patru medalii pentru România la CM de gimnastică

Duminică, la Londra, s-a încheiat cea de-a 41-a ediţie a Campionatelor Mondiale de gimnastică artistică, întrecere de la care delegaţia României se întoarce cu patru medalii: două de aur, una de argint şi una de bronz. Vedeta lotului tricolor a fost Marian Drăgulescu, care a reuşit a revenire de excepţie în elita mondială după ce a cucerit două medalii de aur. Primul titlu mondial a venit sîmbătă, în proba de la sol, unde Drăgulescu a fost notat cu 15,700, depăşîndu-i pe campionul olimpic Zao Kai (China), notat cu 15.675, şi pe israelianul Alexander Shatilov (15.575). Duminică, în finala de la sărituri, Drăgulescu a reuşit să demonstreze pentru a patra oară în cadrul unui CM că nu are rival în această probă. Gimnastul nostru a prezentat în cadrul concursului două sărituri valoroase, arătînd că a trecut peste eşecul de la Jocurile Olimpice de la Beijing. Prima săritură a fost notată cu 16,550, iar cea de-a doua cu 16,600, media de 16,575 propulsîndu-l pe “Marocan” în fruntea clasamentului. Cu cele două medalii de aur cîştigate la Londra, Drăgulescu a ajuns la opt titluri mondiale cîştigate în carieră: patru la sol şi patru la sărituri. Pe cea de-a doua poziţie a podiumului de la sărituri a urcat Flavius Koczi care a avut o medie de 16,337, podiumul fiind completat de rusul Anton Golotsutskov (16,287). În întrecerea feminină, singura medaliată a fost Ana Porgras, care a obţinut medalia de bronz la paralele. Celelalte rezultate înregistrate de sportivii români la Londra au fost - la feminin - individual compus: Ana Porgras - locul 7 şi Anamaria Tămîrjan - locul 9; bîrnă: Ana Porgras - locul 7; sol: Ana Porgras - locul 5; masculin - inele: Robert Stănescu - locul 4; cal cu mînere: Flavius Koczi - locul 6.

Hănescu, cap de serie nr. 2 la Moscova

Victor Hănescu va fi cap de serie nr. 2 la turneul ATP de Moscova, dotat cu premii în valoare totală de 1.080.500 de dolari. Hănescu va juca în primul tur cu americanul Waynde Odesnik. Principalul favorit al turneului de la Moscova este rusul Nikolay Davydenko.

Chemboi Yator s-a impus în maratonul Bucureştiului

Kenyanul Chemboi Yator a cîştigat maratonul Bucureştiului, după ce a terminat cursa de 42,195 km în 2 ore, 20 de minute şi 35 de secunde. Yator, în vîrstă de 29 de ani, a primit din partea organizatorilor un cec în valoare de 3.000 de euro. Pe locurile următoare s-au clasat alţi doi kenyeni, John Musila Kioko şi James Kiprop Mibei, care au obţinut şi cecuri în valoare de 1.500 de euro, respectiv 1.000 de euro. La feminin, cîştigătoarea probei a fost românca Daniela Elena Cîrlan, care a terminat cursa în 2 ore, 44 de minute şi 49 de secunde, urmată de Valentina Delion şi Claudia Todoran. Şi în proba fetelor s-au acordat aceleaşi premii în bani.