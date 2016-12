Alibec, dublă pentru “Primavera” Inter-ului în derby-ul cu AC Milan

Plecat în această vară de la FC Farul, pentru 800.000 de euro, Denis Alibec face senzaţie la campioana Italiei, Internazionale Milano. Atacantul în vîrstă de 19 ani a impresionat prin evoluţiile de la “Primavera”, formaţia de tineret a grupării milaneze, motiv pentru care a primit în cîteva rînduri şansa de a se pregăti sub conducerea lui Jose Mourinho la echipa mare. După ce a marcat primul gol pentru Inter în urmă cu o săptămînă, fiind decisiv în victoria cu 2-1 împotriva celor de la Brescia, constănţeanul a dat lovitura chiar într-o partidă contra marii rivale, AC Milan. Cu numărul 47 pe tricou, Alibec a evoluat pe tot parcursul întîlnirii din cadrul primei manşe a 16-imilor de finală ale Cupei Tim, competiţie rezervată echipelor de tineret, şi a marcat ambele goluri ale întîlnirii, încheiată cu scorul de 2-0 în favoarea Interului. “Graţie dublei realizate de Denis Alibec în minutele 17 şi 47, echipa de tineret pregătită de Fulvio Pea a învins pe AC Milan în manşa tur a şaisprezecimilor Cupei Tim, într-o partidă disputată la centrul sportiv Vismara din Milano”, a notat site-ul oficial al campioanei Italiei. “După ce am marcat două goluri contra lui AC Milan, antrenorul de la Primavera m-a felicitat şi mi-a spus s-o ţin tot aşa, dar încă nu am vorbit cu nimeni din staff-ul primei echipe despre acest meci. Obiectivul meu este să marchez cît mai multe goluri, să fiu golgeterul echipei la finalul competiţiei şi astfel să fac pasul la către prima formaţie a lui Inter, aşa cum a făcut şi Balotelli. Am trăit clipe foarte frumoase cînd am reuşit să marchez cele două goluri împotriva lui AC Milan, care este principala noastră rivală şi cea mai valoroasă dintre celelalte echipe. Aceste două reuşite îmi dau încredere şi curaj pentru partidele viitoare”, a spus Alibec.

Capi de serie la barajele pentru CM de fotbal din 2010

Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), Joseph Blatter, a anunţat că vor exista capi de serie cu ocazia tragerii la sorţi a meciurilor de baraj pentru calificarea la turneul final al Cupei Mondiale de anul viitor, la care vor participa opt echipe clasate pe locul secund în zona europeană a preliminariilor. “Am decis să repartizăm cele opt selecţionate în două grupe valorice, pe baza clasamentului mondial stabilit de FIFA”, a declarat Blatter. Conducătorul FIFA a precizat, totodată, că va exista o tragere la sorţi separată şi pentru stabilirea gazdelor meciurilor tur şi retur din cadrul acestor baraje. Tragerea la sorţi a meciurilor de baraj din zona europeană va avea loc după ultimele două etape din preliminariile CM 2010, programate luna viitoare. În Grupa a 7-a europeană, din care face parte şi România, locul secund este ocupat în prezent de selecţionata Franţei, clasată pe poziţia a 10-a în ierarhia FIFA, care ar putea avea ca adversare la baraj echipele Irlandei (locul 38), Suediei (41), Bosniei (46) sau Sloveniei (54), precizează cotidianul sportiv francez “L’Equipe”.

FIFA a suspendat federaţia din Brunei

Federaţia de Fotbal din Brunei a fost suspendată de FIFA, ca urmare a implicării Guvernului în activitatea acestui for, a anunţat, ieri, forul internaţional de fotbal. “Totul a început în momentul în care autorităţile din Brunei au decis să dizolve federaţia şi să o înlocuiască, în decembrie 2008, cu o nouă instituţie”, se arată în comunicatul FIFA. În urma acestei decizii, echipa naţională de fotbal, precum şi cluburile din Brunei nu mai pot evolua în competiţii internaţionale. Un club de fotbal din Brunei, DPMM, evoluează în prezent în liga de fotbal din Singapore (S-League), însă nu va mai putea face asta în urma acestei decizii. FIFA a anunţat că suspendarea va fi ridicată în momentul în care situaţia federaţiei va fi reglementată. FIFA a anunţat, de asemenea, că sînt monitorizate cu atenţie alte cîteva federaţii, respectiv cele din Irak, Kuwait, Togo, El Salvador şi Peru.

