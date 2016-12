Victory 1 a cîştigat titlul european

A patra etapă a UIM WPPA Class 1 World Powerboat Championship, desfăşurată la sfîrşitul săptămînii trecute în staţiunea italiană Stresa a încoronat Victory 1 cu titlul european după o primă cursă cu final controversat. Cursa de sîmbătă a revenit, în premieră, bărcii Maritimo 11, care a profitat de problemele mecanice avute de Fazza, campioana mondială terminînd a opta. După cursă, Maritimo 11 a fost penalizată cu un tur lung (adăugat la timpul scos în cursă) şi a retrogradat pe poziţia secundă, victoria revenind celor de la Victory 1, în timp ce Victory 77 a ocupat ultimul loc de pe podium. Cursa de duminică a fost dominată cu autoritate de Fazza, care s-a impus lejer, urmată de Victory 1 şi Welmax. Graţie prestaţiei excelente din Italian Grand Prix, Victory 1 şi-a adjudecat titlul european, fiind urmată de Fazza şi Maritimo 11.

Schimbare de lider în Seria a II-a a Ligii a II-a

În Seria a II-a a Ligii a II-a la fotbal, FCM Tg. Mureş este noul lider al clasamentului, după ce a învins, fără emoţii, pe teren propriu, pe Fortuna Covaci. În Seria a II-a, U. Cluj nu a putut trece pe teren propriu de CSM Rm. Vîlcea, rezultat care i-a fost fatal antrenorului Cornel Ţălnar, înlocuit după meci cu fostul tehnician al Vasluiului, Cristi Dulca. De menţionat şi revenirea în plutonul fruntaş al celor de la FC Argeş, care par să fi trecut peste problemele cauzate de arestarea finanţatorului Cornel Penescu. Rezultate Seria a II-a: FC Argeş - CFR Timişoara 6-0, Minerul Lupeni - FC Baia Mare 1-1, Drobeta Tr. Severin - Gaz Metan CFR Craiova 3-2, FCM Tg. Mureş - Fortuna Covaci 2-0, Arieşul Turda - Dacia Mioveni 1-2, Universitatea Cluj - CSM Rm. Vîlcea 1-1, Mureşul Deva - FC Silvania 0-2, CS Otopeni - FC Bihor 2-2. Partida UTA - Jiul Petroşani a fost amînată pentru 28 octombrie. Clasament Seria a II-a: 1. Tg. Mureş 20p; 2. UTA 17p (golaveraj: 14-3); 3. Cluj 17p (15-5); 4. Jiul 17p (15-6); 5. FC Argeş 15p (15-7); 6. Mioveni 15p (10-7); 7. Silvania 10p (10-10); 8. CFR Craiova 10p (10-11); 9. Deva 10p (7 jocuri) (9-11); 10. Rm. Vîlcea 9 p (15-10); 11. Otopeni 9p* (7j) (13-9); 12. FC Bihor 9p (12-12); 13. Tr. Severin 8p (7-11); 14. Baia Mare 8p (7-12); 15. Arieşul Turda 6p (8-12); 16. Lupeni 6p (4-8); 17. Covaci 4p; 18. CFR Timişoara 0p (* - CS Otopeni este penalizată cu 3 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut).

Chivu, integralist în meciul cu Udinese

Formaţia Internazionale Milano, cu internaţionalul român Cristian Chivu integralist, a cîştigat, cu 2-1 (Stankovic 22, Sneijder 90+3 / Di Natale 27), pe teren propriu, în faţa lui Udinese, în etapa a 7-a din Serie A. Chivu a primit un cartonaş galben, în min. 55, pentru un fault asupra lui Antonio Floro Flores.

Dănciulescu a debutat la Hercules Alicante

Ionel Dănciulescu, care s-a transferat la începutul acestui sezon de la Dinamo la Hercules, a debutat pentru echipa sa în derby-ul provinciei Alicante, cîştigat, cu 3-0 (Delibasic 21, 43, 78), în faţa formaţiei Elche. Atacantul român a fost introdus pe teren de antrenorul Esteban Vigo în minutul 70, în locul lui Jorge Tote. În urma acestui succes, Hercules a urcat pe primul loc în Segunda Division, cu 13 puncte acumulate.

