Derby-ul Steaua-Rapid se va juca fără spectatori

Comisia de Disciplină a LPF a decis, ieri, ca Steaua să dispute două meciuri cu porţile închise din cauza comportamentului fanilor săi de la partida cu Gloria Bistriţa, din etapa a 9-a a Ligii I. De asemenea, clubul din Ghencea a primit şi o amendă în valoare de 40.000 de lei. Cele două jocuri pe care Steaua le va susţine fără spectatori sînt cele cu Rapid, din etapa a 11-a, şi cu Unirea Alba Iulia, din etapa a 13-a. Şi Dinamo va disputa un joc cu porţile închise, cel cu Gloria Bistriţa, din etapa a 11-a, din cauza scandărilor fanilor de la meciul cu Pandurii, din runda precedentă. Roş-albii vor trebui să plătească şi o amendă de 20.000 de lei.

CS Otopeni - Mureşul Deva 5-1, în Liga a II-a

Formaţia CS Otopeni a învins, ieri, pe teren propriu, cu scorul de 5-1 (Celpan 8, Kalle 39, 60, 68, 88 / Lintaru 73), echipa Mureşul Deva, într-un meci restanţă din prima etapă a Seriei a II-a din Liga a II-a la fotbal. În urma acestei victorii, CS Otopeni a urcat pe locul 7, cu 12 puncte, iar echipa din Deva a coborît o poziţie, fiind acum pe locul 10, cu 10p.

Curs de iniţiere pentru arbitri de fotbal

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa organizează curs pentru arbitri de fotbal, începînd cu data de 12 octombrie, pentru fete şi băieţi cu vîrsta minimă de 14 ani. Înscrierile se fac la sediul AJF din strada Ion Bănescu, de luni pînă vineri, între orele 9.00 şi 13.00. Mai multe relaţii la telefoanele 0722/569.339 (Iulian Giuran) şi 0724/230.211 (Daniel Corcescu).

Lista celor mai bogaţi jucători şi antrenori din fotbalul englez

Primele cinci locuri din topul celor mai bogaţi 20 de jucători din fotbalul englez sînt ocupate de actuali şi foşti componenţi echipei Manchester United, în timp ce managerul formaţiei, Alex Ferguson, ocupă locul 3 pe lista celor mai bogaţi zece de antrenori din fotbalul englez, informează The Sun. Potrivit The Sun, care citează site-ul FourFourTwo.com, cel mai bogat jucător din fotbalul englez este în continuare internaţionalul David Beckham, fost component al formaţiei Manchester United, al cărui contract pe cinci ani cu Los Angeles Galaxy, semnat în 2007 în schimbul sumei de 128 de milioane de lire sterline, îl menţine la o distanţă confortabilă de următorii clasaţi. Averea sa este estimată la 125 de milioane de lire sterline. Potrivit clasamentului întocmit de site-ul FourFourTwo.com, antrenorul italian Fabio Capello, care conduce în prezent naţionala Angliei, ocupă primul loc pe lista celor mai bogaţi zece manageri din fotbalul englez, cu o avere estimată la 30 de milioane de lire sterline. Potrivit sursei citate, Fabio Capello este un iubitor de artă, colecţia sa de lucrări de artă valorînd 17 milioane de lire sterline. Site-ul FourFourTwo.com a realizat o listă completă a celor mai bogaţi 100 de oameni din fotbalul englez, pe primul loc aflâîndu-se finanţatorul grupării din liga a doua Queens Park Rangers, indianul Lakshmi Mittal, CEO al companiei Arcelor-Mittal, cel mai mare producător de oţel din lume, care are o avere estimată la 18,4 miliarde de lire sterline. Potrivit sursei citate, Lakshmi Mittal, care deţine 20 la sută din acţiunile clubului QPR şi care ar putea cumpăra pachetul de 54 la sută din acţiuni deţinut de italianul Flavio Briatore, se afla pe locul 2 în topul de anul trecut, cu o avere de 12,5 miliarde de lire sterline. Lakshmi Mittal este urmat în acest top de ocupantul primul loc pe lista din 2008, patronul clubului Manchester City, Şeicul Mansour bin Zayed Al Nahya, care are o avere de 17 miliarde de lire sterline. Patronul clubului Chelsea, Roman Abramovici, este al treilea cel mai bogat om din fotbalul englez, cu o avere estimată la 7,8 miliarde de lire sterline.

Maradona ar putea demisiona

Selecţionerul Argentinei, Diego Armando Maradona, a declarat, într-o conferinţă de presă, că ar putea să demisioneze din postul său, după următoarele două meciuri cu Peru şi Uruguay, ultimele din campania de calificare la Cupa Mondială din 2010. „După preliminarii voi vorbi cu Julio (n.r. - Julio Grondona, preşedintele Federaţiei Argentiniene de Fotbal). Voi vedea dacă voi continua şi va fi doar în condiţiile stabilite de mine. Cînd Julio mi-a oferit acest post, eram omul cel mai fericit din lune, dar apoi, au fost lucruri ce nu mi-au plăcut”, a spus Maradona. Reprezentativa Argentinei se află pe locul 5, cu 22 de puncte, în clasamentul preliminariilor din America de Sud şi nu ocupă decît un loc de baraj pentru accesul la CM din 2010. Argentina mai are de disputat două jocuri pînă la finalul campaniei de calificare: cu Peru (10 octombrie) şi cu Uruguay (14 octobrie). Primele patru echipe obţin accesul direct la turenul final al CM din Africa de Sud, în timp ce locul 5 din zona sud-americană a preliminariilor va disputa un baraj (tur-retur) cu ocupanta poziţiei a 4-a din zona CONCACAF.