Toni nu mai vrea să joace la echipa secundă a lui Bayern

Atacantul italian al formaţiei Bayern Munchen, Luca Toni, nu mai doreşte să joace pentru echipa a doua a clubului, în Liga a III-a germană, riscînd să îşi deterioreze şi mai mult relaţia cu antrenorul Louis Van Gaal. „Antrenorul mi-a spus că voi reveni la prima echipă atunci cînd voi putea evolua 90 de minute. El vrea să joc în continuare la echipa a doua, dar cred că nu o voi face. Mă simt în formă şi cred că e păcat să nu fiu în lot pentru meciul cu Juventus (n. r. - disputat aseară, la Munchen, în Grupa A a Ligii Campionilor). Îmi doream atît de mult să joc împotriva prietenilor mei de la echipa naţională a Italiei şi să arăt fotbalului italian unde sînt!”, a declarat Toni, care a fost indisponibil o perioadă lungă din cauza durerilor la tendonul lui Ahile. „Un fotbalist trebuie să fie apt sută la sută pentru a juca, iar Toni nu este. E vorba despre un proces care cere timp, chiar dacă jucătorul crede că este în formă”, a declarat Van Gaal.

Toyota nu mai are bani pentru Formula 1

Unul dintre reprezentanţii echipei Toyota a afirmat în presa niponă că, din cauza costurilor prea mari, constructorul japonez se poate retrage din competiţie. „Nu mai trebuie să cheltuim atît de mulţi bani. Trebuie să luăm în considerare diverse probleme şi să ne gîndim la legătura pe care o avem cu constructorul. Acum vom participa, dar lucrurile sînt neclare, depind de finanţe”, a spus şeful echipei, Tadashi Yamashina. Echipa Toyota, care nu cîştigat nicio cursă de la debutul din 2002, deşi are un buget anual de aproape 300 de milioane de dolari, s-a înscris pentru sezonul viitor al campionatului de Formula 1 şi trebuie să participe la competiţie pînă în 2012. O altă echipă japoneză care s-a retras din Formula 1 este Honda, care a fost cumpărată şi transformată în Brawn, actualul lider al clasamentului. La ora actuală, Toyota ocupă locul 5 în clasamentul constructorilor, cu 46,5 puncte acumulate.

Fernando Alonso a semnat un contract pe trei ani cu Ferrari

Scuderia Ferrari a anunţat, ieri, într-un comunicat oficial, că a ajuns la o înţelegere cu pilotul spaniol Fernando Alonso, iar acesta va concura pentru echipă din sezonul 2010. Cuplul de piloţi de la Ferrari va fi compus din sezonul viitor din Felipe Massa şi Fernando Alonso, în timp ce pilot de rezerve va fi Giancarlo Fisichella. Kimi Raikkonen va părăsi scuderia la finalul actualului sezon. „Sîntem foarte mîndri să-l primim la echipă pe un pilot cîştigător, care a demonstrat că are un talent incredibil, reuşind să cîştige două titluri de campion. Îi mulţumim lui Kimi pentru tot ceea ce a făcut în perioada în care a concurat pentru Ferrari. A reuşit să cîştige un titlu de campion şi a contribuit la istoria scuderiei”, a spus şeful echipei, Stefano Domenicali. „Am decis de comun acord rezilierea contractului, cu un an înainte ca acesta să expire. Sînt trist că voi pleca de la echipa la care am fost timp de trei ani. Aici m-am simţit mereu ca acasă şi am multe amintiri frumoase”, a afirmat Raikkonen. Spaniolul Fernando Alonso a cîştigat două titluri de campion mondial, în 2005 şi 2006, alături de Renault. El a mai concurat pentru Minardi şi McLaren.