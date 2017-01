Consiliul Judeţean susţine sportul constănţean

Consiliul Judeţean Constanţa a aprobat, vineri, mai multe hotărîri prin care alocă sume de bani mai multor structuri sportive din judeţ. Astfel, Fundaţia pentru Promovarea Sportului Constănţean a primit suma de 800.000 lei, HCM - 700.000 lei, RCJ Farul - 600.000 lei, CVM Tomis şi CS Volei 2004 Tomis - cîte 200.000 lei, DSJ şi CS Karate Dinamic - cîte 100.000 lei. De asemenea, au fost alocaţi 25.000 de lei pentru organizarea ediţiei a IX-a a Cupei Presei la pescuit sportiv şi 3.000 lei pentru executarea şi amplasarea la intrarea în Stadionul de rugby “Farul” a unei plachete omagiale “Mihai Naca” destinate memoriei fostului mare antrenor.

Sîmbătă, la Mamaia, Cupa Presei la volei pe plajă

Sîmbătă, 26 septembrie, începînd cu ora 15.00, pe plaja “Café de Mar” din staţiunea Mamaia va fi organizată Cupa Presei la volei pe plajă. Evenimentul se bucură de sponsori generoşi, care vor acorda un sejur într-un oraş european pentru cîştigătoarea competiţiei, precum şi echipamente sportive pentru celelalte premii. Toţi participanţii vor fi recompensaţi cu premii. O echipă este formată din doi jucători. Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0755.010886.

România - Germania, în semifinalele Cupei Mondiale de handbal feminin

Reprezentativa feminină de handbal a României a încheiat Grupa A la Cupa Mondială din Danemarca pe primul loc, urmînd să joace în semifinale cu naţionala Germaniei. În ultimele meciuri de joi, Danemarca a învins Rusia, scor 25-22, în Grupa A, iar Norvegia a dispus de Germania, scor 26-25. Astfel, în Grupa A, România a terminat pe primul loc, cu 4 puncte, iar Danemarca pe locul 2, iar în Grupa B Norvegia a ocupat prima poziţie, cu 6 puncte, urmată de Germania, cu 4 puncte. Vicecampioana olimpică Rusia, favorită la semifinale, a ratat calificarea. Semifinalele vor avea loc sîmbătă, după următorul program - ora 15.05: România - Germania; ora 17.15: Danemarca - Norvegia. Competiţia se încheie duminică, finala mică fiind programată de la ora 16.30, iar finala mare de la ora 18.30. La ediţia din 2008, reprezentativa României nu a obţinut nicio victorie. Cîştigătoarea Cupei Mondiale de la Aarhus va fi recompensată cu 25.000 de euro, finalista cu 15.000 de euro, medaliata cu bronz, cu 10.000 de euro, iar echipa de pe locul patru, cu 5.000 de euro.

Selecţie la handbal feminin la CSS 1

Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 Constanţa organizează selecţie pentru grupele de handbal fete, copii născuţi în anii 1996, 1997 şi 1999. Viitoarele sportive sînt aşteptate zilnic, la Sala “Tomis” (fosta Sală “Hidrotehnica” - zona CET), de luni pînă vineri, între orele 7.00-11.00 şi 13.00-16.00. Telefoane de contact: 0241.695757 şi 0722.126864.