Roberto Carlos ar dori să joace gratis pentru Real Madrid

Fundaşul brazilian Roberto Carlos, legitimat la Fenerbahce Istanbul, a declarat pentru cotidianul As că este dispus să revină gratis la Real Madrdi, echipă pentru care a evoluat timp de 11 ani. „Aş fi dispus să joc şase luni la Real Madrid fără să cer nimic în schimb. Din ianuarie pînă în iunie, chiar aş putea sta încă un an suplimentar. La Real Madrid am petrecut ani minunaţi, am cîştigat totul. Eu privesc acest club ca şi casa mea”, a spus jucătorul în vîrstă de 36 de ani, care a evoluat la formaţia madrilenă în perioada 1996-2007. Fundaşul stînga cariocas, care va părăsi gruparea turcă în luna decembrie, a mai trecut pe la formaţiile Uniao Sao Joao (1990-1993), Palmeiras (1993-1995) şi Internazionale Milano (1995-1996).

Mancini, dorit la naţionala Bulgariei

Fostul antrenor al lui Internazionale Milano, Roberto Mancini, este curtat de oficialii Federaţiei Bulgare de Fotbal pentru a prelua echipa naţională la finalul preliminariilor pentru CM 2010. „I-am oferit lui Roberto postul de selecţioner şi ne-a promis că va lua în considerare propunerea noastră. Mi-a spus că îşi caută de lucru şi nu are nimic împotriva ideii de a antrena în Europa de Est”, a spus un conducător al federaţiei bulgare. Lui Mancini, liber de contract din vara lui 2008, i s-a propus un angajament în valoare de 700.000 de euro pe an plus alte bonusuri în cazul în care va califica echipa la EURO 2012.

Storari şi-a prelungit contractul cu AC Milan

Clubul AC Milan a anunţat pe site-ul său oficial că a prelungit contractul portarului Marco Storari pînă la finalul sezonului 2012. Storari a jucat în toate cele nouă meciuri oficiale disputate de AC Milan de cînd a fost preluată de antrenorul brazilian Leonardo. În vîrstă de 32 de ani, Storari este legitimat la AC Milan din 2007, însă el a fost împrumutat pînă acum la Levante, Cagliari şi Fiorentina.

Kubica îl va înlocui pe Alonso la Renault

Pilotul polonez Robert Kubica va evolua în sezonul viitor la echipa Renault, el semnînd un contract pe un an, informează L’Equipe. Kubica, în vîrstă de 24 de ani, concurează în prezent la BMW-Sauber, dar el a decis să plece în altă parte după ce constructorul german de automobile a anunţat că se retrage din Formula 1 la sfîrşitul acestui sezon. Polonezul îl va înlocui pe spaniolul Fernando Alonso, care va concura de anul viitor pentru Ferrari. La Renault, Kubica ar urma să fie coechipier cu Romain Grosjean, însă presa internaţională anunţă faptul că este posibil ca pilotul francez să fie dat afară după ce nu a reuşit să se claseze mai sus de locul 15 în cele cinci Mari Premii disputate.

LA Lakers, favorită la un nou titlu în NBA

Campioana en titre a NBA, Los Angeles Lakers, va cîştiga şi în acest sezon titlu, în timp ce jucătorul LeBron James va obţine şi în acest an disticţia de cel mai bun baschetbalist (MVP), potrivit unui sondaj efectuat printre oficialii cluburilor din liga nord-americană. Interogaţi referitor la numele viitoarei campioane a NBA, 60,7% dintre participanţi la votul efectuat pe site-ul oficial al ligii americane au indicat numele echipei LA Lakers, faţă de doar cele 17,9% primite de formaţiile Boston Celtics şi Cleveland Cavaliers, care sînt la egalitate pe poziţia secundă. În ceea ce priveşte titlul de cel mai bun jucător din campionat, LeBron James (Cleveland) a adunat 69% din voturi, cu mult înaintea starului echipei LA Lakers, Kobe Bryant (17,2%) şi a pivotului formaţiei din Orlando, Dwight Howard (6,9%). La întrebarea care este cel mai bun jucător non-american ce joacă în NBA, 64,3% dintre votanţi au răspuns Dirk Nowitzki, jucătorul german al echipei Dallas Mavericks, cu mult înaintea spaniolului Pau Gasol, de la LA Lakers (10,7%).

Serena Williams spune că se simte extraordinar pentru că va redeveni nr. 1 mondial

Serena Williams, care va redeveni nr. 1 în clasamentul mondial, a declarat că a muncit foarte mult în ultimul an pentru a fi în fruntea ierarhiei mondiale şi este foarte bucuroasă că a reuşit acest lucru. „Mă simt destul de bine şi sînt foarte bucuroasă. Nu vreau să pun foarte multă presiune pe mine. Bineînţeles că bucurie există, pentru că am muncit foarte mult în ultimul an pentru a ajunge aici”, a spus Williams, după meciul cu Ekaterina Makarova (Rusia), de la Beijing. Serena a trecut de Makarova în două seturi, scor 6-3, 6-2, în turul al doilea al Openului din China, iar în urma victoriei, coroborată cu înfrîngerea rusoaicei Dinara Safina în faţa chinezoaicei Zhang Shuai, va fi din nou liderul ierarhiei mondiale. Serena Williams nu a mai fost pe primul loc din luna aprilie a acestui an, poziţie pe care o ocupase timp de 11 săptămîni. Jucătoarea de tenis din SUA a fost pentru prima dată lider în ierarhia WTA în luna iulie a anului 2002, loc pe care şi l-a păstrat pînă în aprilie 2003. A urmat apoi o cădere, iar în septembrie 2008 a redevenit lider.