Sergio Ramos a pozat pentru o revistă gay

Internaţionalul spaniol al lui Real Madrid, Sergio Ramos, a acceptat să apară într-un pictorial incendiar pentru o publicaţie iberică dedicată homosexualilor. Fundaşul în vîrstă de 23 de ani a acordat şi un amplu interviu pentru revista “Shangay”, în care a vorbit despre preferinţele sale în materie de femei. „Prietena mea ideală trebuie să arate ca un manechin de pe prima pagină. În momentul în care eşti atras şi emoţional de o astfel de femeie, trebuie să accepţi toate bîrfele care apar în tabloide despre relaţia ta. Eu sînt genul care preferă liniştea într-un cuplu. În fiecare an, cînd merg în vacanţe cu sora mea, se găseşte cineva să scrie că am o nouă iubită. Vreau să îmi găsesc femeia vieţii mele, însă nu am avut timp pînă acum”, a spus Ramos. Fostul jucător al Sevillei a pozat pentru respectiva revistă gay abia după ce şi-a dat acordul şi logodnica sa, Amaia Salamanca, un cunoscut model şi actriţă spaniolă.

Beckham, aproape de un nou împrumut la AC Milan

Mijlocaşul englez al echipei nord-americane Los Angeles Galaxy, David Beckham, este aproape de un nou împrumut la formaţia italiană AC Milan, conform declaraţiei acordate de fotbalist publicaţiei britanice Mail on Sunday. „Există şi alte variante, dar AC Milan este prioritatea mea. E un club mare, am petrecut momente minunate acolo. Împrumutul este aproape de a fi perfectat”, a spus Beckham, care doreşte să evolueze la cel mai înalt nivel, pentru a avea şanse de participare la Cupa Mondială din 2010. Deşi gruparea engleză Tottenham Hotspur şi-a exprimat interesul pentru achiziţionarea lui Beckham, acesta s-a arătat rezervat faţă de revenirea sa în Marea Briranie. „Cînd am plecat de la Manchester United, am spus că va fi greu să joc pentru alt club englez”, a explicat Beckham.

Şarapova a cîştigat, la Tokyo, primul turneu după un an şi jumătate

Jucătoarea rusă de tenis Maria Şarapova a cîştigat, sîmbătă, turneul WTA de la Tokyo, obţinînd astfel primul său trofeu după un an şi jumătate. Şarapova a cîştigat turneul după ce adversara sa din finală, Jelena Jankovici, cap de serie numărul 7, a abandonat din cauza unei accidentări la braţ, la scorul de 5-2 (30-0) pentru rusoaică. Maria Şarapova, fostă ocupantă a primului loc în clasamentul mondial, obţinuse la Tokyo şi primul său titlu din carieră, Open-ul Japoniei în 2003. Ea a revenit în competiţii în luna mai, după ce nu mai jucase din august 2008, din cauza unor probleme la umărul drept, care a fost şi operat în octombrie 2008. „A fost foarte dificil, pentru că Jelena a avut un început de meci puternic. Eram puţin nervoasă pentru că era a doua mea finală din acest an”, a declarat Şarapova. Acesta este al 20-lea titlu din cariera jucătoarei ruse. Înainte de trofeul de la Tokyo, Şarapova a cîştigat ultimul titlu în aprilie 2008, la Amelia Island.

Loeb s-a impus în Raliul Cataluniei

Pilotul francez Sebastien Loeb a cîştigat, duminică, Raliul Cataluniei, a 12-a etapă a Campionatului Mondial de Raliuri (WRC), iar coechipierul său Dani Sordo a ocupat locul secund, astfel că echipa Citroen a cîştigat un nou titlu mondial la constructori. La Raliul Cataluniei, Loeb este neînvins din 2005, iar în acest sezon a obţinut a şasea victorie şi a 53-a a carierei.