BCR Open România, la final

Simon Greul, Juan Monaco, Santiago Ventura şi Albert Montanes au trecut vineri de adversarii lor din sferturile de finală ale turneului BCR Open România, cei patru jucători urmînd să joace, sîmbătă, în semifinalele competiţiei dotate cu premii totale în valoare de 450.000 de euro. Rezultatele înregistrate vineri: Monaco (Argentina, cap de serie nr. 3) - Pablo Cuevas (Uruguay, 8), scor 6-3, 2-6, 6-1; Ventura (Spania) - Ruben Ramirez Hidalgo (Spania), scor 6-2, 6-3; Montanes (Spania, 5) - Fabio Fognini (Italia), scor 6-1, 6-1; Greul (Germania) - Maximo Gonzales (Argentina), scor 6-2, 6-2. Finala turneului este programată duminică. Perechile Frantisek Cermak / Michal Mertinak (Cehia / Slovacia) şi Johan Brunstrom / Jean-Julien Rojer (Suedia / Antilele Olandeze) vor disputa finala probei de dublu. Perechea Cermak / Mertinak, cap de serie nr. 2, i-a învins pe Cuevas şi Marcel Granollers (Uruguay / Spania), cap de serie nr. 4, cu 6-3, 3-6, 11-9. În cea de-a doua semifinală, cuplul Brunstrom / Rojer, cap de serie nr. 3, a trecut în semifinale de perechea Lukasz Kubot / Oliver Marach (Polonia / Austria), cap de serie nr. 1, cu 7-5, 4-6, 10-2. Finala probei de dublu va avea loc sîmbătă, după disputarea semifinalelor de la simplu, care vor începe de la ora 13.00.

Monica Niculescu, eliminată în turneul de la Taşkent

Monica Niculescu a fost învinsă, vineri, în sferturile de finală ale turneului de la Taşkent (Uzbekistan) de principala favorită Iaroslava Şvedova (Kazahstan), informează site-ul oficial al competiţiei dotate cu premii totale în valoare de 220.000 de dolari. Niculescu, favorita nr. 6 a turneului, a cedat în duelul cu Şvedova în trei seturi, scor 7-6 (3), 5-7, 2-6, la capătul unei partide care a durat nu mai puţin de trei ore şi 20 de minute. Pentru performanţa sa, Niculescu va primi un cec în valoare de 5.340 de dolari şi 70 de puncte WTA. La dublu, Monica Niculescu şi Ahsha Rolle (SUA) au ratat, vineri, calificarea în finala competiţiei din Uzbekistan, cedînd, cu 1-6, 2-6, în disputa cu Olga Govortsova şi Tatiana Poutcek (ambele din Belarus), la capătul unui joc care a durat doar 50 de minute. Pentru parcursul lor, Niculescu şi Rolle vor primi un cec în valoare de 3.100 de dolari şi 130 de puncte WTA.

Prima zi la CE de volei feminin

Vineri a început, în Polonia, a 26-a ediţie a turneului final al Campionatului European de volei feminin. Rezultatele înregistrate - Grupa A (Lodz): Olanda - Croaţia 3-0 (25-11, 25-18, 25-12). Partida Spania - Polonia a luat sfîrşit după închiderea ediţiei; Grupa B (Wroclaw): Turcia - Franţa 3-0 (25-22, 25-9, 25-15) şi Italia - Germania 3-0 (25-15, 25-22, 25-22); Grupa C (Bydgoszcz): Belgia - Belarus 3-1 (26-28, 25-20, 27-25, 25-22). Partida Bulgaria - Rusia a luat sfîrşit după închiderea ediţiei; Grupa D (Katowice): Azerbaidjan - Serbia 0-3 (12-25, 21-25, 19-25) şi Slovacia - Cehia 3-2 (25-21, 17-25, 19-25, 25-23, 15-13). Sîmbătă şi duminică se vor disputa ultimele două runde din faza grupelor. Programul jocurilor - sîmbătă - Grupa A: Polonia - Croaţia (ora 18.30) şi Spania - Olanda (ora 21.00); Grupa B: Italia - Turcia (ora 16.00) şi Germania - Franţa (ora 18.30); Grupa C: Bulgaria - Belgia (ora 18.30) şi Rusia - Belarus (ora 21.00); Grupa D: Slovacia - Azerbaidjan (ora 16.00) şi Cehia - Serbia (ora 18.30); duminică - Grupa A: Polonia - Olanda (ora 18.00) şi Croaţia - Spania (ora 21.00); Grupa B: Franţa - Italia (ora 16.00) şi Germania - Turcia (ora 18.30); Grupa C: Belarus - Bulgaria (ora 18.30) şi Rusia - Belgia (ora 21.00); Grupa D: Serbia - Slovacia (ora 16.00) şi Cehia - Azerbaidjan (ora 18.30).