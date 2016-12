La sabie feminin, România a ocupat locul 10 la CM de scrimă

Echipa României s-a clasat, ieri, pe poziţia a 10-a, din 22 de participante, la Campionatele Mondiale de scrimă din Antalya (Turcia), după ce a pierdut în faţa reprezentativelor Poloniei şi Coreei de Sud la probele pe echipe de sabie feminin. Formată din sportivele Mihaela Bulică, Elena Munteanu, Bianca Pascu şi Andreea Pelei, reprezentativa noastră a cîştigat, în primul tur, întîlnirea cu Kazahstan, apoi a pierdut turul secund cu Polonia. În turneul pentru locurile 9-16, româncele au trecut de Spania şi Ungaria, pierzînd apoi în faţa Coreei de Sud.

Tot marţi, a avut loc şi proba pe echipe de floretă masculin, iar România s-a clasat pe poziţia a 19-a, din 25 de participante, după ce a pierdut din primul tur, cu selecţionata Austriei. Cei patru sportivi români care au participat la această probă au fost Radu Daraban, Alexandru Daniel Diaconu, Virgil Sălişcan şi Iulian Teacă.

Patru jucătoare de la Rulmentul Braşov au depus memoriu

Secretarul general al Federaţiei Române de Handbal, Mihai Marinescu, a declarat că patru jucătoare de la Rulmentul Braşov, Ionica Munteanu, Aneta Barcan, Cristina Niculae şi Alina Şorodoc, au depus memorii şi au şanse să devină libere de contract. ”Este adevărat că avem memorii depuse de la Rulmentul, un club care trece într-adevăr printr-o perioadă foarte dificilă. În cazul Alinei Şorodoc am dat deja verdictul, ea urmînd să devină liberă din data de 14 octombrie, dacă nu i se vor achita restanţele pe ultimele luni. Memoriul celorlalte trei jucătoare va fi judecat săptămâna viitoare”, a spus Marinescu. Antrenorul echipei Rulmentul, Herbert Muller, a afirmat că speră să discute într-un timp cît mai scurt cu patronul Teodor Florescu, pentru a şti cum stau lucrurile. „Mi-e foarte greu să spun acum ceva, despre ce se va întîmpla, pentru că nu am mai vorbit cu patronul Teodor Florescu. Sper să purtăm o discuţie cît mai curînd, pentru că situaţia este într-adevăr delicată. Sper totuşi să nu pierdem aceste jucătoare pentru că ar fi grav pentru noi. În acest moment orice handbalistă contează. Am aflat şi eu că dacă pînă pe 14 octombrie Alina Şorodoc nu îşi primeşte restanţele, ea devine liberă şi poate semna cu orice echipă vrea. Ar fi mare păcat, ea fiind practic inima fiecărui antrenament. Este impecabilă în pregătire şi în tot ce face. Eu încă sper că va rămîne la noi, şi că vom rămîne în aceeaşi formulă pînă la urmă, cu toate greutăţile pe care le avem”, a afirmat Muller.

Cazul lui Aihan Omer va fi revizuit de Curtea de Arbitraj a EHF

Federaţia Europeană de Handbal (EHF) a anunţat ieri, că trei cazuri în care Tribunalul de Arbitraj al forului a dat decizii de suspendare, printre care se numără şi cel al antrenorului Aihan Omer, vor fi revizuite de Curtea de Arbitraj (ECA), procesul fiind în plină desfăşurare. Tribunalul de Arbitraj al EHF a decis în luna august suspendarea pe cinci ani a antrenorului naţionalei masculine a României Aihan Omer, din competiţiile internaţionale, ca urmare a implicării în cazul mitei către arbitrii danezi ce urmau să conducă meciul retur cu Muntenegru, din play-off-ul CM din 2009. Tehnicianul reprezentativei tricolore a înaintat un apel la decizia primită, iar cazul său va fi revizuit de Curtea de Arbitraj a EHF, care reprezintă o nouă comisie desemnată de forul european. Aihan Omer a achitat şi taxa de 5.000 de euro, obligatorie în cazul depunerii unui apel. Conform anunţului EHF, alte două cazuri sînt pe rolul Curţii de Arbitraj: cel al clubului macedonean HC Metalurg, amendat cu 4.000 de euro şi acuzat că nu a oferit protecţia necesară arbitrilor pe durata unui meci şi cazul arbitrilor germani Lemme şi Ullrich, suspendaţi pentru cinci ani din competiţii internaţionale pentru comportament neprofesionist. “În toate aceste cazuri, dar şi în cel disciplinar al jucătorului norvegian Franke Loke, procedurile ECA sînt în curs de desfăşurare. Deciziile vor fi făcute publice imediat după ce vor fi luate de membrii Curţii”, se arată în comunicatul EHF.

Selecţie la handbal feminin la CSS 1

Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 Constanţa organizează selecţie pentru grupele de handbal fete, copii născuţi în anii 1996, 1997 şi 1999. Viitoarele sportive sînt aşteptate zilnic, la Sala “Tomis” (fosta Sală “Hidrotehnica” - zona CET), de luni pînă vineri, între orele 7.00-11.00 şi 13.00-16.00. Telefoane de contact: 0241.695757 şi 0722.126864.

Cinci medalii de aur pentru România la Jocurile Francofoniei

Sportivii români au cîştigat cinci medalii de aur, luni, în a opta zi de la Jocurile Francofoniei de la Beirut (Liban). Mihail Donişan a obţinut aurul la săritura în înălţime, tot în concursul de atletism Alexandru Mihăilescu cîştigând argintul la 110 m garduri, iar Levente Bartha (aruncarea suliţei) şi Laurenţiu Popa (aruncarea greutăţii) s-au clasat pe locul 3. Alte trei medalii de aur au fost aduse României de pugiliştii Răzvan Andreiana (54 kg), Constatin Bejenaru (81 kg) şi Răzvan Cojanu (+91 kg). Tot luni, naţionala feminină de baschet a cîştigat aurul după ce a învins, în finală, reprezentativa Senegalului, cu 70-53 (33-19).